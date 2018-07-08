Федя, дичь: почему проиграла сборная России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия 0:2 закончен
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия 2:2
(3:4) закончен
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Англия—Хорватия —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Англия
Хорватия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
2:2
(3:4)
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
4
6
2
Денис Черышев
5
4
3
Ромелу Лукаку
4
4
4
Криштиану Роналду
4
4
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
5
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
5
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
5
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
5
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Маруан Феллайни
4
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Деле Алли
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Юрий Газинский
4
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Андрей Крамарич
5
1
68
Юйа Осако
4
1
69
Хуан Кинтеро
4
1
70
Ирвин Лосано
4
1
71
Блерим Джемаили
4
1
72
Хавьер Эрнандес
4
1
73
Хуан Куадрадо
4
1
74
Шердан Шакири
4
1
75
Паулиньо
5
1
76
Пепе
4
1
77
Бенжамен Павар
4
1
78
Гранит Джака
4
1
79
Кевин Де Брёйне
4
1
80
Лионель Месси
4
1
81
Хосе Мария Хименес
4
1
82
Ян Вертонген
4
1
83
Джесси Лингард
4
1
84
Анте Ребич
4
1
85
Радамель Фалькао
4
1
86
Иско
4
1
87
Кристиан Эриксен
4
1
88
Ола Тойвонен
5
1
89
Александр Головин
4
1
90
Марио Манджукич
4
1
91
Эмиль Форсберг
5
1
92
Домагой Вида
4
1
93
Иван Перишич
5
1
94
Иван Ракитич
5
1
95
Гарри Магир
5
1
96
Людвиг Аугустинсон
5
1
97
Рафаэль Варан
5
1
98
Тьяго Силва
5
1
99
Марио Фернандес
5
1
100
Карим Ансарифард
3
1
101
Фержани Сасси
3
1
102
Синдзи Кагава
3
1
103
Виктор Мозес
3
1
104
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
105
Сальман Аль-Фаридж
3
1
106
Карлос Вела
4
1
Федя, дичь: почему проиграла сборная России

Почему сборная России проиграла хорватам на ЧМ-2018

,
Крайне неудачный выход на поле Федора Смолова, исчерпанный лимит везения, истощение после двух сверхзатяжных игр и чрезвычайно неуступчивый соперник — «Газета.Ru» рассказывает о причинах поражения сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

Cмолов подвел сборную

Покидавшие трибуны после матча болельщики даже не пытались сдержать свое негодование. Часть зрителей проводила сборную аплодисментами и криками «Молодцы!». Другие – чертыхались на чем свет стоит, костеря Федора Смолова. Разочарование нападающим «Краснодара» объединило в ночь на воскресенье простых фанатов и тех, кто наблюдал за игрой в комфортабельных условиях ложи VIP.

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Недовольство игрой форварда выражал, что называется, и стар, и млад.

«Ну вот куда он полез бить пенальти?!» — воздавал руки к небу один респектабельный любитель футбола.

«Да зачем его вообще было на поле выпускать?» — вторил ему мальчик лет восьми.

«Ты точно не хорват? – задал неожиданный вопрос корреспонденту «Газеты.Ru» другой топ-зритель. – Ну тогда ладно, ступай. Мне бы сейчас хорватов... Или Смолова».

36-й матч Федора за национальную команду и правда получился неудачным. 28-летний форвард появился на поле в середине второго тайма – на 67-й минуте, заменив автора первого российского гола Дениса Черышева.

Надо сказать, трибуны не поняли этого решения Станислава Черчесова. Черышев был активен и охотно шел вперед, пытаясь создать если не угрозу, то напряжение у ворот Даниела Субашича.

Однако наставнику было виднее – поэтому он выпустил второго форварда в пару к Артему Дзюбе. А вскоре убрал того, отправив Смолова на острие.

Нынешний ЧМ сложился для дважды лучшего бомбардира Премьер-лиги неоднозначно. Он был включен в стартовый состав на первую игру с Саудовской Аравией, однако показал себя не слишком успешно и уступил место Дзюбе, который сразу же забил.

В дальнейшем Смолов появлялся в лучшем случае по ходу матчей. Основным форвардом сборной стал Дзюба.

В игре против хорватов Федор имел шикарную возможность открыть, наконец, счет своим мячам на мундиале. И – чем черт не шутит – принести России путевку в полуфинал.

В середине первого экстратайма хорваты едва ли не впервые в матче грубо ошиблись у своих ворот. Потеряли мяч, и тот моментально был запущен в штрафную на Смолова. Стадион замер в ожидании чуда. Однако Федор, показалось, не думал пытаться нанести удар, а предпочел упасть в надежде на пенальти.

Судья и бровью не повел. А видеоповтор снял все вопросы: Смолов добровольно шел на «фол» и слишком картинно упал...

