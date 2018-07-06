«Настоящий потоп»: как ливень в Сочи спутал планы сборной

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 0:2 перерыв
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
0:2
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
4
2
18
Неймар
4
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
3
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Габриэль Меркадо
3
1
60
Гжегож Крыховяк
3
1
61
Ким Юнь Квон
3
1
62
Садио Мане
3
1
63
Салем Аль-Доссари
3
1
64
Тони Кроос
3
1
65
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
66
Ян Вертонген
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Паулиньо
4
1
69
Марио Манджукич
3
1
70
Александр Головин
3
1
71
Иван Ракитич
4
1
72
Юйа Осако
4
1
73
Хуан Кинтеро
4
1
74
Ирвин Лосано
4
1
75
Блерим Джемаили
4
1
76
Хавьер Эрнандес
4
1
77
Хуан Куадрадо
4
1
78
Ола Тойвонен
4
1
79
Шердан Шакири
4
1
80
Эмиль Форсберг
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Лионель Месси
4
1
86
Людвиг Аугустинсон
4
1
87
Тьяго Силва
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Рафаэль Варан
5
1
93
Карим Ансарифард
3
1
94
Фержани Сасси
3
1
95
Синдзи Кагава
3
1
96
Виктор Мозес
3
1
97
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
98
Сальман Аль-Фаридж
3
1
99
Карлос Вела
4
1
«Настоящий потоп»: как ливень в Сочи спутал планы сборной

В Сочи оценили угрозу срыва матча Россия — Хорватия из-за потопа

Накануне четвертьфинального матча чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии на Сочи обрушился сильнейший ливень. Стихия создала большие проблемы для движения транспорта, а соперники российской команды даже были вынуждены перенести свою тренировку.

За сутки до начала четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу — 2018 в Сочи произошло резкое ухудшение погодных условий. На город-курорт обрушился сильнейший ливень.

Из-за обильных осадков некоторые улицы оказались затопленными, а на дорогах образовались сильнейшие пробки.

Так, например, пассажиры более часа не могли уехать с остановки в районе стадиона «Фишт» у Олимпийского парка из-за того, что автобусы просто перестали ходить. Да и с приходом первого общественного транспорта на нем смогли выбраться не все.

Для того, чтобы оказаться в заветном транспорте, необходимо было отстоять длинную очередь.

«Такое у нас периодически случается. Городские улицы не всегда выдерживают разгул стихии. Особенно при таком сильном тропическом ливне, это настоящий потоп», — рассказала корреспонденту «Газеты.Ru» местная жительница, которая безрезультатно стояла на остановке.

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Первым к находящимся в ожидании людям пробирались таксисты. Естественно, стоимость их услуг взлетела в несколько раз.

«А как еще работать в таких условиях?» — удивленно спросил один из водителей.

В городской администрации отметили, что за один день в Сочи выпала месячная норма осадков.

«Мощный тропический ливень прошелся от центра города в сторону Адлера, в центре города без последствий. В районе Адлера подтопило федеральную трассу, есть сведения о небольшом подтоплении в районе улицы Гастелло. Других данных о каких-либо серьезных последствиях нет.

По данным нашего гидрометцентра, выпало в течение часа треть месячной нормы осадков», — цитирует представителя администрации ТАСС.

Курортный район города, где находился в момент ливня корреспондент «Газеты.Ru», от стихии пострадал не так сильно. Вероятно, ситуация с ливневыми канализациями здесь лучше, чем в частном секторе. Центр Сочи и район Олимпийского парка стихия затронула лишь отчасти.

Для большинства отдыхающих в Адлере туристов проблемой стала лишь недоступность транспорта, который не мог добраться в отдаленные районы города.

Однако в администрации Сочи отметили, что дело не в ливневках. Проблема в том, что подтопленные районы расположены в низине.

«Тут дело не в ливневках, а скорее в единовременном мощном ударе стихии»,

— пояснил представитель городских властей.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что на некоторых улицах вода доходила до экватора колес автомобилей, а на особо проблемных участках — до капота.

Просто дождичек прошёл ‍

Публикация от НаталиЯ (@natali_sochi)

Из-за транспортных проблем футбольная сборная Хорватии решила изменить место проведения своей вечерней тренировки. Команда под руководством Златко Далича перенесла занятие с тренировочного поля в Адлере на «Парк Арену», которая находится в непосредственной близости к стадиону «Фишт».

Встреча Россия — Хорватия пройдет 7 июля в 21:00 по московскому времени. В краевом управлении МЧС уточнили, что непогода сохранится и в день проведения четвертьфинального матча чемпионата мира.

Завтра в Адлере местами ожидается ливень с грозой и градом, скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

Кроме того, спасатели предупредили местных жителей, что на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань может резко подняться уровень воды.

Для национальной команды России по футболу это участие в четвертьфинальной стадии чемпионата мира стало первым в истории. При этом сборная СССР в последний раз доходила до восьмерки сильнейших в 1970 году.

Наивысшим достижением отечественных футболистов на мундиалях является четвертое место на турнире в Англии в 1966-м.

После распада Югославии сборная Хорватии выиграла бронзу на первом же для себя чемпионате мира в самостоятельном статусе. Историческая медаль была завоевана на мундиале-1998 во Франции. С тех пор «шашечные» ни разу не выходили из группы.

«Газета.Ru» будет следить за ходом поединка Россия — Хорватия в текстовой онлайн-трансляции.

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