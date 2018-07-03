«Оскар» Неймара и вратарь-годзилла: мемы о чемпионате мира

Матч 1/8 финала чемпионата мира между Бразилией и Мексикой порадовал зрителей «Самара Арены» зажигательным латиноамериканским футболом с двумя забитыми мячами и борьбой до самой последней минуты.

Главным созидателем в этой встрече стал лидер пентакампеонов Неймар,

который на 51-й минуте открылся на линии штрафной мексиканцев и замкнул прострел Виллиана, сделав счет 1:0. Стоит отметить, что перед этим нападающий долго тащил мяч вдоль штрафной «ацтеков», а затем неожиданно сделал передачу в противоположную сторону, что позволило ему отвлечь внимание защитников от себя и почти беспрепятственно пробить по воротам.

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Под конец основного времени матча бразилец отличился голевой передачей, позволив Роберто Фирмино расстрелять пустой угол ворот и похоронив последние надежды Мексики.

Однако триумф Неймара омрачил тот факт, что после окончания встречи зрители вспоминают вовсе не его голевые подвиги, а постоянные и откровенно смешные симуляции.

При действующей системе видеопомощи арбитрам (VAR) артистическое мастерство нападающего пропадает зря. Во втором матче группового этапа против Коста-Рики (2:0) он уже пытался заработать пенальти, упав в чужой штрафной после легкого контакта с соперником. В течение пары секунд Неймар так красиво балансировал на пятках, а затем «не смог удержаться», что арбитр сначала указал на «точку».

Однако после просмотра видео судья отменил свое решение, и артистический талант нападающего не был оценен по достоинству.

Penalty, flop, or new hot summer dance move? pic.twitter.com/Gy7Szer7JC — CBS Sports (@CBSSports) 22 de junio de 2018

В матче плей-офф против Мексики лидер пентакамеонов пошел дальше и после столкновения с соперником несколько раз кувыркнулся, при этом не забывая держаться за ногу и кричать от боли. Таким манером нападающий сделал почти полный круг, обогнув стоящего на месте судью, но предусмотрительно не задевая его.

Казалось, что произошел как минимум разрыв крестообразных связок — так сильно страдал игрок. Когда к лежащему бразильцу подошел защитник сборной Мексики Мигель Лаюн и забрал мяч, при этом слегка наступив на его ногу (безусловно, грязный жест, но все же не смертельный), Неймара с криком отбросило в сторону.

Here's Neymar's ankle getting stepped on before he died from the injury and was resurrected pic.twitter.com/4BKcrzT9sz — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 2 de julio de 2018

Должно быть, в этот момент главный арбитр окончательно убедился, что с ним все хорошо, и не дал никому даже желтой карточки, хотя Неймар одной своей мимикой наработал как минимум на две красных.

И судья оказался прав — вскоре нападающий вихрем пронесся по левому флангу и выдал ту самую голевую передачу на Фирмино.

После матча в сети появилось немало материалов а-ля «Подборка лучших мемов с участием Неймара» или «Дайте уже «Оскар» этому молодому человеку». Мексиканский твиттер бурлил смешными видео: Неймара сравнивали с козлом, который в страхе убежал от пущенного к нему мяча, а затем растянулся на земле в притворном страдании…

…создавали в редакторах изображения, на которых бразилец падает в прыжке после того, как Виллиан похлопал его по плечу на общекомандной фотографии…

… распространяли грустное лицо Леонардо Ди Каприо, который со слезами вопрошал: «Как я мог получить «Оскар», если Неймар все еще живет на этой планете?»…

…и предлагали ответить на вопрос «В каком настроении вы сегодня находитесь?», выбрав один из восьми вариантов с разными фигурами Неймара во время симуляции.

On a level of 1 to 8 what level Neymar do i feel like? 6 #WorldCup pic.twitter.com/BCXCiEe32u — Rodriguez (@RRWWE) 2 de julio de 2018

Впрочем, находились мемы, не высмеивающие симуляции Неймара, а напоминающие, что он, в отличие от многих других звезд футбола, все же продолжает свой путь на чемпионате мира.

На одном из фанатских видео Криштиану Роналду и Лионель Месси, сидя в одной машине и едва сдерживая слезы, что-то говорят бразильцу, который с улыбкой разворачивает свой автомобиль в другую сторону и уезжает в закат за кубком мира.

Находились и такие мемы, авторы которых потешались над потерпевшими поражение мексиканскими футболистами. Особое внимание приковали к себе нападающий Чичарито и уже упомянутый защитник Лаюн, которые перед встречей с бразильцами выкрасились в блондинов.

«Покрасить волосы в белый цвет, чтобы бразильцы подумали, что играют против немцев и уступили 1:7. Гениально», —

гласит подпись к фотографии двух футболистов.

Досталось и главному тренеру «ацтеков» Хуану Карлосу Осорио. На одном из рисунков он предстал связанным на стуле в кузове грузовика. «Но я победил Германию!» — кричал специалист толпе. «Мы вас поздравляем! Больше не возвращайтесь», — отвечала публика.

В футболе очень быстро забываются прошлые достижения.

Матч 1/8 финала между Бельгией и Японией, который завершился победой европейской команды со счетом 3:2, хотя изначально «самураи» вели 2:0, тоже не остался без своей порции народного творчества.

Голы «красных дьяволов» сопровождались появлением изображений мультяшных японских мальчиков со слезами в три ручья.

Досталось и самой сборной Японии — на командной фотографии народные умельцы заменили головы некоторых игроков на лица персонажей аниме.

que grande japon en cuartos pic.twitter.com/hOgamzknYa — pipi (@pyrorivarola) 2 de julio de 2018

Вратаря «самураев» сравнили с неповоротливым Годзиллой.

Один из главных героев встречи Маруан Феллайни был традиционно высмеян за свою внушительную прическу, которую сравнили с шевелюрой пуделя.

Cachorro de Fellaini estб orgulhoso do dono pic.twitter.com/nPsYw4ULOs — PL Brasil (@premierlgbrasil) 2 июля 2018 г.

Однако все-таки основная энергия создателей мемов ушла в раскрытие симуляций Неймара. Остается надеяться, что до нападающего донесут эту информацию и он будет больше радовать зрителей своей футбольной игрой, а не артистической. Хотя, может, без этого матчи с участием Бразилии потеряли бы некоторую долю своего очарования?

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