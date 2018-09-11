Скандальная песня Серены: бойкот арбитров и смертельные угрозы

Не утихает скандал вокруг женского финала Открытого чемпионата США по теннису, в котором американка Серена Уильямс уступила восходящей звезде из Японии Наоми Осаке – 2:6, 4:6.

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Во время матча звездная американка сначала получила предупреждение от португальского арбитра Карлоса Рамоса за коучинг (подсказку тренера с трибуны), затем была лишена очка за разбитую о корт в порыве эмоций ракетку, а затем была оштрафована на гейм за оскорбление рефери.

The Times сообщила, что теннисные арбитр рассматривают возможность бойкота матчей Уильямс-младшей из-за осуждения рефери финала со стороны WTA (Женской теннисной ассоциации) и USTA (Ассоциации тенниса США), хотя тот придерживался в своей работе правил турнира.

По информации издания, полученной от анонимного арбитра, у судей сложилось впечатление, что организаторы US Open уже не в первый раз «отвернулись от рефери», а Рамоса и вовсе «бросили на растерзание волкам просто за то, что он делал свою работу и не захотел терпеть за это оскорбления».

В данный момент времени судьи вырабатывают совместную концепцию дальнейших деймствий, и одним из вариантов является отказ от работы на матчах Серены до тех пор, пока та не извинится перед португальским арбитром за то, что называла его «злодеем, лжецом и вором».

При этом Международная теннисная федерация (ITF), проводящая турниры «Большого шлема» и наряду с USTA являющаяся организатором US Open, поддержала именно судью.

«Карлос Рамос – один из самых опытных и уважаемых судей в теннисе. Он действовал в соответствии с правилами, что было подтверждено решением US Open оштрафовать Серену Уильямс за ее поведение.

Мы понимаем, что произошедшее очень досадно и должно спровоцировать дискуссию. В то же время важно помнить, что мистер Рамос выполнил свою работу в строгом соответствии с правилами и весь матч отработал профессионально и исключительно честно», — говорится в заявлении ITF.

Также на стороне Рамоса выступают многие ведущие спортивные обозреватели США, а вот теннисисты в большинстве своем с разной степенью категоричности поддерживают коллегу, сходясь с ней во мнении, что подобная реакция арбитра была бы невозможна в мужском матче.

В австралийской Herald Sun, также поддержавшей арбитра, была опубликована карикатура, выставляющая поведение Уильямс в неприглядном свете.

После этого на издание и автора рисунка обрушился шквал негодующих комментариев, а сам карикатурист был даже вынужден удалить свой аккаунт в Твиттере из-за поступивших в его адрес угроз смерти.

Напомним, что во втором сете женского финала US Open Карлос Рамос усмотрел в жесте тренера Серены Уильямс Патрика Муратоглу подсказку и вынес спортсменке предупреждение за коучинг.

Уильямс-младшая была крайне не согласна с предупреждением, несколько раз подчеркнув, что она никогда не играет нечестно. При этом диалоги между ней и арбитром проходили в дружелюбной манере.

Однако когда теннисистка в одном из следующих геймов после неудачного розыгрыша на эмоциях разбила ракетку о корт, она получила от судьи второе предупреждение, что автоматически означало по правилам очко в пользу соперницы.

Когда Серена поняла, что оштрафована на розыгрыш, она вышла из себя. Американка считала, что ее пояснения о честной игре и дружелюбный диалог с Рамосом отменили первое предупреждение.

«Он мне не подсказывал. Не подсказывал. Вы должны объявить, что этого не было. Я не жульничаю. Вы должны передо мной извиниться. Я никогда в своей жизни не жульничала. У меня дочь есть, и я всегда честна. Я никогда не нарушала правил. Вы обязаны передо мной извиниться»,

— возмущалась Уильямс.

После следующего гейма экс-первая ракетка мира не успокоилась и выдала еще одну тираду, которая и привела к третьему предупреждению, а значит и отданного сопернице гейма (причем речь шла о подаче самой Уильямс):

«Вы оскорбляете меня. Это неприемлемо. Да, вы ставите под сомнение мою честность. Я требую извинений. Вы никогда во веки вечные больше не ступите на корт, где буду я. Вы лжец. И вы должны передо мной извиниться. Должны передо мной извиниться. Я требую. Требую, чтобы вы извинились. Вы украли у меня очко. Вы еще и вор».

После этого были разбирательства в присутствии турнирного рефери и супервайзера US Open, а также отказ Серены признать слово «вор» оскорблением: «Вы что, шутите? Из-за того, что я сказала, что вы вор? Ну так это потому, что вы украли у меня очко».

В результате после окончания матча на церемонии награждения свистящая арена довела победившую Осаку до слез, и та извинялась перед зрителями за свою победу, Уильямс-младшая была оштрафована на $17 000, а теннисный мир разделился на тех, кто поддержал теннисистку, считающую, что во всем виноват сексизм, и тех, кто выступил на стороне придерживавшегося правил рефери.

Интересно, что наставник Серены через несколько дней после матча признал, что его жест действительно был подсказкой, запрещенной правилами, отметив при этом, что так поступают все.

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