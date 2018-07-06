Десант из Гватемалы и японский обычай: Нижний прощается с ЧМ

На трибунах становится тише. Совсем скоро «олимпийский Мишка» вновь улетит в небо над «Лужниками», заставляя взрослых мужчин пускать слезу. Вернее, на этот раз в ночную мглу отправится волк Забивака. Фигурально, конечно.

Реклама

Однако приближающееся окончание большого праздника чувствуется. Даже люди, в обычной жизни безнадежно далекие от футбола, сильно тоскуют от того, что ничего подобного на их веку, скорее всего, больше не повторится.

После месяца интенсивной работы попрощались с Россией японские журналисты. Напоследок сыграли в футбол с российскими коллегами. Оказалось, такая у них традиция – завершать каждый мировой форум дружеским матчем с представителями страны-хозяйки.

История умалчивает, как выступили японцы в Бразилии, ЮАР и Германии, но россиянам они уступили. Причем, что называется, без особых шансов.

Бессильны оказались сыны Страны восходящего солнца против отечественных финтов и сноровки.

Москва уже не пестрит посланцами всех наций планеты. Совсем замерла жизнь в районе «Лужников». Еще недавно здесь ходили толпы египтян и аргентинцев, а веселые бразильцы устраивали импровизированные концерты. Нет, даже футбольное сердце столицы возвращается к привычному ритму. Разве что перекрытые бетонными блоками улицы напоминают о проведении неподалеку матчей повышенной сложности.

Зато очаг фанатской активности еще не до конца истлел в Нижнем Новгороде. Сюда в ночь на пятницу из столицы устремились караваны машин и автобусов. Горьковское шоссе опять осветилось небесно-голубыми знаменами, только теперь не аргентинскими, а уругвайскими. Можно не сомневаться: почитатели французской команды на стадионе останутся в подавляющем меньшинстве.

Не остался в стороне от великой футбольной миграции и корреспондент «Газеты.Ru», решивший подвезти несколько человек – сколько влезет в его скромное авто.

Одним из пассажиров неожиданно оказался гость из Гватемалы, страстный болельщик сборной Франции. Он уже ездил в Казань поддерживать ее в игре с аргентинцами. И вот – новый шаг на пути к финалу.

Собеседник представился именем Родри. Нельзя было не рассказать, что именно так звали испанского защитника, когда-то игравшего за московский «Спартак».

Гватемальский Родри сперва обрадовался. Однако, узнав российскую судьбу тезки, загрустил.

— Ты знаешь, в России мне очень понравилось, — признался он после продолжительной паузы. – Мне даже кажется, в чем-то наши народы похожи. Чем поразила страна? Давай по порядку. Во-первых, доброжелательные люди.

Нам помогали на улице, в том числе в мелочах. Люди не оставались безучастными, такое не везде встретишь.

Второе – запредельный уровень безопасности, который при этом не напрягает. Здесь чувствуешь, что все под контролем. Это добавляет уверенности. Ну а самое большое впечатление на меня, пожалуй, произвела чистота российских городов.

— Неужели?

— Поверьте, нигде не видел таких ухоженных проспектов, аккуратных парков и скверов. На ваших улицах нет мусора. Просто нет!

— Это вы еще в Минске не бывали...

— А что, разве может быть чище? – на этих словах Родри вновь замолчал. Неожиданное известие, показалось, совсем сбило его с толку.

— Но есть у вас и минусы, — многозначительно понизил голос гватемальский приятель. – Если в городах с транспортом ноу проблем, то сообщение между ними не идеально, на мой взгляд. Я поясню. Из Казани на Москву пустили всего несколько поездов. А уехать надо было сорока тысячам фанатов. В условиях ажиотажа резко взлетели цены на наземные перевозки. 60-70 евро за такую поездку – серьезный перебор, уж простите.

Доводилось слышать, что Гватемала считается самой опасной страной всего американского континента. Там грабят и убивают, однако безмятежное лицо Родри вкупе с его почти оксфордским английским невольно заставляло усомниться, что на родине действительно все так плохо.

