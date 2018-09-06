Бесстрашная Трусова: ученица Тутберидзе лидирует с мировым рекордом

- 710257 просмотров ПВО Сирии отразили ракетный удар по пригороду Хамы
- 535857 просмотров Источник рассказал, кто по ошибке продырявил корабль «Союз»
- 246994 просмотра Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5 тыс. рублей
- 198592 просмотра Мэй назвала подозреваемых по «делу Скрипалей» сотрудниками ГРУ
- 112535 просмотров Климкин назвал «катастрофической» ситуацию с оттоком населения на Украине
- 101259 просмотров Набиуллина не исключает повышения ключевой ставки
- 93586 просмотров Американский политолог Саймс стал ведущим российского ток-шоу
ВСЕ! Завершилась сегодняшняя короткая программа! Бесспорная победительница — Александра Трусова с рекордными 74,74 баллами. Этери Тутберидзе может гордиться своей ученицей. Еще одна россиянка Ксения Синицына расположилась на второй строчке с 67,12 баллами. Спасибо, девочки! Незабываемые выступления! На этом «Газета.Ru» благодарит своих читателей и прощается. До новых встреч на фигурном катании!
Финальное выступление финской фигуристки Веры Штольт проходила при погашенном свете и пустых трибун. Мрачная обстановка, но неплохие 49,84 баллов.
К сожалению, лишь два последних выступления у нас на сегодня. Отличное Гран-при сегодня мы смотрим!
Моа Айвано под конец радует нас. Блестящее выступление и заслуженные 53,49 балла.
Врывается на третью строчку украинка Анастасия Архипова с 62,64 баллом! Отличный прокат Насти. Едва не догнала она Ксению Синицыну.
Совсем слабые и не слишком интересные выступления у нас, честно говоря. Не хочется верить, что все хорошее закончилось на Трусовой и Синицыной!
Одри Шин из США занимает десятую строчку со своей программой — 44,85 балла.
Селина Канеда на глазах у домашней публики выступала под знакомую всем композицию «Young and Beautiful» Ланы дель Рей. Но лишь 38,76...
Хороший балл набрала итальянка Лукреция Беккари — 54,49. Яркое выступление, судьи и зрители это оценили.
Последние две группы готовятся к выступлению. Ждем и надеемся, что наших девочек не сместят с первой и второй строчки!
Таблица после выступлений четырех групп:
А вот и видео выдающегося проката Ксении Синицыной. Хороши наши девочки сегодня!
Разочарованная голландца Кайра ван Тил набирает лишь 34,39 балла.
Тем временем появилось видео выступления Александры Трусовой. Напомним, она набрала 74,74 балла — мировой рекорд!
Фигуристка из Южной Кореи Йелим Ким очень сильно выступила. С 61,63 занимает третью строчку.
Алина Супин из Израиля набрала 46,21 балла. Расстроена, как и ее тренер. Явно ожидали большего.
67,12!!! Потрясающее выступление и результат Ксении Синицыной!!! Браво!!!
И появляется на льду Ксения Синицына! Она выступает под композицию «Batucadas performed» Митоки Самба. Удачи, Ксюша!
Неудача настигла и Анну Сомову из Латвии. Упала на лед юная спортсменка при попытке исполнить тяжелый элемент. Тем не менее получает 38,93. Но расстроена девушка.
И тут же еще одним качественным прокатом отвечает Паулина Раманаскайте из Литвы — 42,13 балла.
Вот это выступление! Александра Чепелева выходит на четвертую строчку! Под «Experience» Людовико Эйнауди набрала 45,14 балла.
Ох, как обидно! Анхела Торрес из Андорры выполнила тулуп и аксель, но не удержалась на коньках. Всего 26,05 балла.
Доминика Мильвисейт при домашней публике достойно себя показала — 36,59 балла.
Зачетная таблица на данный момент:
Напомним, что на сегодняшнем выступлении Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на юниорской серии Гран-при — 74,74 балла.
У Марты Марии Йоханнсдоттир — 32,71. Неплохое выступление, честно говоря. Удивила ее оценка. Есть ощущение, что могла и больше получить.
Спортсменка из Казахстана Вероника Шевелева получает 35,57 и занимает шестую строчку на данный момент.
А вот Екатерина Рябова из Азербайджана отлично выступила! Минимум ошибок, движения плавные и четкие. 51,94 — очень хороший результат!
Ана Мария Ион из Румынии, к сожалению, очень неудачно выступила. Почти завалилась на лед. А песня была восхитительная — «Crazy In Love» Бейонсе. Всего лишь 27,4 балла. По глазам видно — она все сама понимает.
Японка Кинаю Йокои не покорила публику Литвы, но на прощание изобразила сердце. 45,68 получила от судей. Судя по выражению лица тренера фигуристки, Йокои может быть довольна. Пока никто и близко не приблизился к Трусовой.
Напомним, что в каждой из четырех дисциплин по шесть участников (фигуристов или пар), набравших в сезоне наибольшее количество очков, получают право выступить в Финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который в этом году пройдет в Ванкувере (Канада).
Элизавет Вулгари из Греции выбрала очень живую композицию Астора Пьяццоллы «Yo Soy Maria». Отлично двигается, между прочим, но было достаточно ошибок — 27,93.
Анна Литвиненко получает достаточно небольшой балл за свое выступление — 37,93.
Испанка Белен Альварес очень мелодично катается под музыку Деми Ловато. Есть ощущение, что все-таки не хватает темпа. И судьи согласны — 30.53 всего лишь. Не самое сильное выступление.
Хорошая работа, София — 45,00 получает от судей австрийка.
Следующей выходит на лед австрийка София Шаллер. Выступает под трогательную мелодию «Paint It Black» Рамина Джавади.
Отличное катание россиянки! 74,74 — абсолютный рекорд в короткой программе на юниорской серии Гран-при. Браво, Александра! Очень достойное выступление! Стоит отметить, что предыдущий рекорд (73,18) принадлежал другой россиянке — Анне Щербаковой.
Отличное выступление 14-летней россиянки! Потрясающая и правильная техника. Не было ошибок, но и не было четверного лутца. Ждем оценок.
На льду Александра Трусова! Выступает под композицию Нэнси Синатры «Bang Bang».
Выходят спортсменки на раскатку. Видно, что заряжены сегодня на успех фигуристки. Ждем от них филигранной техники, а от Александры Трусовой первый в истории четвертной лутц в исполнении девушек.
Россия сегодня представят воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова, а также подопечная Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой Ксения Синицына. Трусова выступает первой.
Выступления начнутся в 18:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы третьго юниорского этапа Гран-при в литовском Каунасе.