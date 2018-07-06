«Не праздновал гол из-за любви к Уругваю»

6 июля в Нижнем Новгороде состоялся матч в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборные Уругвая и Франции разыграли между собой первую путевку в полуфинал турнира.

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Во встрече не смог принять участие главный бомбардир уругвайской команды Эдинсон Кавани, который получил травму во время матча 1/8 финала мундиаля с Португалией.

При Кавани сборная Уругвая не потеряла ни одного очка до встречи с французами: четыре матча — четыре победы при семи забитых мячах и одном пропущенном.

Вместо нападающего «ПСЖ» в пару к Луису Суаресу на поле с первых минут вышел Кристиан Стуани. Однако ни первый, ни второй результативными действиями отличиться не сумели. Зато свою фамилию на табло записал защитник сборной Франции Рафаэль Варан.

Антуан Гризманн за пять минут до конца основного времени первого тайма исполнил подачу со стандарта и нашел в штрафной площади Варана, который ударом головой переправил мяч в дальний угол ворот Фернандо Муслеры и открыл счет.

Во второй половине встречи французы продолжили активное давление на уругвайцев, что в итоге привело ко второму голу.

Вновь в центре событий были Гризманн и Муслера: французский нападающий оказался с мячом перед штрафной площадью и решился на дальний удар, который, к слову, вышел несильным. Мяч летел точно по центру ворот, однако Муслера, чуть выдвинувшись вперед, неудачно отразил удар, и «круглый» попал за шиворот уругвайцу.

Счет 2:0 остался окончательным и победным для французов, которые вышли в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2006 года (тогда сборная Франции дошла до финала, где уступила Италии в серии пенальти — «Газета.Ru»).

По итогам матча лучшим игроком был признан Гризманн, а Муслера стал негласным антигероем. Однако на защиту своего игрока встал главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

«Мы понимаем, что второй гол случился в нерядовой ситуации, но Муслера — важная часть нашей команды. Я никогда не скажу, что мои игроки виноваты в том, что случилось. Никогда такого не делал и не сделаю. Я считаю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я всем игрокам сказал: мы можем закончить чемпионат мира с высоко поднятой головой. И да, я не намерен никого упрекать», — сказал Табарес на послематчевой пресс-конференции, добавив, что не будет раскрывать, что именно он сказал Муслере после игры.

Поддержал вратаря и Луис Суарес, заявив, что такие ситуации случаются «лишь раз из тысячи».

Кроме того, наставник сборной Уругвая подчеркнул, что его подопечные провели хороший турнир и показали качественный футбол. Однако этого, по его словам, не хватило, чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата, а команда Франции заслуженно одержала победу.

«Мы приложили нечеловеческие усилия, чтобы переломить ход встречи, но они играли лучше. Я это полностью признаю. Чемпионат мира для нас закончен, будем готовиться к Кубку Америки, нам нужно идти дальше, будем думать о будущем. Многие из стран футбольной элиты уехали из России раньше нас. Поражение больно и обидно, но это нужно преодолеть», — добавил Табарес, подчеркнув, что «Уругвай все равно остается одной из самых сильных команд в мире».

На пресс-конференции 71-летнего наставника также спросили, не собирается ли он покидать занимаемый с 2006 года пост главного тренера сборной Уругвая. Он ответил, что объявлять об отставке пока не намерен, однако окончательное решение за федерацией уругвайского футбола.

Визави Табареса Дидье Дешам согласился с мнением, что сборная Франция была лучше и заслужила победу в очной встрече.

«Мы действительно заслужили победу, ведь играли лучше сборной Уругвая и проявили больше мастерства. Что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас», — сказал после матча Дешам, заявив, что ему непринципиально, с кем играть в полуфинале.

По итогам игры комментарием поделился и лучший игрок матча Антуан Гризманн, который отметился голом и голевой передачей.

«У нас есть игроки, способные очень хорошо читать ситуацию и в зависимости от этого перемещаться по полю. Диего Годин и Хосе Мария Хименес хорошо играли на втором этаже, поэтому мы старались противопоставить им высоких игроков. У нас получилось все, что мы задумывали перед матчем», — сказал форвард мадридского «Атлетико», добавив, что ему очень понравился стадион в Нижнем Новгороде.

Примечательно, что Гризманн не стал праздновать свой гол в ворота Муслеры. Данный жест он объяснил тем, что уважает Уругвай и его культуру, а также рассказал об истории из жизни, связанной с представителями латиноамериканской страны.

«Когда я начинал играть в футбол, один уругваец учил меня, маленького пацана, тому, что является хорошим, а что — плохим. Сегодня я играл против своих друзей. Из уважения к ним не стал показывать свою радость после гола», — рассказал 27-летний форвард.

К слову, в составе уругвайской сборной играют двое одноклубников француза — Годин и Хименес.

Первый на правах капитана не стал критиковать своих партнеров по команде, лишь отметив, что Уругваю не хватило сыгранности.

«Хочу поблагодарить всех своих партнеров по сборной, сегодня они выложились на все сто процентов. Мы потерпели обидное поражение, однако мы обязательно возьмем реванш», — заявил Годин после матча.

Зато радостных эмоций после матча не скрывал французский полузащитник Поль Погба, который выразил намерение выйти в финал чемпионата.

«Мы счастливы. Да, мы еще на пути к финалу чемпионата мира, но это не последняя пристань нашего корабля. Посмотрим, как далеко мы заплывем», — поделился мнением Погба.

В полуфинале чемпионата мира — 2018 сборная Франции сыграет с победителем матча Бразилия — Бельгия.

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