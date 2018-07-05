«Прекрасная хозяйка»: британцы пишут письма в посольство РФ

Курсы валют$ 63.03 (-0.059) 73.86 (+0.139)
Москва: +19°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.5 X–3.3 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
«Прекрасная хозяйка»: британцы пишут письма в посольство РФ

О чем пишут британцы в посольство России

Посольство России в Лондоне получает хвалебные письма от россиян, швед сравнил российские города, а бразильцы объяснили, почему побеждает команда Станислава Черчесова. «Газета.Ru» публикует традиционный обзор зарубежной прессы о чемпионате мира.

Бразильцы разобрали игру сборной России

Популярное бразильское издание O Globo рассказало, как будет проходить матч сборных России и Хорватии.

«В сочинском четвертьфинале с одной стороны — команда, которая делает ставку на оборону и «отдает» мяч в распоряжение сопернику. Вместо того, чтобы атаковать, она предпочитает держаться на вторых ролях и мериться силами с противником в серии пенальти. Ее игру отличает активный физический контакт, подобранные мячи и фолы.

Реклама

С другой стороны — атакующая и хорошо организованная команда. Зная о перспективе оборонительной игры, она понимает, что полузащитники являются ключом к прорыву этой обороны.

Сценарий этой игры уже хорошо знаком России и Хорватии», — начинает свой текст Леонарду Миранда.

Также бразильский журналист отмечает, что команда Станислава Черчесова играла от обороны и вынуждала соперников ошибаться.

«Как в игре кошки-мышки, они хотели отвлечь как можно больше противников и пробить брешь в их обороне.

Идея заключалась в том, чтобы использовать контратаки — в итоге эта стратегия оказалась успешной. На групповом этапе она позволила сборной России забить восемь мячей»,

— пишет журналист.

Однако, как отмечает бразильское издание, хозяева мундиаля сами не ожидали своих побед.

«Успех этой тактики стал сюрпризом даже для самих русских. Подготовка к чемпионату мира носила хаотичный характер.

Было столько сомнений, что даже накануне первого матча 14 июня не был определен стартовый состав команды», — отмечают в O Globo.

Тем не менее корреспондент нашел слабое место в игре сборной России, которым могут воспользоваться хорваты.

«Но здесь мы видим один аспект, которым может воспользоваться Хорватия: все мячи, оказавшиеся в воротах сборной России, забивались из стандартных положений. А у соперника есть игрок, специализирующийся на самых неожиданных ударах головой и ногами. Это Марио Манджукич», — отмечает Миранда.

«У россиян, на половине поля которых будет вестись игра, есть шанс воспользоваться небольшими брешами, которые иногда открываются в обороне противника»,

— завершает свою статью бразильский журналист.

Британцы пишут в российское посольство

Жители Великобритании поблагодарили Россию за блестящее проведение чемпионата мира. Посольство России в Лондоне у себя в твиттере опубликовало отрывки писем, в которых горожане восхитились организацией соревнований.

«Хочу поблагодарить Россию за проведение первоклассного чемпионата. Весь мир смотрит, а Россия стала прекрасной хозяйкой», — говорится в одном письме.

«Хочу поблагодарить российское правительство за чемпионат, который войдет в историю как лучший», — отмечает другой житель Лондона.

Американцы рассказали о желании России улучшить репутацию

Американская газета Wall Street Journal пишет о том, что Россия с помощью чемпионата мира пытается изменить свою международную репутацию в условиях политической напряженности.

«Проходящий чемпионат мира не перестает удивлять. Германия, действующий чемпион, выбыла из турнира на групповом этапе. Испания вылетела после матча с хозяевами ЧМ в 1/8 финала. И в целом этот турнир пока проходит потрясающе гладко, создавая почти у миллиона гостей, как ни странно, хорошее впечатление о стране, которую, по данным прошлогоднего опроса Института Гэллапа, воспринимают положительно только 10% людей во всем мире», — начинают свою статью Анатолий Курманаев и Эндрю Битон.

Журналисты отмечают, что, несмотря на некоторые ожидания противников мундиаля, ничего не выходит из-под контроля.

«К удивлению всех, кто ожидал, что в какой-то момент все это выйдет из-под контроля, на данный момент, когда больше половины чемпионата уже позади, ничего подобного не произошло»,

— пишет издание.

Как отмечает СМИ, российские власти использовали чемпионат мира для того, чтобы улучшить позиции страны на международной арене и произвести впечатление на гостей.

«Этот чемпионат мира сломал сложившиеся у множества иностранных гостей стереотипы о России — они увидели инфраструктуру «первого мира», безупречную организацию и дружелюбных людей. Но больше всего от этих перемен опешили, наверное, сами россияне.

Многие россияне, похоже, никак не могут поверить во вновь обретенную гражданскую свободу — все это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — говорится материале.

Курманаев и Битон приводят в пример сочинскую Олимпиаду, где уже через месяц после соревнований от «улыбчивых полицейских, дружелюбных таксистов, вежливых чиновников», по их словам, не осталось и следа.

Швед оценивает российские города

Шведский журналист Филип Воллин в издании Svenskafans рассказывает о своих впечатлениях от российских городов.

«Москва мне пришлась очень по вкусу, и четырех ночей, которые я там провел, оказалось недостаточно, чтобы успеть все, что я на самом деле хотел увидеть и сделать. Думаю, я приехал в российскую столицу не в последний раз в жизни.

Слишком уж там много интересного, и, хотя я обычно не питаю страсти к гигантским мегаполисам, далеким от природы, Москва оказалась особенным городом»,

— начинает свой рассказал Воллин.

«Следующие несколько дней я провел в Нижнем Новгороде — городе, расположенном относительно недалеко от Москвы. Но впечатление было, будто я оказался в совершенно другом мире, где открылась истинная Россия с ее разбитыми дорогами и разрушающимися жилыми домами», — отмечает корреспондент.

После этого журналист отправился в южную часть России.

«Третьим в моем списке был Сочи. Приморский город, который в последнее время стал тесно связан со спортивными мероприятиями, оказался совершенно не похож ни на Москву, ни на Нижний Новгород.

На самом деле, вообще не похоже было, что я в России, об этом напоминали разве что язык и вывески с кириллическим алфавитом. Но город мне очень понравился.

В этом тропическом климате среди экзотической природы с ее бирюзовым морем и величавыми горами я чувствовал себя как рыба в воде, и мне очень не хотелось оттуда уезжать», — рассказал швед.

«Наконец я попал в Екатеринбург — город в азиатской части России. Там я провел больше всего времени, и проще всего его будет описать как нечто среднее между Москвой и Нижним Новгородом. Великолепные здания и небоскребы возвышаются там по соседству с обшарпанными деревянными избами и блочными жилыми домами», — отметил Воллин.

В заключении своей статьи шведский корреспондент рассказывает, какими ему представились россияне.

«Я отметил очевидные классовые различия. Состоятельные люди обычно действительно сказочно богаты, а бедные более или менее близки к нищете. К счастью, в последнее время все более заметно растет и средний класс, и, насколько я понял, постепенно дела идут все лучше.

Можно надеяться, что все и дальше будет развиваться в этом направлении», — отметил швед.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».