«Лучший мундиаль»: англичане зовут болельщиков в Россию

«Россия заманила испанцев в незнакомый сумрак»
Журналисты британского издания The Guardian остались недовольны игрой, которую показали подопечные Фернандо Йерро.
«К концу матча возникало впечатление, что испанцы приехали в Москву, чтобы сварить суп из своих бутс. Бесконечное перекатывание мяча из стороны в сторону только усыпило игроков «Красной фурии». Их футбол был сравним со сном во время морской болезни, когда после выпитого накануне стены начинают вращаться вокруг тебя», — говорится в статье.
На фоне возмущения в адрес сборной Испании автор заметки уделил внимание и игре российской команды. Так, в The Guardian отметили игровую дисциплину подопечных Станислава Черчесова, а также их настрой и психологию.
«Сборная России продемонстрировала силу и волю. Этого оказалось достаточно, чтобы заманить испанцев с их грациозной техникой в незнакомый сумрак», — написано в заметке.
Примечательно, что британские журналисты поставили Россию в один ряд с другими командами, которые, по их мнению, имеют шансы выйти в финал чемпионата мира.
«Давайте просто вспомним героизм русского арьергарда, когда дружина постоянно отходила назад по своим бескрайним степям, позволяя сопернику вклиниваться все глубже на территорию, которая потом его же и задушила», — подытожил автор заметки.
«Россия стала одним из фаворитов мирового футбола»
Журналисты французского издания Le Point высоко оценили уровень российской сборной и отметили ее выход в четвертьфинал мундиаля весьма громкими эпитетами. Так, авторы заметки выразили мнение, что на данный момент команда-хозяйка чемпионата входит в список фаворитов турнира.
«Любители российского футбола впали в экстаз: Россия стала одним из фаворитов мирового первенства. Эта команда способна свернуть горы ради результата. Россияне сдержали натиск Иньесты, Косты, Иско и дотерпели до победного конца», —
считают авторы заметки.
По мнению французов, сборная России совершила «настоящий подвиг», обыграв испанцев. Такой вывод иностранные коллеги сделали, основываясь на том, как бурно праздновали москвичи и гости столицы победу сборной.
«В эту победу не верил никто. В том числе и сами русские», — говорится в статье.
Впрочем, в Le Point отметили, что праздновали триумф российской команды не только в Москве, но и в других городах страны: Санкт-Петербурге, Саратове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи и так далее.
«Акинфеев выиграл битву с испанцами»
Журналисты швейцарского издания SRF отметили игру российского вратаря Игоря Акинфеева. Точнее, они вспомнили его прошлые годы, когда голкипер допускал результативные ошибки в международных матчах.
Так, в заметке приводится случай с бразильского чемпионата мира — 2014, на котором Акинфеев пропустил обидный мяч в матче с Южной Кореей.
«Однако в «Лужниках» Акинфеев стал героем своей страны», — заключает автор статьи.
«Россия смогла победить испанского гиганта»
Чешский портал iROZHLAS креативно подошел к победе российской сборной, сравнив ее со сказкой.
«Теперь, неожиданно пробившись в четвертьфинал, сборная России может помышлять о следующем чуде», — говорится в материале.
Чешские журналисты отметили, что до начала турнира команда во главе с Черчесовым находилась под серьезным давлением СМИ и общественности.
«Почти как в сказке российская сборная воспрянула духом, и тренеру Черчесову удалось создать команду. После заслуженного выхода из группы Россия смогла неожиданно пробиться в 1/4 финала, хотя и играла с более сильным соперником», — пишут чешские журналисты.
Причиной триумфа россиян, по мнению чехов, является терпение и выполнение плана на игру.
«Нет, Россия не поражает великолепным футболом, но они показали всю силу коллектива и вдохновили своих болельщиков. Чего еще им хотеть?» — вопрошают чехи, отмечая, что российские любители футбола будут требовать от своей сборной новых побед на ЧМ.
«Сейчас русские мечтают, что эта история продолжится и когда-то превратится в легенду. Но надо быть реалистами — чудеса на футбольном поле не всегда помогают в жизни», — подытожили авторы заметки.
«Путин радуется успеху сборной больше всех в России»
Турецкое издание Medya Gunlugu решило связать футбольные успехи России с политикой. В частности, авторы статьи пишут, что для президента страны Владимира Путина победа сборной является очень важной в момент напряженных дипломатических отношений со странами Запада.
«Россия во время проведения зимней Олимпиады-2014 пыталась выстоять перед лицом политической и экономической блокады со стороны Запада. На организацию ЧМ-2018 Россия, несмотря на экономический кризис, потратила более $10 млрд.
Потому что для Путина этот чемпионат — возможность дать Западу сигнал: «Смотрите, мы твердо стоим на ногах, несмотря на ваши санкции, вы не сможете нас подчинить», —
утверждают турецкие журналисты.
Иностранные коллеги отмечают, что, несмотря на угрозы властей ряда стран, бойкота мундиаля в России так и не случилось.
«Россия получила возможность вернуться на международную арену в качестве крупной державы», — говорится в заметке.
Англичане в восторге от ЧМ-2018 в России
Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл выразил свой восторг от уровня организации мирового первенства в России.
«Этот турнир — лучший из всех, которые я видел. Россия отлично подготовилась к такому мероприятию. Приезжайте сюда и наслаждайтесь, если у вас есть возможность», — написал Невилл в своем твиттере.
Напомним, что сборная Англии сыграет в 1/8 финала мундиаля с командой Колумбии. Матч состоится 3 июля в 21.00 по московскому времени.
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