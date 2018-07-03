Назло статистике: англичане задержатся в России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.35 X–3.25 П2–1.95
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.05 X–3.5 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.7 X–3 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
Назло статистике: англичане задержатся в России

Сборная Англии победила Колумбию и прошла в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира и выбила колумбийцев из розыгрыша трофея. В четвертьфинале подопечные Гарета Саутгейта, которые продемонстрировали отменные бойцовские качества, встретятся со шведами. «Газета.Ru» рассказывает, что окружало последний матч на стадии 1/8 финала.

Заключительный матч стадии 1/8 финала окружала повышенная нервозность. На фоне неожиданных, а порой и просто сенсационных исходов в других играх ставки для обеих сборных поднимались очень высоко. Уже понятно, что в этой, «российской» части турнирной сетки до финала доберется команда, не считавшаяся фаворитом в изначальных прогнозах. Фактически путь к мечте был расчищен и для Англии, и для Колумбии — осталось лишь победить в первом раунде, чтобы выбраться на финишную прямую.

Четыре года назад колумбийцы добрались до четвертьфинала, где были остановлены хозяевами мундиаля бразильцами (1:2).

Тогда казалось, это команда на вырост и ей по силам еще окрепнуть к России-2018. Однако реальность получилась не такой красивой. Сейчас у Хосе Пекермана проблемы с обеими главными звездами.

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Хамес Родригес остался на скамейке из-за травмы. Фалькао вышел в «старте» скорее от безысходности. В наши дни он лишь бледная тень самого себя той далекой поры, когда наводил оцепеняющий страх на Валерия Карпина.

Видимо, осознавая неладное, был очень напряжен перед матчем Карлос Вальдеррама, самый известный колумбийский футболист всех времен.

В отличие от Кубка конфедераций, где Вальдеррама трудился экспертом на телеканале, в ходе ЧМ он поддерживает своих только как страстный болельщик.

Пожалуй, лишь одна сборная имела в России столь высокоуровневого фаната. Это, разумеется, Аргентина, в одном из матчей которой вышел из себя Диего Марадона, затмив собственными чудачествами игру и результат.

Вальдеррама по части поведения не так экспрессивен. Но и он, появившись на стадионе за добрых два часа до стартового свистка, выглядел странно. Не реагировал на окрики сопровождавших его лиц и, кажется, даже пытался прорваться на сектор, не показывая специальный бейдж.

Лицо колумбийца было столь серьезным, что охрана не решилась его остановить. Хотя имела формальное право. На свое счастье, Вальдеррама обладает слишком запоминающимся имиджем. Его ни с кем не спутаешь.

Многие колумбийские фанаты, к слову, нарядились в парики «под Вальдерраму». Похоже, это их коронная фишка в духе усов Станислава Черчесова, которых на трибунах становится все больше с каждой игрой сборной России.

Весь день Тушино говорило по-испански. Но только внутри арены стало понятно, как же много здесь колумбийцев. Желтый цвет, воцарившийся еще на матче Бразилия – Сербия, словно никуда и не уходил. Англичан была жалкая горстка. Предупреждения британских СМИ сделали свое дело. Поклонников команды «трех львов» прибыло на ЧМ гораздо меньше, чем могло бы.

Так что почетному гостю ФИФА Весу Брауну пришлось принять на себя обструкцию колумбийских трибун. Приветственные слова англичанина перед стартовым свистком потонули в гуле. Так ультрас сборной Пекермана пытались показать свое отношение к противнику.

Напротив, выступлению колумбийца и экс-рекордсмена ЧМ по возрасту появления на поле Фариду Мондрагону аплодировали, словно он, а не Давид Оспина, должен был защищать ворота от коварных ударов Гарри Кейна.

Этим матчем «Спартак» прощался с мундиалем. Теперь сюда сможет вернуться одноименный клуб, вынужденно играющий контрольные схватки в межсезонье на крохотном стадиончике академии. Несмотря на свою малочисленность, англичане все же отметились на арене. Вернее, непосредственно у ее стен, где установлен памятник великому футболисту Федору Черенкову.

Пока народ фотографировался в обнимку со статуей, один гость столицы написал на ней название своей страны.

Перед матчем произошел еще один занимательный эпизод. Корреспондент «Газеты.Ru» стал свидетелем перепалки двух вип-гостей с волонтерами. Первые возмущались, что журналистов на «Спартаке» положено доставлять к медиа-центру на электрокаре, а их, важных персон, обрекают на пеший поход.

Сотрудники арены лишь разводили руками: не мы такие правила придумали. Выпустив пар, «випы» нехотя брели по дорожкам...

Колумбийцы – участники матча нервничали не меньше своего прославленного соотечественника Вальдеррамы. В первом тайме на поле то и дело вспыхивали мелкие заварушки. А при назначении пенальти в ворота Колумбии вскоре после перерыва едва не разгорелась настоящая война.

Что говорить об игроках, если их тренерский штаб не был способен сохранять спокойствие. После спорного эпизода один из помощников Пекермана с такой яростью пнул бутылку с водой, что брызги попали на первые ряды сидящих за колумбийской скамейкой. Тренер этого даже не заметил. А люди многозначительно переглянулись – эмоции!

Из Бразилии-2014 англичане поехали домой уже после группового этапа. Однако с тех пор эта команда точно прибавила. И, главное, возмужал и окреп ее не по годам солидный капитан Кейн. Статистика встреч тоже не сулила колумбийцам ничего хорошего. До этого вторника соперники пересекались пять раз, в том числе на ЧМ-1998 (2:0 в пользу Англии). Колумбия не одержала ни одной победы.

Считается, что на российском форуме англичанам помогает жилетка Гарета Саутгейта. Наставник не расстается с любимым предметом гардероба, который фанаты уже наделили магическими свойствами.

До Колумбии, правда, Кейн и компания еще не играли «матчи жизни и смерти». Не считать же такой ничего не значившую встречу с Бельгией, проведенную полурезервными составами.

Что ж, для прохода первого барьера плей-офф англичанам пришлось как следует потрудиться. Гола Кейна с пенальти для победы в итоге не хватило – на третьей добавленной минуте палочка-выручалочка колумбийцев Йерри Мина восстановил равновесие на табло после подачи углового.

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Все решилось в серии пенальти. Она получилось драматичной. Сначала Оспина справился с ударом Джордана Хендерсона: показалось, у того дрожали коленки еще во время установки мяча на «точку».

Следом промазал появившийся на замену Матеус Урибе. Он пробил классно, но мяч приняла на себя крестовина. Другой вошедший в игру колумбиец, техничный Карлос Бакка, превратился в антигероя. С его выстрелом справился вратарь англичан Джордан Пикфорд. А финальную точку в этом противостоянии поставил Эрик Дайер.

Несмотря на гигантское нежелание ехать на ЧМ именно в Россию, англичане отменно подготовились к выступлению и теперь вполне способны выстрелить после череды бесплодных турниров.

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