Буквально в следующей же атаке наши соперники вырвались вперед (2:1). И вновь не обошлось без нападаюшего, чью неоптимальную физическую готовность отмечали в предыдущие дни многие специалисты.

Теперь Смолов оказался на пути мяча после удара Домагоя Виды. Однако лишь проводил его взглядом. А заодно закрыл обзор Игорю Акинфееву, который не смог отвести эту угрозу своим воротам.

Да, Смолов искренне хотел помочь партнерам при опасном стандарте, поэтому и очутился в своей, а не чужой штрафной. За это отдадим игроку должное. Что, впрочем, ни в коей мере его не оправдывает.

Тем удивительнее, что Черчесов доверил Смолову право исполнить первый удар в серии 11-метровых. Задумка изначально показалась не самой очевидной. Есть же Сергей Игнашевич с железными нервами, который много лет щелкает пенальти четко и почти всегда без шансов для вратарей.

Его кандидатура выглядела идеальной на роль забойщика, но не сложилось, армеец подошел к «точке» вторым из россиян.

Смолов попытался пробить на хитрость, в стиле Паненки. К разочарованию всей России, послал мяч очень удобно для Субашича. Тот, уже завалившись в угол, справился с ударом левой рукой. И хотя почти тут же партнеры исправили ошибку Федора, следующий промах, уже Фернандеса, оказался роковым.

Исчерпали лимит везения

Конечно, было бы преступлением сказать, что в предыдущих встречах россияне побеждали только за счет везения. Напротив, сборная сражалась с более мастеровитыми соперниками во многом за счет невероятной самоотдачи и борьбы на каждом участке поля. Но и удача часто была на нашей стороне.

У нас залетало все в матче против Саудовской Аравии, Египет забил сам себе, а Испания в три раза больше владела мячом и имела на порядок больше опасных моментов.

Сборной России во многом везло и в матче с хорватами. Вспомните хотя бы удар в штангу от Ивана Перишича в середине второго тайма.

Но в серии пенальти везение от нас все-таки отвернулось.

Когда-нибудь это должно было случиться. На слабый удар Смолова вратарь среагировал лишь в последний момент, а отбитый Акинфеевым выстрел Модрича от штанги предательски залетел в ворота. Такое бывает, это футбол. Остается сказать «спасибо» фортуне, за то, что она подарила нам победу над испанцами.

Хорватам же не везло исторически. Вспомните хотя бы драматичный четвертьфинал Евро-2008, когда «шашечные» забили Турции на 119-й минуте, но пропустили ответный на 122-й и проиграли по пенальти. Похоже, сейчас судьба вернула балканской команде должок.

Не хватило физической готовности

Не секрет, что все топовые сборные выходят на пик формы к решающим матчам чемпионата мира. Именно поэтому французы забили только три мяча в группе, бельгийцы едва не проиграли Японии, а Англия лишь на морально-волевых вырвала победу в поединке с Тунисом. Сейчас все эти сборные в полуфинале вместе с Хорватией будут определять обладателя заветного кубка.

Во втором тайме было заметно, что соперник превосходит российскую команду по движению. «Шашечные» не переставая давили на нашу оборону, а уставшим футболистам Станислава Черчесова приходилось лишь отбиваться.

Несмотря на невероятное физическое утомление сборная России нашла в себе силы пойти в атаку во втором дополнительном тайме и смогла сравнять счет. Однако усталость дала о себе знать в серии пенальти. Автор столь важного для хозяев мяча Марио Фернандес выстрелил мимо ворот. В другой ситуации он бы попал (и наверняка бы забил) десять раз из десяти. Но в этот раз не хватило сил. Физических и моральных.

В этой ситуации сложно в чем-то упрекать парней. Хочется просто сказать им «спасибо». Они и так сделали гораздо больше, чем могли.

Соперник оказался сильнее

Понятно, на другой половине поля стояли отнюдь не мальчики для битья. Состав Хорватии внушительнее нашего и по именам, и по клубам, за которые выступают игроки.

И если Иван Ракитич из «Барселоны» провел матч не так ярко, как, наверное, мог, то от звезды мадридского «Реала» Луки Модрича постоянно исходила угроза. Было заметно: россияне уделили повышенное внимание нейтрализации хорватского лидера. Нередко во время приема мяча его встречали двое оппонентов.

Тем не менее, миниатюрный хавбек получал снаряд, разгонялся и либо сам старался пробить, либо – куда чаще – искал партнера горячей передачей.

Модрич создавал прямую угрозу владениям Акинфеева с первой минуты и до последней. Но и остальная команда оставила цельное впечатление. Чего у хорватов не отнимешь, так это способности терпеть, вырывать свое «на зубах». Выиграть две кряду серии пенальти – это достижение, близкое к уникальному. Нервы хорватских пенальтистов оказались крепче наших. Хорватский характер – вот еще одна явная «фишка» этого чемпионата.

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