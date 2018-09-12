Двойное предательство: биатлонист запутал Россию и Украину

На фоне нашумевшего перехода трех молодых российских биатлонисток Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в сборную Украины произошел любопытный обратный «трансфер».

31-летний биатлонист Александр Жирный решил сменить украинское спортивное гражданство на российское.

Разговоры об этом появились еще летом, однако теперь вопрос был решен официально: Федерация биатлона Украины (ФБУ) не стала возражать и спокойно отпустила спортсмена, о чем сообщил генеральный секретарь организации Роман Бондарук.

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«Две недели назад к нам обратился Союз биатлонистов России (СБР) с тем, чтобы предоставить разрешение на переход Жирного. Мы сразу его дали, он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу», — цитирует функционера ТАСС.

Любопытно, что ранее Жирный уже выступал за Россию до мая 2014 года, когда принял решение переехать в Киев. Спортсмен является уроженцем Уфы и в составе сборной Башкортостана завоевывал медали чемпионата страны, а также побеждал на Всероссийской зимней универсиаде. На международном уровне биатлонист добился бронзы чемпионата Европы в эстафете.

Однако вскоре после сочинской Олимпиады-2014, в которой Жирный участия не принял, он решился на переезд в соседнюю страну.

«Пока все в подвешенном состоянии, но я рассматриваю этот вариант, так как в нашем регионе очень сложная ситуация. Я не могу готовиться и тренироваться в таких условиях.

Я хотел бы тренироваться там, где нормальные человеческие условия», — цитировал Жирного Sportbox.

Учитывая начавшиеся в мае того года события с присоединением Крыма, это был довольно смелый шаг. Однако вскоре все документы были оформлены, и биатлонист приступил к защите желто-синего флага.

В составе сборной Украины спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы — 2017 в смешанной эстафете и еще одну награду такого же достоинства в гонке преследования на летнем чемпионате мира по биатлону — 2016.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы попасть на зимние Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане. В сезоне-2017/18 Жирный проиграл даже конкуренцию за место запасного и не поехал в Южную Корею. Судя по всем, после этого мотивация у спортсмена оказалась подорвана.

«Переезжая на Украину, я рассчитывал отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхан. В сборной Украины конкуренция ниже (чем в России. — «Газета.Ru») и попасть в основу проще.

Когда был в России, выступал только на чемпионате Европы и на Универсиаде, на соревнования более высокого уровня не выезжал. В Киеве мне дали шанс поездить по этапам Кубка мира,

— передает слова Жирного Sport24. — Первые два сезона провел неплохо. А потом просто перестал показывать результат, никак не мог набрать оптимальную форму. Думаю, возраст сказался. Будь я хотя бы лет на пять моложе, все могло сложиться по-другому. Но я ни о чем не жалею — приобрел огромный опыт».

В данный момент спортсмен официально вернул себе российское спортивное гражданство, однако признается, что вряд ли сможет пробить себе путь в основную сборную страны. Тем не менее Александр продолжает тренироваться у себя на родине в Башкортостане, чтобы поддерживать форму.

Семья спортсмена оставалась в России даже после переезда Жирного на Украину, что также стало одним из факторов, подтолкнувших его к возвращению на родину.

При этом биатлонист подчеркнул, что не испытывал никакого дискомфорта в связи со своим негласным статусом легионера в украинской команде.

«Принимают россиян в команду не украинская власть, а тренеры. И они всегда рады видеть русских биатлонистов в команде.

С общением — тоже никаких проблем. Ребята принимают хорошо. Мы всегда друг друга понимали и не слушали эти бесконечные политические лозунги и призывы», — подытожил Жирный.

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