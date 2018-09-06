Казнь или пощада: что будет с российскими биатлонистами

7 сентября решится судьба российского биатлона. В этот день на проходящем в хорватском городе Порече конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) будет рассмотрен вопрос восстановления Союза биатлонистов России (СБР).

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СБР был наказан временным ограничением прав в декабре 2017 года из-за допинговых нарушений. Это лишило Россию права голоса и права подачи заявок на проведение чемпионатов мира. Кроме того, представители СБР не могут занимать выборные должности.

На этот раз будет обсуждаться вопрос о снятии санкций с российского биатлона. Но существует вероятно, что наказание и вовсе будет ужесточено.

В самый неподходящий момент вспылили новые факты применения запрещенных препаратов отечественными атлетами. 30 августа IBU сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил, однако называть имена атлетов не стал.

Тем не менее, ряд российский СМИ сообщил, что в применении допинга подозреваются Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов.

Из-за обострения допингового скандала ряд членов IBU предлагали исключить российский вопрос из повестки дня и дождаться решения по новому делу.

Однако один из членов исполкома Международного союза биатлонистов Джим Каррабре сообщил, что будущее России все же обсудят 7 сентября.

«Мы утвердили повестку дня завтрашнего заседания, вопрос восстановления СБР завтра будет рассмотрен»,

— цитирует Каррабре ТАСС.

Любопытно, что один из самых титулованных биатлонистов XX века, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, а также бывший первый вице-президент IBU отказался от посещения конгресса.

«Я принял для себя решение – нет сейчас смысла ехать на конгресс человеку с таким спортивным прошлым, как у меня. По версии IBU я был признан и лучшим спортсменом, и лучшим руководителем национальной федерации. Как можно было за 11 лет после ухода моей команды довести российский биатлон до такого состояния?! Александр Михайлович Кравцов четыре года боролся, многое сделал – те 22 человека отмели от допинга, это его заслуга. А те люди, которые пришли сейчас…» – цитирует Тихонова «РИА Новости».

Также Тихонов отметил, что если бы он присутствовал на конгрессе, то СБР был бы восстановлен.

«Поэтому я и не поехал, кого защищать?! Продолжается уничтожение лучшего вида спорта. Уверен, если бы я был на конгрессе, 100% нас бы восстановили, потому что у меня очень много друзей осталось, которые помнят, как я работал на посту первого вице-президента IBU.

Но ехать и защищать эту команду СБР? У меня был очень хороший доклад, я хотел его сделать на конгрессе. У меня невозвратный авиабилет, но я бросил все и плюнул», - добавил четырехкратный олимпийский чемпион.

Тихонов подчеркнул, что встречался с нынешним главой СБР Владимиром Драчевым накануне конгресса.

«Я уже извинился перед биатлонным сообществом и болельщиками, что тащил его на пост президента.

Поздно мне показали, что Драчев на самом деле представлял из себя в последние годы. Я вчера собрал все русские слова, которые знал, и задал ему еще раз вопрос: «Для чего тебе нужно было идти в президенты, если ты абсолютно далек от этой темы?» Ни спонсоров, ни сподвижников. Набрал коллектив абсолютно безграмотно», - сказал Тихонов.

Легендарный биатлонный специалист, заслуженный тренер СССР Александр Привалов пропустит конгресс в связи с попаданием в больницу.

«Как здоровье? Вот только сейчас определяют. В связи с этим не посещу конгресс, вчера мне стало плохо и вызвали скорую помощь. Когда выпишут? Этого уже не могу сказать, но я думаю, что не менее 10 дней»,

— цитирует Привалова «Чемпионат».

Также в рамках конгресса пройдут выборы нового президента IBU. На должность претендуют швед Олле Далин и представительница Латвии Байба Брока.

«Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию судьбоносного конгресса IBU.

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