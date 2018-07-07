Ложный пожар и футбольный музей: Самара прощается с ЧМ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Анте Ребич
3
1
55
Андре Каррильо
3
1
56
Альфред Финнбогасон
3
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Ола Тойвонен
4
1
78
Шердан Шакири
4
1
79
Эмиль Форсберг
4
1
80
Паулиньо
5
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Кевин Де Брёйне
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Ян Вертонген
4
1
90
Радамель Фалькао
4
1
91
Иско
4
1
92
Кристиан Эриксен
4
1
93
Рафаэль Варан
5
1
94
Тьяго Силва
5
1
95
Карим Ансарифард
3
1
96
Фержани Сасси
3
1
97
Синдзи Кагава
3
1
98
Виктор Мозес
3
1
99
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
100
Сальман Аль-Фаридж
3
1
101
Карлос Вела
4
1
Ложный пожар и футбольный музей: Самара прощается с ЧМ

Что происходит в Самаре накануне матча 1/4 финала ЧМ Англия — Швеция

Утром в день матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Англии в отеле команды Швеции сработала пожарная сигнализация, организаторы автомобильных рейсов между Казанью и Самарой решили заработать в последний раз и привезли болельщиков с двухчасовым опозданием, а в космическом музее Самары организовали целую инсталляцию в честь чемпионата мира — «Газета.Ru» рассказывает обо всем, что происходит в преддверии последнего матча мундиаля в этом городе.

Пункт назначения

Матч четвертьфинала чемпионата мира между Англией и Швецией запланирован в Самаре на следующий день после суперпоединка Бразилии и Бельгии в соседней Казани.

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Поскольку ехать из одного города в другой всего несколько часов на легковой машине, многие любители футбола решили не ограничивать себя просмотром только одной игры с участием топ-команд и приобрели билеты сразу на обе встречи.

Чтобы добраться до Самары, болельщики решили прибегнуть к услугам регулярных перевозчиков между городами, рейсы которых ходят по расписанию и не должны отменяться.

Однако и тут фанатов ждал подвох.

Организаторы перевозок мало того, что подняли цену в два раза на время чемпионата мира, так еще и неожиданно сообщили, что вместо маршрутки или легкого автомобиля пассажиров повезет массивный автобус,

скорость которого явно уступает другим видам транспорта. Спрос на рейсы был большой, поэтому компаниям хотелось уместить как можно больше людей за раз, однако это не совсем отвечало интересам самих пассажиров.

— Ну, и когда мы приедем? — вопрошала девушка в ярко-красной футболке с надписью «Russia 2018» у одного из организаторов.

— Примерно в два часа по Самаре (ранее планировалось прибыть в 12 — «Газета.Ru»).

— Матч в пять, а надо еще до стадиона добраться.

— Все успеете. На легковой машине ненамного быстрее.

В итоге автобус отправился даже позже обычного, поскольку после ночного празднования (либо попыток утешить себя в баре) далеко не все фанаты сборной Бразилии и Бельгии смогли вовремя проснуться.

Организаторы будили их звонками, и выезд отложился еще на 40 минут.

Уже в пути мужчина во время одной из остановок поинтересовался у водителя:

— Долго еще ехать?

— Дороги здесь плохие просто. Так что часов пять с половиной, не меньше.

— Мы вообще должны были ехать на легковом автомобиле…

— Ну да, конечно, всем по легковой машине бы достать, — был ответ.

Под конец пути люди уже начинали жаловаться, что едут, «по ощущениям, десять часов», пока за окном проносился однообразный пейзаж средней полосы России:

засеянные картошкой поля, перемежаемые березовым лесом и изредка ответвляющимися дорогами, на которых стояли машины местных жителей, продающих ягоду и травы. Вся поездка вместо обещанных пяти заняла семь с половиной часов.

Шведов выгнал из гостиницы воображаемый пожар

Еще в пути начали поступать тревожные новости. В полдевятого утра в гостинице сборной Швеции сработала пожарная сигнализация, и все футболисты выбежали из своих номеров на улицу.

