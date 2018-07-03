Как в хоккее: шведы усыпили швейцарских «орлов»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.15 П2–2.15
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.35 X–3.25 П2–1.95
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.05 X–3.5 П2–3.7
17:00 Швеция—H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.65 X–3.07 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Джесси Лингард
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Хосе Паоло Герреро
3
1
44
Марко Ройс
3
1
45
Хуан Куадрадо
3
1
46
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
47
Хуан Кинтеро
3
1
48
Ян Беднарек
3
1
49
Маркос Рохо
3
1
50
Юрий Газинский
3
1
51
Анхель Ди Мария
3
1
52
Дрис Мертенс
4
1
53
Генки Харагуси
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Стивен Цубер
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Альфред Финнбогасон
3
1
60
Александр Митрович
3
1
61
Юссуф Поульсен
3
1
62
Александар Коларов
3
1
63
Бенжамен Павар
3
1
64
Габриэль Меркадо
3
1
65
Гжегож Крыховяк
3
1
66
Ким Юнь Квон
3
1
67
Садио Мане
3
1
68
Салем Аль-Доссари
3
1
69
Тони Кроос
3
1
70
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
71
Хосе Мария Хименес
3
1
72
Ян Вертонген
3
1
73
Паулиньо
4
1
74
Марио Манджукич
3
1
75
Александр Головин
3
1
76
Иван Ракитич
4
1
77
Юйа Осако
4
1
78
Ирвин Лосано
4
1
79
Блерим Джемаили
4
1
80
Хавьер Эрнандес
4
1
81
Ола Тойвонен
4
1
82
Шердан Шакири
4
1
83
Эмиль Форсберг
4
1
84
Иван Перишич
4
1
85
Пепе
4
1
86
Гранит Джака
4
1
87
Лионель Месси
4
1
88
Людвиг Аугустинсон
4
1
89
Тьяго Силва
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
Как в хоккее: шведы усыпили швейцарских «орлов»

Сборная Швеции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Швеции по футболу в лучших традициях своих соотечественников-хоккеистов одолела команду Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в России. Единственный гол Эмиля Форсберга вывел шведов в четвертьфинал мундиаля впервые с 1994 года. «Газета.Ru» рассказывает о встрече в Санкт-Петербурге.

3 июля в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе встречались команды, названия которых часто любят путать: сборная Швеции, вышедшая из группы F с первого места, противостояла Швейцарии. О схожих названиях стран высказался даже боснийский наставник швейцарцев Владимир Петкович.

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«Знаю, что люди путают Швецию и Швейцарию, но у нас разные цвета. Конечно, мы примерно равны по силе. Думаю, нас ожидает трудный матч, но мы постараемся одержать победу», — сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Победителю противостояния предстояло выйти на представителя пары Колумбия — Англия.

К слову, английские СМИ преждевременно выразили уверенность в выходе своей сборной в четвертьфинал, где, по мнению британцев, она также будет фаворитом.

«Сборная Англии уже предвкушает легкого соперника в 1/4 финала чемпионата? Мы продемонстрировали неплохую игру на групповом этапе турнира. У англичан тоже хорошая команда. Я не против, если они думают, что мы недостаточно сильны, ведь это на руку моей команде», — заявил Петкович.

Атмосфера на стадионе соответствовала самому ходу игры: легкая напряженность и суетливость.

Еще до начала чемпионата многие предполагали, что на арене «Санкт-Петербург» в 1/8 финала будет играть сборная Германии. Однако немцы, как известно, в России провалились, заняв в своей группе последнее место.

По всей видимости, немецкие болельщики после столь неожиданной неудачи стали активно искать возможность продать билет. Иначе некоторые пустые места на стадионе в Петербурге объяснить сложно.

Начало матча получилось крайне скомканным: швейцарцы с трудом переходили на чужую половину поля и делали ставку на одного Шедрана Шакири, который своими диагональными передачами постоянно искал кого-нибудь из партнеров в чужой штрафной площади.

Несколько моментов после ошибок швейцарских защитников создали и игроки Швеции. Однако каждый эпизод, который теоретически мог закончиться если не взятием ворот, то голевым моментом завершался в итоге очень плохим ударом. Исключением стал «выстрел» Маркуса Берга в концовке второй трети тайма, когда он, положив корпус, пробил в дальний угол ворот Яна Зоммера — швейцарский голкипер, впрочем, свою команду выручил.

