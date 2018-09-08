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Обида за унижение на ЧМ: испанцы ищут у Черышева допинг

Почему Дениса Черышева заподозрили в употреблении допинга

Испанские допинг-офицеры начали расследование в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева. По информации британских СМИ, 27-летний футболист подозревается в применении запрещенных инъекций гормона роста.

Полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России по футболу Денис Черышев стал фигурантом допингового расследования. По информации британской газеты The Telegraph, в данный момент испанские допинг-офицеры проводят разбирательство, подозревая игрока в употреблении запрещенных гормонов роста. Предполагается, что Черышев использовал эти вещества еще до начала домашнего чемпионата мира — 2018, на котором триумфально выступил, став лучшим бомбардиром сборной России с четырьмя голами.

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Как отмечает источник, расследование по данному вопросу связано со словами отца Дениса Черышева Дмитрия, который в одном из интервью якобы заявил, что во время выступления за «Вильярреал» его сыну было введено несколько инъекций гормона роста в ходе восстановления от травмы.

Отмечается, что с испанскими допинг-офицерами сотрудничают представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Первые новости о том, что Черышев-младший подозревается в нарушении антидопинговых правил, появились еще во время чемпионата мира — 2018. Примечательно, что отец футболиста обвинил журналиста в искажении его слов и подаче заведомо ложной информации.

«Я могу честно сказать, не знаю, откуда вообще это все было написано. Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть. Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю, о каких словах идет речь.

Ничего такого не было. Журналист полностью все перепутал. Поэтому это все ерунда»,

— сказал Дмитрий Черышев.

Позднее с официальным заявлением выступила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), которая также опровергла информацию о применении Черышевым инъекции гормонов роста.

«Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года.

Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям.

Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ.

При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной еще в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Подозревать российских футболистов в нарушении антидопинговых правил во время мундиаля стали и представители других ассоциаций. Так, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт остался настолько сильно удивлен выходом сборной России в плей-офф чемпионата мира, что призвал проверить всех игроков команды Станислава Черчесова на допинг.

«Сборную России надо активно проверять, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира. Тех, кто показывает выдающиеся результаты, надо проверять чаще»,

— приводит слова чиновника The Telegraph.

К слову, российских футболистов и без того часто проверяли на наличие запрещенных веществ в организме. Например, после матча второго тура группового этапа, в котором сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1, все тот же Денис Черышев, ставший автором одного из забитых мячей, был вынужден пропустить традиционную пресс-конференцию из-за процедуры прохождения допинг-контроля. Примечательно, что по итогам той встречи он был признан лучшим игроком.

На домашнем мундиале Черышев провел пять матчей, в которых забил четыре мяча и однажды отметился автоголом.

Вместе с ним сборная России добилась лучшего результата в своей новейшей истории, дойдя до четвертьфинала чемпионата мира. Любопытно, что в борьбе за выход в эту стадию россияне обыграли Испанию в серии пенальти.

Черышев продолжает успешно выступать за национальную команду и после завершения мундиаля. В дебютном матче в Лиге наций полузащитник забил первый мяч сборной, который помог подопечным Черчесова одержать победу над Турцией со счетом 2:1.

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