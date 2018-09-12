«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба

Скандал с российским бойцом смешанных единоборств, действующий чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати перешел в новую плоскость.

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Фанаты из России атаковали инстаграм соперника Нурмагомедова ирландца Конора Макгрегора с призывами выйти на бой под песню популярного исполнителя Егора Крида.

В социальной сети был запущен специальный хэштег, который призывает соперника россиянина выбрать провокационную мелодию.

Вместе с тем болельщики на русском языке стали активно выражать свою поддержку Макгрегору.

«Конор, я искренне желаю тебе победы над Хабибом. Буду болеть за тебя», — написал один из пользователей.

«Большинство в России за тебя, мужик. Ты должен выиграть этого носатого Хабиба»,

— отметил другой.

«Конор, мы в тебя верим», — написал подписчик Макгрегора.

«Поставь на место зазнавшегося Хабиба», — говорится в одном из самых популярных комментариев.

В первые несколько часов появления хэштега «выйди по Крида» в инстаграме появилось больше сотни публикаций. В некоторых из них мастера видеоредакторов смонтировали ролики, на которых Макгрегор появляется на арене под песню российского певца.

В социальной сети ирландцу предлагают на выбор много песен. Однако самым популярным вариантом оказалась композиция «Самая-самая».

Напомним, скандал начался с того, что 9 сентября организаторы отменили концерт Крида в Махачкале из соображений безопасности. Данное решение поддержал Нурмагомедов. Тимати призвал Хабиба к диалогу, однако боец ответил оскорблениями.

Накануне за своего бойца вступился менеджер Хабиба Ризван Магомедов, который отметил, что «людишки» набросились на Нурмагомедова «как бешеные собаки».

«Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые «продвинутые» людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию»,

— написал Магомедов у себя в инстаграме.

Российский боец ММА Александр Шлеменко, комментируя конфликт Нурмагомедова и Тимати, заявил, что певец был прав, а Хабиб — жесток.

«Жесткость ответа Хабиба меня немного удивила. Надо разобраться в причинах, почему он так сделал. Может быть, у него есть какая-то история взаимоотношений с этими артистами.

При этом я видел ответ Тимати, он очень в целом уважительно высказался. Он вообще все хорошо и правильно сказал. А Хабиб был жесток.

Только он знает, почему. Возможно, его задевают именно эти артисты», — сказал Шлеменко.

Любопытно, что выступавший в роли эксперта боец сам бы призвал к отмене концерта одного из популярных исполнителей в родном городе. Спортсмену не понравилась перспектива выступления Ольги Бузовой в Омске.

«Я бы выступал за запрет Бузовой в Омске — 100%. Насчет Крида — надо послушать. Я ни одной его песни не знаю.

Предпочитаю такого плана музыку не слушать вообще. Ничего хорошего творчество Бузовой не несет. Дальнейшая деградация населения нам зачем? А там ничего кроме этого нет», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Первый турнирный чемпион UFC из России Олег Тактаров провел параллель с сожжением Александрийской библиотеки.

«Мне на память сразу пришла легенда о сожжении Александрийской библиотеки. А кто ее сжег и почему? Ее сжег человек, сказавший, что если там собраны книги, повторяющие Коран, то они не нужны; а если там что-то другое, то они вредны. Вот так были потеряны знания, собранные мудрецами за сотни лет. Один человек решил все за других. А дальше делайте выводы. История очень поучительная — давайте, не будем повторяться», — цитирует Тактарова Sport24.

Резонансный бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Официальная пресс-конференция перед поединком должна пройти 20 сентября.

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