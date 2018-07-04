Бескультурный обмен: англичане против Черенкова и «Ленина»

3 июля на стадионе «Спартак» в Москве состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии. Встреча завершилась победой англичан в серии пенальти. В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта сыграет со шведами.

Реклама

Перед матчем один из болельщиков английской сборной совершил акт вандализма и осквернил памятник легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову, который расположен возле южной трибуны стадиона «Спартак».

Фанат сделал надпись «England» (Англия) на груди статуи и отправился на трибуну.

Позднее, уже во время матча, правоохранительные органы вычислили нарушителя и задержали его.

По факту вандализма в отношении английского болельщика будет принято процессуальное решение в соответствии с законом России. 4 июля ГУ МВД России по Москве приняло решение возбудить против фаната административное нарушение.

«По результатам проверки в отношении 20-летнего молодого человека, который нанес надпись на памятник, установленный на территории стадиона «Спартак», возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сам англичанин принес извинения перед россиянами и заявил, что совершил данное деяние по незнанию.

«Мне жаль, мне очень стыдно. Мне нравится эта страна, я тут уже два дня. Ваши люди гостеприимны. Я никоим образом не хотел проявить неуважение к вашей стране, я уважаю ее историю. Если бы я знал, что мой поступок оскорбит людей, я бы никогда так не сделал. Приношу свои извинения»,

— цитирует нарушителя Sport24.

Примечательно, что поступок своего соотечественника не оценили остальные болельщики сборной Англии. Именно они принялись отмывать надпись на памятнике Федору Черенкову.

Ситуацию с осквернением памятника легенде «Спартака» прокомментировал член совета директоров красно-белых Андрей Федун, который потребовал выслать англичанина из России.

«Вандализм никогда никого не красил, вне зависимости от национальной принадлежности. То, что произошло на нашем стадионе, настоящее безобразие. Но главное — соответствующие службы сработали четко и оперативно, установив личность хулигана, который теперь, надеюсь, будет выслан из страны», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

С комментарием по данному поводу выступил и глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, по словам которого, несмотря на этот эпизод, сама организация чемпионата мира в России находится на хорошем уровне.

«Английские болельщики никогда не были ангелами. Однако этот поступок совершили не все англичане, которые находятся сейчас в России, а предельно узкая группа лиц. Конечно, это сделано не от большого ума и не с целью осквернить памятник. Возможно, они даже и не знали, чей этот памятник, и какой иконой этот футболист является для многих болельщиков», — приводит слова Шпрыгина «СЭ».

Стоит также отметить, что перед матчем Колумбия — Англия еще одна группа британских болельщиков проявила себя с худшей стороны. В сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как трое молодых людей пристали к пожилому мужчине.

Россиянин требовал отстать от него, однако английские болельщики продолжали издеваться.

По мнению англичан, мужчина внешне напоминал Владимира Ленина. В связи с этим англичане стали петь и шутить над мужчиной, исполняя кричалку «It's England, Mr. Lenin!». Под нее фанаты подняли пожилого человека и посадили его в мусорный бак...

Федор Черенков является легендой и символом московского «Спартака». Он запомнился своей яркой, атакующей и техничной игрой на футбольном поле, а также скромным и интеллигентным поведением вне его. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг и вовсе сравнил Черенкова с легендой английского футбола сэром Бобби Чарльтоном.

В составе красно-белых он провел 494 матч. По этому показателю Федор является рекордсменом «Спартака».

Черенков трижды выигрывал чемпионат СССР, а также еще по одному разу стал чемпионом России и обладателем национального Кубка. В его активе 121 гол за «Спартак».

22 сентября 2014 года Федор Черенков потерял сознание около подъезда своего дома. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где ему диагностировали гипотонию неясного генеза.

Утром 4 октября Черенков скончался в возрасте 55 лет. Предположительной причиной смерти стала опухоль головного мозга.

7 октября в манеже в Сокольниках прошла гражданская панихида, которую посетили более 13 тыс. человек, среди которых были болельщики разных российских клубов, футболисты, тренерский штаб московского «Спартака», а также ветераны клуба.

В дань памяти руководство красно-белых приняло решение установить Черенкову памятник. Произошло это 12 октября 2015 года. С тех пор южная трибуна стадиона «Спартак» носит имя Федора Черенкова. Также в его честь названа академия московского «Спартака».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».