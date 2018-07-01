«Спасибо Акинфееву, что закончил серию пораньше»

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Испании в 1/8 финала в серии пенальти на чемпионате мира — 2018. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а 11-метровые удары лучше исполнили хозяева мундиаля — 4:3.

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Президент страны Владимир Путин после завершения матча позвонил главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

«Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера — с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

«Эмоции положительные. Сложная игра закончилась, еще не осознали до конца произошедшее», — начал свое выступление на послематчевой пресс-конференции Черчесов.

«Как можно не верить в то, что ты победишь и пройдешь дальше? Мы знали, к какой цели мы идем. Мы понимали, что испанцы сильнее, но все должна была показать игра», — добавил наставник.

Кроме того, специалист заявил, что знал, как противостоять «Красной фурии».

«Мы уже играли против сборной Испании, мы знали, что нас ждет, мы знали, как надо против них играть.

Наша задача была вывести команду на такой уровень, чтобы сделать необходимое для победы.

Испанцы забирают мяч у всех, всегда стараются контролировать матч, надо было правильно выбрать тактику на игру против такого соперника. Какие-то вещи не удались, особенно когда в конце силенок уже не хватало», — заявил Черчесов.

Также главный тренер сборной России ответил на вопрос, репетировала ли команда исполнение послематчевых пенальти.

«Серию пенальти на тренировках перед матчем мы не репетировали. Только Артем Дзюба репетировал пенальти, и почему-то — в воротах»,

— заявил наставник российского коллектива.

Вместе с этим Черчесов отметил мужество футболистов сборной России.

«Мужчины, мои ребята — мужчины. Есть какие-то вещи, которые были наработаны. Когда играешь 120 минут, то невозможно с этим не считаться, медицинский штаб проверяет наших футболистов, что у них там творится со здоровьем, физиологию никто не отменял. Надеюсь, что сегодня наши соперники также сыграют 120 минут», — заявил тренер.

Кроме того, наставник рассказал о том, как сборная России перестроилась на игру в пять защитников. На групповом этапе хозяева мундиаля выступали с четырьмя игроками оборонительной линии.

«Честно говоря, мучительно перешли на систему с пятью защитниками, тренерскому штабу понятно, как играть, но главные актеры — футболисты, их надо убедить. Спасибо им, они все поняли, все функции исполняли. Что касается Артема Дзюбы, то мы и планировали его заменить. Когда центральные защитники уже были возле нашей штрафной, нам хотелось убегать в отрыв», — отметил тренер.

Также специалист рассказал о состоянии защитника Юрия Жиркова.

«Для Жиркова это был, наверное, последний матч на турнире. У него были проблемы с ногой. Разве что к финалу его подготовим», — заявил Черчесов.

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро на послематчевой пресс-конференции отметил, что работа Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу приносит успех.

«Я не хочу оценивать российскую сборную, пусть это сделает их тренер, он отлично работает. Мы желаем сборной России всего самого доброго, пусть достигнут на чемпионате мира того результата, который они заслуживают.

Мы понимали, что сборная России хорошо защищается и прекрасно играет на стандартных положениях, у них есть габаритные футболисты. Нам было трудно сегодня вырвать победу, пришлось идти на риск, который не оправдался»,

— заявил главный тренер сборной Испании.

Полузащитник национальной команды России Александр Головин после матча рассказал, что для него было самым сложным.

«Самым сложным было терпеть. Они хорошо контролировали игру, нам не хватало сил. В такой ситуации хладнокровие превыше всего. Главное, принимать правильные решения, не волноваться», — заявил Головин.

«Долго с радостью не надо затягивать. Все возможные соперники по четвертьфиналу очень хорошие, выбирать не приходится», — заявил футболист в эфире «Матч ТВ».

Ставший автором единственного гола сборной России нападающий Артем Дзюба заявил, что футболисты сумели подарить всем праздник.

«Даже не представляю, что сейчас творится в стране, спасибо огромное. Мы подарили праздник себе и всем, через боль, через судороги, но мы верили до конца.

Верили, что в конце Акинфеев возьмет пенальти. Три или четыре футболиста сказали, что он возьмет два пенальти», — рассказал Дзюба.

Полузащитник Роман Зобнин после матча поблагодарил голкипера Игоря Акинфеева за то, что тот преждевременно закончил серию пенальти.

«Во время серии пенальти все переживают за партнеров. Я должен был бить пятым. Спасибо Игорю за то, что не дал мне пробить!

Сегодня — празднуем, завтра — восстанавливаемся, готовимся к следующему сопернику. Мы все адекватные ребята и все понимаем. Уже завтра будем готовиться к следующему раунду», — добавил полузащитник.

Другой хавбек сборной России Александр Самедов рассказал о гордости после победы.

«В целом фантастические игра и результат, была самоотдача, мы выполнили план на игру. Конечно, есть гордость после победы над чемпионами мира 2010 года — это фантастический результат.

Испанцы — отличная команда, которая играет в контроль мяча. С ними надо много терпеть, выполнять много черновой работы, но это единственное противоядие против такой команды», — сказал Самедов.

Хавбек Денис Черышев отметил, что в сборную России никто не верил до мундиаля.

«Слов нет, никто в такое не верил перед чемпионатом мира, но мы доказали, что можем.

Хорошо оборонялись против сборной Испании, хотя против них всегда тяжело играть. Дотерпели до серии пенальти. Вся страна может гордиться», — заявил Черышев.

Полузащитник сборной Испании Коке заявил о том, что считает несправедливым поражение своей команды от россиян. «Мы приехали в Россию с большими надеждами и амбициями. Сборная Испании давно не терпела поражений, сегодня такое случилось, едем домой, что тут говорить.

Результат несправедливый, весь матч мы провели на чужой половине поля. О какой справедливости результата может идти речь, если ты большую часть времени проводишь на чужой половине поля и в итоге играешь против 11 человек в глухой обороне, когда сложно найти пространство»,

— сказал Коке.

Еще один игрок национальной команды Испании Андрес Иньеста рассказал, что завершает карьеру в сборной.

«Этот матч стал последним для меня в футболке национальной команды. Завершена эта чудесная глава моей жизни. К сожалению, иногда все заканчивается не так, как мы мечтаем. Сборной Испании снова важно найти путь к успеху, это гораздо сложнее, чем кажется, но Испания сможет это сделать», — отметил 34-летний игрок.

Иньеста в составе сборной выиграл чемпионат мира и стал двукратным чемпионом Европы.

Свой четвертьфинальный матч на мундиале сборная России проведет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Соперником хозяев турнира станет победитель поединка Хорватия – Дания. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

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