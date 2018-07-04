«Они опасны»: что пишут иностранцы о России

Чехи смеются над недоброжелателями россиян

Статья с заголовком «Россия виновата» была опубликована на чешском портале Halo noviny. Автор материала рассказывает о том, как недоброжелатели хозяев мундиаля критикуют команду Станислава Черчесова.

«Прежде всего все задумываются о допинге! О запрещенных препаратах заговорили после двух первых матчей в группе, когда россияне забили своим соперникам восемь мячей.

Чем больше голов, тем лучше для представителей допинг-контроля. И главное: мячи забил не кто-нибудь, а Россия. Также обсуждали, в какой невероятной форме находятся россияне. Якобы они набегали больше километров из всех команд. Да, но ведь играли они с аутсайдерами — Саудовской Аравией и Египтом. Скорее всего, этой статистике верить не стоит», — начинает свою колонку журналист Мартин Калоус.

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Также автор отмечает, что новая волна разговоров о запрещенных препаратах началась после того, как россияне прошли испанцев в 1/8 финала чемпионата мира.

«После сенсационной победы над Испанией опять пошли разговоры о допинге, но на поле было очевидно, что физических сил россиян не хватает для борьбы с более мастеровитым соперником. Перед завершением основного времени российские футболисты держались из последних сил.

Какой стероид умеет забивать мячи? Судя по судорогам у русских в конце, по-моему, они играли без допинга. Так что с допингом у них что-то не вышло», — отмечает корреспондент.

Кроме того, журналист говорит о том, что сборная России не нравится чешским любителям футбола из-за оборонительного стиля игры.

«Когда у критиков закончились аргументы, проигрыш Испании попытались свалить на российский антифутбол. Они защищались силами всех 11 игроков. «Позор. Настоящий «автобус». Ну и что? С тактической точки зрения россияне играли очень хорошо.

Если бы они ослабили оборону и играли с испанцами, как португальцы, то их постигла бы участь последних», — отметил Калоус.

В конце статьи журналист отмечает, что с нетерпением ждем матча сборной России с Хорватией.

«Я с большим энтузиазмом жду поединок команды Станислава Черчесова с Хорватией в четвертьфинале. Мне все равно, кто победит. Правда, интересно, что критики россиян придумают на этот раз, если они опять победят. Да здравствует спорт!» — завершил свою статью чех.

Хорваты опасаются сборную России

Хорватская газета Večernji list опубликовала статью, в которой рассказывает о предстоящем матче со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

«Если бы перед началом ЧМ-2018 кто-нибудь сказал нам, что в четвертьфинале мы будем играть с Россией, то никто бы не поверил. Ведь перед началом турнира его хозяева выглядели печально», —

начинает свою статью Карло Ледински, приводя в пример 70-ю строчку в рейтинге ФИФА и низкий процент побед в товарищеских матчах при Черчесове.

«После двух побед в группе россияне доказали, что все же не так плохи, как все думали, а победа над Испанией после серии пенальти показала, что они могут быть очень опасны. Это не та игра, которая восхищает, что подтверждает тот факт, что за 120 минут против «Красной фурии» россияне сделали всего 196 передач — в пять раз меньше, чем соперники», — отмечает хорватское издание, добавляя, что, несмотря на это, команда Черчесова может стать опасным соперником.

Главной проблемой журналист называет голкипера Игоря Акинфеева, который выступал в сборной на Евро-2008, где команда сумела завоевать бронзовые награды.

«Современная Россия по качеству и особенно красоте игры очень отстает от золотого поколения 2008 года, которое порадовало на чемпионате Европы и выбыло только в полуфинале»,

— приходит к выводу журналист.

Также хорватский корреспондент скептически отнесся к высказыванию Черчесова, который считает, что сборной России по силам выиграть медаль чемпионата мира.

«Крайне оптимистичное заявление для тренера, который из 24 матчей своей сборной может записать в актив только семь побед»,

— укололи российского наставника хорваты в конце статьи.

Встреча Россия — Хорватия пройдет на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля и начнется в 21.00 по московскому времени.

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