В поисках дома: Роналду выбирает «Ювентус»

Сага с возможным уходом Криштиану Роналду из мадридского «Реала», обычно всего лишь означающая желание португальской суперзвезды выбить себе очередное улучшение и без того шикарных условий личного контракта, этим летом приобрела неожиданный поворот.

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Если верить итальянской прессе, туринский «Ювентус», мечтающий сделать шаг вперед и перестать быть «местечковым» гегемоном в Италии и выиграть наконец Лигу чемпионов, впервые с 1996 года, собирается до старта нового сезона оформить трансфер пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Если верить прессе испанской, причем достаточно авторитетной Marca, сам Криштиану действительно не просто рассматривает такой вариант продолжения карьеры, но и склоняется к нему, начав активные поиски дома в Турине.

По информации мадридского издания, Роналду с теплотой вспоминает выступления в Турине в Лиге чемпионов, особенно четвертьфинальный матч завершившегося сезона, когда болельщики «Ювентуса» аплодировали ему за гол, забитый ударом через себя.

Кроме того, Роналду думает о климате, и не совсем доволен тем, что зимы в североитальянском городе не такие мягкие, как в Мадриде, однако он понимает, что найти погоду, аналогичную столице Испании, при уровне спортивных и финансовых запросов игрока практически невозможно.

А покинуть «Реал», как считает Marca, форвард, выигравший с командой четыре Лиги чемпионов за последние пять лет (еще одна в его коллекции завоевана в составе английского «Манчестер Юнайтед»), вознамерился твердо.

Дело, по мнению издания, в конфликте с президентом «королевского клуба» Флорентино Пересом, обещавшим в очередной улучшить условия личного контракта своему самому звездному игроку, но в этот раз не сдержавшему обещание.

Вряд ли добавляет желания играть в Испании футболисту ситуация с постоянными атаками налоговых органов, в последние годы буквально напавших на «золотую жилу» профессиональных футболистов, у которых находят множество нарушений.

Перед чемпионатом мира стало известно, что, чтобы избежать дальнейшего уголовного преследования, Криштиану заплатит налоговой службе Испании 18 млн евро.

Информацию Marca вполне можно воспринимать всерьез, но при этом стоит помнить, что фактически эта газета является одним из инструментов Флорентино Переса для манипулирования общественным мнение.

Таким образом, можно сделать вывод, что функционер санкционировал кампанию по продаже своей главной звезды, которая находится уже в преклонном по футбольным меркам для форварда возрасте.

Да, Роналду в свои 33 года остается все так же эффективен и постоянно меняется ради сохранения выдающихся спортивных результатов, но как долго он еще сможет побеждать время?

И – главное – как долго за него можно будет выручить на рынке круглую сумму?

Этот вопрос, возможно, не был бы актуален для Переса, так как возможности «Реала» и без продажи Роналду огромны, однако в рамках действия правил Финансового фэйр-плей, чтобы покупать звезд за большие деньги, необходимо и продавать игроков на достаточно солидные суммы.

В общем, сейчас паззл с продажей Роналду, похоже, складывается для Переса самым оптимальным образом, да и футболист находится в состоянии, когда желает попробовать чего-то нового.

Вряд ли туринские тиффози будут, чуть что, свистеть в адрес португальской суперзвезды, как это частенько делают мадридские инчас.

Кроме того, сигнал о предстоящем переходе португальского капитана в «Ювентус» подают и букмекеры, принимающие трансфер на переезд игрока на север Италии с невероятно низким коэффициентом – около 1,3.

Напомним, что Роналду стал в минувшем сезоне в очередной раз лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, выигранной «Реалом», а на чемпионате мира в составе Португалии забил четыре мяча в первых двух играх с Испанией и Марокко, затем не реализовал пенальти в поединке с Ираном, а в турнирный путь вместе со своей сборной закончил в 1/8 финала после поражения от Уругвая (1:2).

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