Мина замедленного действия: 3 лучших игрока дня

В единственном матче 1/8 финала ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге встретились команды, непопаданию которых в плей-офф никто бы не удивился. Но хоть ни шведы, ни швейцарцы не ехали в Россию в качестве фаворитов своих квартетов (учитывая наличие в них Германии и Бразилии), оказавшись в следующей стадии в столь приятной друг для друга компании, они наверняка задумались о реальной возможности пройти в четвертьфинал. А то и дальше, учитывая сравнительную легкость нижней части сетки.

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В преддверии встречи шансы «крестоносцев» казались экспертам более высокими, и это было странно: подопечные Владимира Петковича, конечно, могли похвастать чуть более классным составом, но в плане игры не впечатляли от слова совсем, тогда как у желто-синих, что называется, «была тактика, и они ее придерживались».

Поэтому неудивительно, что дальше пошли именно шведы. Показав не самый яркий футбол, они еще в основное время хладнокровно справились с визави, которые не показали футбола вовсе.

Единственный мяч в поединке — как и вся игра в целом — оказался достаточно невзрачным: его бы точно не случилось, не подставь под слабый удар с линии штрафной свою ногу защитник Мануэль Аканджи, фактически сотворивший автогол. Впрочем, результативный «выстрел» все же был записан на личный счет одного из скандинавов, и этим счастливчиком стал Эмиль Форсберг, без сомнения, самый техничный и креативный футболист в составе отборных шведских «дровосеков».

В команде Янне Андерссона 26-летний хавбек немецкого клуба «РБ Лейпциг» выполняет ключевую связующую роль между качественной обороной и откровенно слабой атакой — кажется, что не будь у желто-синих Форсберга, коллектив забивал бы либо со «стандартов», либо вообще никак.

Однако Эмиль у шведов есть, и для болельщиков сборной не самой футбольной страны он сродни гению: естественно, не такому, каким считали недавно покинувшего «тре крунур» Златана Ибрагимовича, но все-таки.

Вне поля Форсберг также показывает себя в основном с позитивной стороны: например, делает щедрые подарки своим близким людям (даже его агент получил в подарок «Феррари») и умиляет всех разбором собственных игр с женой, бывшей футболисткой сборной Швеции и просто классным спортивным экспертом.

Гарри Кейн, как и вся сборная Англии, практически образцово провел первые 90 минут матча 1/8 финала против Колумбии — у «трех львов» все далеко не идеально получалось в созидании, но в плане разрушения британцы были просто гениальны. Что случилось дальше — уже история (к которой мы еще вернемся). Жуткая, но все же со счастливым концом для родоначальников футбола.

Как уже было сказано, в атаке у Англии в прошедший вечер все было не совсем хорошо, однако Кейну за встречу все равно следует ставить твердую «пятерку»: не окажись нападающего «Тоттенхэма» в составе британцев 3 июля, и дальше бы, скорее всего, пошли именно «кофейщики».

Несмотря на плотную опеку, Гарри выигрывал почти все единоборства, в которые вступал и в которых имел хоть какие-то шансы на успех, а также заработал важнейший пенальти в начале второго тайма, сам его реализовал, после чего не промахнулся и в серии 11-метровых.

А учитывая, что забивал в России Кейн и до этого, новый гол лишь улучшил его позиции в споре бомбардиров чемпионата — на данный момент на счету лидера «шпор» уже шесть результативных ударов, тогда как ближайшие преследователи (бельгиец Ромелу Лукаку и покинувший мундиаль Криштиану Роналду) имеют «всего» по четыре.

Скорее всего, именно 24-летний Кейн и станет лучшим снайпером этого турнира — по крайней мере, в таком исходе почти не сомневаются букмекеры, явно уверовавшие в голеадорский гений британца.

Впрочем, для него это, думается, не самое важное: одно дело — когда к личному достижению «бонусом» идет традиционный для англичан вылет в четвертьфинале; другое — когда ты в статусе лидера приводишь одну из самых невезучих сборных в истории ко второму мировому чемпионству.

И уж Кейн только об этом и грезит, без всяких сомнений.

Йерри Мина (Колумбия)

Не умаляя заслуг и таланта Кейна, нужно быть либо ярым фанатом сборной Англии, либо просто далеким от футбола человеком, чтобы не признать — лучшим игроком последнего для Колумбии матча ЧМ-2018 стал защитник Йерри Мина.

Почти все основное время «кофейщики» были ужасны в атаке — Радамель Фалькао никак не мог выбраться из-под плотной опеки, скоростной Хуан Куадрадо по большей степени бегал туда-сюда впустую, чаще убивая выпады еще в зародыше, чем наоборот.

В итоге дошло до того, что за мгновения до финального свистка спасать сборную и лично Карлоса Санчеса, привезшего на этом турнире аж два ключевых пенальти, в чужую штрафную отправился даже голкипер Давид Оспина. Отправился, чтобы быть ближе к сумасшедшему празднованию голу Мины.

Не так просто осознать, но этот мяч 23-летнего центрдефа стал уже третьим (!) на мундиале, причем и ранее он забивал именно в те моменты, когда это было более всего нужно команде — победный против Польши, победный против Сенегала и вот теперь ничейный против Англии, едва не пропустивший колумбийцев в четвертьфинал.

Пожалуй, с особой улыбкой на игру Мины в России наблюдали в «Барселоне» — каталонцы полгода назад приобрели мощнейшего Йерри, названного в честь знаменитого мышонка, всего за €12 млн у бразильского «Палмейраса». Сейчас ценник на Мину был бы как минимум в три раза больше.

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