Как оказалось впоследствии, тревога была ложной: никаких очагов возгорания в отеле замечено не было.

Однако новость о возможном пожаре — это явно не то, с чего шведской команде хотелось бы начинать свое утро в день важного матча.

Впрочем, кажется, что о происшествии больше беспокоились за пределами Самары, чем в самом городе. Знакомый владелец местного хостела признался корреспонденту «Газеты.Ru», что ничего не слышал об этом инциденте, несмотря на то, что напрямую связан с гостиничным бизнесом. Никаких предупреждений или просьб быть более внимательными с противопожарной сигнализацией не поступало. Местный таксист Андрей также оказался совершенно не в курсе этой ситуации.

Показания очевидцев расходились. Так, на входе в отель сборной Швеции солидный охранник в темном костюме на вопрос о пожаре с улыбкой покачал головой, но признал:

— Да, сработала сигнализация, но это просто техническая ошибка. Абсолютно ничего страшного не произошло.

А вот на ресепшне девушка отказалась каким-либо образом комментировать информацию о ложной тревоге, заявив, что не может сообщать ничего, что затрагивает интересы проживающих.

К счастью, корреспонденту «Газеты.Ru» удалось встретить в лобби отеля женщину, представителя сборной Швеции Лену Даниэльсон.

— Почему вы не отправились с командой на стадион?

— Я заболела, поэтому не езжу с футболистами. Буду смотреть за игрой по телевизору в лобби отеля, — вздохнула шведка. — А в 03:40 утра я уже вылетаю отсюда в Москву.

— Говорят, с утра здесь была пожарная тревога…

— Да, это правда, но это оказались просто технические неполадки. Все закончилось хорошо.

— Футболисты нервничали, когда выезжали на игру?

— Нет, они абсолютно уверены в себе.

Футбол в Самаре

В этот субботний день дороги Самары непривычно пустынны: многие жители разъехались по дачам, а немногочисленные фанаты сборных Швеции и Англии не были способны заполнить собой все оставшееся пространство.

— Их раз в десять меньше, чем было бразильцев и мексиканцев во время матча 1/8 финала, — рассказывает таксист Андрей. — Вот тогда был настоящий карнавал. А сейчас фанатов гораздо меньше, плюс они прогуливаются либо по набережной, либо на пешеходной улице — в остальных местах их не видно.

В отсутствие движухи на улицах корреспондент «Газеты.Ru» посетил знаменитый космический музей Самары, но футбол настиг его и там. Поднимаясь на второй этаж экспозиции, пришлось неожиданно уворачиваться от висящих в воздухе футбольных мячей — они «летают в невесомости», прикрепленные к едва видимым нитям.

Целый зал музея посвящен чемпионату мира по футболу: здесь можно увидеть подсвечивающийся макет «Самара Арены»...

Макет «Самара Арены» в космическом музее

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

пройти тест на знание истории футбола (встречаются как легкие вопросы, вроде «С каким счетом Германия победила Бразилию в полуфинале мундиаля-2014», так и для знатоков — «Кто одержал победу в первом матче в истории футбола?»), а также насладиться целой инсталляция «История и география ФИФА», где на большой карте во всю стену отмечены страны, принимавшие чемпионат мира, и официальные мячи турниров.

Стена мундиаля в музее :)

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

На выходе из музея даже выставлены в качестве экспоната старые бутсы бывшего тренера местных «Крыльев Советов» — Франсуа Веркотерена, при котором команда играла в зрелищный, но не очень эффективный футбол, теряя много очков.

На улицах можно увидеть в продаже деревянный макет «Самары Арены», который собирается своими руками.

Иностранцы осведомляются у продавцов, прилагается ли к арене инструкция на английском (потому что без объяснений столько деталей можно собирать всю жизнь), после чего приобретают памятный сувенир.

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