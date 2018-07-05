«России повезло не попасть в сетку к Франции и Бразилии»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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26
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30
01
02
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06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.5 X–3.3 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
«России повезло не попасть в сетку к Франции и Бразилии»

Тарханов и Галямин — о матчах Уругвай — Франция и Бельгия — Бразилия

6 июля стартуют первые матчи четвертьфинала чемпионата мира — 2018 в России. В интервью «Газете.Ru» бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов и экс-игрок ЦСКА Дмитрий Галямин рассказали, чего ждут от встреч Уругвая с Францией и Бельгии с Бразилией.

— 6 июля стартуют матчи 1/4 финала мирового футбольного чемпионата. Первыми свой матч проведут Уругвай и Франция. Какие у вас прогнозы?

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Александр Тарханов: Если Кавани не будет играть, то Уругваю будет трудно. Как показал матч с Португалией, когда его заменили, у них вообще атаки не стало. Суаресу было тяжело одному. А у Эдинсона травма, прошел слух, что он не примет участия в матче. У них хорошая оборона, два игрока высокого класса в нападении, но слабо играет средняя линия. Поэтому французы будут иметь преимущество. У Франции игроки не хуже, чем у Уругвая. И в обороне они достаточно тверды, и середина хорошая, и атака. Болеть я буду за французов, это точно.

Дмитрий Галямин: Для меня фавориты — французы.

Но на этом чемпионате фавориты выигрывают далеко не всегда.

Игра должна быть интересной. Отсутствие Кавани — это ключевой фактор. Он очень важный футболист для Уругвая, и если его не будет, это скажется на игре южноамериканцев.

— Какие козыри есть у команд?

А. Т.: Козыри у Уругвая — в двух защитниках и двух нападающих, Суаресе и Кавани. А у французов это Мбаппе, Гризманн, Погба. Много отличных игроков, которые играют на высоком уровне, и их больше, чем у Уругвая.

Д. Г.: Футболисты сборной Франции мощнее в атаке, а сборная Уругвая сильна в обороне, два их центральных защитника очень хороши.

Но я думаю, что французы мастеровитее будут. Если брать индивидуальное мастерство, то у них оно выше.

— Также в четвертьфинале сыграют Бельгия и Бразилия. Что вы можете сказать по этому матчу?

А. Т.: Бразилия — хорошая команда. У нее есть баланс между обороной и атакой. Плюс Неймар прибавляет с каждой игрой. Он, конечно, падает много, но его действительно часто сбивают. У Бельгии тоже отличные футболисты, которые играют в топ-клубах.

Это равные по составам сборные. Очень сложно отдать кому-то предпочтение.

Я буду болеть за бразильцев.

Д. Г.: Команды покажут равный футбол. Бельгийцы покажут строгую, тактически грамотную игру. А Бразилия, как всегда, будет больше основываться на импровизации.

Я бы не отдавал никому предпочтение, по уровню соперники равные, просто разные стили футбола.

И все же думаю, что выиграет Бельгия.

— Что Бельгия может противопоставить лидеру бразильцев Неймару?

А. Т.: Неймар, безусловно, звезда, но у Бельгии есть и Азар, и Де Брёйне, и Лукаку. А если на замену выйдет Феллайни, то будет «второй этаж».

Д. Г.: Бельгия сочетает атлетичный футбол с техникой. У нее есть мощные игроки, такие, как Лукаку или Витсель, а есть техничные футболисты невысокого роста.

С моей точки зрения, это лучшее поколение бельгийского футбола за всю его историю.

Почти все игроки выступают в ведущих клубах Европы. Я даже слабых мест не вижу в бельгийской игре. Может, они не играют в привлекательный, ажурный футбол, но он у Бельгии очень практичный и целенаправленный.

А у бразильцев есть техника, импровизация, быстрота работы с мячом — вот за счет этих козырей они могут что-то выдумать.

Любой футболист группы атаки Бразилии может удивить.

— Неймара обвиняют в частых симуляциях. Подсчитали, что за предыдущие матчи на поле он лежал 14 минут. Как вы считаете, рано или поздно его накажут за такое поведение?

А. Т.: Его сбивают, поэтому он падает. Кстати, в том моменте в матче с Мексикой, за который его критикуют, никакой симуляции не было. Ему на ногу бутсой наступили, конечно, это больно. Я не считаю, что он просто валяется. Если брать матч Англии с Колумбией, то вот там игроки минут 20 валялись и с судьей спорили. А Неймар себя проявляет. В последней игре и забил, и отдал голевую передачу. Он свое дело делает.

А на чемпионате сейчас очень много фолов. И руками хватают, и сбивают сзади, поэтому, естественно, что много остановок.

Я считаю, что Лига чемпионов по уровню намного сильнее, чем чемпионат мира, и более чистая, фолов там меньше. А на мировом первенстве на любой точке поля начинают нарушать.

Д. Г.: Думаю, Неймара никак не накажут. Судьи вряд ли изменят свой взгляд на ситуацию.

Это личный стиль футболиста, который он менять не будет. Надо принимать его как должное.

Мне кажется, Неймар пока вообще не заслуживает наказания. Он очень быстрый, юркий футболист, и у него небольшой вес. Конечно, каждый эпизод можно расценивать как симуляцию, но, когда Неймар играет на скорости, любой маленький контакт неизбежно ведет к потере равновесия и падению. Судьи это учитывают.

— Считаете ли вы, что именно в этой части сетки определится чемпион?

А. Т.:

Эта часть сетки намного сильнее, чем другая, где находится сборная России.

Даже если смотреть по составу. Бразильцы, французы и бельгийцы играют в ведущих европейских клубах. У Уругвая тоже есть игроки, выступающие в «Барселоне», «ПСЖ», мадридском «Атлетико». А если брать нашу часть, то там у хорватов есть Модрич и Ракитич, англичане в основном выступают в собственной лиге, шведы тоже не представляют топ-клубы. Из числа скандинавов я могу назвать только Эрикссона и Гранквиста, и то, последнего — потому что он у нас играл.

Д. Г.: Для меня при нынешнем раскладе фавориты всего ЧМ — Франция и Бельгия, так что да, эта часть сетки сильнее.

— России повезло, что она не попала в такую компанию на пути к финалу?

А. Т.: Действительно. Хорошо, что мы проиграли Уругваю. Выиграли бы или сыграли вничью – оказались бы в этой части, а это не очень хорошо. Все, что ни делается, к лучшему.

Д. Г.: Частично да. Давайте признаем, что, по крайней мере, на бумаге, это половина сетки сильнее.

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