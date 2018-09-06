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Бесстрашная Трусова: ученица Тутберидзе лидирует с мировым рекордом

Онлайн-трансляция третьего этапа юниорского Гран-при

В литовском Каунасе прошел третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Среди россиянок участие в соревнованиях приняли ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова, а также подопечная Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой Ксения Синицына. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы этапа Гран-при.
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22:30

ВСЕ! Завершилась сегодняшняя короткая программа! Бесспорная победительница — Александра Трусова с рекордными 74,74 баллами. Этери Тутберидзе может гордиться своей ученицей. Еще одна россиянка Ксения Синицына расположилась на второй строчке с 67,12 баллами. Спасибо, девочки! Незабываемые выступления! На этом «Газета.Ru» благодарит своих читателей и прощается. До новых встреч на фигурном катании!

22:30

Финальное выступление финской фигуристки Веры Штольт проходила при погашенном свете и пустых трибун. Мрачная обстановка, но неплохие 49,84 баллов.

22:21

К сожалению, лишь два последних выступления у нас на сегодня. Отличное Гран-при сегодня мы смотрим!

22:15

Моа Айвано под конец радует нас. Блестящее выступление и заслуженные 53,49 балла.

22:00

Врывается на третью строчку украинка Анастасия Архипова с 62,64 баллом! Отличный прокат Насти. Едва не догнала она Ксению Синицыну.

21:45

Совсем слабые и не слишком интересные выступления у нас, честно говоря. Не хочется верить, что все хорошее закончилось на Трусовой и Синицыной!

21:35

Одри Шин из США занимает десятую строчку со своей программой — 44,85 балла.

21:27

Селина Канеда на глазах у домашней публики выступала под знакомую всем композицию «Young and Beautiful» Ланы дель Рей. Но лишь 38,76...

21:15

Хороший балл набрала итальянка Лукреция Беккари — 54,49. Яркое выступление, судьи и зрители это оценили.

21:12

Последние две группы готовятся к выступлению. Ждем и надеемся, что наших девочек не сместят с первой и второй строчки!

20:46

Таблица после выступлений четырех групп:

20:40

А вот и видео выдающегося проката Ксении Синицыной. Хороши наши девочки сегодня!

20:35

Разочарованная голландца Кайра ван Тил набирает лишь 34,39 балла.

20:32

Тем временем появилось видео выступления Александры Трусовой. Напомним, она набрала 74,74 балла — мировой рекорд!

20:25

Фигуристка из Южной Кореи Йелим Ким очень сильно выступила. С 61,63 занимает третью строчку.

20:21

Алина Супин из Израиля набрала 46,21 балла. Расстроена, как и ее тренер. Явно ожидали большего.

20:15

67,12!!! Потрясающее выступление и результат Ксении Синицыной!!! Браво!!!

20:04

И появляется на льду Ксения Синицына! Она выступает под композицию «Batucadas performed» Митоки Самба. Удачи, Ксюша!

20:03

Неудача настигла и Анну Сомову из Латвии. Упала на лед юная спортсменка при попытке исполнить тяжелый элемент. Тем не менее получает 38,93. Но расстроена девушка.

19:58

И тут же еще одним качественным прокатом отвечает Паулина Раманаскайте из Литвы — 42,13 балла.

19:53

Вот это выступление! Александра Чепелева выходит на четвертую строчку! Под «Experience» Людовико Эйнауди набрала 45,14 балла.

19:46

Ох, как обидно! Анхела Торрес из Андорры выполнила тулуп и аксель, но не удержалась на коньках. Всего 26,05 балла.

19:35

Доминика Мильвисейт при домашней публике достойно себя показала — 36,59 балла.

19:21

Зачетная таблица на данный момент:

19:17

Напомним, что на сегодняшнем выступлении Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на юниорской серии Гран-при — 74,74 балла.

19:14

У Марты Марии Йоханнсдоттир — 32,71. Неплохое выступление, честно говоря. Удивила ее оценка. Есть ощущение, что могла и больше получить.

19:07

Спортсменка из Казахстана Вероника Шевелева получает 35,57 и занимает шестую строчку на данный момент.

18:59

А вот Екатерина Рябова из Азербайджана отлично выступила! Минимум ошибок, движения плавные и четкие. 51,94 — очень хороший результат!

18:53

Ана Мария Ион из Румынии, к сожалению, очень неудачно выступила. Почти завалилась на лед. А песня была восхитительная — «Crazy In Love» Бейонсе. Всего лишь 27,4 балла. По глазам видно — она все сама понимает.

18:45

Японка Кинаю Йокои не покорила публику Литвы, но на прощание изобразила сердце. 45,68 получила от судей. Судя по выражению лица тренера фигуристки, Йокои может быть довольна. Пока никто и близко не приблизился к Трусовой.

18:40

Напомним, что в каждой из четырех дисциплин по шесть участников (фигуристов или пар), набравших в сезоне наибольшее количество очков, получают право выступить в Финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который в этом году пройдет в Ванкувере (Канада).

18:33

Элизавет Вулгари из Греции выбрала очень живую композицию Астора Пьяццоллы «Yo Soy Maria». Отлично двигается, между прочим, но было достаточно ошибок — 27,93.

18:29

Анна Литвиненко получает достаточно небольшой балл за свое выступление — 37,93.

18:18

Испанка Белен Альварес очень мелодично катается под музыку Деми Ловато. Есть ощущение, что все-таки не хватает темпа. И судьи согласны — 30.53 всего лишь. Не самое сильное выступление.

18:18

Хорошая работа, София — 45,00 получает от судей австрийка.

18:14

Следующей выходит на лед австрийка София Шаллер. Выступает под трогательную мелодию «Paint It Black» Рамина Джавади.

18:13

Отличное катание россиянки! 74,74 — абсолютный рекорд в короткой программе на юниорской серии Гран-при. Браво, Александра! Очень достойное выступление! Стоит отметить, что предыдущий рекорд (73,18) принадлежал другой россиянке — Анне Щербаковой.

18:10

Отличное выступление 14-летней россиянки! Потрясающая и правильная техника. Не было ошибок, но и не было четверного лутца. Ждем оценок.

18:05

На льду Александра Трусова! Выступает под композицию Нэнси Синатры «Bang Bang».

18:00

Выходят спортсменки на раскатку. Видно, что заряжены сегодня на успех фигуристки. Ждем от них филигранной техники, а от Александры Трусовой первый в истории четвертной лутц в исполнении девушек.

17:55

Россия сегодня представят воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова, а также подопечная Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой Ксения Синицына. Трусова выступает первой.

17:55

Выступления начнутся в 18:00 по московскому времени.

17:50

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы третьго юниорского этапа Гран-при в литовском Каунасе.