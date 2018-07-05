День решающих матчей: фавориты начинают и вылетают. LIVE

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Защитник сборной Бразилии по футболу Данило больше не сможет помочь своей команде в матчах ЧМ-2018 из-за травмы лодыжки.
В сборную России верят. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому стало известно, что в победу сборной России над Хорватией верят 56% респондентов. 15% опрошенных считает, что подопечные Златко Далича одержать верх над россиянами, а 19% затруднились ответить на вопрос.
В Казани появился свой Месси. Родители в Казани дали ребенку имя Лионель в честь футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси. «В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси — Лионель», — заявили в пресс-службе мэрии Казани.
Легендарный французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона иронично прокомментировал победу сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Экс-форвард в шутку намекнул, что к победе россиян причастен Кремль и президент России Владимир Путин.
«Мы перехватили телефонный разговор из Кремля, случившийся после игры Жерара Пике рукой в своей штрафной и назначения пенальти. Звонок исходил от некоего Владимира П. Он сказал: «Все нормально, отпускайте Шакиру», — приводит слова француза Eurosport.
Также Кантона сравнил победу подопечных Станислава Черчесова с выборами в США.
«Мне неизвестно, что это значит. Однако я знаю, что победа над Испанией — самая значимая для России с момента последних президентских выборов в США», — заявил он.
Тревожные новости для сборной России. Сахалинский лев-оракул по имени Лорд предсказал победу Хорватии в матче с россиянами в 1/4 финала ЧМ-2018.
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