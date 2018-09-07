«Устал от грязи»: когда Шипулин покинет биатлон

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин сделал громкое заявление о своей карьере, которое изрядно насторожило его многочисленных поклонников.

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На фоне известия о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР), Антон дал короткое интервью, в котором сразу обозначил, при каких условиях попрощается с профессиональным спортом.

«Если нас лишат чемпионатов мира, как легкую атлетику, чтоб мы выступали под нейтральными флагами.

Потому что тогда нет смысла бегать. Для чего это тогда? Светиться по телевизору и зарабатывать какие-то баллы? Мне этого меньше всего хотелось бы»,

— заявил Шипулин в интервью Калашников Media.

Также олимпийский чемпион Сочи-2014 подчеркнул, что «от этой грязи уже очень сильно устал» еще со времен зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. На те Игры Антон, к сожалению, не был допущен Международным олимпийским комитетом (МОК), причем конкретные причины для этой дисквалификации так и не были озвучены.

В ответ на многочисленные возмущения по поводу отсутствия четких причин для такого жесткого решения МОК опубликовал на своем сайте список из 17 критериев, по которым оценивалась каждая кандидатура из сборной России. Судя по всему, если спортсмен подозревался в несоответствии одному или нескольким пунктам, допуска на Олимпиаду-2018 он не получал.

Вот так этот перечень критериев описывала бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон, которая во время Олимиады возглавляла специальную комиссию МОК, оценивавшую «чистоту» россиян:

«Список критериев охватывает широкий спектр информации. Он включает, например, доказательства подозрительных значений профиля стероидов, несоответствий ДНК и нарушений биологического паспорта спортсмена, а также доказательства, которые фигурируют в докладах Ричарда Макларена, Самуэля Шмида и Дениса Освальда».

Беда лишь в том, что «доказательства подозрительных значений» так никому и не были предоставлены, и вопрос об их реальном существовании до сих актуален.

Шипулин подал апелляцию на это отстранение в комиссию Спортивного арбитражного суда (CAS) вместе с другими 44 спортсменами и тренерами, которые не были допущены на Игры из-за упомянутых 17 критериев.

Лидер сборной до последнего не терял надежды на выступление в Пхенчхане, будучи уверенным в своей допинговой «чистоте», и даже выкладывал в своем инстаграме вдохновляющие видео.

«Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску на Олимпиаду, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход», — говорил Шипулин.

Однако жесткий вердикт CAS не оставил чемпиону надежд — он не попал на Олимпиаду-2018. После этого Шипулин словно провалился в психологическую яму.

Хотя на первом этапе Кубка мира после Пхенчхана он одержал победу, видимо, пребывая на эмоциях и желая доказать всем недоброжелателям, что зря его не пригласили на Игры, дальше результаты пошли на спад.

С тех пор самым высоким местом для Антона стала десятая строчка в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени.

В апреле спортсмен заявил, что берет паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем и даст точный ответ о своем возвращении или завершении карьеры в сентябре-октябре.

Однако, когда накануне судьбоносного конгресса IBU, на котором должны были решить вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России, вдруг всплыла информация о том, что четверо отечественных спортсменов подозреваются в допинговых нарушениях, совершенных с 2010 по 2014-й год, Шипулин не выдержал.

«Я от этой грязи уже очень сильно устал еще с Олимпиады, с этими допусками-недопусками.

С одной стороны уже научился абстрагироваться от этой ситуации, с другой, конечно, это неприятно. Вытягивает какие-то лишние эмоции, создает какую-то дополнительную нервотрепку», — признался биатлонист.

В список подозреваемых, по информации ТАСС, попали Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Чернышов и Александр Печенкин.

Если будет доказана вина Устюгова, то сборная России лишится золота Сочи-2014 в эстафете, в которой Евгений принимал активное участие.

Это автоматически означает, что медали потеряют остальные три спортсмена, передававшие эстафетную палочку, — и среди них Шипулин.

Остается надеяться, что эта ситуация не выбьет Шипулина из колеи. Кроме того, конгресс IBU, хоть и не восстановил СБР в правах, но все-таки позволил сборной России выступать на предстоящих турнирах под своим флагом и не сократил квоту атлетов, завоеванную в прошлом году. Таким образом, завершать карьеру из-за флага в ближайшее время Шипулин точно не должен.

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