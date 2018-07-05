Визовый скандал: Россия требует запретить соревнования в США

5 июля во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила международным спортивным организациям запретить проводить спортивные мероприятия на территории США из-за визовой политики Вашингтона.

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«Невыдача американских виз российским спортсменам, которые имеют официальное приглашение на какие-либо мероприятия в США – это очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту, — цитирует Захарову «Р-Спорт».

— Если такие шаги будут повторяться, они просто приведут к изоляции США, в том числе в спортивном мире.

Все же видят, что власти этой страны просто играют не по правилам, и сегодня это происходит в отношении российских спортсменов. Завтра так будут поступать с другими. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований.

Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику».

Напомним, что в конце марта американское посольство отказалось выдать визы спортсменам из сборной России по вольной борьбе, из-за чего команда не смогла отправиться в Айова-Сити, где прошел турнир.

«Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе... Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», — говорилось в опубликованном Министерством иностранных дел заявлении.

Напомним, что процесс получения американских виз усложнился после решения России сократить 755 сотрудников американского посольства в середине 2017 года.

Кроме того, непосредственно перед историей со сборной России по вольной борьбе МИД России выдворил 23 британских и 60 американских дипломатов в ответ на аналогичные санкции со стороны целого ряда стран после истории с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью.

В результате процесс получения американских виз для граждан России значительно затруднился, поскольку запись на собеседования для получения визы закрыта теперь на десять месяцев вперед.

В посольстве США ссылаются на невозможность проведения необходимого количества собеседований из-за нехватки персонала, в то время как в России считают, что спортсмены должны были пройти процедуру в ускоренном режиме, что дало бы возможность принять участие в соревнованиях.

В итоге турнир, прошедший 7 и 8 апреля, впервые с 2003 года выиграла сборная США, одолевшая в финале со счетом 6:4 Азербайджан. В матче за бронзовые медали команда Японии была сильнее Кубы – 6:4.

При этом надо отметить, что у хозяев практически не осталось конкурентов, так как помимо сильной российской сборной, выигрывавшей турнир пять раз (еще 16 побед в активе СССР), в Айова-Сити не прилетела лучшая сборная команда мира – Иран.

Борцы азиатской сборной неизменно первенствовали на Кубке мира последние шесть турниров, приняв эстафету у выигрывавшей соревнования в 2010 и 2011 годах России.

Интересно, что Кубок мира по вольной борьбе – 2019 должен пройти в российском Каспийске, и пока неизвестно, получат ли визы на участие в нем спортсмены из Соединенных Штатов.

До истории со сборной по борьбе самой громкой ситуацией с невыдачей американских виз кому-то из российских делегаций был регулярный отказ в посещении Америки отцу лучшего российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу.

Из-за этого он не смог присутствовать на проводящихся в США турнирах UFC, и, в частности, во время апрельского UFC 223, на котором Нурмагомедов-младший победил единогласным решением американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона организации в легком весе.

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