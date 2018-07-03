«Боялись Россию»: англичане прячутся перед игрой

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 0:0 2 тайм
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.35 X–3.25 П2–1.95
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.05 X–3.5 П2–3.6
17:00 Швеция—H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.65 X–3.07 П2–2.22
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
0:0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Джесси Лингард
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Хосе Паоло Герреро
3
1
44
Марко Ройс
3
1
45
Хуан Куадрадо
3
1
46
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
47
Хуан Кинтеро
3
1
48
Ян Беднарек
3
1
49
Маркос Рохо
3
1
50
Юрий Газинский
3
1
51
Анхель Ди Мария
3
1
52
Дрис Мертенс
4
1
53
Генки Харагуси
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Стивен Цубер
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Альфред Финнбогасон
3
1
60
Александр Митрович
3
1
61
Юссуф Поульсен
3
1
62
Александар Коларов
3
1
63
Бенжамен Павар
3
1
64
Габриэль Меркадо
3
1
65
Гжегож Крыховяк
3
1
66
Ким Юнь Квон
3
1
67
Садио Мане
3
1
68
Салем Аль-Доссари
3
1
69
Тони Кроос
3
1
70
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
71
Хосе Мария Хименес
3
1
72
Ян Вертонген
3
1
73
Паулиньо
4
1
74
Марио Манджукич
3
1
75
Александр Головин
3
1
76
Иван Ракитич
4
1
77
Юйа Осако
4
1
78
Ирвин Лосано
4
1
79
Блерим Джемаили
4
1
80
Хавьер Эрнандес
4
1
81
Ола Тойвонен
4
1
82
Шердан Шакири
4
1
83
Эмиль Форсберг
4
1
84
Иван Перишич
4
1
85
Пепе
4
1
86
Гранит Джака
4
1
87
Лионель Месси
4
1
88
Людвиг Аугустинсон
4
1
89
Тьяго Силва
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
«Боялись Россию»: англичане прячутся перед игрой

Что происходит около стадиона перед матчем ЧМ-2018 Колумбия — Англия

Колумбийцы, потратившие полмиллиона на путешествие в Россию, британские фанаты, приехавшие на чемпионат мира в самый последний момент из-за страха и негативных публикаций английских СМИ, а также апокалиптические дороги перед стадионом «Спартак» — «Газета.Ru» рассказывает об атмосфере в преддверии матча 1/8 финала Колумбия — Англия.

Московская погода явно решила поддержать в этот день британцев: стальные облака, которые вот-вот грозят разразиться осколками капель, порывы ветра, стремительно понижающаяся температура — типичный Туманный Альбион, как его описывают в стереотипах.

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То ли из-за пасмурного вечера, то ли из-за неожиданно скромного количества фанатов, прогуливающихся на свежем воздухе возле стадиона, но атмосфера чемпионата мира доходит до посетителей матча Колумбия — Англия с трудом, словно преодолевая в пути серьезные помехи.

Широченная дорога от метро «Спартак» до одноименного стадиона напоминает кадр из фильма об апокалипсисе:

по ней не проезжают машины (движение перекрыто), и только небольшое количество «выживших» бредет вдалеке.

Вспоминая, сколько людей здесь толпилось в преддверии встречи группового этапа мундиаля Исландия — Аргентина (тогда постоянно приходилось лавировать между потоками фанатов, чтобы не быть унесенным в обратном направлении), хочется лишь ностальгически вздохнуть.

Впрочем, возле выхода из метро все-таки наблюдается небольшое движение — спасибо колумбийцам. Все-таки горячая латиноамериканская кровь не может обойтись совсем без веселья. Общение, улыбки, кричалки — все это имеется (конечно, не в таком количестве, как на матче Аргентины, но все-таки).

«Кофейщики» также разместили на пустой дороге огромную растяжку с названием своей страны, возле которой постоянно фотографируются фанаты в самых разных национальных футболках.

Она пользовалась особой популярностью и у профессиональных фотографов СМИ — за неимением других ярких красок на фоне окружающей серости.

