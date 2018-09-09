«Отец оговорился»: употреблял ли Черышев допинг

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев проводит один из лучших отрезков в своей карьере. После яркого выступления на домашнем чемпионате мира — 2018, где игрок стал лучшим бомбардиром команды с четырьмя голами, он уже успел дебютировать за новый клуб (ранее Денис защищал цвета «Вильярреала»), забить за него мяч, а потом вновь продолжил радовать болельщиков сборной России.

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В первом матче подопечных Черчесова в Лиге наций против Турции Черышев открыл счет потрясающим ударом с лета и помог команде одержать победу (2:1).

Однако, к сожалению, подобные успехи россиянина вызвали в футбольном мире не только уважение, но и подозрения в нечестной игре.

В Испании уже началось антидопинговое расследование против Черышева. По предположению допинг-офицеров, футболист мог употреблять запрещенный гормон роста в виде инъекций.

Ситуация дошла до того, что к делу подключилось Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Как сообщила заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая, сотрудники РУСАДА уже собрали все необходимые документы по данному вопросу и направили их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), а также в национальное антидопинговое агентство Испании.

«Мы получили все объяснения от самого игрока и его отца. Как они считают, произошла ошибка. Отец оговорился,

а журналисты написали не то, что было на самом деле», — приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, первые подозрения в адрес Черышева возникли в 2017 году после того, как его отец Дмитрий в одном из интервью заявил, что во время игры за «Вильярреал» футболисту вкололи гормон роста по вине врачей — те чудовищным образом не сумели согласовать свои действия, когда Денис проходил процедуру восстановления от травмы.

Поскольку гормон роста — запрещенное антидопинговыми правилами вещество, после этого заявления поднялся изрядный шум — неосторожные слова Черышева-старшего цитировали даже за границей, особенно во время чемпионата мира, где Россия впервые в своей истории дошла до четвертьфинала.

В июне Российскому футбольному союзу (РФС) даже пришлось выпустить официальное заявление по этому поводу.

«РФС официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года.

Речь идет о рассказе про лечение Дениса клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям,

— гласило заявление организации. — Информация о ходе лечения игрока еще в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было».

Также пресс-служба РФС пояснила, что журналист неверно понял слова Черышева-старшего и назвал проведенную процедуру «лечением с использованием гормонов роста», хотя сказано было совсем другое, что «подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ».

При этом представитель РУСАДА Пахноцкая в последнем комментарии сообщила, что издание не предоставило агентству аудиозапись беседы. Так что вполне возможно, что WADA не получит это доказательство неправильной интерпретации журналиста.

«В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом документы отправлены в испанское антидопинговое агентство, РУСАДА не может открывать дело о возможном нарушении, это находится не в нашей юрисдикции», — подытожила функционер.

Сам Черышев пока никак не прокомментировал ситуацию. Последней фотографией в инстаграме игрока является совместный снимок с его испанской возлюбленной Кристиной Кобе, которую он поздравил 9 сентября с 25-летием, написав: «25! С Днем рождения, моя маленькая принцесса!»

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