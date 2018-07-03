Назло статистике: англичане задержатся в России

Заключительный матч стадии 1/8 финала окружала повышенная нервозность. На фоне неожиданных, а порой и просто сенсационных исходов в других играх ставки для обеих сборных поднимались очень высоко. Уже понятно, что в этой, «российской» части турнирной сетки до финала доберется команда, не считавшаяся фаворитом в изначальных прогнозах. Фактически путь к мечте был расчищен и для Англии, и для Колумбии — осталось лишь победить в первом раунде, чтобы выбраться на финишную прямую.

Четыре года назад колумбийцы добрались до четвертьфинала, где были остановлены хозяевами мундиаля бразильцами (1:2).

Тогда казалось, это команда на вырост и ей по силам еще окрепнуть к России-2018. Однако реальность получилась не такой красивой. Сейчас у Хосе Пекермана проблемы с обеими главными звездами.

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Хамес Родригес остался на скамейке из-за травмы. Фалькао вышел в «старте» скорее от безысходности. В наши дни он лишь бледная тень самого себя той далекой поры, когда наводил оцепеняющий страх на Валерия Карпина.

Видимо, осознавая неладное, был очень напряжен перед матчем Карлос Вальдеррама, самый известный колумбийский футболист всех времен.

В отличие от Кубка конфедераций, где Вальдеррама трудился экспертом на телеканале, в ходе ЧМ он поддерживает своих только как страстный болельщик.

Пожалуй, лишь одна сборная имела в России столь высокоуровневого фаната. Это, разумеется, Аргентина, в одном из матчей которой вышел из себя Диего Марадона, затмив собственными чудачествами игру и результат.

Вальдеррама по части поведения не так экспрессивен. Но и он, появившись на стадионе за добрых два часа до стартового свистка, выглядел странно. Не реагировал на окрики сопровождавших его лиц и, кажется, даже пытался прорваться на сектор, не показывая специальный бейдж.

Лицо колумбийца было столь серьезным, что охрана не решилась его остановить. Хотя имела формальное право. На свое счастье, Вальдеррама обладает слишком запоминающимся имиджем. Его ни с кем не спутаешь.

Многие колумбийские фанаты, к слову, нарядились в парики «под Вальдерраму». Похоже, это их коронная фишка в духе усов Станислава Черчесова, которых на трибунах становится все больше с каждой игрой сборной России.

Весь день Тушино говорило по-испански. Но только внутри арены стало понятно, как же много здесь колумбийцев. Желтый цвет, воцарившийся еще на матче Бразилия – Сербия, словно никуда и не уходил. Англичан была жалкая горстка. Предупреждения британских СМИ сделали свое дело. Поклонников команды «трех львов» прибыло на ЧМ гораздо меньше, чем могло бы.

Так что почетному гостю ФИФА Весу Брауну пришлось принять на себя обструкцию колумбийских трибун. Приветственные слова англичанина перед стартовым свистком потонули в гуле. Так ультрас сборной Пекермана пытались показать свое отношение к противнику.

Напротив, выступлению колумбийца и экс-рекордсмена ЧМ по возрасту появления на поле Фариду Мондрагону аплодировали, словно он, а не Давид Оспина, должен был защищать ворота от коварных ударов Гарри Кейна.

Этим матчем «Спартак» прощался с мундиалем. Теперь сюда сможет вернуться одноименный клуб, вынужденно играющий контрольные схватки в межсезонье на крохотном стадиончике академии. Несмотря на свою малочисленность, англичане все же отметились на арене. Вернее, непосредственно у ее стен, где установлен памятник великому футболисту Федору Черенкову.

Пока народ фотографировался в обнимку со статуей, один гость столицы написал на ней название своей страны.

Английские вандалы надругались над памятником Черенкову pic.twitter.com/ZqWOuqTgM8 — Киса и Ося (@titojiv) 3 июля 2018 г.

Перед матчем произошел еще один занимательный эпизод. Корреспондент «Газеты.Ru» стал свидетелем перепалки двух вип-гостей с волонтерами. Первые возмущались, что журналистов на «Спартаке» положено доставлять к медиа-центру на электрокаре, а их, важных персон, обрекают на пеший поход.

Сотрудники арены лишь разводили руками: не мы такие правила придумали. Выпустив пар, «випы» нехотя брели по дорожкам...

Колумбийцы – участники матча нервничали не меньше своего прославленного соотечественника Вальдеррамы. В первом тайме на поле то и дело вспыхивали мелкие заварушки. А при назначении пенальти в ворота Колумбии вскоре после перерыва едва не разгорелась настоящая война.

Что говорить об игроках, если их тренерский штаб не был способен сохранять спокойствие. После спорного эпизода один из помощников Пекермана с такой яростью пнул бутылку с водой, что брызги попали на первые ряды сидящих за колумбийской скамейкой. Тренер этого даже не заметил. А люди многозначительно переглянулись – эмоции!

Из Бразилии-2014 англичане поехали домой уже после группового этапа. Однако с тех пор эта команда точно прибавила. И, главное, возмужал и окреп ее не по годам солидный капитан Кейн. Статистика встреч тоже не сулила колумбийцам ничего хорошего. До этого вторника соперники пересекались пять раз, в том числе на ЧМ-1998 (2:0 в пользу Англии). Колумбия не одержала ни одной победы.

Считается, что на российском форуме англичанам помогает жилетка Гарета Саутгейта. Наставник не расстается с любимым предметом гардероба, который фанаты уже наделили магическими свойствами.

До Колумбии, правда, Кейн и компания еще не играли «матчи жизни и смерти». Не считать же такой ничего не значившую встречу с Бельгией, проведенную полурезервными составами.

Что ж, для прохода первого барьера плей-офф англичанам пришлось как следует потрудиться. Гола Кейна с пенальти для победы в итоге не хватило – на третьей добавленной минуте палочка-выручалочка колумбийцев Йерри Мина восстановил равновесие на табло после подачи углового.

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Все решилось в серии пенальти. Она получилось драматичной. Сначала Оспина справился с ударом Джордана Хендерсона: показалось, у того дрожали коленки еще во время установки мяча на «точку».

Следом промазал появившийся на замену Матеус Урибе. Он пробил классно, но мяч приняла на себя крестовина. Другой вошедший в игру колумбиец, техничный Карлос Бакка, превратился в антигероя. С его выстрелом справился вратарь англичан Джордан Пикфорд. А финальную точку в этом противостоянии поставил Эрик Дайер.

Несмотря на гигантское нежелание ехать на ЧМ именно в Россию, англичане отменно подготовились к выступлению и теперь вполне способны выстрелить после череды бесплодных турниров.

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