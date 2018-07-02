«После Испании нам больше некого бояться»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 0:0 1 тайм
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.37 X–4.8 П2–9
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.95 X–2.95 П2–2.7
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.45 X–3.25 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
0:0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
4
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Яго Аспас
3
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
2
1
31
Миши Батшуайи
2
1
32
Дилан Бронн
2
1
33
Рикарду Куарежма
3
1
34
Халид Бутаиб
2
1
35
Джесси Лингард
2
1
36
Хосе Игнасио Начо
2
1
37
Дрис Мертенс
3
1
38
Стивен Цубер
2
1
39
Мусса Ваг
3
1
40
Паулиньо
3
1
41
Такаси Инуи
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Хуан Куадрадо
3
1
45
Юйа Осако
3
1
46
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
47
Хуан Кинтеро
3
1
48
Ян Беднарек
3
1
49
Маркос Рохо
3
1
50
Юрий Газинский
3
1
51
Ирвин Лосано
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Юссуф Поульсен
3
1
63
Неймар
3
1
64
Александар Коларов
3
1
65
Бенжамен Павар
3
1
66
Габриэль Меркадо
3
1
67
Гжегож Крыховяк
3
1
68
Гранит Джака
3
1
69
Ким Юнь Квон
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Садио Мане
3
1
72
Салем Аль-Доссари
3
1
73
Тони Кроос
3
1
74
Тьяго Силва
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хавьер Эрнандес
3
1
77
Хосе Мария Хименес
3
1
78
Марио Манджукич
3
1
79
Александр Головин
3
1
80
Иван Ракитич
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Иско
4
1
85
Кристиан Эриксен
4
1
86
Синдзи Кагава
2
1
87
Карим Ансарифард
3
1
88
Фержани Сасси
3
1
89
Карлос Вела
3
1
90
Виктор Мозес
3
1
91
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
92
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«После Испании нам больше некого бояться»

Булыкин и Гладилин об игре Испания — Россия

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин и экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» рассказали, за счет чего команда Станислава Черчесова смогла обыграть Испанию, а также сделали прогноз на матчи Бразилия — Мексика и Бельгия — Япония.

— Вчера Россия одержала важную победу, сегодня эмоции уже поутихли. За счет чего мы смогли обыграть мощную сборную Испании?

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Дмитрий Булыкин: За счет сумасшедшего настроя, который болельщики передали сборной на стадионе и поддерживали весь матч.

У нашей сборной было большое желание хорошо выступить.

Получилось довести игру до пенальти, где мы оказались сильнее. Здесь еще надо отметить самоотдачу ребят на каждом участке поля. За счет этого удалось пройти сборную Испании; она вчера ничего не смогла противопоставить России.

Валерий Гладилин: Выполнили правильно поставленную перед игрой цель: допустить как можно меньше ошибок и, играя от обороны, навязывать борьбу, контратаковать.

Это основное было. Футболисты выдержали это все от первой и до последней минуты. И была удача, потому что в таких случаях удача – необходимость. Победа заслуженная, выстраданная. Другой план на игру бы не сработал, потому что играть в открытый футбол с испанцами — это несерьезно, потому что их команда более укомплектована во всех линиях, у игроков более высокий класс. Так что выбранная тактика полностью себя оправдала и сработала.

— Уже определился соперник сборной России в 1/4 финала, это сборная Хорватии. Что вы можете сказать про эту команду?

Д. Б.: Как мы видели, ход их матча с датчанами был очень похож на нашу встречу с испанцами. Есть в Хорватии футболисты высокого уровня, но я думаю, что после сборной Испании нам можно уже никого не бояться. Нужно играть, как умеем. Поддержка трибун обеспечена, поэтому все будет зависеть от футболистов. Шансы есть.

В. Г.: Хорватия и по уровню, и по классу ниже, чем Испания. Но команда с характером. Я считаю, что с ними будет попроще, чем с испанцами. Но нужно сыграть строго, аккуратно, учитывая те возможности, которые у нас есть. Играть необходимо на результат.

— Наша сборная играла в основном от обороны, на поле вышли сразу пять защитников. В матче с хорватами нужно придерживаться такой же тактики?

Д. Б.: Победный состав не меняют.

В. Г.: Количество оборонительных игроков не должно смущать. У нас игра построена на контратаках, потому что атакующий вариант у нас не отработан до конца, исполнителей не хватает, чтобы играть в такой футбол. Для этого должно быть наигранное взаимопонимание. У нас этого пока нет.

Так что для нас тактика, которую мы избрали, идеальна.

— Сегодня играют Бразилия и Мексика. Обе команды показали хорошие результаты на групповом этапе, чего ждать от этого матча?

Д. Б.: Будет очень захватывающий матч. Играют латиноамериканские команды, а это всегда интересно зрелищностью, техническими действиями, быстрыми футболистами с дриблингом.

По всем раскладам должна победить Бразилия, но все мы знаем, что футбол непредсказуем, возможно все.

В. Г.: Очень тяжелая будет игра. Мексиканцы очень хорошо знают бразильцев, они их не боятся, они их и обыгрывали часто. Но сейчас Бразилия сильнее. И по подбору игроков, и по уровню игры они выше мексиканцев. Но, думаю, это не имеет значения. В одном матче мексиканцы максимально мобилизуются и будут играть вторым номером, от обороны, будут искать свои шансы, потому что Бразилия – фаворит в паре.

Но у Мексики достаточно сил и ресурсов, чтобы навязать свою игру.

— Также сегодня сразятся Бельгия и Япония. Считаете ли вы Бельгию безусловным фаворитом этой встречи, или японцы все же дадут бой?

Д. Б.: Бельгия — фаворит, и на всех стандартах, угловых бельгийцы просто сомнут японцев, как минимум, а Лукаку будет хозяйничать в чужой штрафной.

В. Г.: Бельгийцы — фавориты. У них сейчас много очень классных футболистов. Это поколение еще ничего не выигрывало, оно уже созрело для побед. А японцы уже и так вышли в плей-офф, можно сказать, что им повезло, они уже прыгнули выше головы. Япония будет играть раскрепощено, но на результат. Я считаю, что они будут играть так же, как мексиканцы, вторым номером, но навяжут борьбу и чаще будут отходить назад, потому что у бельгийцев очень сильная атака.

Для японцев главное — не дать простора бельгийским нападающим.

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