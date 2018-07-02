«После Испании нам больше некого бояться»

— Вчера Россия одержала важную победу, сегодня эмоции уже поутихли. За счет чего мы смогли обыграть мощную сборную Испании?

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Дмитрий Булыкин: За счет сумасшедшего настроя, который болельщики передали сборной на стадионе и поддерживали весь матч.

У нашей сборной было большое желание хорошо выступить.

Получилось довести игру до пенальти, где мы оказались сильнее. Здесь еще надо отметить самоотдачу ребят на каждом участке поля. За счет этого удалось пройти сборную Испании; она вчера ничего не смогла противопоставить России.

Валерий Гладилин: Выполнили правильно поставленную перед игрой цель: допустить как можно меньше ошибок и, играя от обороны, навязывать борьбу, контратаковать.

Это основное было. Футболисты выдержали это все от первой и до последней минуты. И была удача, потому что в таких случаях удача – необходимость. Победа заслуженная, выстраданная. Другой план на игру бы не сработал, потому что играть в открытый футбол с испанцами — это несерьезно, потому что их команда более укомплектована во всех линиях, у игроков более высокий класс. Так что выбранная тактика полностью себя оправдала и сработала.

— Уже определился соперник сборной России в 1/4 финала, это сборная Хорватии. Что вы можете сказать про эту команду?

Д. Б.: Как мы видели, ход их матча с датчанами был очень похож на нашу встречу с испанцами. Есть в Хорватии футболисты высокого уровня, но я думаю, что после сборной Испании нам можно уже никого не бояться. Нужно играть, как умеем. Поддержка трибун обеспечена, поэтому все будет зависеть от футболистов. Шансы есть.

В. Г.: Хорватия и по уровню, и по классу ниже, чем Испания. Но команда с характером. Я считаю, что с ними будет попроще, чем с испанцами. Но нужно сыграть строго, аккуратно, учитывая те возможности, которые у нас есть. Играть необходимо на результат.

— Наша сборная играла в основном от обороны, на поле вышли сразу пять защитников. В матче с хорватами нужно придерживаться такой же тактики?

Д. Б.: Победный состав не меняют.

В. Г.: Количество оборонительных игроков не должно смущать. У нас игра построена на контратаках, потому что атакующий вариант у нас не отработан до конца, исполнителей не хватает, чтобы играть в такой футбол. Для этого должно быть наигранное взаимопонимание. У нас этого пока нет.

Так что для нас тактика, которую мы избрали, идеальна.

— Сегодня играют Бразилия и Мексика. Обе команды показали хорошие результаты на групповом этапе, чего ждать от этого матча?

Д. Б.: Будет очень захватывающий матч. Играют латиноамериканские команды, а это всегда интересно зрелищностью, техническими действиями, быстрыми футболистами с дриблингом.

По всем раскладам должна победить Бразилия, но все мы знаем, что футбол непредсказуем, возможно все.

В. Г.: Очень тяжелая будет игра. Мексиканцы очень хорошо знают бразильцев, они их не боятся, они их и обыгрывали часто. Но сейчас Бразилия сильнее. И по подбору игроков, и по уровню игры они выше мексиканцев. Но, думаю, это не имеет значения. В одном матче мексиканцы максимально мобилизуются и будут играть вторым номером, от обороны, будут искать свои шансы, потому что Бразилия – фаворит в паре.

Но у Мексики достаточно сил и ресурсов, чтобы навязать свою игру.

— Также сегодня сразятся Бельгия и Япония. Считаете ли вы Бельгию безусловным фаворитом этой встречи, или японцы все же дадут бой?

Д. Б.: Бельгия — фаворит, и на всех стандартах, угловых бельгийцы просто сомнут японцев, как минимум, а Лукаку будет хозяйничать в чужой штрафной.

В. Г.: Бельгийцы — фавориты. У них сейчас много очень классных футболистов. Это поколение еще ничего не выигрывало, оно уже созрело для побед. А японцы уже и так вышли в плей-офф, можно сказать, что им повезло, они уже прыгнули выше головы. Япония будет играть раскрепощено, но на результат. Я считаю, что они будут играть так же, как мексиканцы, вторым номером, но навяжут борьбу и чаще будут отходить назад, потому что у бельгийцев очень сильная атака.

Для японцев главное — не дать простора бельгийским нападающим.

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