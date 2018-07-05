«Прекрасная хозяйка»: британцы пишут письма в посольство РФ

Бразильцы разобрали игру сборной России

Популярное бразильское издание O Globo рассказало, как будет проходить матч сборных России и Хорватии.

«В сочинском четвертьфинале с одной стороны — команда, которая делает ставку на оборону и «отдает» мяч в распоряжение сопернику. Вместо того, чтобы атаковать, она предпочитает держаться на вторых ролях и мериться силами с противником в серии пенальти. Ее игру отличает активный физический контакт, подобранные мячи и фолы.

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С другой стороны — атакующая и хорошо организованная команда. Зная о перспективе оборонительной игры, она понимает, что полузащитники являются ключом к прорыву этой обороны.

Сценарий этой игры уже хорошо знаком России и Хорватии», — начинает свой текст Леонарду Миранда.

Также бразильский журналист отмечает, что команда Станислава Черчесова играла от обороны и вынуждала соперников ошибаться.

«Как в игре кошки-мышки, они хотели отвлечь как можно больше противников и пробить брешь в их обороне.

Идея заключалась в том, чтобы использовать контратаки — в итоге эта стратегия оказалась успешной. На групповом этапе она позволила сборной России забить восемь мячей»,

— пишет журналист.

Однако, как отмечает бразильское издание, хозяева мундиаля сами не ожидали своих побед.

«Успех этой тактики стал сюрпризом даже для самих русских. Подготовка к чемпионату мира носила хаотичный характер.

Было столько сомнений, что даже накануне первого матча 14 июня не был определен стартовый состав команды», — отмечают в O Globo.

Тем не менее корреспондент нашел слабое место в игре сборной России, которым могут воспользоваться хорваты.

«Но здесь мы видим один аспект, которым может воспользоваться Хорватия: все мячи, оказавшиеся в воротах сборной России, забивались из стандартных положений. А у соперника есть игрок, специализирующийся на самых неожиданных ударах головой и ногами. Это Марио Манджукич», — отмечает Миранда.

«У россиян, на половине поля которых будет вестись игра, есть шанс воспользоваться небольшими брешами, которые иногда открываются в обороне противника»,

— завершает свою статью бразильский журналист.

Британцы пишут в российское посольство

Жители Великобритании поблагодарили Россию за блестящее проведение чемпионата мира. Посольство России в Лондоне у себя в твиттере опубликовало отрывки писем, в которых горожане восхитились организацией соревнований.

«Хочу поблагодарить Россию за проведение первоклассного чемпионата. Весь мир смотрит, а Россия стала прекрасной хозяйкой», — говорится в одном письме.

«Хочу поблагодарить российское правительство за чемпионат, который войдет в историю как лучший», — отмечает другой житель Лондона.

Continuing to receive your letters of support, by post too. Thank you so much! pic.twitter.com/IO7WeOzTXN — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 5 июля 2018 г.

Американцы рассказали о желании России улучшить репутацию

Американская газета Wall Street Journal пишет о том, что Россия с помощью чемпионата мира пытается изменить свою международную репутацию в условиях политической напряженности.

«Проходящий чемпионат мира не перестает удивлять. Германия, действующий чемпион, выбыла из турнира на групповом этапе. Испания вылетела после матча с хозяевами ЧМ в 1/8 финала. И в целом этот турнир пока проходит потрясающе гладко, создавая почти у миллиона гостей, как ни странно, хорошее впечатление о стране, которую, по данным прошлогоднего опроса Института Гэллапа, воспринимают положительно только 10% людей во всем мире», — начинают свою статью Анатолий Курманаев и Эндрю Битон.

Журналисты отмечают, что, несмотря на некоторые ожидания противников мундиаля, ничего не выходит из-под контроля.

«К удивлению всех, кто ожидал, что в какой-то момент все это выйдет из-под контроля, на данный момент, когда больше половины чемпионата уже позади, ничего подобного не произошло»,

— пишет издание.

Как отмечает СМИ, российские власти использовали чемпионат мира для того, чтобы улучшить позиции страны на международной арене и произвести впечатление на гостей.

«Этот чемпионат мира сломал сложившиеся у множества иностранных гостей стереотипы о России — они увидели инфраструктуру «первого мира», безупречную организацию и дружелюбных людей. Но больше всего от этих перемен опешили, наверное, сами россияне.

Многие россияне, похоже, никак не могут поверить во вновь обретенную гражданскую свободу — все это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — говорится материале.

Курманаев и Битон приводят в пример сочинскую Олимпиаду, где уже через месяц после соревнований от «улыбчивых полицейских, дружелюбных таксистов, вежливых чиновников», по их словам, не осталось и следа.

Швед оценивает российские города

Шведский журналист Филип Воллин в издании Svenskafans рассказывает о своих впечатлениях от российских городов.

«Москва мне пришлась очень по вкусу, и четырех ночей, которые я там провел, оказалось недостаточно, чтобы успеть все, что я на самом деле хотел увидеть и сделать. Думаю, я приехал в российскую столицу не в последний раз в жизни.

Слишком уж там много интересного, и, хотя я обычно не питаю страсти к гигантским мегаполисам, далеким от природы, Москва оказалась особенным городом»,

— начинает свой рассказал Воллин.

«Следующие несколько дней я провел в Нижнем Новгороде — городе, расположенном относительно недалеко от Москвы. Но впечатление было, будто я оказался в совершенно другом мире, где открылась истинная Россия с ее разбитыми дорогами и разрушающимися жилыми домами», — отмечает корреспондент.

После этого журналист отправился в южную часть России.

«Третьим в моем списке был Сочи. Приморский город, который в последнее время стал тесно связан со спортивными мероприятиями, оказался совершенно не похож ни на Москву, ни на Нижний Новгород.

На самом деле, вообще не похоже было, что я в России, об этом напоминали разве что язык и вывески с кириллическим алфавитом. Но город мне очень понравился.

В этом тропическом климате среди экзотической природы с ее бирюзовым морем и величавыми горами я чувствовал себя как рыба в воде, и мне очень не хотелось оттуда уезжать», — рассказал швед.

«Наконец я попал в Екатеринбург — город в азиатской части России. Там я провел больше всего времени, и проще всего его будет описать как нечто среднее между Москвой и Нижним Новгородом. Великолепные здания и небоскребы возвышаются там по соседству с обшарпанными деревянными избами и блочными жилыми домами», — отметил Воллин.

В заключении своей статьи шведский корреспондент рассказывает, какими ему представились россияне.

«Я отметил очевидные классовые различия. Состоятельные люди обычно действительно сказочно богаты, а бедные более или менее близки к нищете. К счастью, в последнее время все более заметно растет и средний класс, и, насколько я понял, постепенно дела идут все лучше.

Можно надеяться, что все и дальше будет развиваться в этом направлении», — отметил швед.

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