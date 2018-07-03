«Боялись Россию»: англичане прячутся перед игрой

Московская погода явно решила поддержать в этот день британцев: стальные облака, которые вот-вот грозят разразиться осколками капель, порывы ветра, стремительно понижающаяся температура — типичный Туманный Альбион, как его описывают в стереотипах.

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То ли из-за пасмурного вечера, то ли из-за неожиданно скромного количества фанатов, прогуливающихся на свежем воздухе возле стадиона, но атмосфера чемпионата мира доходит до посетителей матча Колумбия — Англия с трудом, словно преодолевая в пути серьезные помехи.

Широченная дорога от метро «Спартак» до одноименного стадиона напоминает кадр из фильма об апокалипсисе:

по ней не проезжают машины (движение перекрыто), и только небольшое количество «выживших» бредет вдалеке.

Вспоминая, сколько людей здесь толпилось в преддверии встречи группового этапа мундиаля Исландия — Аргентина (тогда постоянно приходилось лавировать между потоками фанатов, чтобы не быть унесенным в обратном направлении), хочется лишь ностальгически вздохнуть.

Впрочем, возле выхода из метро все-таки наблюдается небольшое движение — спасибо колумбийцам. Все-таки горячая латиноамериканская кровь не может обойтись совсем без веселья. Общение, улыбки, кричалки — все это имеется (конечно, не в таком количестве, как на матче Аргентины, но все-таки).

«Кофейщики» также разместили на пустой дороге огромную растяжку с названием своей страны, возле которой постоянно фотографируются фанаты в самых разных национальных футболках.

Она пользовалась особой популярностью и у профессиональных фотографов СМИ — за неимением других ярких красок на фоне окружающей серости.

Колумбийцы вообще являются фактически единственным «лучом света в темном царстве» накануне матча — и не только благодаря своим ярко-желтым футболкам и национальным песням, которые иногда неожиданно разрезают тишину на подходе к стадиону, но и потому, что альтернативы им нет.

Британских фанатов не видел никто. Такое ощущение, что они просто не приехали.

«Для меня это тоже удивительно, ведь из Южной Америки лететь гораздо дольше, чем из той же Британии, — пожимал плечами колумбийский фанат Давид в каске, раскрашенной в желто-сине-красные цвета.

— Я потратил около 400 тысяч рублей, если переводить на ваши деньги, чтобы приехать в Россию и жить здесь на чемпионате мира. Это шестая часть всех моих доходов за год! Для англичан все вышло бы гораздо дешевле».

В ходе беседы выяснилось, что Давид живет и работает в данный момент в Новой Зеландии (он инженер — отсюда и каска), так что для него одиночное путешествие в Россию выдалось едва ли не более экзотическим, чем для других его соотечественников.

«Я очень мало знал о России и никогда раньше не думал включать ее в свой список для туристических поездок. Так что когда появилась возможность приехать сюда на мундиаль, я решил: почему бы не попробовать?

Думаю, каждый должен дать России шанс — это отличная страна с очень любезными людьми.

Волонтеры здесь на каждом шагу — они помогают мне каждый день».

Примерно то же самое говорил и колумбиец Даниэль родом из Боготы, с которым корреспондент «Газеты.Ru» встретился в метро по дороге на матч. Он потратил на 20-дневное пребывание в России 500 тысяч рублей — даже больше, чем его «новозеландский» земляк.

«Россия — очень красивая страна. Я работаю финансистом, но вынужден был о-о-очень долго копить на это путешествие. Пока я был только в Самаре и вот теперь еду посмотреть на нашу игру с Англией. В России мне пока все нравится. Везде очень дружелюбные люди. Правда, сейчас холодно стало», — пожаловался Даниэль.

Его спутники (влюбленная пара, с которой фанат прилетел из Колумбии) предусмотрительно надели теплые куртки и не снимали их даже в вагоне,

предпочитая смотреть матч Швеция — Швейцария, в котором определился возможный соперник «кофейщиков» по 1/4 финала, в полном обмундировании.

А вот Даниэль теплой одеждой не озаботился и уже предвкушал встречу с неласковым ветром на открытой дороге к «Спартаку».

Помимо «чистокровных» колумбийцев, в вагоне также ехала необычная компания из фанатов в футболках «кофейщиков», которая общалась со своими товарищами исключительно по-английски. Оказалось, что это итальянцы, которые целенаправленно приехали на чемпионат мира поддерживать Колумбию, поскольку их собственная сборная не смогла пройти отбор.

«У нас много колумбийских друзей, поэтому мы и решили съездить с ними за компанию», — сказал один из итальянцев.

Спустя некоторое время блужданий на дороге корреспонденту «Газеты.Ru» все-таки удалось встретить и двух британских фанатов индийского происхождения.

— Почему вас так мало в Москве?

— Потому что британские СМИ — да и вообще все европейские — очень плохо писали о России накануне чемпионата мира, — пояснил Джейк, работающий в Лондоне хореографом индийских народных танцев.

— Англия, Франция, Бельгия… наши друзья из других стран тоже говорили нам, что их пресса не рекомендует ехать в Россию. Но стоило мундиалю стартовать, как СМИ неожиданно изменили свое мнение.

Корреспонденты писали из вашей страны, что здесь все очень здорово и безопасно. Вот мы и решились приехать.

— Только вот билетов у нас нет, раньше мы об этом не думали, — признался спутник Джейка Джонни. — Теперь вот ищем, у кого бы купить.

Пока мы шли до арены, нам встретились еще два британских фаната, которые почему-то перемещались поодиночке в сторону метро. На этом все.

Кажется, Колумбия будет играть на домашнем стадионе. Встречу, кстати, посетит легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама. Вместе со своей супругой он стремительно пронесся в вип-ложу стадиона, не обращая внимания на приветственные крики фанатов. Английских легенд пока замечено не было.

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