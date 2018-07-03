«Хочется, чтобы англичане вылетели с позором»

Курсы валют$ 63.08 (-0.316) 73.61 (-0.204)
Москва: +19°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.1 X–3.05 П2–2.7
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.15 П2–2.15
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.35 X–3.25 П2–1.95
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.05 X–3.5 П2–3.7
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.65 X–3.07 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Андреас Гранквист
3
2
23
Майл Единак
3
2
24
Антуан Гризманн
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Йосип Дрмич
2
1
28
Роберто Фирмино
3
1
29
Кейсуке Хонда
3
1
30
Яго Аспас
3
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Джесси Лингард
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Стивен Цубер
2
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Хосе Паоло Герреро
3
1
45
Марко Ройс
3
1
46
Хуан Куадрадо
3
1
47
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
48
Хуан Кинтеро
3
1
49
Ян Беднарек
3
1
50
Маркос Рохо
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Дрис Мертенс
4
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
Генки Харагуси
3
1
56
М'Байе Ньянг
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Анте Ребич
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Александр Митрович
3
1
64
Юссуф Поульсен
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Бенжамен Павар
3
1
67
Габриэль Меркадо
3
1
68
Гжегож Крыховяк
3
1
69
Гранит Джака
3
1
70
Ким Юнь Квон
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хосе Мария Хименес
3
1
77
Ян Вертонген
3
1
78
Паулиньо
4
1
79
Марио Манджукич
3
1
80
Александр Головин
3
1
81
Иван Ракитич
4
1
82
Юйа Осако
4
1
83
Ирвин Лосано
4
1
84
Хавьер Эрнандес
4
1
85
Иван Перишич
4
1
86
Пепе
4
1
87
Лионель Месси
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Иско
4
1
90
Кристиан Эриксен
4
1
91
Карим Ансарифард
3
1
92
Фержани Сасси
3
1
93
Синдзи Кагава
3
1
94
Виктор Мозес
3
1
95
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
96
Сальман Аль-Фаридж
3
1
97
Карлос Вела
4
1
«Хочется, чтобы англичане вылетели с позором»

Экс-президент «Спартака» сравнил Неймара с избалованным ребенком

,
Бразилия и Бельгия уже пробились в четвертьфинал чемпионата мира, а 3 июля последние путевки в следующий раунд разыграют Колумбия с Англией и Швеция со Швейцарией. В интервью «Газете.Ru» экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко и бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объяснили, чем Неймар напоминает избалованного ребенка, каким образом Бельгия чуть не вылетела от Японии и почему Англия должна покинуть чемпионат мира с позором.

— Сборная Бразилии обыграла Мексику со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Главную роль в этой победе сыграл Неймар, однако при этом он вызвал смех зрителей постоянными симуляциями. Как вы можете оценить эту противоречивую фигуру?

Реклама

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко:

Неймар мне крайне неприятен, очень раздутая фигура. На мой взгляд, он вообще не может стоять в одном ряду с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и даже, наверно, с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Избалованный ребенок, только и всего.

Честно говоря, я болел за мексиканцев. Этот бразильский футбол — мелкий пас, который проходил еще в 60-70-х годах, — уже умер. Сейчас больше решает скорость, напор, быстрота принятия решения, а эта возня, которую показывают бразильцы, — это дело прошлого. Вряд ли с такой игрой они добьются успеха на чемпионате мира.

Хотя им, конечно, может повезти. Например, победу над мексиканцами я считаю больше везением, чем заслуженным результатом. На мой взгляд, «ацтеки» все равно выглядели лучше на этом мундиале.

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин:

Неймар, конечно, хороший футболист, но лучше, чтобы дети не видели его поведение на поле и не думали, что можно вот так себя вести.

Все-таки хочется, чтобы на поле играли мужики, а не какие-то нытики.

— В матче Бельгия — Япония (3:2) азиатская команда какое-то время вела со счетом 2:0, пока более статусная сборная не взяла свое. Как такое стало возможно?

