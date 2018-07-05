День решающих матчей: фавориты начинают и вылетают. LIVE

Легендарный французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона иронично прокомментировал победу сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Экс-форвард в шутку намекнул, что к победе россиян причастен Кремль и президент России Владимир Путин.

«Мы перехватили телефонный разговор из Кремля, случившийся после игры Жерара Пике рукой в своей штрафной и назначения пенальти. Звонок исходил от некоего Владимира П. Он сказал: «Все нормально, отпускайте Шакиру», — приводит слова француза Eurosport.

Также Кантона сравнил победу подопечных Станислава Черчесова с выборами в США.

«Мне неизвестно, что это значит. Однако я знаю, что победа над Испанией — самая значимая для России с момента последних президентских выборов в США», — заявил он.