«Запасовала до смерти»: как издеваются над сборной Испании

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–8
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.35 X–5 П2–9
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.9 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.3 X–3.15 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.6 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
4
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Яго Аспас
3
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
2
1
31
Миши Батшуайи
2
1
32
Дилан Бронн
2
1
33
Рикарду Куарежма
3
1
34
Халид Бутаиб
2
1
35
Джесси Лингард
2
1
36
Хосе Игнасио Начо
2
1
37
Дрис Мертенс
3
1
38
Стивен Цубер
2
1
39
Мусса Ваг
3
1
40
Паулиньо
3
1
41
Такаси Инуи
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Хуан Куадрадо
3
1
45
Юйа Осако
3
1
46
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
47
Хуан Кинтеро
3
1
48
Ян Беднарек
3
1
49
Маркос Рохо
3
1
50
Юрий Газинский
3
1
51
Ирвин Лосано
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Юссуф Поульсен
3
1
63
Неймар
3
1
64
Александар Коларов
3
1
65
Бенжамен Павар
3
1
66
Габриэль Меркадо
3
1
67
Гжегож Крыховяк
3
1
68
Гранит Джака
3
1
69
Ким Юнь Квон
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Садио Мане
3
1
72
Салем Аль-Доссари
3
1
73
Тони Кроос
3
1
74
Тьяго Силва
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хавьер Эрнандес
3
1
77
Хосе Мария Хименес
3
1
78
Марио Манджукич
3
1
79
Александр Головин
3
1
80
Иван Ракитич
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Иско
4
1
85
Кристиан Эриксен
4
1
86
Синдзи Кагава
2
1
87
Карим Ансарифард
3
1
88
Фержани Сасси
3
1
89
Карлос Вела
3
1
90
Виктор Мозес
3
1
91
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
92
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Запасовала до смерти»: как издеваются над сборной Испании

Зарубежные СМИ о матче Испания — Россия на ЧМ-2018

Испанские журналисты раскритиковали свою команду после поражения в 1/8 финала чемпионата мира, англичанин высмеял боявшихся ехать на мундиаль коллег, а украинец написал репортаж о том, как в Одессе поддерживали сборную России. «Газета.Ru» рассказывает, что пишут о ЧМ-2018 зарубежные СМИ.

Испанцы в шоке

Испанские СМИ набросились на свою сборную после поражения от России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Популярное издание Marca видит проблему в смене тренера перед самым стартом чемпионата. Президента «Реала» Флорентино Переса обвинили в том, что он увел специалиста из национальной команды, экс-наставник Хулен Лопетеги, по мнению издания, поступил неэтично и недобросовестно, а футболисты команды проявили безразличие к своей стране.

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«Наивно было думать, что эта мыльная опера со сменой тренера не приведет к плачевным последствиям. Пожалуй, нам остается только прибрать за собой мусор, прежде чем отправиться домой», — подводит итог журналист.

Marca заслуженно называет российского вратаря Игоря Акинфеева «номером один» в национальной сборной.

«У него нет той гибкости, как у Льва Яшина, но он превосходно играет ногами», — говорится в публикации.

«Команда Станислава Черчесова продемонстировала испанцам, что играть в футбол можно по-разному. Так что же происходит? Все знали, что Россия выставит пять защитников, осев в окопах так глубоко, что позади останется только МКАД. Никто не ожидал, что Испания ввяжется в этот армрестлинг. Столкнувшись с бескомпромиссным подходом хозяев, они просто начали тушить огонь соломой», — пишет The Independent.

«Запасовала до смерти», — высмеял «Красную фурию» корреспондент издания The Guardian.

Про излишнюю любовь испанцев к бессмысленным передачам пошутило популярное американское издание Bleacher reporter, выпустив карикатуру на главного тренера Фернандо Йерро. Наставник объясняет своим подопечным план на игру: «Пасовать друг другу мяч из стороны в сторону». Но у команды есть и план В — «Делать то же самое».

It didn't work.

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Издание Mediotiempo назвало победу сборной России «настоящим московским чудом». «Хозяева чемпионата мира в серии пенальти неожиданно ликвидировали Испанию — одного из главных претендентов на кубок мира. Матч прошел в агонии. «Красная фурия» оставила на поле все силы, но русские сердца слишком сильно стремились к победе», — отмечает испанское издание.

Английский журналист высмеял соотечественников

Корреспондент британского издания The Times Дэвид Уолш опубликовал заметку, в которой высмеивает своих коллег, которые боялись ехать в Россию.

