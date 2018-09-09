«Сборная не заметит потери Дзюбы»

7 сентября сборная России по футболу обыграла команду Турции в рамках первого матча Лиги наций. Встреча, которая прошла на стадионе в Трабзоне, завершилась со счетом 2:1. В составе россиян забитыми мячами отметились Денис Черышев и Артем Дзюба. Через три дня, 10 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с чехами. Своим мнением об игре сборной России после чемпионата мира — 2018, где российская команда дошла до четвертьфинала турнира, поделились советский и российский футболист Олег Веретенников, экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин, а также бывший защитник ЦСКА Максим Боков.

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— Сборная России в первом матче после чемпионата мира обыграла Турцию. Какие впечатления?

Олег Веретенников: Это всего лишь первая игра, мы до сих пор находимся под впечатлением от чемпионата мира. Первые 75 минут мы играли здорово, потом подустали, к тому же и турки освежили игру заменами. Но, в целом, старт хороший, победы на выезде всегда даются тяжело.

Алексей Игонин: Хотел бы отметить настрой ребят в этом матче — Черчесову удалось подготовить команду к игре, где не было такого раздражителя, как на мундиале. Кажется, история, которая началась летом и стала приятной неожиданностью, продолжается до сих пор. Еще и появляются новые лица в сборной.

Максим Боков: Первое, что бросилось в глаза, это наш левый фланг, где играл Кудряшов. Было много забросов, которые доставались сопернику. Отмечу не очень качественный переход из обороны в атаку. Необходимо подровнять игру. Центр поля хороший, атака тоже хорошая, так что играй — забивай.

— На первые матчи не были вызваны Игорь Акинфеев, Федор Смолов, Илья Кутепов, Александр Головин. Как смотрелась обновленная сборная России?

О.В.: У нас играла практически новая линия обороны. Георгий Джикия пропускал чемпионат мира из-за травмы, Роман Нойштедтер не попал в заявку. Не скажу, что их игра меня разочаровала, в большей степени все-таки порадовала: первый тайм и половину второго они выглядели достойно.

М.Б.: В целом игра смотрится неплохо, но есть некоторые недоработки, которые самоустранятся со временем. Все приходит с опытом.

Те же Игнашевич, братья Березуцкие не сразу стали такую феерическую игру показывать, сколько ошибок было…

— Уверенно сыграл голкипер Андрей Лунев. Может ли он составить конкуренцию Акинфееву в ближайшее время?

О.В.: Я считаю, что вратарская линия сейчас самая сильная в составе. Лунев провел отличный матч с Турцией, Шунин хорошо выступает за «Динамо», но Акинфеев все равно останется номером один. На данный момент он лучший вратарь в России, что доказал на домашнем первенстве.

А.И.: С вратарями обычно поступают достаточно взвешенно, без эмоций, тренеры редко проводят резкие перемены.

Акинфеев пока номер один. Нужно как минимум еще две-три игры, одного матча недостаточно для каких-то выводов, несмотря на то что Лунев проявил себя очень ярко.

— Новый капитан сборной России Артем Дзюба получил повреждение, из-за которого не сыграет с Чехией. Что делать Станиславу Черчесову?

О.В.: В игре с чехами, скорее всего, дадут шанс другим футболистам. Я думаю, даже если Дзюба не был травмирован, на его место все равно вышел бы другой футболист. Это товарищеский матч, нужно давать шанс тем, кто не играл в последнем матче.

А.И.: Скорее всего подопечные Черчесова будут больше играть низом, будет меньше навесов в штрафную, меньше борьбы за мяч на втором этаже. Главное, чтобы был нужный настрой у всей команды и самоотдача, тогда вполне можно победить. Сложно сказать, кем можно заменить Артема.

Травмы часто сказываются положительно: не было бы потерь — возможно, не раскрылись бы тот же Дзюба и Денис Черышев на чемпионате мира.

М.Б.: Это очень лаконичная фигура для России и вообще для россиян, которые интересуются футболом. Но это не тот игрок, которого нельзя заменить. Безусловно, сегодняшний Дзюба намного сильнее Дзюбы прошлогоднего, но его потеря никак не ощутится.

— Какие проблемы могут создать чехи для сборной России?

О.В.: Давно не видел игру чехов, поэтому не могу судить об их силе. Вполне возможно, что у них будет экспериментальный состав. Лучше отталкиваться от игры сборной России: много новичков было вызвано, может быть, им дадут шанс сыграть. Не стоит ждать каких-то сюрпризов, но новые имена и новые сочетания могут появиться.

М.Б.: В данной ситуации могу сказать одно — сборная России может сама создать себе проблемы. Я не знаю, какой будет состав, какие будут перемены, но по последнему матчу было видно, что игра в обороне у команды Черчесова не безупречна.

А.И.: Все команды могут создать для нас проблемы. Все зависит только от игры нашей команды: если мы будем хорошо действовать в обороне, то все не так страшно. В целом, я не вижу, почему наша команда может посыпаться, потерять контроль над игрой.

— Хотели бы вы увидеть эксперименты в игре с Чехией?

О.В.: От Черчесова можно ждать что угодно. С Турцией сыграли в четыре защитника, на мундиале играли в три, все зависит от тренерского штаба. В первом матче играли турнирные задачи, сейчас время для экспериментов, почему нет?

М.Б.: Я думаю, что Черчесову нужно наигрывать состав. Мне кажется, что не стоит ждать глобальных перемен или выпадов, которые потрясут болельщиков.

А.И.: Уже не до экспериментов.

Нужно нарабатывать взаимодействия, не стоит ждать появления новых лиц. Может быть, появится еще один человек, будут замены в конце матча, но не более того. На этот матч нужно смотреть как подготовку к дальнейшему выступлению в Лиге наций, разве что нагрузка поменьше.

Контрольный матч между сборными России и Чехии состоится 10 сентября на стадионе в Ростове-на-Дону. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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