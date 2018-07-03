«Оскар» Неймара и вратарь-годзилла: мемы о чемпионате мира

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.85 X–3 П2–2.75
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.05 X–3.25 П2–2.12
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.35 X–3.25 П2–1.95
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.05 X–3.5 П2–3.7
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.65 X–3.07 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Андреас Гранквист
3
2
23
Майл Единак
3
2
24
Антуан Гризманн
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Йосип Дрмич
2
1
28
Роберто Фирмино
3
1
29
Кейсуке Хонда
3
1
30
Яго Аспас
3
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Джесси Лингард
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Стивен Цубер
2
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Хосе Паоло Герреро
3
1
45
Марко Ройс
3
1
46
Хуан Куадрадо
3
1
47
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
48
Хуан Кинтеро
3
1
49
Ян Беднарек
3
1
50
Маркос Рохо
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Дрис Мертенс
4
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
Генки Харагуси
3
1
56
М'Байе Ньянг
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Анте Ребич
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Александр Митрович
3
1
64
Юссуф Поульсен
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Бенжамен Павар
3
1
67
Габриэль Меркадо
3
1
68
Гжегож Крыховяк
3
1
69
Гранит Джака
3
1
70
Ким Юнь Квон
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хосе Мария Хименес
3
1
77
Ян Вертонген
3
1
78
Паулиньо
4
1
79
Марио Манджукич
3
1
80
Александр Головин
3
1
81
Иван Ракитич
4
1
82
Юйа Осако
4
1
83
Ирвин Лосано
4
1
84
Хавьер Эрнандес
4
1
85
Иван Перишич
4
1
86
Пепе
4
1
87
Лионель Месси
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Иско
4
1
90
Кристиан Эриксен
4
1
91
Карим Ансарифард
3
1
92
Фержани Сасси
3
1
93
Синдзи Кагава
3
1
94
Виктор Мозес
3
1
95
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
96
Сальман Аль-Фаридж
3
1
97
Карлос Вела
4
1
«Оскар» Неймара и вратарь-годзилла: мемы о чемпионате мира

Как в соцсетях высмеяли Неймара и сборную Бразилии на ЧМ-2018

Матч Бразилии и Мексики в 1/8 финала чемпионата мира стал источником многочисленных мемов на тему симулирующего Неймара и выкрасившихся в ярко-белый цвет «ацтеков». Еще одна встреча этого дня Бельгия — Япония тоже привлекла внимание публики, в основном из-за необычной прически одного из главных героев матча Маруана Феллайни. «Газета.Ru» рассказывает, как чемпионат мира превратился в развлечение для соцсетей.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между Бразилией и Мексикой порадовал зрителей «Самара Арены» зажигательным латиноамериканским футболом с двумя забитыми мячами и борьбой до самой последней минуты.

Главным созидателем в этой встрече стал лидер пентакампеонов Неймар,

который на 51-й минуте открылся на линии штрафной мексиканцев и замкнул прострел Виллиана, сделав счет 1:0. Стоит отметить, что перед этим нападающий долго тащил мяч вдоль штрафной «ацтеков», а затем неожиданно сделал передачу в противоположную сторону, что позволило ему отвлечь внимание защитников от себя и почти беспрепятственно пробить по воротам.

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Под конец основного времени матча бразилец отличился голевой передачей, позволив Роберто Фирмино расстрелять пустой угол ворот и похоронив последние надежды Мексики.

Однако триумф Неймара омрачил тот факт, что после окончания встречи зрители вспоминают вовсе не его голевые подвиги, а постоянные и откровенно смешные симуляции.

При действующей системе видеопомощи арбитрам (VAR) артистическое мастерство нападающего пропадает зря. Во втором матче группового этапа против Коста-Рики (2:0) он уже пытался заработать пенальти, упав в чужой штрафной после легкого контакта с соперником. В течение пары секунд Неймар так красиво балансировал на пятках, а затем «не смог удержаться», что арбитр сначала указал на «точку».

Однако после просмотра видео судья отменил свое решение, и артистический талант нападающего не был оценен по достоинству.

