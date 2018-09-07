Немец в нокауте: как вернулся Лебедев

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На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию боя и желает вам удачного вечера!
В своей финальной речи Лебедев выражает благодарность всем, кто его поддерживал при подготовке к этому бою, и отдельно отмечает его поклонника Никиту Михалкова, который специально прибыл на этот бой в Челябинск.
Поздравляем Лебедева с прекрасным возвращением!
Вот это да! Лебедев мощно попал в голову Алтынкая, и тот повалился на ринг! Рефери насчитает считать, доходит до семи, боксер пытается подняться, но понимает, что не может этого сделать и начинает плакать. Это победа россиянина нокаутом!
Третий раунд пошел! В перерыве Лебедеву советовали не подготавливать удар слишком долго — Алтынкая успевает уклоняться.
Денис очень хорошо пробивает по корпусу и достает соперника правым боковым. Алтынкая полностью ушел в оборону и не стесняется идти в клинч. Выглядит это как-то беспомощно. На этом второй раунд и завершился.
Второй раунд пошел! И сразу же Лебедев ощутимо попал по сопернику! Алтынкая начал в спешке отступать и чуть не упал, споткнувшись.
Первый раунд боя Лебедев — Алтынкая начался! Хизни очень мобильно перемещается по рингу, предпочитая более оборонительную тактику и действовать на контратаках. Однажды он даже неплохо попал по Лебедеву. Россиянин же не отличается скоростью и пока не может поспеть за своим оппонентом.
У Лебедева точно такое же количество побед — 30, только нокаутом из них не 17, а 22. Также Денис потерпел два поражения. Весовая категория у бойцов, кстати, необычная — до 97 кг (немного выше, чем первый тяжелый вес).
Статистика у соперника Лебедева Алтынкая более чем внушительная: 30 побед — 17 нокаутом, и всего два поражения.
Залу показывают ролик о том, как боксер (Лебедев под прикрытием капюшона) спас от нападения бандитов работника креативной студии, который не хотел принимать идею своего подчиненного о комиксах, посвященных боксеру-супергерою. «Какие у него способности? Всего лишь несколько приемов», — фыркал мужчина. Однако после спасения в исполнении Лебедева он передумал и даже придумал название будущему комиксу — «Возвращение героя». Красивая история. Лебедев ведь действительно возвращается после более чем годового отсутствия.
А у нас вот-вот наступит главное событие вечера! Турецкий боксер Хизни «Воин» Алтынкая, который выступает за Германию, уже зашел в ринг. Скоро должен появиться и Лебедев.
В своей победной речи Заур поблагодарил тренера за правильную установку, за то, что удалось найти ключи к такому непростому сопернику, как Ланди, а также поблагодарил весь зал за поддержку. «В таких условиях нам остается только побеждать!» — этими словами Абдуллаев завершил свой спич. Еще раз побеждаем россиянина, который выиграл уже десятый поединок подряд на профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения!
115-113, 117-112, 118-110 — единогласным решением судей побеждает россиянин Заур Абдуллаев! Поздравляем россиянина! Он сохраняет у себя пояс WBC Silver в легком весе. Но и американец Генри Ланди выдал неплохой бой и, несмотря на обилие крови на лице и постоянно выпадавшую из-за ударов капу, боролся до конца. Мы стали свидетелями очень зрелищного поединка, за что огромное спасибо бойцам!
Последние секунды боя напоминали уличную драку — так яростно соперники обменивались ударами. Как только прозвенел гонг, тренер тут же поднял Абдуллаева на руки — очень велика вероятность его победы.
Абдуллаев, последние раунды проводивший не очень уверенно, неожиданно здорово попал по сопернику! Ланди аж немного зашатало. Зал торжествующее взревел — видна кровь на лице американского боксера. Но Заур не побежал добивать, чтобы не нарваться ненароком на ответный удар. Нас ждет решающий, 12-й раунд!
На щеке и на спинке у россиянина много крови... неужели Ланди сумел нанести ему рассечение? Тем не менее пока что Абдуллаев ведет по очкам.
У Ланди выпала капа после мощного удара Абдуллаева! Бой приостановлен. Защитный элемент надо вернуть на место.
Тем временем камера показывает, как Денис Лебедев готовится к скорому поединку. Ему уже заматывают руки в специальные бинты под боксерские перчатки.
После 7-го раунда ситуация видится более позитивной для Абдуллаева. Его американский соперник, кажется, уже начинает выдыхаться и выглядит отнюдь не так мобильно, как Заур.
После пяти раундов из 12-ти двое судей из трех отдают победу по очкам Абдуллаеву. В зале начинаются скандирования «Россия! Россия!»
Бой продолжается на встречных курсах, уже идет четвертый раунд. Россиянин время от времени прекрасно попадает левым боковым и в целом выглядит активнее своего соперника, однако пока что победитель поединка отнюдь не очевиден.
Абдуллаев, кстати, одержал в профессиональной карьере девять побед, из них шесть — нокаутом. Поражений россиянин не знал.
Пошел основной кард турнира. Начинается бой за титул чемпиона WBC Silver в легком весе между американцем Генри Ланди и россиянином Зауром Абдуллаевым.
Тайсон поздравил Челябинск с праздником и поблагодарил за приглашение, а Гассиев выразил надежду на то, что вскоре сам сможет подраться на ринге в этом городе, что зрители встретили восторженными аплодисментами.
Совершенно неожиданно в ринге появляются легендарный Майк Тайсон и российский боец Мурат Гассиев, который недавно уступил в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцу Александру Усику. Мурат держит левую руку в повязке из-за травмы, полученной в том проигранном поединке.
Перед боем на ринг пригласили абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе Константина Цзю. Легендарный боксер поздравил Челябинск с наступающим днем города и выразил надежду на то, что собравшуюся публику ожидает грандиозный бой впереди.
А вот теперь слово предоставляется Руслану Проводникову, который владел поясом чемпиона мира по версии WBO. Спортсмен неожиданно прочитал стихотворение Валентина Гафта «Хулиган», посвященное дерзким ребятам, которые смело ведут за собой. Среди упомянутых геров — Высокий, Маяковский, Есенин. К этой категории можно, без всякого сомнения, отнести и боксеров.
Турнир уже начался в 17:00, однако до финального боя Лебедев — Алтынкая еще придется подождать.
Добрый вечер, уважаемые любители бокса! Экс-чемпион мира WBA Super и IBF Денис Лебедев возвращается на ринг после более чем годичного перерыва. Соперник россиянина — турецкий спортсмен Хизни Алтункая, который выступает за Германию.