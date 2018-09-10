«Люблю Россию»: боец Монсон стал подмосковным депутатом

Бывший американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, сообщает РБК.

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На выборы спортсмена выдвигало красногорское отделение «Единой России», пресс-служба которого и сообщила о победе Монсона.

Джеффри заявил о своих намерениях стать депутатом еще в начале лета. Боец указал в своей предвыборной анкете, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке.

12 июня Монсон получил российский паспорт. О желании сменить американское гражданское на российское спортсмен говорил еще в марте 2013 года.

После получения паспорта Джеффри, помимо работы тренером, стал партнером бизнесмена Владимира Кутьева, который является основным владельцем единственного легального казино в Алтайском крае.

Монсон воспользовался своим конституционным правом гражданина России и проголосовал на выборах губернатора Московской области и Совета депутатов г.о. Красногорск, где сам принимал участие.

«Выборы — важное событие, которое дает нам возможность многое изменить. В России говорят: «Если ты не проголосовал — у тебя нет гражданской позиции».

Но выборы — это демократический процесс. Каждый может высказать свое мнение или быть несогласным. Но сказать — это не все, ты должен отдать свой голос и сказать: «Я сделал это, я сделал свой выбор».

У меня большие планы по работе с детьми, готовлю различные проекты, включая по здоровому образу жизни. Все, что я делаю в Красногорске, — это потому, что я люблю Россию»,

­— приводит слова спортсмена официальный сайт красногорской администрации.

Спортсмен проголосовал на избирательном участке в школе №3.

В июне Монсон прошел внутрипартийные выборы «Единой России» и получил возможность баллотироваться в совет депутатов городского округа Красногорска. Паспорт спортсмену вручал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Приятно, что Красногорск принял Джеффри, надеюсь, в сентябре он победит на выборах, будет представлять городской округ», — заявил тогда глава региона.

Также чиновник написал об этом событии в своем твиттере:

«Джефф Монсон — официально гражданин России! Сегодня в кругу наших юных патриотов из «Лагеря настоящих героев» вручили ему паспорт.

Ждем теперь еще больших успехов от воспитанников спортклуба «Зоркий», где боец работает тренером по физподготовке».

Джефф Монсон — официально гражданин России! Сегодня в кругу наших юных патриотов из «Лагеря настоящих героев» вручили ему паспорт. Ждём теперь ещё больших успехов от воспитанников спортклуба «Зоркий», где боец работает тренером по физподготовке.#деньроссии #нашеподмосковье pic.twitter.com/gkE9VveCZ4 — Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) 12 июня 2018 г.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что с 47-летним Монсоном можно связывать большие надежды.

«Если Монсону доверили это, значит он достоин, значит с ним связывают надежды. Хотя я даже не в курсе, кто это, честно говоря. Хотя с огромным уважением отношусь к достижениям таких спортсменов.

Это волеизлияние тех людей, которые связывают с ним какие-то надежды. У нас масса спортсменов, которым было доверено выполнять функции в Совете федераций, Госдуме и так далее. Самое главное, чтобы те желания и чаяния, которые были вложены, были реализованы. Главное, чтобы все было на благо людей», — цитирует Мамиашвили «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что Монсон неоднократно заявлял о своей амбициозности в новом деле. Его глобальная цель — кресло депутата Госдумы, где уже работают его коллеги по миру единоборств: например, борец-классик Александр Карелин, боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог.

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать там максимально возможному количеству людей»,

— заявил Монсон.

Карьера Монсона в ММА началась в возрасте 26 лет. Ее начало было не очень удачным, однако впоследствии спортсмен стал двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

Всего в ММА Монсон выиграл 60 боев при 26 поражениях и одном ничейном результате. Свой последний поединок Джеффри провел в 45-летнем возрасте против своего соотечественника Шеннона Ритча. Встреча, которая проходила в городе Невинномысск Ставропольского края, завершилась победой Монсона в первом раунде после болевого приема.

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