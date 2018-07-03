«Хочется, чтобы англичане вылетели с позором»

— Сборная Бразилии обыграла Мексику со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Главную роль в этой победе сыграл Неймар, однако при этом он вызвал смех зрителей постоянными симуляциями. Как вы можете оценить эту противоречивую фигуру?

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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко:

Неймар мне крайне неприятен, очень раздутая фигура. На мой взгляд, он вообще не может стоять в одном ряду с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и даже, наверно, с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Избалованный ребенок, только и всего.

Честно говоря, я болел за мексиканцев. Этот бразильский футбол — мелкий пас, который проходил еще в 60-70-х годах, — уже умер. Сейчас больше решает скорость, напор, быстрота принятия решения, а эта возня, которую показывают бразильцы, — это дело прошлого. Вряд ли с такой игрой они добьются успеха на чемпионате мира.

Хотя им, конечно, может повезти. Например, победу над мексиканцами я считаю больше везением, чем заслуженным результатом. На мой взгляд, «ацтеки» все равно выглядели лучше на этом мундиале.

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин:

Неймар, конечно, хороший футболист, но лучше, чтобы дети не видели его поведение на поле и не думали, что можно вот так себя вести.

Все-таки хочется, чтобы на поле играли мужики, а не какие-то нытики.

— В матче Бельгия — Япония (3:2) азиатская команда какое-то время вела со счетом 2:0, пока более статусная сборная не взяла свое. Как такое стало возможно?

А. Ч.: Бельгия — это одна из самых сильных команд, и, видимо, ее шапкозакидательское настроение в начале матча позволило японцам забить. А «самураи» всегда бьются до последнего. Если бы удача была на их стороне и в ворота бельгийцев залетел бы еще третий мяч, то соперник точно не смог бы вылезти из этой пропасти.

Японцы сделали все, что могли, — забили два. Смысла уходить в оборону после этого не было.

Вот сборная России могла постоянно успешно защищаться против испанцев, поскольку наши игроки на 20-30 сантиметров выше и мощнее. Мы могли отойти назад, пока эти «мелкотравчатые» испанцы бегали и пытались что-то накружить. Они не могли забросать нас навесами.

Здесь же ситуация была ровно противоположной: маленькие японцы ничего не могли поделать против мощных бельгийцев. Если бы отошли назад, получили бы еще больше. А так они лезли вперед, пытались найти свой шанс и забить третий. Но не получилось — мастерство «красных дьяволов» все-таки намного выше. Я думаю, что кубок разыграют бельгийцы с французами.

Р. Н.: Все в совокупности. Бельгийцы увлеклись нападением и пропустили две контратаки. Японцам удались прекрасные удары.

В сборной Японии нет такого тренера, который есть в сборной России, который может хороший, надежный «автобус» поставить и тактически переиграть более техничного оппонента.

Бельгийцы после двух пропущенных мячей продолжили играть в обычный футбол, и японцам можно было постараться закрыться. Соревноваться с бельгийцами в атакующем футболе сложно. Мастерство футболистов сборной Бельгии, конечно, выше.

Но и везение помогло. Первый гол бельгийцев получился в какой-то степени случайным, а затем они забили победный мяч на 94-й минуте — это здорово.

— Бельгия и Бразилия встретятся в 1/4 финала. По вашему мнению, какая из этих команд сейчас сильнее?

А. Ч.: На мой взгляд, Бельгия очевидно сильнее бразильцев. Но пентакампеонам пока немного везет. Они забивают мячи не за счет глобального преимущества, а потому, что кто-то где-то ошибся. Так что на сегодняшний день Бельгия сильнее, быстрее и эффективнее. Мастерство и скорость принятия решений у некоторых подопечных Роберто Мартинеса выше, чем у южноамериканцев. Те все-таки продолжают играть в свой старый «песчаный» футбол.

Р. Н.: Очень интересное противостояние. Каждый силен по-своему. Если Неймар будет больше занят своим внешним видом и переживаниями, что его кто-то случайно коснулся во время игры, то, наверное, у бельгийцев будут очень хорошие шансы.

— Сегодня встречаются две последние пары 1/8 финала мундиаля. Швеция сыграет со Швейцарией, а Колумбия с Англией. Кто пройдет дальше?

А. Ч.:

Заметил закономерность: российская земля «выбрасывает» из турнира русофобов. Почти все, кто лил грязь на нашу страну, уже «отскочили». Надеюсь, что сегодня с чемпионата мира уедет и Англия.

Сколько черных слов сказали британцы о нас перед этим чемпионатом… очень хочется, чтобы они вылетели с позором. Буду всей душой болеть за Колумбию — они в целом ребята симпатичные.

А противостояние Швеция — Швейцария... Ну, не знаю, и те, и другие — средний футбольный уровень. Сойдутся две команды с нордической ментальностью, поэтому будут рубиться до самого конца. Надеюсь, они не будут просто таскать мяч в надежде на пенальти. Тут два варианта: либо будет совсем скучно, либо будет очень интересно.

Р. Н.: В матче Колумбии и Англии фаворитом я считаю английскую сборную, они должны победить. А у Швеции и Швейцарии абсолютно равный матч. Кого-то выделить мне сложно.

У них как названия похожи, так и уровень футбола примерно одинаковый.

К тому же у Швейцарии есть преимущество — против них никогда не работает система видеоповторов.

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