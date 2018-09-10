«Стыдно за Чехию»: что говорили о победе сборной России

Сборная России по футболу разгромила национальную команду Чехии в товарищеском матче, который проходил в Ростове-на-Дону на построенной к чемпионату мира — 2018 «Ростов Арене».

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Во встрече не принимал участие капитан национальной команды Артем Дзюба — вместо него с повязкой на поле вышел автор первого мяча ЧМ-2018 Юрий Газинский. Также отсутствовал Федор Кудряшов, который, как и Дзюба, не смог выйти на газон из-за травмы.

Хозяевам удалось убойное начало. Счет уже на восьмой минуте встречи открыл Алексей Ионов. Полузащитник «Ростова» открылся после передачи Газинского из глубины и точно пробил в дальний угол ворот Томаша Коубека.

На 24-й минуте встречи нападающий «Зенита» Антон Заболотный продавил защитника и закатил мяч в ворота соперника — 2:0. Любопытно, что автором голевой передачи стал вратарь сборной России Андрей Лунев.

Спустя всего пять минут подопечные Станислава Черчесова уже вели с разгромным счетом. Чешский защитник сфолил на Заболотном в своей штрафной, а Ионов реализовал пенальти — 3:0.

Поведя с солидным преимуществом, хозяева решили немного отойти назад, позволив сборной Чехии создавать опасные моменты. Тем не менее гости забили только в середине второго тайма, когда Томаш Соучек после серии рикошетов с близкого расстояния «расстрелял» Лунева.

Россия отреагировала оперативно. Сначала Александр Ерохин головой замкнул подачу Константина Рауша с углового, а затем Дмитрий Полоз был точен после прострела с левого фланга. И вновь в роли ассистента выступил Рауш.

В итоге встреча завершилась со счетом 5:1 — сборная России одержала очень убедительную победу в первом товарищеском матче после ЧМ-2018.

Наставник национальной команды Черчесов отметил, что в матче против Чехии тренерский штаб дал проявить себя нескольким игрокам.

«Дали возможность играть тем, кто готов, кто тактически лучше подходил. Позволили нескольким игрокам проявить себя. Думаю, были у нас контрольные матчи и получше. Например, с Аргентиной, Францией и так далее.

Можно остаться в каких-то моментах довольными, какие-то моменты нужно подтянуть. Доволен настроем, и то, что мы планировали, — выполнили.

Через месяц будет то же самое — играть будут те, кто лучше готов. Эти две игры показали, что раньше мы не зря сделали маленькие умозаключения. Мы вызывали более сильных потенциально, но не могли за два-три дня их подготовить. Тогда решили ставить тех, кто готов лучше», — цитирует специалиста ТАСС.

Как отметил тренер, количество футболистов, которые могут представлять национальную команду, увеличивается.

«Сегодня проявили себя те, кто не был в обойме, обойма расширяется. Сегодняшнюю игру можно забыть, этот сбор можно забыть — именно это я сказал футболистам», — отметил Черчесов.

Отвечая на вопрос про дубль Ионова, тренер отметил, что прекрасно знает качества футболиста:

«Ионов у меня играл два года в «Динамо», я прекрасно знаю его качества. И сегодня он их проявил».

Матч на «Ростов Арене» посетили 45 тысяч зрителей — стадион был заполнен до отказа. Черчесов поблагодарил фанатов за поддержку.

«Боление было качественным, мне очень понравились болельщики. Еще неизвестно, что было более качественным — наша игра или поддержка»,

— подытожил специалист.

Бывший министр спорта России Виталий Мутко отметил, что подопечные Черчесова явно получают удовольствие от игры в футбол.

«Перед чемпионатом мира ребята много проигрывали, они выдержали массу критики, а сейчас команда играет в футбол с удовольствием.

Любовь должна быть взаимной, и сегодня мы видим поддержку сборной, единение с болельщиками, с которыми ребята в последнее время много встречаются. Это действительно национальная сборная, сборная России», — подчеркнул Мутко.

Автор двух мячей Алексей Ионов после матча раскрыл секрет, кому он посвятит свои голы.

«Перед игрой был хороший настрой, вышли сконцентрированными с первых минут, поэтому все получалось хорошо. Приятно было играть дома, перед своими болельщиками. Я говорил, что здесь хорошо болеют, будет полный стадион, замечательная поддержка, поэтому все удалось.

Надеюсь, что все лучшие моменты у нас впереди, будем готовиться. Приятно забить первые мячи за сборную, голы хотел бы посвятить своей семье»,

— добавил футболист.

Автор второго мяча Антон Заболотный рассказал, почему после своего гола он сделал сальто.

«Ребята получили важный опыт на чемпионате мира — 2018. Стараемся удержать эту планку. Это работа тренерского штаба. У нас своя роль — играем, побеждаем и радуем болельщиков.

Празднование гола? Это отработано с детства. Я миллион раз так прыгал. Черчесов за это не критикует. Тут нет никакого риска», — цитирует Заболотного «Чемпионат.com».

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» чех Властимил Петржела заявил о чувстве стыда за команду своей страны.

Фоторепортаж: Россия разгромила Чехию __is_photorep_included11958865: 1

«К сожалению, у меня не находится никаких слов, чтобы хоть как-то оправдать разгромный счет в товарищеском матче между сборными России и Чехии.

Мне стыдно за тот футбол, который показала команда Чехии в этом матче.

При этом стоит понимать, что проблема чешского футбола и главной команды страны куда глубже. У тренера, мягко говоря, мало опыта, он не может настроить команду и направить ее в правильное русло. Все это конечно грустно, но это надо признать», — сказал Петржела.

Свой следующий матч сборная России проведет 11 октября со Швецией в Калининграде. Эта встреча пройдет в рамках Лиги наций. А 14 октября хозяев ЧМ-2018 ждет игра против Турции в Сочи.

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