Помимо большого количества брака и ошибок игра сопровождалась постоянными нарушениями правил с двух сторон.

Кстати, еще до матча швейцарский полузащитник албанского происхождения Гранит Джака прокомментировал высказывание шведского оборонца Микаэля Лустига о том, что в игре, скорее всего, будет удаление кого-то из игроков.

«О подобном частенько говорят перед поединками. Но я сделал нужные выводы из прошлых выступлений и уверен, что шведам не удастся добиться моего удаления», — заявил швейцарец.

Несмотря на регулярные фолы в центре поля, словенский рефери Дамир Скомина в ходе первого тайма показал желтую карточку лишь однажды.

Обладателем заветного «горчичника» стал, что примечательно, все тот же Лустиг (а Джака своей желтой удостоился уже после перерыва).

Скучная игра резко преобразилась к самому концу стартовой половины. За пять минут до паузы обе команды имели отличные возможности для того, чтобы изменить счет в матче. Сначала Блерим Джемаили, получив мяч в центре штрафной площади, целил в дальнюю «девятку», но пробил чуть выше ворот. А через пару минут Олбин Экдаль откликнулся на подачу Лустига и без сопротивления ударил из вратарской зоны, однако каким-то невероятным образом мяч пролетел мимо.

В итоге первый тайм, соответствуя всему ходу игры, завершился с нулевым счетом.

Начало второй половины встречи оказалось куда более богатым на события. За десять минут команды успели создать вдвое больше опасных моментов, чем за весь первый отрезок. У шведов мог отличиться Ола Тойвонен, но после скидки нападающего «Краснодара» Виктора Классона он пробил неточно. На это швейцарцы ответили серией опасных ударов и прострелов вдоль штрафной.

Ближе к середине тайма команды стали заметно раскрываться и оставлять больше свободных зон. Первыми этим воспользовались футболисты сборной Швеции.

Самый активный игрок шведов Форсберг после передачи от Тойвонена сместился в центр и пробил с линии штрафной. Снаряд попал в ногу защитнику Мануэлю Аканджи и отскочил в левый угол ворот.

На пропущенный мяч мгновенно отреагировал Петкович, произведя двойную замену. Вместо бывшего полузащитника московского ЦСКА Стивена Цубера и Джемаили на поле вышли Брил Эмболо и Харис Сеферович.

Оба свежих швейцарца сразу же обозначили опасность у ворот Ольсена. Сперва Сеферович едва не замкнул опасный навес, который прервал экс-капитан «Краснодара» Андреас Гранквист, а затем Эмболо нанес опасный удар по, казалось бы, пустым воротам.

Однако автор гола Форсберг успел вынести мяч с линии ворот.

В последние десять минут встречи швейцарцы бросили все силы на то, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм. Однако сборная Швеции во главе со все тем же Гранквистом в лучших традициях своих соотечественников-хоккеистов расчетливо установила несколько оборонительных редутов у штрафной, не подпуская туда никого из соперников.

Единственный шанс был у Сеферовича, который выиграл верховое единоборство и замкнул очередную подачу с фланга. Но Ольсен уверенно мяч поймал и зафиксировал.

На последней добавленной минуте поединка сбылось предсказание Лустига: шведы умчались в контратаку, Мартин Ольссон выбежал один на один с вратарем, но швейцарский защитник Михаэль Ланг заплел ноги сопернику.

Причем изначально судья наказал «крестоносцев» назначенным пенальти и красной карточкой Лангу, однако на видеоповторе было видно, что нарушение правил произошло еще до заветной линии. Воспользовавшись помощью видеоассистента, Скомина объявил о штрафном ударе, но удаление, естественно, не отменил.

К мячу подошел Тойвонен и мощно пробил в угол, где стоял Зоммер. Швейцарский вратарь кулаками отразил удар, после чего тут же прозвучал финальный свисток, который зафиксировал победу команды Янне Андерссона.

Таким образом, сборная Швеции впервые за 24 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В последний раз желто-синие доходили до этой стадии в 1994 году в США. Тогда шведы стали бронзовыми призерами мундиаля, пропустив в финал Бразилию, впоследствии взявшую трофей.

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