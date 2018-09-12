Унижал футболистов: украинского тренера прогнали с позором

Главный тренер украинского клуба «Металлист 1925» Сергей Валяев лишился своего поста спустя четыре месяца работы в команде. Любопытно, что 39-летний специалист был уволен не из-за плохих результатов харьковчан, а из-за того, что превысил свои полномочия и, по мнению руководства желто-синих, якобы намеревался создать конфликтную атмосферу среди футболистов и работников команды.

Официальной причиной увольнения тренера называется «несоответствие этическим и профессиональным качествам, пренебрежение к чести и достоинству футболистов и работников клуба».

Об отстранении Валяева от исполнения обязанностей сообщил генеральный директор «Металлиста» Владимир Линке, который сам же и пригласил украинского тренера в команду в мае этого года.

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«Беру на себя всю ответственность за мою рекомендацию Сергея Валяева и назначение его на должность главного тренера нашего клуба. Это моя личная ошибка, поскольку я не мог представить, что взвешенный, спокойный и толерантный человек, хорошо работавший в нашей команде «Металлист Юниор», получив все полномочия и власть руководителя, превратится в грубую, непоследовательную, бессистемную личность. На все желания Сергея Валяева наш клуб отвечал должным образом, несмотря на существенные расходы, и делал все для обеспечения его комфортной работы.

К большому сожалению, Сергей Валяев прибегнул к интригам, конфликтам почти со всеми сотрудниками, созданию различных группировок в командной среде, пренебрежении к ветеранам и ведущим игрокам, оскорблениям и безосновательным обвинениям, особенно тех, кто сделал личный значительный вклад в создание команды и ее победы.

Болельщикам, всем неравнодушным и любителям футбола — мои глубокие извинения», — цитирует генерального директора желто-синих пресс-служба клуба.

Кроме того, Линке сообщил, что обязанности главного тренера «Металлиста» временно будет исполнять Александр Горяинов, который с 2016 года является тренером вратарей в харьковской команде.

Сам же Валяев обратился к болельщикам с небольшим сообщением, пожелав команде успехов в дальнейшем, а также намекнул на то, что руководство клуба поступило с ним несправедливо.

«Спасибо всем за работу! Команде успехов! Я всегда жил и буду жить футбольными критериями! Бог вам судья. Это мой вам ответ на то, что я прочитал на сайте в свой адрес. В ответ ни скажу ни слова! Успехов команде!» — написал специалист в своем фейсбуке.

Сама ситуация изначально выглядит весьма обыденно: высокопоставленные лица клуба считают, что тренер вредит команде, тренер же в свою очередь выставляет виноватыми членов руководства команды, которые будто бы его подставили.

Примечательно, что Валяев намекнул на разногласия с функционерами еще месяц назад. После матча очередного тура Первой лиги Украины (второй по силе дивизион после Премьер-лиги. — «Газета.Ru») «Металлист 1925» — СК «Днепр-1», в котором харьковчане потерпели поражение со счетом 0:2, Валяев выразил беспокойство по поводу своего положения в клубе. По его словам, против него создаются «проблемы и конфликтные ситуации».

«Сегодня была боевая, хорошая игра. Но, скорее всего, я напишу заявление об увольнении, потому что есть моменты футбольные, а есть нефутбольные. Я их понять не могу. У меня земля уходит из-под ног. Я так не могу работать. Футболисты молодцы — им честь и хвала. Я им очень благодарен, проявили характер.

Но мне, честно говоря, в таких условиях работать сложно, с такой «поддержкой», как у меня, очень трудно. Перед матчем в Луцке я хотел написать заявление об увольнении, решил взять паузу, но вижу, что отношение ко мне не меняется. Буду разговаривать с руководством, стоит ли мне занимать должность тренера.

Я профессионал, я привык выполнять свою работу хорошо, вкладывать душу, здоровье и эмоции. Я думаю, вы сегодня видели мои эмоции на стадионе. Поэтому я хочу, чтобы меня уважали. Со стороны некоторых людей уважения нет. Я собираюсь спросить: нужен ли я здесь? Я парень гордый, я могу пойти на компромисс, но, простите, есть вещи, которые принять и понять не могу», — сказал Валяев еще 11 августа.

На фоне этих подковерных игр забавно выглядит новость о появившихся кротах на домашнем стадионе харьковского клуба. Пресс-служба донецкого «Шахтера», который свои домашние матчи также проводит на арене ОСК «Металлист», показала фотографии футбольного газона, в котором образовались норы.

Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г.

19 сентября «горняки», у которых также имеется символичное прозвище «кроты», в Харькове примут немецкий «Хоффенхайм» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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