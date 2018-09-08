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Звезда едет в Россию: Терри бросил Англию ради «Спартака»

Легенда английского футбола Терри переходит в «Спартак»

Легенда английского футбола Джон Терри близок к переходу в московский «Спартак». 37-летний защитник уже прошел медосмотр перед трансфером. По информации СМИ, игрок будет зарабатывать в российском клубе €2 млн в год.

Легендарный английский футболист, бывший игрок сборной Англии Джон Терри близок к переходу в московский «Спартак».

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио у себя на сайте написал, что 37-летний защитник уже прошел медосмотр в Риме и готов к подписанию контракта с российским клубом.

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Отмечается, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на один год с возможностью продления на такой же срок. Журналист пишет, что решающим фактором в переходе игрока стала гарантия большого количества времени на поле.

С первого взгляда новость о приезде английской звезды в Россию выглядит как утка, однако подтверждение прохождения футболистом медосмотра можно найти в инстаграме самого Терри. Игрок загрузил в «сторис» фотографию из клиники.

Информацию о готовящемся трансфере подтвердил у себя в твиттере и журналист известного английского издания Sky Sports Анжело Манджианте.

Еще одно британское СМИ The Sun пишет, что «Спартак» предложил Терри контракт с зарплатой в размере €2 млн в год.

Приход легенды английского футбола однозначно поможет красно-белым. В начале сезона столичный клуб потерял двух основных центральных защитников. Новичок «гладиаторов» француз Самуэль Жиго получил серьезную травму в гостевом матче против «Зенита» из Санкт-Петербурга — разрыв крестообразных связок колена и чего выбыл на полгода.

Еще один центральный защитник Илья Кутепов перенес операцию по устранению паховой грыжи. Герою чемпионата мира — 2018 в составе сборной России потребуется около двух месяцев на восстановление.

Терри на протяжении всей карьеры выступал за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» он провел 714 матчей, в которых забил 67 мячей — невероятный показатель для центрального защитника.

Джон покинул лондонский клуб в 2017 году, перейдя в »Астон Виллу» из Бирмингема. Прошлый сезон «львы» проводили во втором по статусу английском дивизионе — Чемпионшипе и остановились в шаге от выхода в Премьер-лигу, финишировав на четвертом месте. Терри был одним из лидеров команды, однако из-за невыхода клуба в элиту, сотрудничество игрока и «Астон Виллы» прекратилось.

Сейчас защитник находится в статусе свободного агента. Это играет на руку «Спартаку», ведь после закрытия трансферного окна покупать футболистов у другого клуба запрещено.

«Решение о своем будущем я приму в течение нескольких недель. У меня есть 3-4 предложения — как в Англии, так и за рубежом. Также имеется вариант с работой на телевидении или тренерская деятельность», — цитирует Терри Daily Mail.

Также футболист отметил, что он находится в отличной форме. Кроме того, после завершения игровой карьеры, он планирует стать тренером.

«Я в лучшей форме за последние 8-10 лет. Я отлично провел лето, впервые за 20 лет я смог провести отпуск с семьей.

В прошлом сезоне я постоянно отсутствовал дома, так как был полностью сконцентрирован на «Астон Вилле», но сейчас я полностью восстановился.

Да, я действительно хочу однажды возглавить «Челси», но это план на следующие 5-8 лет», — сказал Терри.

Выступавший за английские «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» форвард Андрей Канчельскис заявил, что Терри будет тяжело адаптироваться к чемпионату России.

«Если он в хорошей форме, то это однозначно усиление. Этот защитник всегда мне нравился: он самоотверженный, боец, всегда отрабатывает до конца в каждом эпизоде.

А если не в форме… В последние месяцы его не было видно. Но Джон — профессионал, и я уверен, что отношение к себе и своей форме у него на высочайшем уровне, а единственная проблема — отсутствие игровой практики.

Терри будет очень сложно адаптироваться в РПЛ после Англии. На самом деле, гораздо легче переезжать в чемпионат, где уровень намного выше того, где ты играл.

С другой стороны, многие едут к нам доигрывать и заработать денег. Едут к арабам, китайцам, к нам. Да, наш чемпионат не самый сильный, но он достаточно крепкий, и легионеры должны понимать, куда они едут. Мне будет очень посмотреть, как Терри приживется у нас», — цитирует эксперта «Чемпионат».

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