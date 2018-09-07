Немец в нокауте: как вернулся Лебедев

Залу показывают ролик о том, как боксер (Лебедев под прикрытием капюшона) спас от нападения бандитов работника креативной студии, который не хотел принимать идею своего подчиненного о комиксах, посвященных боксеру-супергерою. «Какие у него способности? Всего лишь несколько приемов», — фыркал мужчина. Однако после спасения в исполнении Лебедева он передумал и даже придумал название будущему комиксу — «Возвращение героя». Красивая история. Лебедев ведь действительно возвращается после более чем годового отсутствия.