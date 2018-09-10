«Кто не скачет, тот москаль»: белорусы оскорбили Россию

Во время первого домашнего матча сборной Белоруссии по футболу в Лиге наций УЕФА против Сан-Марино случился инцидент со скандированием болельщиками хозяев лозунга «кто не скачет, тот москаль», о чем сообщил «Советский спорт».

Случившееся уже прокомментировал заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола (БФФ) Дмитрий Герчиков, рассказавший «Газете.Ru», что эти выкрики не носили массовый характер, а также заявивший, что БФФ начнет собственное расследование случившегося, если получит запрос от правоохранительных органов или Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сам первый матч белорусской сборной в новом турнире, где она оказалась в слабейшем дивизионе из-за собственного низкого рейтинга, завершился уверенной победой над «сборной-карликом» со счетом 5:0.

Реклама

Что касается имевшего место инцидента, то он выглядит достаточно удивительно, учитывая дружеские отношения между Белоруссией и Россией, а также футбольными болельщиками этих стран.

Интересно, что за несколько дней до старта национальной команды в Лиге наций премьер-министра, а по совместительству главу Белорусской федерации футбола Сергея Румаса с докладом принял президент страны Александр Лукашенко.

«Народная игра, самая масштабная игра, которая привлекает больше всего населения. Радоваться особо тут нечему, но, тем не менее, какие там у нас есть перспективы?» – цитирует главу государства его официальный сайт.

Также перед стартом турнира был представлен талисман сборной страны – трансформер Ваяр с мечом, на котором красуется традиционная национальная вышивка.

Сборная Белоруссии в слабейшем дивизионе попала в одну группу с Сан-Марино, Люксембургом и Молдавией, с которой сыграет во втором туре уже 11 сентября.

В Белоруссии рассчитывают занять в своем квартете первое место и не только подняться к следующему розыгрышу на дивизион выше, но и заработать через новый турнир путевку на чемпионат Европы-2020, который пройдет сразу в более чем десятке европейских городов разных стран.

20 участников Евро определятся через отборочный цикл, где примут участие все 55 сборных УЕФА. Оставшиеся четыре путевки разыграют в специальных плей-офф своих дивизионов Лиги наций лучшие команды, не сумевшие при этом квалифицироваться на чемпионат Европы традиционным способом.

«Это очень важный турнир. Лига наций дает возможность белорусам пройти не такой сложный отбор, как был раньше. И получить возможность принять участие в Евро-2020», – говорил накануне матча с Сан-Марино Румас, призывая болельщиков прийти на стадион.

Напомним, что перед стартом Лиги наций свою новую форму презентовала сборная Украины, и на футболках, сзади под воротником оказался нанесен лозунг воинского приветствия «Слава Украине!», считающийся в России националистическим.

При этом УЕФА утвердил данный элемент на форме украинских футболистов, не усмотрев в нем политического подтекста.

Интересно также, что украинская команда, начинавшая свой путь в Лиге наций матчем против Чехии в Злине, отказалась от предложения организаторов поселиться в отеле «Москва», из-за чего была вынуждена разделиться и проживать во время своего пребывания в городе в двух разных гостиницах.

Это, правда, не помешало украинской команде одержать над чехами волевую победу (3:1), а затем обыграть во Львове Словакию и возглавить свое трио в дивизионе Б нового турнира УЕФА.

Со сборной Чехии теперь предстоит встретиться национальной команде России, правда, поединок в Ростове-на-Дону, который состоится 10 сентября, не будет носить официальный статус и пройдет как товарищеский или контрольный.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Лиги наций, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».