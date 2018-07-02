«Запасовала до смерти»: как издеваются над сборной Испании

Испанцы в шоке

Испанские СМИ набросились на свою сборную после поражения от России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Популярное издание Marca видит проблему в смене тренера перед самым стартом чемпионата. Президента «Реала» Флорентино Переса обвинили в том, что он увел специалиста из национальной команды, экс-наставник Хулен Лопетеги, по мнению издания, поступил неэтично и недобросовестно, а футболисты команды проявили безразличие к своей стране.

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«Наивно было думать, что эта мыльная опера со сменой тренера не приведет к плачевным последствиям. Пожалуй, нам остается только прибрать за собой мусор, прежде чем отправиться домой», — подводит итог журналист.

Marca заслуженно называет российского вратаря Игоря Акинфеева «номером один» в национальной сборной.

«У него нет той гибкости, как у Льва Яшина, но он превосходно играет ногами», — говорится в публикации.

«Команда Станислава Черчесова продемонстировала испанцам, что играть в футбол можно по-разному. Так что же происходит? Все знали, что Россия выставит пять защитников, осев в окопах так глубоко, что позади останется только МКАД. Никто не ожидал, что Испания ввяжется в этот армрестлинг. Столкнувшись с бескомпромиссным подходом хозяев, они просто начали тушить огонь соломой», — пишет The Independent.

«Запасовала до смерти», — высмеял «Красную фурию» корреспондент издания The Guardian.

Про излишнюю любовь испанцев к бессмысленным передачам пошутило популярное американское издание Bleacher reporter, выпустив карикатуру на главного тренера Фернандо Йерро. Наставник объясняет своим подопечным план на игру: «Пасовать друг другу мяч из стороны в сторону». Но у команды есть и план В — «Делать то же самое».

It didn't work. Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball) 1 Июл 2018 в 10:01 PDT

Издание Mediotiempo назвало победу сборной России «настоящим московским чудом». «Хозяева чемпионата мира в серии пенальти неожиданно ликвидировали Испанию — одного из главных претендентов на кубок мира. Матч прошел в агонии. «Красная фурия» оставила на поле все силы, но русские сердца слишком сильно стремились к победе», — отмечает испанское издание.

Английский журналист высмеял соотечественников

Корреспондент британского издания The Times Дэвид Уолш опубликовал заметку, в которой высмеивает своих коллег, которые боялись ехать в Россию.

«На самом дне моей сумки можно найти нечто, что можно назвать «замком для путешественника». И он до сих пор в упаковке. Их раздали нам в тот момент, когда мы пересекали границу, где кончалась цивилизация и начиналась Россия. Этот замок можно повесить практически на любую дверь, чтобы защититься от потенциальных злоумышленников.

Эксперты по безопасности стараются заранее продумать, что может произойти с путешественниками в пути, и умножают результаты на четыре. Они вручили нам пластиковый замок на дверь, подобно Q, передавшему Джеймсу Бонду зонт с отравленным наконечником.

«Хм, это может пригодиться». Прикрепите его на дверь своего номера в отеле с внутренней стороны, и, если кто-то попытается проникнуть вовнутрь, вы услышите. Но как я узнаю, кто пытается войти — сотрудники службы безопасности, спешащие мне на помощь, или сотрудник отеля, которому нужно проверить содержимое мини-бара? Наша служба безопасности не смогла ответить на этот вопрос», — начал свою статью англичанин.

Однако, как отметил журналист, приспособление ему не понадобилось. Люди в России оказались добрыми и отзывчивыми.

«Давайте я расскажу вам, какими были те три недели, которые я провел в России. Люди здесь дружелюбны и всегда готовы помочь.

Сотрудники ресторанов, баров и магазинов, к большому удивлению, постарались заранее выучить наиболее употребительные английские выражения. Их улыбки довольно сдержанны, но от этого не менее обаятельны. Еда здесь хорошая и, если вы ушли подальше от популярных у туристов улиц, достаточно недорогая», — написал англичанин.

Также Уолш вспомнил случай, когда он забыл ноутбук в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, и ему вернули устройство.

«В тот момент я вспомнил, что произошло после того, как я оставил свой мобильный телефон в поезде, следовавшем из Кембриджа в Лондон. Спустя два дня после утери телефона мне пришлось встретиться с каким-то мошенником на улице Брикстон-Хай. Я заплатил ему £100, получил обратно свой телефон и почувствовал себя самым удачливым человеком во всей Великобритании», — написал журналист.

«Впечатления этих английских болельщиков совпадают с впечатлениями других фанатов. Вполне возможно, в том, что России повезло принимать у себя чемпионат мира по футболу, нет ничего дурного», — отметил корреспондент The Times в конце статьи.

Одесса болела за Россию

Журналист Николай Богдановский из украинского издания Strana UA опубликовал репортаж из Одессы, где рассказал, как местные жители смотрели матч Испания — Россия.

Как отмечает корреспондент, в спортивных барах города практически не было свободных мест:

«Чуть позже приходит еще паренек — а мест по-прежнему нет. «Может, на ступеньках на входе сяду?» — с легкой мольбой говорит он. Бармен смеется в ответ: «Давай».

А потом, подумав, притаскивает пивную бочку вместо стула, и на нее и садится любитель футбола. Все столы заняты, публика, в основном молодежь, ведет себя спокойно».

Также Богдановский отмечает, что почти никто из собравшихся не верил в победу сборной России.

«Бармен дает мне бумажку с предложением угадать счет и выиграть литр пива. Я заполняю листок и любопытствую у соседей, какой, по их мнению, будет счет.

Один молодой парень, Славик, предсказывает 3:1 в пользу Испании, его друг Саша 3:0 и комментирует: «Что все верят в один гол от России? Испанцы вон как играют! И играют так постоянно! Как машина!». «Но Россия страна непредсказуемая, может и забить!» — парирую я. Саша думает и соглашается. Действительно, Россия такая, вся из себя непредсказуемая и неоднозначная, может и забить один раз»,

— говорится в репортаже.

Автор статьи посетил несколько заведений, в некоторых из них болельщики вели себя нейтрально, а в других – активно поддерживали сборную России.

«Матч почти заканчивается со счетом 1:1. Компания чокается и дружно идет курить. Но еще накидывают время, и все возвращаются. Потом томительные полчаса добавленного времени, потом — пенальти.

«Главное — основное время выдержали, пенальти уже по-барабану!» — нервничает кто-то рядом и весь стол начинает скандировать — «Оле, оле, Россия, вперед!». Победа по пенальти вызывает приступ восторга. Все радостно чокаются и орут во всю глотку.

«Пробились» — кричат все и чокаются. «Наконец можно идти курить» — выдыхает соседка. Приходит сообщение от приятеля: «Это что было? У меня весь двор орет. Алло, СБУ», — написал журналист.

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