Колумбийцы вообще являются фактически единственным «лучом света в темном царстве» накануне матча — и не только благодаря своим ярко-желтым футболкам и национальным песням, которые иногда неожиданно разрезают тишину на подходе к стадиону, но и потому, что альтернативы им нет.

Британских фанатов не видел никто. Такое ощущение, что они просто не приехали.

«Для меня это тоже удивительно, ведь из Южной Америки лететь гораздо дольше, чем из той же Британии, — пожимал плечами колумбийский фанат Давид в каске, раскрашенной в желто-сине-красные цвета.

— Я потратил около 400 тысяч рублей, если переводить на ваши деньги, чтобы приехать в Россию и жить здесь на чемпионате мира. Это шестая часть всех моих доходов за год! Для англичан все вышло бы гораздо дешевле».

В ходе беседы выяснилось, что Давид живет и работает в данный момент в Новой Зеландии (он инженер — отсюда и каска), так что для него одиночное путешествие в Россию выдалось едва ли не более экзотическим, чем для других его соотечественников.

«Я очень мало знал о России и никогда раньше не думал включать ее в свой список для туристических поездок. Так что когда появилась возможность приехать сюда на мундиаль, я решил: почему бы не попробовать?

Думаю, каждый должен дать России шанс — это отличная страна с очень любезными людьми.

Волонтеры здесь на каждом шагу — они помогают мне каждый день».

Примерно то же самое говорил и колумбиец Даниэль родом из Боготы, с которым корреспондент «Газеты.Ru» встретился в метро по дороге на матч. Он потратил на 20-дневное пребывание в России 500 тысяч рублей — даже больше, чем его «новозеландский» земляк.

«Россия — очень красивая страна. Я работаю финансистом, но вынужден был о-о-очень долго копить на это путешествие. Пока я был только в Самаре и вот теперь еду посмотреть на нашу игру с Англией. В России мне пока все нравится. Везде очень дружелюбные люди. Правда, сейчас холодно стало», — пожаловался Даниэль.

Его спутники (влюбленная пара, с которой фанат прилетел из Колумбии) предусмотрительно надели теплые куртки и не снимали их даже в вагоне,

предпочитая смотреть матч Швеция — Швейцария, в котором определился возможный соперник «кофейщиков» по 1/4 финала, в полном обмундировании.

А вот Даниэль теплой одеждой не озаботился и уже предвкушал встречу с неласковым ветром на открытой дороге к «Спартаку».

Помимо «чистокровных» колумбийцев, в вагоне также ехала необычная компания из фанатов в футболках «кофейщиков», которая общалась со своими товарищами исключительно по-английски. Оказалось, что это итальянцы, которые целенаправленно приехали на чемпионат мира поддерживать Колумбию, поскольку их собственная сборная не смогла пройти отбор.

«У нас много колумбийских друзей, поэтому мы и решили съездить с ними за компанию», — сказал один из итальянцев.

Спустя некоторое время блужданий на дороге корреспонденту «Газеты.Ru» все-таки удалось встретить и двух британских фанатов индийского происхождения.

— Почему вас так мало в Москве?

— Потому что британские СМИ — да и вообще все европейские — очень плохо писали о России накануне чемпионата мира, — пояснил Джейк, работающий в Лондоне хореографом индийских народных танцев.

— Англия, Франция, Бельгия… наши друзья из других стран тоже говорили нам, что их пресса не рекомендует ехать в Россию. Но стоило мундиалю стартовать, как СМИ неожиданно изменили свое мнение.

Корреспонденты писали из вашей страны, что здесь все очень здорово и безопасно. Вот мы и решились приехать.

— Только вот билетов у нас нет, раньше мы об этом не думали, — признался спутник Джейка Джонни. — Теперь вот ищем, у кого бы купить.

Пока мы шли до арены, нам встретились еще два британских фаната, которые почему-то перемещались поодиночке в сторону метро. На этом все.

Кажется, Колумбия будет играть на домашнем стадионе. Встречу, кстати, посетит легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама. Вместе со своей супругой он стремительно пронесся в вип-ложу стадиона, не обращая внимания на приветственные крики фанатов. Английских легенд пока замечено не было.

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