Впрочем, допытывать потомка индейцев майя насчет этнических конфликтов в Центральной Америке автор этих строк не стал. Гораздо более актуальным являлся вопрос: почему Франция?

— Потому что не Аргентина! – выпалил Родри, словно ждал разворота беседы на футбольную тему. – Не любят у нас ее... Панама и Коста-Рика, наши соседи, давно вылетели.

Франция – номер три в моем личном реестре предпочтений. Кстати, из России еду в Париж. Хочу прогуляться по Елисейским полям.

— А кто же номер один?

— Костариканцы, конечно. Очень за них переживал и уже готовился отмечать ничью с бразильцами, но... Те показали свой класс в добавленное время. Обидно.

Таких, как Родри, – впервые открывших для себя загадочную Россию – очень много. И кое-кто из зарубежных гостей, видимо, у нас останется. Например, двое марокканских фанатов решили поступить в калининградский университет имени Канта. А нигерийский болельщик попросил политического убежища: его якобы преследуют на родине за участие в антиправительственных митингах. Полиция обещала вплотную заняться этим делом...

Многие нижегородцы тоже очень хотят, чтобы иностранцы не уезжали.

«У нас на Большой Покровской вот уже три недели происходит самое прекрасное, что только было в городе за долгое время, — поделился один из них, Алексей. – Местные наряжаются в свои лучшие одежды. Будто на день рождения идут «тусить» с болельщиками. И парни, и незамужние девушки, и даже люди старшего возраста.

Самое сильное впечатление произвели шведы. Настоящие красавцы, и исключительно позитивные, жизнерадостные товарищи.

Когда они провели марш к стадиону, это было так круто! Только представьте, никакой агрессии, чувства опасности не было и в помине».

Бросается в глаза – заняться Нижним в преддверии ЧМ могли и более щепетильно. Хватает ветхих, морально и физически устаревших зданий, которые могут напомнить иностранцам знаменитые бразильские фавелы. Не все в порядке и с дорожным полотном. Эти контрасты особенно чувствуются на фоне Казани – города с иголочки, в который она превратилась за последние годы.

Если Казань реально крута, то Нижний хорош по большей части лишь в историческом центре и возле стадиона. А стоит уйти вглубь квартала, как вспоминаются строчки из Тургенева. А заодно Некрасова и бунинская проза.

«Что поделать, мы ровно посередине между Москвой и Казанью. Там все же больше жизни, — разводит руками Алексей. – Средняя зарплата в городе – 20 тысяч, а цены почти столичные. Покупательной способности у населения нет. Плюс под боком Дзержинск, официально признанный одним из наиболее грязных городов мира... Зато народ чуткий и добрый. На том и стоим».

Ближе к полудню окрестное Приволжье заполонили голосистые уругвайцы.

Прогнозы разных людей совпадали с удивительной точностью: 2:1 в пользу сборной Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

Их ничуть не смущало даже, что наставник Оскар Табарес решил до последнего момента сохранить интригу по поводу участия в игре своего бомбардира.

В матче с португальцами (2:1) автор голевого дубля Кавани, как известно, получил травму. Затем не тренировался, и как чувствует себя сегодня, — точно не знает никто, кроме его партнеров и тренера. Потеря лидера, конечно, скажется на атакующем потенциале Уругвая. Но у Табареса есть и другие козыри.

Сила уругвайцев в том, что команда не зависит от отдельных личностей, пусть даже это такие гиганты, как Суарес и Кавани.

Уругвай – чисто тренерская команда, и пятничным вечером все получат новую возможность убедиться в данном утверждении.

Это будет четвертая встреча соперников на ЧМ. В Англии-1966 успех праздновали уругвайцы, в то время как встречи 2002 и 2010 годов завершались вничью. Впервые Уругвай и Франция сойдутся не в группе, а в плей-офф.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».