А. Ч.: Бельгия — это одна из самых сильных команд, и, видимо, ее шапкозакидательское настроение в начале матча позволило японцам забить. А «самураи» всегда бьются до последнего. Если бы удача была на их стороне и в ворота бельгийцев залетел бы еще третий мяч, то соперник точно не смог бы вылезти из этой пропасти.

Японцы сделали все, что могли, — забили два. Смысла уходить в оборону после этого не было.

Вот сборная России могла постоянно успешно защищаться против испанцев, поскольку наши игроки на 20-30 сантиметров выше и мощнее. Мы могли отойти назад, пока эти «мелкотравчатые» испанцы бегали и пытались что-то накружить. Они не могли забросать нас навесами.

Здесь же ситуация была ровно противоположной: маленькие японцы ничего не могли поделать против мощных бельгийцев. Если бы отошли назад, получили бы еще больше. А так они лезли вперед, пытались найти свой шанс и забить третий. Но не получилось — мастерство «красных дьяволов» все-таки намного выше. Я думаю, что кубок разыграют бельгийцы с французами.

Р. Н.: Все в совокупности. Бельгийцы увлеклись нападением и пропустили две контратаки. Японцам удались прекрасные удары.

В сборной Японии нет такого тренера, который есть в сборной России, который может хороший, надежный «автобус» поставить и тактически переиграть более техничного оппонента.

Бельгийцы после двух пропущенных мячей продолжили играть в обычный футбол, и японцам можно было постараться закрыться. Соревноваться с бельгийцами в атакующем футболе сложно. Мастерство футболистов сборной Бельгии, конечно, выше.

Но и везение помогло. Первый гол бельгийцев получился в какой-то степени случайным, а затем они забили победный мяч на 94-й минуте — это здорово.

— Бельгия и Бразилия встретятся в 1/4 финала. По вашему мнению, какая из этих команд сейчас сильнее?

А. Ч.: На мой взгляд, Бельгия очевидно сильнее бразильцев. Но пентакампеонам пока немного везет. Они забивают мячи не за счет глобального преимущества, а потому, что кто-то где-то ошибся. Так что на сегодняшний день Бельгия сильнее, быстрее и эффективнее. Мастерство и скорость принятия решений у некоторых подопечных Роберто Мартинеса выше, чем у южноамериканцев. Те все-таки продолжают играть в свой старый «песчаный» футбол.

Р. Н.: Очень интересное противостояние. Каждый силен по-своему. Если Неймар будет больше занят своим внешним видом и переживаниями, что его кто-то случайно коснулся во время игры, то, наверное, у бельгийцев будут очень хорошие шансы.

— Сегодня встречаются две последние пары 1/8 финала мундиаля. Швеция сыграет со Швейцарией, а Колумбия с Англией. Кто пройдет дальше?

А. Ч.:

Заметил закономерность: российская земля «выбрасывает» из турнира русофобов. Почти все, кто лил грязь на нашу страну, уже «отскочили». Надеюсь, что сегодня с чемпионата мира уедет и Англия.

Сколько черных слов сказали британцы о нас перед этим чемпионатом… очень хочется, чтобы они вылетели с позором. Буду всей душой болеть за Колумбию — они в целом ребята симпатичные.

А противостояние Швеция — Швейцария... Ну, не знаю, и те, и другие — средний футбольный уровень. Сойдутся две команды с нордической ментальностью, поэтому будут рубиться до самого конца. Надеюсь, они не будут просто таскать мяч в надежде на пенальти. Тут два варианта: либо будет совсем скучно, либо будет очень интересно.

Р. Н.: В матче Колумбии и Англии фаворитом я считаю английскую сборную, они должны победить. А у Швеции и Швейцарии абсолютно равный матч. Кого-то выделить мне сложно.

У них как названия похожи, так и уровень футбола примерно одинаковый.

К тому же у Швейцарии есть преимущество — против них никогда не работает система видеоповторов.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».