«Не праздновал гол из-за любви к Уругваю»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
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18
19
20
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30
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Анте Ребич
3
1
55
Андре Каррильо
3
1
56
Альфред Финнбогасон
3
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Ола Тойвонен
4
1
78
Шердан Шакири
4
1
79
Эмиль Форсберг
4
1
80
Паулиньо
5
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Кевин Де Брёйне
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Ян Вертонген
4
1
90
Радамель Фалькао
4
1
91
Иско
4
1
92
Кристиан Эриксен
4
1
93
Рафаэль Варан
5
1
94
Тьяго Силва
5
1
95
Карим Ансарифард
3
1
96
Фержани Сасси
3
1
97
Синдзи Кагава
3
1
98
Виктор Мозес
3
1
99
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
100
Сальман Аль-Фаридж
3
1
101
Карлос Вела
4
1
«Не праздновал гол из-за любви к Уругваю»

Сборная Франции обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу выиграла у команды Уругвая в споре за место в полуфинале чемпионата мира — 2018. По итогам встречи 71-летний главный тренер латиноамериканцев Оскар Табарес рассказал о своем будущем в уругвайской команде, а французский форвард Антуан Гризманн объяснил, почему не стал праздновать гол.

6 июля в Нижнем Новгороде состоялся матч в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборные Уругвая и Франции разыграли между собой первую путевку в полуфинал турнира.

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Во встрече не смог принять участие главный бомбардир уругвайской команды Эдинсон Кавани, который получил травму во время матча 1/8 финала мундиаля с Португалией.

При Кавани сборная Уругвая не потеряла ни одного очка до встречи с французами: четыре матча — четыре победы при семи забитых мячах и одном пропущенном.

Вместо нападающего «ПСЖ» в пару к Луису Суаресу на поле с первых минут вышел Кристиан Стуани. Однако ни первый, ни второй результативными действиями отличиться не сумели. Зато свою фамилию на табло записал защитник сборной Франции Рафаэль Варан.

Антуан Гризманн за пять минут до конца основного времени первого тайма исполнил подачу со стандарта и нашел в штрафной площади Варана, который ударом головой переправил мяч в дальний угол ворот Фернандо Муслеры и открыл счет.

Во второй половине встречи французы продолжили активное давление на уругвайцев, что в итоге привело ко второму голу.

Вновь в центре событий были Гризманн и Муслера: французский нападающий оказался с мячом перед штрафной площадью и решился на дальний удар, который, к слову, вышел несильным. Мяч летел точно по центру ворот, однако Муслера, чуть выдвинувшись вперед, неудачно отразил удар, и «круглый» попал за шиворот уругвайцу.

Счет 2:0 остался окончательным и победным для французов, которые вышли в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2006 года (тогда сборная Франции дошла до финала, где уступила Италии в серии пенальти — «Газета.Ru»).

По итогам матча лучшим игроком был признан Гризманн, а Муслера стал негласным антигероем. Однако на защиту своего игрока встал главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

«Мы понимаем, что второй гол случился в нерядовой ситуации, но Муслера — важная часть нашей команды. Я никогда не скажу, что мои игроки виноваты в том, что случилось. Никогда такого не делал и не сделаю. Я считаю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я всем игрокам сказал: мы можем закончить чемпионат мира с высоко поднятой головой. И да, я не намерен никого упрекать», — сказал Табарес на послематчевой пресс-конференции, добавив, что не будет раскрывать, что именно он сказал Муслере после игры.

Поддержал вратаря и Луис Суарес, заявив, что такие ситуации случаются «лишь раз из тысячи».

Кроме того, наставник сборной Уругвая подчеркнул, что его подопечные провели хороший турнир и показали качественный футбол. Однако этого, по его словам, не хватило, чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата, а команда Франции заслуженно одержала победу.

«Мы приложили нечеловеческие усилия, чтобы переломить ход встречи, но они играли лучше. Я это полностью признаю. Чемпионат мира для нас закончен, будем готовиться к Кубку Америки, нам нужно идти дальше, будем думать о будущем. Многие из стран футбольной элиты уехали из России раньше нас. Поражение больно и обидно, но это нужно преодолеть», — добавил Табарес, подчеркнув, что «Уругвай все равно остается одной из самых сильных команд в мире».

На пресс-конференции 71-летнего наставника также спросили, не собирается ли он покидать занимаемый с 2006 года пост главного тренера сборной Уругвая. Он ответил, что объявлять об отставке пока не намерен, однако окончательное решение за федерацией уругвайского футбола.

Визави Табареса Дидье Дешам согласился с мнением, что сборная Франция была лучше и заслужила победу в очной встрече.

«Мы действительно заслужили победу, ведь играли лучше сборной Уругвая и проявили больше мастерства. Что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас», — сказал после матча Дешам, заявив, что ему непринципиально, с кем играть в полуфинале.

По итогам игры комментарием поделился и лучший игрок матча Антуан Гризманн, который отметился голом и голевой передачей.

«У нас есть игроки, способные очень хорошо читать ситуацию и в зависимости от этого перемещаться по полю. Диего Годин и Хосе Мария Хименес хорошо играли на втором этаже, поэтому мы старались противопоставить им высоких игроков. У нас получилось все, что мы задумывали перед матчем», — сказал форвард мадридского «Атлетико», добавив, что ему очень понравился стадион в Нижнем Новгороде.

Примечательно, что Гризманн не стал праздновать свой гол в ворота Муслеры. Данный жест он объяснил тем, что уважает Уругвай и его культуру, а также рассказал об истории из жизни, связанной с представителями латиноамериканской страны.

«Когда я начинал играть в футбол, один уругваец учил меня, маленького пацана, тому, что является хорошим, а что — плохим. Сегодня я играл против своих друзей. Из уважения к ним не стал показывать свою радость после гола», — рассказал 27-летний форвард.

К слову, в составе уругвайской сборной играют двое одноклубников француза — Годин и Хименес.

Первый на правах капитана не стал критиковать своих партнеров по команде, лишь отметив, что Уругваю не хватило сыгранности.

«Хочу поблагодарить всех своих партнеров по сборной, сегодня они выложились на все сто процентов. Мы потерпели обидное поражение, однако мы обязательно возьмем реванш», — заявил Годин после матча.

Зато радостных эмоций после матча не скрывал французский полузащитник Поль Погба, который выразил намерение выйти в финал чемпионата.

«Мы счастливы. Да, мы еще на пути к финалу чемпионата мира, но это не последняя пристань нашего корабля. Посмотрим, как далеко мы заплывем», — поделился мнением Погба.

В полуфинале чемпионата мира — 2018 сборная Франции сыграет с победителем матча Бразилия — Бельгия.

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