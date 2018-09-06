Круче Медведевой: ученица Тутберидзе идет на рекорд. LIVE

Курсы валют$ 69.53 (+0.29) 80.47 (-0.025)
Пенсионный советник
Москва: +22°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
17:00
КазахстанГрузия
0:2
закончен
19:00
АрменияЛихтенштейн
2:1
закончен
21:45
ГерманияФранция
0:0
закончен
21:45
ЧехияУкраина
1:2
закончен
21:45
УэльсИрландия
4:1
закончен
21:45
СловенияБолгария
1:2
закончен
21:45
НорвегияКипр
2:0
закончен
21:45
ЛатвияАндорра
0:0
закончен
21:45
ГибралтарМакедония
0:2
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ПортугалияХорватия
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистСлован
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
Металлург МгЦСКА
1:2
закончен
19:30
ЛокомотивСалават Юлаев
4:2
закончен
19:30
СеверстальАвангард
1:4
закончен
19:30
Динамо МСибирь
6:3
закончен
Пляжный футбол / Суперфинал Евролиги
16:29
Россия — Украина
6:0
закончен
Фигурное катание / Гран-при
17:50
Юниоры. 3-й этап
1
Александра Трусова (Россия)
74,74
2
Ксения Синицына (Россия)
67,12
3
Анастасия Архипова
62,64
online
Лига наций УЕФА
19:00
АзербайджанКосово
не начался
21:45
ИталияПольша
не начался
21:45
ТурцияРоссия
не начался
21:45
АлбанияИзраиль
не начался
21:45
ЛитваСербия
не начался
21:45
РумынияЧерногория
не начался
21:45
Фарерские островаМальта
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ШотландияБельгия
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
18:30
ЙокеритАдмирал
1:1
1 период
19:00
Ак БарсБарыс
не начался
19:00
НефтехимикДинамо Мн
не начался
19:00
ТорпедоВитязь
не начался
19:30
СпартакКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
ХК СочиАмур
не начался
Фигурное катание / Гран-при среди юниоров
17:30
Ученица Тутберидзе бьет мировые рекорды - онлайн
online
Биатлон / Конгресс IBU
11:00
Российскому биатлону продлили санкции
закончен
Бокс/ММА / Главный бой международного турнира по боксу в Челябинске
19:20
Денис Лебедев (Россия) — Хизни Алтункая (Турция)
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
СКА-ХабаровскСочи
не начался
13:00
СибирьРотор
не начался
14:00
ТюменьЛуч
не начался
16:00
Нижний НовгородСпартак-2
не начался
16:00
БалтикаФакел
не начался
16:00
Зенит-2Химки
не начался
17:00
МордовияТомь
не начался
17:30
ТамбовЧертаново
не начался
18:00
Краснодар-2Авангард К
не начался
19:00
АрмавирШинник
не начался
Лига наций УЕФА
16:00
Северная ИрландияБосния и Герцеговина
не начался
19:00
ШвейцарияИсландия
не начался
19:00
ФинляндияВенгрия
не начался
19:00
БеларусьСан-Марино
не начался
21:45
АнглияИспания
не начался
21:45
ЭстонияГреция
не начался
21:45
ЛюксембургМолдавия
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СКАСалават Юлаев
не начался
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
Динамо РСибирь
не начался
Круче Медведевой: ученица Тутберидзе идет на рекорд. LIVE

Ученица Тутберидзе бьет мировые рекорды - онлайн

В литовском Каунасе проходит произвольная программа третьего этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию. Среди россиянок участие в соревнованиях принимают ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова, а также подопечная Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой Ксения Синицына. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
18:39

55,27 получает от судей Шевелева. Есть ощущение, что мог быть и выше результат. Расстроена Вероника.

18:37

Допустила Вероника несколько погрешностей при исполнении двойного прыжка, но вращение очень эффектное.

18:33

Вероника Шевелева из Казахстана под саундтрек на русском языке Дмитрия Данкова отлично выступила. Очень красивая программа!

18:29

Марта Мария Йоханнсдотер из Исландии очень круто выступила! Блестящие вращение и лутц, двойные прыжки также удались. 63,88 получает

18:24

63,90 набирает Ржепель. Теперь располагается на первой строчке в общем зачете.

18:19

Заводная композиция и широкая композиция не слишком помогли Оливии Ржепель из Польши. Практически вся программа ее состояла из двойных прыжков, которые далеко не все удались.

18:12

В верхней таблице представлены лидеры Гран-при (на данный момент) после короткой и произвольной программ. В нижней — результаты в произвольной.

18:09

Хорошее выступление Аны Марии Айо из Румынии. Двойной лутц и тулуп ей удались. 55,54 получает от судей.

18:05

Очень мало зрителей в Литве. Почти в тишине выступают спортсменки.

18:03

Не удался Калагиру двойной прыжок, за что и получает лишь 40,49 баллов.

18:00

Киприотка Элиана Калагиру не слишком удачную попытку выполнила. Не выполнила она ни одного сложнейшнего элемента без погрешностей, при этом несколько раз не смогла удержаться на коньках.

17:54

Анжела Камп Торрес из Андорры совсем плохо выступила. Пять раз она завалилась на лед при попытке исполнить двойной аксель и двойного тулупа. Лишь 36,37 балла получает.

17:50

Получает 60,64 балла Альварес.

17:49

Испанка Белен Альварес выступила очень сильно. Исполнила двойной тулуп и двойной аксель.

17:45

Напомним, что в произвольной программе порядок выступления спортсменок идет в обратном порядке (от самого низкого рейтинга до самого высокого). Таким образом, россиянки Александра Трусова и Ксения Синицына выступят 33-й и 32-й соответственно.

17:40

Элизавет Вулгари из Греции выступала первой. Достойный результат — 45,83.

17:15

Выступления начнутся в 17:30 по московскому времени.

17:00

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы третьго юниорского этапа Гран-при в литовском Каунасе.