Круче Медведевой: ученица Тутберидзе идет на рекорд. LIVE

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55,27 получает от судей Шевелева. Есть ощущение, что мог быть и выше результат. Расстроена Вероника.
Допустила Вероника несколько погрешностей при исполнении двойного прыжка, но вращение очень эффектное.
Вероника Шевелева из Казахстана под саундтрек на русском языке Дмитрия Данкова отлично выступила. Очень красивая программа!
Марта Мария Йоханнсдотер из Исландии очень круто выступила! Блестящие вращение и лутц, двойные прыжки также удались. 63,88 получает
63,90 набирает Ржепель. Теперь располагается на первой строчке в общем зачете.
Заводная композиция и широкая композиция не слишком помогли Оливии Ржепель из Польши. Практически вся программа ее состояла из двойных прыжков, которые далеко не все удались.
В верхней таблице представлены лидеры Гран-при (на данный момент) после короткой и произвольной программ. В нижней — результаты в произвольной.
Хорошее выступление Аны Марии Айо из Румынии. Двойной лутц и тулуп ей удались. 55,54 получает от судей.
Очень мало зрителей в Литве. Почти в тишине выступают спортсменки.
Не удался Калагиру двойной прыжок, за что и получает лишь 40,49 баллов.
Киприотка Элиана Калагиру не слишком удачную попытку выполнила. Не выполнила она ни одного сложнейшнего элемента без погрешностей, при этом несколько раз не смогла удержаться на коньках.
Анжела Камп Торрес из Андорры совсем плохо выступила. Пять раз она завалилась на лед при попытке исполнить двойной аксель и двойного тулупа. Лишь 36,37 балла получает.
Получает 60,64 балла Альварес.
Испанка Белен Альварес выступила очень сильно. Исполнила двойной тулуп и двойной аксель.
Напомним, что в произвольной программе порядок выступления спортсменок идет в обратном порядке (от самого низкого рейтинга до самого высокого). Таким образом, россиянки Александра Трусова и Ксения Синицына выступят 33-й и 32-й соответственно.
Элизавет Вулгари из Греции выступала первой. Достойный результат — 45,83.
Выступления начнутся в 17:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы третьго юниорского этапа Гран-при в литовском Каунасе.