В матче плей-офф против Мексики лидер пентакамеонов пошел дальше и после столкновения с соперником несколько раз кувыркнулся, при этом не забывая держаться за ногу и кричать от боли. Таким манером нападающий сделал почти полный круг, обогнув стоящего на месте судью, но предусмотрительно не задевая его.

Казалось, что произошел как минимум разрыв крестообразных связок — так сильно страдал игрок. Когда к лежащему бразильцу подошел защитник сборной Мексики Мигель Лаюн и забрал мяч, при этом слегка наступив на его ногу (безусловно, грязный жест, но все же не смертельный), Неймара с криком отбросило в сторону.

Должно быть, в этот момент главный арбитр окончательно убедился, что с ним все хорошо, и не дал никому даже желтой карточки, хотя Неймар одной своей мимикой наработал как минимум на две красных.

И судья оказался прав — вскоре нападающий вихрем пронесся по левому флангу и выдал ту самую голевую передачу на Фирмино.

После матча в сети появилось немало материалов а-ля «Подборка лучших мемов с участием Неймара» или «Дайте уже «Оскар» этому молодому человеку». Мексиканский твиттер бурлил смешными видео: Неймара сравнивали с козлом, который в страхе убежал от пущенного к нему мяча, а затем растянулся на земле в притворном страдании…

…создавали в редакторах изображения, на которых бразилец падает в прыжке после того, как Виллиан похлопал его по плечу на общекомандной фотографии…

… распространяли грустное лицо Леонардо Ди Каприо, который со слезами вопрошал: «Как я мог получить «Оскар», если Неймар все еще живет на этой планете?»…

…и предлагали ответить на вопрос «В каком настроении вы сегодня находитесь?», выбрав один из восьми вариантов с разными фигурами Неймара во время симуляции.

Впрочем, находились мемы, не высмеивающие симуляции Неймара, а напоминающие, что он, в отличие от многих других звезд футбола, все же продолжает свой путь на чемпионате мира.

На одном из фанатских видео Криштиану Роналду и Лионель Месси, сидя в одной машине и едва сдерживая слезы, что-то говорят бразильцу, который с улыбкой разворачивает свой автомобиль в другую сторону и уезжает в закат за кубком мира.

Находились и такие мемы, авторы которых потешались над потерпевшими поражение мексиканскими футболистами. Особое внимание приковали к себе нападающий Чичарито и уже упомянутый защитник Лаюн, которые перед встречей с бразильцами выкрасились в блондинов.

«Покрасить волосы в белый цвет, чтобы бразильцы подумали, что играют против немцев и уступили 1:7. Гениально», —

гласит подпись к фотографии двух футболистов.

Досталось и главному тренеру «ацтеков» Хуану Карлосу Осорио. На одном из рисунков он предстал связанным на стуле в кузове грузовика. «Но я победил Германию!» — кричал специалист толпе. «Мы вас поздравляем! Больше не возвращайтесь», — отвечала публика.

В футболе очень быстро забываются прошлые достижения.

Матч 1/8 финала между Бельгией и Японией, который завершился победой европейской команды со счетом 3:2, хотя изначально «самураи» вели 2:0, тоже не остался без своей порции народного творчества.

Голы «красных дьяволов» сопровождались появлением изображений мультяшных японских мальчиков со слезами в три ручья.

Досталось и самой сборной Японии — на командной фотографии народные умельцы заменили головы некоторых игроков на лица персонажей аниме.

Вратаря «самураев» сравнили с неповоротливым Годзиллой.

Один из главных героев встречи Маруан Феллайни был традиционно высмеян за свою внушительную прическу, которую сравнили с шевелюрой пуделя.

Однако все-таки основная энергия создателей мемов ушла в раскрытие симуляций Неймара. Остается надеяться, что до нападающего донесут эту информацию и он будет больше радовать зрителей своей футбольной игрой, а не артистической. Хотя, может, без этого матчи с участием Бразилии потеряли бы некоторую долю своего очарования?

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