«Чемпионка умерла»: Серена раскошелится за истерику

По итогам матча с Осакой Уильямс получила штраф из-за оскорблений в адрес арбитра встречи Карлоса Рамоса. Как информирует агенство Associated Press, 36-летняя теннисистка будет вынуждена заплатить за свое поведение $10 тысяч за словесное оскорбление судьи, $4 тысячи за подсказки тренера и $3 тысячи за сломанную ракетку.

Таким образом, $17 тысяч будут высчитаны из призовых легендарной теннисистки, которые составили $1,85 млн.

Американка была наказана судьей геймом во время первого сета игры за подсказки со стороны своего тренера Патрика Муратоглу. По ходу уже второго сета у Уильямс сдали нервы, из-за чего она бросила разбила свою ракетку. Арбитр Карлос Рамос наказал четырехкратную олимпийскую чемпионку штрафным очком, а спортсменка в отместку обвинила судью в сексисзме и вела себя вызывающе. В последствии 23-кратная обладательница «Большого шлема» умудрилась получить еще третье предупреждение, назвав Рамоса «лжецом и вором», и попутно приплела к скандалу свою новорожденную дочь.

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«Ты должен извиниться передо мной. Ты лжец и вор. Я никогда в жизни не жульничала. У меня есть дочь, и ради нее я защищаю все, что правильно», — заявила Уильямс.

Любопытно, что инцидент с подсказками тренера, после которых американка продолжительное время истерически доказывала свою невиновность, действительно имел место быть, несмотря на слова Уильямс о том, что ее наставник просто показывал ей большой палец в знак одобрения.

В этом после матча признался Мутароглу, попутно обвинив в тех же действиях тренера Осаки Сашу Бажина.

«Буду честен, я подсказывал. Но не думаю, что она хоть раз смотрела на меня. Саша Бажин делал то же самое», — заявил наставник американской теннисистки после матча.

На турнирах «Большого шлема» во время матчей действует гибкая схема дисциплинарных взысканий: за первое нарушение дается предупреждение, за второе снимается очко, а за каждое последующее — гейм. По утверждениям Серены, она не поняла, что ей было сделано предупреждение, из-за чего без зазрения совести начала крушить свой спортивный снаряд.

Серена однажды уже была наказана за неподобающее поведение во время полуфинала US Open в 2009 году.

Американка уступила Ким Клийстерс, а по ходу матча увидела несправедливость со стороны арбитра и угрожала судье на линии «запихнуть мяч в глотку».

Тогда организация турнира оштрафовала Уильямс лишь на $500.

К слову о «сексизме», о котором говорит Серена: в 2017 году итальянский теннисист Фабио Фоньини был оштрафован суммарно на $24 тысячи за оскорбления арбитра. При этом итальянец был не только наказан материально, но и отстранен от дальнейших выступлений на этом турнире.

По словам Уильямс, она намерена продолжить бороться за права женщин.

«Я видела, как мужчины называют судей разными словами. Я борюсь за права женщин и за равенство. Отнимать у меня гейм за слово «вор» кажется мне сексизмом», — сказала она.

Известный теннисный меценат Юрий Сапронов резко раскритиковал поведение именитой американки.

«Нет для меня Серены Уильямс. Нет для меня великой чемпионки и лучшей теннисистки мира за всю историю. Умерла. Все», — написал Сапронов в своем фейсбуке.

Он добавил, что решения судьи Карлоса Рамоса полностью оправданы.

«Пересмотрел матч. Внимательно послушал, что, когда и кто говорил. Судья на вышке Карлос Рамос прав», — заключил он.

В финальной игре US Open Уильямс уступила Осаке в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. После матча турнирному рефери Брайану Ирли пришлось уводить Рамоса от разъяренных болельщиков, а Осака благодарила оскорбленную Уильямс и расплакалась из-за скандальной составляющей своей победы.

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