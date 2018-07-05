«России повезло не попасть в сетку к Франции и Бразилии»

— 6 июля стартуют матчи 1/4 финала мирового футбольного чемпионата. Первыми свой матч проведут Уругвай и Франция. Какие у вас прогнозы?

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Александр Тарханов: Если Кавани не будет играть, то Уругваю будет трудно. Как показал матч с Португалией, когда его заменили, у них вообще атаки не стало. Суаресу было тяжело одному. А у Эдинсона травма, прошел слух, что он не примет участия в матче. У них хорошая оборона, два игрока высокого класса в нападении, но слабо играет средняя линия. Поэтому французы будут иметь преимущество. У Франции игроки не хуже, чем у Уругвая. И в обороне они достаточно тверды, и середина хорошая, и атака. Болеть я буду за французов, это точно.

Дмитрий Галямин: Для меня фавориты — французы.

Но на этом чемпионате фавориты выигрывают далеко не всегда.

Игра должна быть интересной. Отсутствие Кавани — это ключевой фактор. Он очень важный футболист для Уругвая, и если его не будет, это скажется на игре южноамериканцев.

— Какие козыри есть у команд?

А. Т.: Козыри у Уругвая — в двух защитниках и двух нападающих, Суаресе и Кавани. А у французов это Мбаппе, Гризманн, Погба. Много отличных игроков, которые играют на высоком уровне, и их больше, чем у Уругвая.

Д. Г.: Футболисты сборной Франции мощнее в атаке, а сборная Уругвая сильна в обороне, два их центральных защитника очень хороши.

Но я думаю, что французы мастеровитее будут. Если брать индивидуальное мастерство, то у них оно выше.

— Также в четвертьфинале сыграют Бельгия и Бразилия. Что вы можете сказать по этому матчу?

А. Т.: Бразилия — хорошая команда. У нее есть баланс между обороной и атакой. Плюс Неймар прибавляет с каждой игрой. Он, конечно, падает много, но его действительно часто сбивают. У Бельгии тоже отличные футболисты, которые играют в топ-клубах.

Это равные по составам сборные. Очень сложно отдать кому-то предпочтение.

Я буду болеть за бразильцев.

Д. Г.: Команды покажут равный футбол. Бельгийцы покажут строгую, тактически грамотную игру. А Бразилия, как всегда, будет больше основываться на импровизации.

Я бы не отдавал никому предпочтение, по уровню соперники равные, просто разные стили футбола.

И все же думаю, что выиграет Бельгия.

— Что Бельгия может противопоставить лидеру бразильцев Неймару?

А. Т.: Неймар, безусловно, звезда, но у Бельгии есть и Азар, и Де Брёйне, и Лукаку. А если на замену выйдет Феллайни, то будет «второй этаж».

Д. Г.: Бельгия сочетает атлетичный футбол с техникой. У нее есть мощные игроки, такие, как Лукаку или Витсель, а есть техничные футболисты невысокого роста.

С моей точки зрения, это лучшее поколение бельгийского футбола за всю его историю.

Почти все игроки выступают в ведущих клубах Европы. Я даже слабых мест не вижу в бельгийской игре. Может, они не играют в привлекательный, ажурный футбол, но он у Бельгии очень практичный и целенаправленный.

А у бразильцев есть техника, импровизация, быстрота работы с мячом — вот за счет этих козырей они могут что-то выдумать.

Любой футболист группы атаки Бразилии может удивить.

— Неймара обвиняют в частых симуляциях. Подсчитали, что за предыдущие матчи на поле он лежал 14 минут. Как вы считаете, рано или поздно его накажут за такое поведение?

А. Т.: Его сбивают, поэтому он падает. Кстати, в том моменте в матче с Мексикой, за который его критикуют, никакой симуляции не было. Ему на ногу бутсой наступили, конечно, это больно. Я не считаю, что он просто валяется. Если брать матч Англии с Колумбией, то вот там игроки минут 20 валялись и с судьей спорили. А Неймар себя проявляет. В последней игре и забил, и отдал голевую передачу. Он свое дело делает.

А на чемпионате сейчас очень много фолов. И руками хватают, и сбивают сзади, поэтому, естественно, что много остановок.

Я считаю, что Лига чемпионов по уровню намного сильнее, чем чемпионат мира, и более чистая, фолов там меньше. А на мировом первенстве на любой точке поля начинают нарушать.

Д. Г.: Думаю, Неймара никак не накажут. Судьи вряд ли изменят свой взгляд на ситуацию.

Это личный стиль футболиста, который он менять не будет. Надо принимать его как должное.

Мне кажется, Неймар пока вообще не заслуживает наказания. Он очень быстрый, юркий футболист, и у него небольшой вес. Конечно, каждый эпизод можно расценивать как симуляцию, но, когда Неймар играет на скорости, любой маленький контакт неизбежно ведет к потере равновесия и падению. Судьи это учитывают.

— Считаете ли вы, что именно в этой части сетки определится чемпион?

А. Т.:

Эта часть сетки намного сильнее, чем другая, где находится сборная России.

Даже если смотреть по составу. Бразильцы, французы и бельгийцы играют в ведущих европейских клубах. У Уругвая тоже есть игроки, выступающие в «Барселоне», «ПСЖ», мадридском «Атлетико». А если брать нашу часть, то там у хорватов есть Модрич и Ракитич, англичане в основном выступают в собственной лиге, шведы тоже не представляют топ-клубы. Из числа скандинавов я могу назвать только Эрикссона и Гранквиста, и то, последнего — потому что он у нас играл.

Д. Г.: Для меня при нынешнем раскладе фавориты всего ЧМ — Франция и Бельгия, так что да, эта часть сетки сильнее.

— России повезло, что она не попала в такую компанию на пути к финалу?

А. Т.: Действительно. Хорошо, что мы проиграли Уругваю. Выиграли бы или сыграли вничью – оказались бы в этой части, а это не очень хорошо. Все, что ни делается, к лучшему.

Д. Г.: Частично да. Давайте признаем, что, по крайней мере, на бумаге, это половина сетки сильнее.

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