Русский Лионель: ребенка в Казани назвали в честь Месси

Чемпионат мира по футболу — событие общемирового масштаба, находящее свое отражение далеко за рамками спорта номер один.

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Так, семейная пара из Казани дала своему новорожденному ребенку имя Лионель в честь капитана сборной Аргентины, пятикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

«В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси — Лионель»,

— цитирует ТАСС пресс-службу мэрии Казани.

Интересно, что именно в столице Татарстана и закончился путь аргентинских футболистов на этом мировом форуме.

«Альбиселесте» с трудом преодолела барьер группового этапа благодаря голу бывшего защитника московского «Спартака» Маркоса Рохо на 86-й минуте в матче с Нигерией (2:1) в третьем туре.

Однако в 1/8 финала в самом результативном поединке этой стадии аргентинцы уступили на «Казань Арене» в драматичной борьбе сборной Франции со счетом 3:4.

Сам Лионель Месси в той встрече не смог отметиться взятиями ворот Уго Льориса, но при этом дважды ассистировал партнерам по команде. В итоге на счету форварда «Барселоны» в трех играх турнира один забитый мяч и две голевые передачи, а также незабитый в первом туре пенальти.

Впрочем, юный казанский Лионель — не единственный ребенок, названный во время этого чемпионата мира в честь участвующих в турнире футболистов.

Ранее стало известно, что болельщик сборной России по футболу Олег Дзюба назвал своего сына Артемом в честь нападающего национальной команды, сообщил URA.RU.

«22 июня мы поехали рожать, но, оказалось, поторопились. Папа тогда сказал: «Наверное, все-таки Артем». Потому что Артем Дзюба играет под номером 22», — рассказала мама новорожденного Юлия Дзюба, которая планировала дать сыну имя Мирон.

Интересно, что в итоге юный Артем Дзюба появился на свет только 1 июля, за полтора часа до стартового свистка в матче 1/8 финала мундиаля между Россией и Испанией, в котором форвард сборной России сравнял счет, реализовав в первом тайме одиннадцатиметровый.

В итоге встреча так и завершился с результатом 1:1 и дошла до серии пенальти, в которой российские футболисты сотворили на данный момент главную сенсацию турнира, выбив «Красную фурию» из борьбы.

Кто знает, возможно, после исторического успеха команды Черчесова в России появятся Игори, в честь ставшего героем матча голкипера национальной команды Акинфеева, или же Станиславы, в знак уважения к главному тренеру национальной сборной страны.

Победа России над топовой сборной вызвала бурный отклик во всем мире. Например, яркий комментарий дал колумбийский тренер Хорхе Луис Пинто, который, правда, рассказал не о футболе, а о своих впечатлениях о России.

«Я был здесь около 29 лет назад. Социальные изменения, которые произошли в России, огромны. Теперь на улицах можно увидеть не только автомобили «Лада», как это было раньше, но и BMW, Mercedes, Audi и все люксовые бренды, — поведал специалист, работавший на чемпионатах мира со сборными Коста-Рики и Гондураса, колумбийским СМИ.

— Если бы Ленин поднялся из мавзолея, где его забальзамировали, он сошел бы с ума, увидев, что в квартале от его могилы находится торговый центр с крупными брендами и отель Four Seasons».

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