«Мы же не быдло?»: звезды защитили Тимати от Хабиба

Модель и телеведущая Виктория Боня выступила в защиту исполнителей Тимати и Егора Крида в конфликте с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

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«Я очень люблю спорт! Я занималась дзюдо, когда жила в своем маленьком городе. Я знаю, что такое спортивная дисциплина, уважение противника на татами; и так же знаю, что такое быть публичным человеком.

Так вот, я всегда поддерживала наших спортсменов, не важно из Дагестана они или других республик и всегда называла их нашими, потому, что мы все жители одной страны, которая вбирает в себя различные вероисповедания и даже культуры!» — начала свое послание Боня. Сообщение было опубликовано в инстаграме Виктории.

«У публичных людей есть большая ответственность перед народом, так как мы в какой-то степени являемся лидерами для своих фанатов и подаем миллионам людей пример.

Я знаю Тимати более десяти лет, Егора Крида с его первого клипа, над которым мы работали вместе, это не просто мальчики, которые открывают рот под фонограмму, это большие артисты и артисты очень талантливые!

У нас у каждого свой вкус к музыке, фильмам, спорту. И о вкусах не спорят! При всем моем уважении к Хабибу как к спортсмену, я считаю, что слово «черт» несет в себе много агрессии и если хочется так называть человека, то делать это лучше не на публику! Это не только неуважительно, это призывает других людей к агрессии», — пишет Боня.

Также телеведущая рассказала о встрече с отцом Хабиба Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Я приезжала в Дагестан, я в восторге от его народа и считаю, что нам есть чему поучиться у дагестанцев. Кстати, по дороге туда встретила отца Хабиба, прямо в самолете, я подошла к нему и сказала: «Вы воспитали такого прекрасного сына, низкий поклон вам за это», спросила, как ему удалось воспитать такого ребенка, на что он сказал — спорт и ни минуты свободного времени.

Хабиб — ты личность! Я всегда поддерживаю тебя, всегда желаю побед!

Сегодня, читая твое обращение по отношению к своим друзьям и коллегам, я хочу призвать к пониманию! Нам нельзя ссориться, мы должны говорить дипломатическим языком! Мы же не быдло, верно?!»

— отметила Боня в завершении своего обращения.

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин избрал другую риторику. Политик высказался о проблеме в юмористическом стиле.

«Если такие, как Нурмагомедов, не будут идеологически противостоять распространению творчества таких, как Тимати, Black Star, Егор Крид, то очевиден риск возрастания на столь благодатной почве таких, как Face, Элджей и прочие»,

— заметил Грудинин, который также предложил Хабибу принять участие в дискуссии с певцами Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

«Газета.Ru» пообщалась на тему конфликта Нурмагомедова и Тимати с президентом международной компании M-1 Global Вадимом Финкельштейном и известным бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко.

«Я в данном конфликте не придерживаюсь чьей-либо стороны, у каждого своя правда. Но хотелось бы сказать, что мнение таких людей, как Хабиб, очень важно для людей. И ему надо не всегда все комментировать. Что касается концерта Егора Крида, то здесь на вкус и цвет товарища нет. Это творчество ведь пользуется спросом.

В общем, я бы посоветовал Нурмагомедову чаще воздерживаться от комментариев. Человек с таким именем должен высказать свое мнение осторожно.

Я не осуждаю российского бойца, но все-таки лучше иногда промолчать. Выход Макгрегора под песню Крида? Вряд ли это зайдет дальше шутки. Хотя все может быть», — рассказал Финкельштейн.

Шлеменко отметил, что Хабибу необходимо учитывать мнение Тимати.

«Как я понял, Тимати отменил концерт своего подопечного Крида в Махачкале из-за каких-то угроз, ну а Хабиб просто не слушает их музыку и против того, чтобы они выступали. Нурмагомедов поддержал отмену мероприятия, а Тимати это не понравилось.

Но с Хабибом музыкантам придется считаться. Он — очень большая фигура для Дагестана, его современная элита, можно сказать, самый известный человек из этой республики.

Поэтому к его мнению прислушиваются, а Тимати его надо учитывать», — заявил эксперт.

Также боец отметил, что у жесткого ответа Нурмагомедова с большой долей вероятности были предпосылки.

«Да, Нурмагомедов жестковато ответил музыканту, я не спорю. В этом плане рэпер повел себя более сдержанно и собрано, обращаясь к своему оппоненту без оскорблений.

Возможно, у Хабиба и Тимати есть какая-то личная вражда, которая спровоцировала столь резкий ответ спортсмена. Или у них состоялся телефонный разговор.

Этих подробностей я не знаю. Но все-таки, я думаю, что предпосылки для столь жесткого ответа у Нурмагомедова были. Потеряет ли Хабиб болельщиков? Многие россияне поддерживают Макгрегора и без этого конфликта, вряд ли это сильно добавит Конору популярности. Да, у нас в стране много людей болеют за ирландца, но и Хабиб после скандала свою аудиторию не потеряет», — заключил Шлеменко.

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