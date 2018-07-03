Как в хоккее: шведы усыпили швейцарских «орлов»

3 июля в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе встречались команды, названия которых часто любят путать: сборная Швеции, вышедшая из группы F с первого места, противостояла Швейцарии. О схожих названиях стран высказался даже боснийский наставник швейцарцев Владимир Петкович.

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«Знаю, что люди путают Швецию и Швейцарию, но у нас разные цвета. Конечно, мы примерно равны по силе. Думаю, нас ожидает трудный матч, но мы постараемся одержать победу», — сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Победителю противостояния предстояло выйти на представителя пары Колумбия — Англия.

К слову, английские СМИ преждевременно выразили уверенность в выходе своей сборной в четвертьфинал, где, по мнению британцев, она также будет фаворитом.

«Сборная Англии уже предвкушает легкого соперника в 1/4 финала чемпионата? Мы продемонстрировали неплохую игру на групповом этапе турнира. У англичан тоже хорошая команда. Я не против, если они думают, что мы недостаточно сильны, ведь это на руку моей команде», — заявил Петкович.

Атмосфера на стадионе соответствовала самому ходу игры: легкая напряженность и суетливость.

Еще до начала чемпионата многие предполагали, что на арене «Санкт-Петербург» в 1/8 финала будет играть сборная Германии. Однако немцы, как известно, в России провалились, заняв в своей группе последнее место.

По всей видимости, немецкие болельщики после столь неожиданной неудачи стали активно искать возможность продать билет. Иначе некоторые пустые места на стадионе в Петербурге объяснить сложно.

Начало матча получилось крайне скомканным: швейцарцы с трудом переходили на чужую половину поля и делали ставку на одного Шедрана Шакири, который своими диагональными передачами постоянно искал кого-нибудь из партнеров в чужой штрафной площади.

Несколько моментов после ошибок швейцарских защитников создали и игроки Швеции. Однако каждый эпизод, который теоретически мог закончиться если не взятием ворот, то голевым моментом завершался в итоге очень плохим ударом. Исключением стал «выстрел» Маркуса Берга в концовке второй трети тайма, когда он, положив корпус, пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера — швейцарский голкипер, впрочем, свою команду выручил.

Помимо большого количества брака и ошибок игра сопровождалась постоянными нарушениями правил с двух сторон.

Кстати, еще до матча швейцарский полузащитник албанского происхождения Гранит Джака прокомментировал высказывание шведского оборонца Микаэля Лустига о том, что в игре, скорее всего, будет удаление кого-то из игроков.

«О подобном частенько говорят перед поединками. Но я сделал нужные выводы из прошлых выступлений и уверен, что шведам не удастся добиться моего удаления», — заявил швейцарец.

Несмотря на регулярные фолы в центре поля, словенский рефери Дамир Скомина в ходе первого тайма показал желтую карточку лишь однажды.

Обладателем заветного «горчичника» стал, что примечательно, все тот же Лустиг (а Джака своей желтой удостоился уже после перерыва).

Скучная игра резко преобразилась к самому концу стартовой половины. За пять минут до паузы обе команды имели отличные возможности для того, чтобы изменить счет в матче. Сначала Блерим Джемаили, получив мяч в центре штрафной площади, целил в дальнюю «девятку», но пробил чуть выше ворот. А через пару минут Олбин Экдаль откликнулся на подачу Лустига и без сопротивления ударил из вратарской зоны, однако каким-то невероятным образом мяч пролетел мимо.

В итоге первый тайм, соответствуя всему ходу игры, завершился с нулевым счетом.

Начало второй половины встречи оказалось куда более богатым на события. За десять минут команды успели создать вдвое больше опасных моментов, чем за весь первый отрезок. У шведов мог отличиться Ола Тойвонен, но после скидки нападающего «Краснодара» Виктора Классона он пробил неточно. На это швейцарцы ответили серией опасных ударов и прострелов вдоль штрафной.

Ближе к середине тайма команды стали заметно раскрываться и оставлять больше свободных зон. Первыми этим воспользовались футболисты сборной Швеции.

Самый активный игрок шведов Форсберг после передачи от Тойвонена сместился в центр и пробил с линии штрафной. Снаряд попал в ногу защитнику Мануэлю Аканджи и отскочил в левый угол ворот.

На пропущенный мяч мгновенно отреагировал Петкович, произведя двойную замену. Вместо бывшего полузащитника московского ЦСКА Стивена Цубера и Джемаили на поле вышли Брил Эмболо и Харис Сеферович.

Оба свежих швейцарца сразу же обозначили опасность у ворот Ольсена. Сперва Сеферович едва не замкнул опасный навес, который прервал экс-капитан «Краснодара» Андреас Гранквист, а затем Эмболо нанес опасный удар по, казалось бы, пустым воротам.

Однако автор гола Форсберг успел вынести мяч с линии ворот.

В последние десять минут встречи швейцарцы бросили все силы на то, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм. Однако сборная Швеции во главе со все тем же Гранквистом в лучших традициях своих соотечественников-хоккеистов расчетливо установила несколько оборонительных редутов у штрафной, не подпуская туда никого из соперников.

Единственный шанс был у Сеферовича, который выиграл верховое единоборство и замкнул очередную подачу с фланга. Но Ольсен уверенно мяч поймал и зафиксировал.

На последней добавленной минуте поединка сбылось предсказание Лустига: шведы умчались в контратаку, Мартин Ольссон выбежал один на один с вратарем, но швейцарский защитник Михаэль Ланг заплел ноги сопернику.

Причем изначально судья наказал «крестоносцев» назначенным пенальти и красной карточкой Лангу, однако на видеоповторе было видно, что нарушение правил произошло еще до заветной линии. Воспользовавшись помощью видеоассистента, Скомина объявил о штрафном ударе, но удаление, естественно, не отменил.

К мячу подошел Тойвонен и мощно пробил в угол, где стоял Зоммер. Швейцарский вратарь кулаками отразил удар, после чего тут же прозвучал финальный свисток, который зафиксировал победу команды Янне Андерссона.

Таким образом, сборная Швеции впервые за 24 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В последний раз желто-синие доходили до этой стадии в 1994 году в США. Тогда шведы стали бронзовыми призерами мундиаля, пропустив в финал Бразилию, впоследствии взявшую трофей.

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