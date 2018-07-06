«Настоящий потоп»: как ливень в Сочи спутал планы сборной

За сутки до начала четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу — 2018 в Сочи произошло резкое ухудшение погодных условий. На город-курорт обрушился сильнейший ливень.

Из-за обильных осадков некоторые улицы оказались затопленными, а на дорогах образовались сильнейшие пробки.

Так, например, пассажиры более часа не могли уехать с остановки в районе стадиона «Фишт» у Олимпийского парка из-за того, что автобусы просто перестали ходить. Да и с приходом первого общественного транспорта на нем смогли выбраться не все.

Для того, чтобы оказаться в заветном транспорте, необходимо было отстоять длинную очередь.

Очередь на автобус у Олимпийского парка pic.twitter.com/r1vOfvntap — Лесик Константин (@kostyalesik) 6 июля 2018 г.

«Такое у нас периодически случается. Городские улицы не всегда выдерживают разгул стихии. Особенно при таком сильном тропическом ливне, это настоящий потоп», — рассказала корреспонденту «Газеты.Ru» местная жительница, которая безрезультатно стояла на остановке.

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Первым к находящимся в ожидании людям пробирались таксисты. Естественно, стоимость их услуг взлетела в несколько раз.

«А как еще работать в таких условиях?» — удивленно спросил один из водителей.

В городской администрации отметили, что за один день в Сочи выпала месячная норма осадков.

«Мощный тропический ливень прошелся от центра города в сторону Адлера, в центре города без последствий. В районе Адлера подтопило федеральную трассу, есть сведения о небольшом подтоплении в районе улицы Гастелло. Других данных о каких-либо серьезных последствиях нет.

По данным нашего гидрометцентра, выпало в течение часа треть месячной нормы осадков», — цитирует представителя администрации ТАСС.

Курортный район города, где находился в момент ливня корреспондент «Газеты.Ru», от стихии пострадал не так сильно. Вероятно, ситуация с ливневыми канализациями здесь лучше, чем в частном секторе. Центр Сочи и район Олимпийского парка стихия затронула лишь отчасти.

Для большинства отдыхающих в Адлере туристов проблемой стала лишь недоступность транспорта, который не мог добраться в отдаленные районы города.

Однако в администрации Сочи отметили, что дело не в ливневках. Проблема в том, что подтопленные районы расположены в низине.

«Тут дело не в ливневках, а скорее в единовременном мощном ударе стихии»,

— пояснил представитель городских властей.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что на некоторых улицах вода доходила до экватора колес автомобилей, а на особо проблемных участках — до капота.

Просто дождичек прошёл ‍ Публикация от НаталиЯ (@natali_sochi) 6 Июл 2018 в 9:21 PDT

Из-за транспортных проблем футбольная сборная Хорватии решила изменить место проведения своей вечерней тренировки. Команда под руководством Златко Далича перенесла занятие с тренировочного поля в Адлере на «Парк Арену», которая находится в непосредственной близости к стадиону «Фишт».

Встреча Россия — Хорватия пройдет 7 июля в 21:00 по московскому времени. В краевом управлении МЧС уточнили, что непогода сохранится и в день проведения четвертьфинального матча чемпионата мира.

Завтра в Адлере местами ожидается ливень с грозой и градом, скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

Кроме того, спасатели предупредили местных жителей, что на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань может резко подняться уровень воды.

Для национальной команды России по футболу это участие в четвертьфинальной стадии чемпионата мира стало первым в истории. При этом сборная СССР в последний раз доходила до восьмерки сильнейших в 1970 году.

Наивысшим достижением отечественных футболистов на мундиалях является четвертое место на турнире в Англии в 1966-м.

После распада Югославии сборная Хорватии выиграла бронзу на первом же для себя чемпионате мира в самостоятельном статусе. Историческая медаль была завоевана на мундиале-1998 во Франции. С тех пор «шашечные» ни разу не выходили из группы.

«Газета.Ru» будет следить за ходом поединка Россия — Хорватия в текстовой онлайн-трансляции.

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