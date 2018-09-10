«Люблю Россию»: боец Монсон стал подмосковным депутатом

Бывший американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, сообщает РБК.
На выборы спортсмена выдвигало красногорское отделение «Единой России», пресс-служба которого и сообщила о победе Монсона.
Джеффри заявил о своих намерениях стать депутатом еще в начале лета. Боец указал в своей предвыборной анкете, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке.
12 июня Монсон получил российский паспорт. О желании сменить американское гражданское на российское спортсмен говорил еще в марте 2013 года.
После получения паспорта Джеффри, помимо работы тренером, стал партнером бизнесмена Владимира Кутьева, который является основным владельцем единственного легального казино в Алтайском крае.
Монсон воспользовался своим конституционным правом гражданина России и проголосовал на выборах губернатора Московской области и Совета депутатов г.о. Красногорск, где сам принимал участие.
«Выборы — важное событие, которое дает нам возможность многое изменить. В России говорят: «Если ты не проголосовал — у тебя нет гражданской позиции».
Но выборы — это демократический процесс. Каждый может высказать свое мнение или быть несогласным. Но сказать — это не все, ты должен отдать свой голос и сказать: «Я сделал это, я сделал свой выбор».
У меня большие планы по работе с детьми, готовлю различные проекты, включая по здоровому образу жизни. Все, что я делаю в Красногорске, — это потому, что я люблю Россию»,
— приводит слова спортсмена официальный сайт красногорской администрации.
Спортсмен проголосовал на избирательном участке в школе №3.
В июне Монсон прошел внутрипартийные выборы «Единой России» и получил возможность баллотироваться в совет депутатов городского округа Красногорска. Паспорт спортсмену вручал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Приятно, что Красногорск принял Джеффри, надеюсь, в сентябре он победит на выборах, будет представлять городской округ», — заявил тогда глава региона.
Также чиновник написал об этом событии в своем твиттере:
«Джефф Монсон — официально гражданин России! Сегодня в кругу наших юных патриотов из «Лагеря настоящих героев» вручили ему паспорт.
Ждем теперь еще больших успехов от воспитанников спортклуба «Зоркий», где боец работает тренером по физподготовке».
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что с 47-летним Монсоном можно связывать большие надежды.
«Если Монсону доверили это, значит он достоин, значит с ним связывают надежды. Хотя я даже не в курсе, кто это, честно говоря. Хотя с огромным уважением отношусь к достижениям таких спортсменов.
Это волеизлияние тех людей, которые связывают с ним какие-то надежды. У нас масса спортсменов, которым было доверено выполнять функции в Совете федераций, Госдуме и так далее. Самое главное, чтобы те желания и чаяния, которые были вложены, были реализованы. Главное, чтобы все было на благо людей», — цитирует Мамиашвили «Чемпионат.com».
Стоит отметить, что Монсон неоднократно заявлял о своей амбициозности в новом деле. Его глобальная цель — кресло депутата Госдумы, где уже работают его коллеги по миру единоборств: например, борец-классик Александр Карелин, боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог.
«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать там максимально возможному количеству людей»,
— заявил Монсон.
Карьера Монсона в ММА началась в возрасте 26 лет. Ее начало было не очень удачным, однако впоследствии спортсмен стал двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.
Всего в ММА Монсон выиграл 60 боев при 26 поражениях и одном ничейном результате. Свой последний поединок Джеффри провел в 45-летнем возрасте против своего соотечественника Шеннона Ритча. Встреча, которая проходила в городе Невинномысск Ставропольского края, завершилась победой Монсона в первом раунде после болевого приема.
С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».