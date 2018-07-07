Ложный пожар и футбольный музей: Самара прощается с ЧМ

Пункт назначения

Матч четвертьфинала чемпионата мира между Англией и Швецией запланирован в Самаре на следующий день после суперпоединка Бразилии и Бельгии в соседней Казани.

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Поскольку ехать из одного города в другой всего несколько часов на легковой машине, многие любители футбола решили не ограничивать себя просмотром только одной игры с участием топ-команд и приобрели билеты сразу на обе встречи.

Чтобы добраться до Самары, болельщики решили прибегнуть к услугам регулярных перевозчиков между городами, рейсы которых ходят по расписанию и не должны отменяться.

Однако и тут фанатов ждал подвох.

Организаторы перевозок мало того, что подняли цену в два раза на время чемпионата мира, так еще и неожиданно сообщили, что вместо маршрутки или легкого автомобиля пассажиров повезет массивный автобус,

скорость которого явно уступает другим видам транспорта. Спрос на рейсы был большой, поэтому компаниям хотелось уместить как можно больше людей за раз, однако это не совсем отвечало интересам самих пассажиров.

— Ну, и когда мы приедем? — вопрошала девушка в ярко-красной футболке с надписью «Russia 2018» у одного из организаторов.

— Примерно в два часа по Самаре (ранее планировалось прибыть в 12 — «Газета.Ru»).

— Матч в пять, а надо еще до стадиона добраться.

— Все успеете. На легковой машине ненамного быстрее.

В итоге автобус отправился даже позже обычного, поскольку после ночного празднования (либо попыток утешить себя в баре) далеко не все фанаты сборной Бразилии и Бельгии смогли вовремя проснуться.

Организаторы будили их звонками, и выезд отложился еще на 40 минут.

Уже в пути мужчина во время одной из остановок поинтересовался у водителя:

— Долго еще ехать?

— Дороги здесь плохие просто. Так что часов пять с половиной, не меньше.

— Мы вообще должны были ехать на легковом автомобиле…

— Ну да, конечно, всем по легковой машине бы достать, — был ответ.

Под конец пути люди уже начинали жаловаться, что едут, «по ощущениям, десять часов», пока за окном проносился однообразный пейзаж средней полосы России:

засеянные картошкой поля, перемежаемые березовым лесом и изредка ответвляющимися дорогами, на которых стояли машины местных жителей, продающих ягоду и травы. Вся поездка вместо обещанных пяти заняла семь с половиной часов.

Шведов выгнал из гостиницы воображаемый пожар

Еще в пути начали поступать тревожные новости. В полдевятого утра в гостинице сборной Швеции сработала пожарная сигнализация, и все футболисты выбежали из своих номеров на улицу.

Как оказалось впоследствии, тревога была ложной: никаких очагов возгорания в отеле замечено не было.

Однако новость о возможном пожаре — это явно не то, с чего шведской команде хотелось бы начинать свое утро в день важного матча.

Впрочем, кажется, что о происшествии больше беспокоились за пределами Самары, чем в самом городе. Знакомый владелец местного хостела признался корреспонденту «Газеты.Ru», что ничего не слышал об этом инциденте, несмотря на то, что напрямую связан с гостиничным бизнесом. Никаких предупреждений или просьб быть более внимательными с противопожарной сигнализацией не поступало. Местный таксист Андрей также оказался совершенно не в курсе этой ситуации.

Показания очевидцев расходились. Так, на входе в отель сборной Швеции солидный охранник в темном костюме на вопрос о пожаре с улыбкой покачал головой, но признал:

— Да, сработала сигнализация, но это просто техническая ошибка. Абсолютно ничего страшного не произошло.

А вот на ресепшне девушка отказалась каким-либо образом комментировать информацию о ложной тревоге, заявив, что не может сообщать ничего, что затрагивает интересы проживающих.

К счастью, корреспонденту «Газеты.Ru» удалось встретить в лобби отеля женщину, представителя сборной Швеции Лену Даниэльсон.

— Почему вы не отправились с командой на стадион?

— Я заболела, поэтому не езжу с футболистами. Буду смотреть за игрой по телевизору в лобби отеля, — вздохнула шведка. — А в 03:40 утра я уже вылетаю отсюда в Москву.

— Говорят, с утра здесь была пожарная тревога…

— Да, это правда, но это оказались просто технические неполадки. Все закончилось хорошо.

— Футболисты нервничали, когда выезжали на игру?

— Нет, они абсолютно уверены в себе.

Футбол в Самаре

В этот субботний день дороги Самары непривычно пустынны: многие жители разъехались по дачам, а немногочисленные фанаты сборных Швеции и Англии не были способны заполнить собой все оставшееся пространство.

— Их раз в десять меньше, чем было бразильцев и мексиканцев во время матча 1/8 финала, — рассказывает таксист Андрей. — Вот тогда был настоящий карнавал. А сейчас фанатов гораздо меньше, плюс они прогуливаются либо по набережной, либо на пешеходной улице — в остальных местах их не видно.

В отсутствие движухи на улицах корреспондент «Газеты.Ru» посетил знаменитый космический музей Самары, но футбол настиг его и там. Поднимаясь на второй этаж экспозиции, пришлось неожиданно уворачиваться от висящих в воздухе футбольных мячей — они «летают в невесомости», прикрепленные к едва видимым нитям.

Целый зал музея посвящен чемпионату мира по футболу: здесь можно увидеть подсвечивающийся макет «Самара Арены»...

пройти тест на знание истории футбола (встречаются как легкие вопросы, вроде «С каким счетом Германия победила Бразилию в полуфинале мундиаля-2014», так и для знатоков — «Кто одержал победу в первом матче в истории футбола?»), а также насладиться целой инсталляция «История и география ФИФА», где на большой карте во всю стену отмечены страны, принимавшие чемпионат мира, и официальные мячи турниров.

Стена мундиаля в музее :) Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 7 Июл 2018 в 3:00 PDT

На выходе из музея даже выставлены в качестве экспоната старые бутсы бывшего тренера местных «Крыльев Советов» — Франсуа Веркотерена, при котором команда играла в зрелищный, но не очень эффективный футбол, теряя много очков.

На улицах можно увидеть в продаже деревянный макет «Самары Арены», который собирается своими руками.

Иностранцы осведомляются у продавцов, прилагается ли к арене инструкция на английском (потому что без объяснений столько деталей можно собирать всю жизнь), после чего приобретают памятный сувенир.

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