«На самом дне моей сумки можно найти нечто, что можно назвать «замком для путешественника». И он до сих пор в упаковке. Их раздали нам в тот момент, когда мы пересекали границу, где кончалась цивилизация и начиналась Россия. Этот замок можно повесить практически на любую дверь, чтобы защититься от потенциальных злоумышленников.

Эксперты по безопасности стараются заранее продумать, что может произойти с путешественниками в пути, и умножают результаты на четыре. Они вручили нам пластиковый замок на дверь, подобно Q, передавшему Джеймсу Бонду зонт с отравленным наконечником.

«Хм, это может пригодиться». Прикрепите его на дверь своего номера в отеле с внутренней стороны, и, если кто-то попытается проникнуть вовнутрь, вы услышите. Но как я узнаю, кто пытается войти — сотрудники службы безопасности, спешащие мне на помощь, или сотрудник отеля, которому нужно проверить содержимое мини-бара? Наша служба безопасности не смогла ответить на этот вопрос», — начал свою статью англичанин.

Однако, как отметил журналист, приспособление ему не понадобилось. Люди в России оказались добрыми и отзывчивыми.

«Давайте я расскажу вам, какими были те три недели, которые я провел в России. Люди здесь дружелюбны и всегда готовы помочь.

Сотрудники ресторанов, баров и магазинов, к большому удивлению, постарались заранее выучить наиболее употребительные английские выражения. Их улыбки довольно сдержанны, но от этого не менее обаятельны. Еда здесь хорошая и, если вы ушли подальше от популярных у туристов улиц, достаточно недорогая», — написал англичанин.

Также Уолш вспомнил случай, когда он забыл ноутбук в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, и ему вернули устройство.

«В тот момент я вспомнил, что произошло после того, как я оставил свой мобильный телефон в поезде, следовавшем из Кембриджа в Лондон. Спустя два дня после утери телефона мне пришлось встретиться с каким-то мошенником на улице Брикстон-Хай. Я заплатил ему £100, получил обратно свой телефон и почувствовал себя самым удачливым человеком во всей Великобритании», — написал журналист.

«Впечатления этих английских болельщиков совпадают с впечатлениями других фанатов. Вполне возможно, в том, что России повезло принимать у себя чемпионат мира по футболу, нет ничего дурного», — отметил корреспондент The Times в конце статьи.

Одесса болела за Россию

Журналист Николай Богдановский из украинского издания Strana UA опубликовал репортаж из Одессы, где рассказал, как местные жители смотрели матч Испания — Россия.

Как отмечает корреспондент, в спортивных барах города практически не было свободных мест:

«Чуть позже приходит еще паренек — а мест по-прежнему нет. «Может, на ступеньках на входе сяду?» — с легкой мольбой говорит он. Бармен смеется в ответ: «Давай».

А потом, подумав, притаскивает пивную бочку вместо стула, и на нее и садится любитель футбола. Все столы заняты, публика, в основном молодежь, ведет себя спокойно».

Также Богдановский отмечает, что почти никто из собравшихся не верил в победу сборной России.

«Бармен дает мне бумажку с предложением угадать счет и выиграть литр пива. Я заполняю листок и любопытствую у соседей, какой, по их мнению, будет счет.

Один молодой парень, Славик, предсказывает 3:1 в пользу Испании, его друг Саша 3:0 и комментирует: «Что все верят в один гол от России? Испанцы вон как играют! И играют так постоянно! Как машина!». «Но Россия страна непредсказуемая, может и забить!» — парирую я. Саша думает и соглашается. Действительно, Россия такая, вся из себя непредсказуемая и неоднозначная, может и забить один раз»,

— говорится в репортаже.

Автор статьи посетил несколько заведений, в некоторых из них болельщики вели себя нейтрально, а в других – активно поддерживали сборную России.

«Матч почти заканчивается со счетом 1:1. Компания чокается и дружно идет курить. Но еще накидывают время, и все возвращаются. Потом томительные полчаса добавленного времени, потом — пенальти.

«Главное — основное время выдержали, пенальти уже по-барабану!» — нервничает кто-то рядом и весь стол начинает скандировать — «Оле, оле, Россия, вперед!». Победа по пенальти вызывает приступ восторга. Все радостно чокаются и орут во всю глотку.

«Пробились» — кричат все и чокаются. «Наконец можно идти курить» — выдыхает соседка. Приходит сообщение от приятеля: «Это что было? У меня весь двор орет. Алло, СБУ», — написал журналист.

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