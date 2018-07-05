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Ответил за усы: украинцы выгнали болевшего за Россию вратаря

Вратаря «Карпат» отчислили за то, что он болел за сборную России

Вратарь украинского футбольного клуба «Карпаты» Михаил Готра был отчислен из команды за поддержку сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Министр спорта Украины Игорь Жданов назвал данное решение правильным, а член исполкома РФС Игорь Лебедев поддержал голкипера и пожелал ему найти новую команду.

Украинский клуб «Карпаты» из города Львова расторг контракт с вратарем молодежной команды Михаилом Готрой из-за того, что он поддерживал сборную России на чемпионате мира по футболу — 2018, сообщает фанатский сайт «львов».

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У себя в инстаграме 18-летний голкипер перед матчем 1/8 финала, где встречались Россия и Испания, выложил фото с «усами надежды», добавив растительность к себе на лицо с помощью специальной программы, а также опубликовав российский флаг.

После окончания поединка Готра поделился с подписчиками своей радостью от победы сборной страны-хозяйки. Команда Станислава Черчесова вышла в четвертьфинал благодаря успеху в серии пенальти.

За активную поддержку сборной России «Карпаты» разорвали контракт с молодым голкипером.

Несмотря на отсутствие новости на официальном сайте клуба, сразу несколько источников подтвердили эту информацию.

«Мишу обвинили в сепаратизме. Вице-президент клуба Олег Смалейчук узнал о том, что Готра праздновал победу сборной России над испанцами.

Контракт разорвали на следующий день после того, как было опубликовано видео с празднованием. Сейчас идут разговоры с адвокатами по поводу правомерности данного шага со стороны руководства клуба. Пока никаких слов поддержки ни от кого не получали», — рассказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Прекращение сотрудничества клуба и игрока уже успел прокомментировать министр спорта Украины Игорь Жданов. Чиновник опубликовал ссылку на новость и назвал произошедшее «правильным решением руководства».

Российский футбольный комментатор Василий Уткин попросил поддержать спортсмена.

«Вратаря из Львова Михаила Готру выгнали из команды за фотографии в инстаграме. Парень поддерживал сборную России, опубликовав хэштег «усы надежды». Министр спорта Украины, Иван Жданов, <...>, написал у себя в фейсбуке, что это «правильное решение».

К черту все на свете. Если человек не может открыто болеть на чемпионате мира за кого угодно, если он становится объектом травли, на уровне правительства, черт возьми!

Если его лишают работы, а в данном случае — ему 18 лет, 18!

Что я могу. Я могу только подписаться на его инстаграм. И предложить вам сделать то же самое. Чемпионат мира — для болельщиков. Человек имеет право распоряжаться своей симпатией. Поддержим Мишу!» — написал журналист у себя в социальных сетях.

По странице Готры в «ВКонтакте» можно сделать вывод, что спортсмен давно поддерживает Россию. На аватаре у вратаря стоит фотография с Красной площади.

Кроме того, голкипер сделал репост записи с матча «Ростов» — «Бавария» в Лиге чемпионов — 2016/2017, где российский клуб одержал сенсационную победу со счетом 3:2. Михаил добавил к публикации одобрительных эмодзи.

Вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поддержал спортсмена и пожелал ему найти новую команду.

«Когда кажется, что Украина уже ничем не может удивить, происходит что-то невообразимое.

Молодого парня, вратаря юношеской команды львовского футбольного клуба «Карпаты» Михаила Готру уволили за поддержку российской сборной на чемпионате мира по футболу. Причем за виртуальную поддержку.

Миллионы, а точнее сотни миллионов людей по всему миру болели в тот день за Россию. В том числе — на Украине, этому есть множество свидетельств. Трансляция этого матча стала самой популярной на украинском телевидении», — начал Лебедев.

Также чиновник отметил, что, возможно, Готра ставит себе в пример голкипера и капитана сборной России Игоря Акинфеева.

«Наш вратарь Игорь Акинфеев проявил себя героем — поэтому неудивительно, что играющий на аналогичной позиции украинский спортсмен искренне радуется победе российской сборной.

Желаю Михаилу Готре найти себе команду, где будут ценить его спортивные таланты, а гражданам Украины — побыстрее очнуться от морока, в котором многие из них пребывают уже пятый год», — написал член исполкома РФС у себя в социальных сетях.

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