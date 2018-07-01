Биты хозяевами и жребием: как СССР и Россия играли в плей-офф

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–4.25 П2–6.5
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.83 X–3.2 П2–5.2
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.47 X–4.5 П2–8.1
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.38 X–4.7 П2–9
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.9 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Серхио Агуэро
4
2
9
Йерри Мина
2
2
10
Артём Дзюба
3
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Яго Аспас
2
1
27
Кейсуке Хонда
2
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Хосе Игнасио Начо
1
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Рикарду Куарежма
3
1
35
Анте Ребич
2
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Юссуф Поульсен
2
1
38
Джесси Лингард
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Александр Головин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Хосе Мария Хименес
3
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Биты хозяевами и жребием: как СССР и Россия играли в плей-офф

Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

1 июля сборная России по футболу впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата мира. «Газета.Ru» вспоминает, как отечественная команда проводила матчи на вылет на крупных турнирах.

Чемпионат мира — 1958

Дебют сборной СССР на чемпионатах мира состоялся в 1958 году. В Швецию команда приехала в ранге действующих обладателей золотых медалей Олимпиады.

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На групповом этапе советские футболисты сыграли вничью с Англией (2:2), обыграли Австрию (2:0) и уступили Бразилии (0:2).

Любопытно, что у родоначальников вида спорта по итогам группового этапа было ровно столько же очков — британцы трижды сыграли вничью. Совпадали даже разница и количество забитых мячей. До правила фейр-плей тогда еще не додумались — команды сыграли дополнительный матч.

СССР одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Анатолий Ильин. В четвертьфинале советские футболисты проиграли хозяевам турнира шведам — 0:2. Скорее всего, сказалась усталость — команда проводила третью игру за пять дней.

Чемпионат Европы — 1960

Некоторое время чемпионаты Европы представляли собой исключительно плей-офф. В финальной части выступали четыре команды, которые играли полуфиналы, финал и матч за третье место.

На первом же континентальном первенстве национальная команда СССР добилась успеха, взяв золотые медали. Пожалуй, это главное достижение в истории отечественного футбола.

В полуфинале команда разгромила Чехословакию (3:0), а в решающем матче оказалась сильнее Югославии (2:1). Ставший «золотым» мяч в дополнительное время забил Виктор Понедельник.

Чемпионат мира — 1962

Следующий чемпионат мира проходил в Чили. Сборная СССР заняла первое место в группе, обыграв Югославию (2:0) и Уругвай (2:1), а также сыграв вничью с Колумбией (4:4).

Как и четыре года назад, в первом раунде плей-офф советским футболистам противостояли хозяева турнира. И вновь этот опыт оказался неудачным. Встреча завершилась со счетом 1:2, а отечественная команда снова остановилась в шаге от полуфинала.

Чемпионат Европы — 1964

Второе континентальное первенство было популярнее первого. В отборочном раунде участвовали уже не 17, а 28 команд. В квалификации сборная СССР одолела в двухматчевых противостояниях Италию и Швецию, а в полуфинале проходившей в Испании финальной части разгромила датчан со счетом 3:0.

В финале нашими соперниками вновь стали хозяева турнира. И вновь советские игроки уступили. Команды обменялись голами в самом начале встречи. На точный удар Хесуса Марии Переды соперник ответил мячом Галимзяна Хусаинова.

Развязка наступила на 84-й минуте, когда голом отметился Марселино. Встреча завершилась со счетом 2:1. «Сантьяго Бернабеу» ликовал, а сборная СССР не смогла защитить титул.

Чемпионат мира — 1966

Это был самый успешный чемпионат в нашей истории. Сборная СССР не смогла выиграть медаль, но добралась до полуфинала мирового первенства.

На групповом этапе проходившего в Англии турнира советские футболисты победили всех своих соперников: КНДР (3:0), Италию (1:0) и Чили (2:1).

Исторический четвертьфинал отечественная сборная проводила против Венгрии в Сандерленде. Встреча завершилась со счетом 2:1, голами в составе победителей отметились Игорь Численко и Валерий Поркуян.

В полуфинале и матче за третье место СССР проиграл ФРГ и Португалии с одинаковым счетом 1:2. Таким образом, эти цифры горели на табло в четырех матчах национальной команды подряд.

Чемпионат Европы — 1968

На этот раз сборная СССР не смогла даже выйти в финал континентального первенства. В полуфинале отечественная команда вновь пострадала от хозяев турнира. На этот раз — итальянцев.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Серии пенальти тогда еще не было, и победитель определялся по жребию.

Процедура проходила в небольшой комнате, где собрались главный судья матча, представитель УЕФА и капитаны команд. Арбитр подбросил монетку в 10 франков и Джачинто Факкетти угадал сторону.

Любопытно, что первому высказаться дали капитану советской сборной Альберту Шестерневу, но тот буквально потерял дар речи от напряжения.

В матче за третье место СССР уступил Англии со счетом 0:2.

Чемпионат мира — 1970

На очередном чемпионате мира главная команда страны вновь заняла первое место в группе, сыграв вничью с Мексикой (0:0), а также победив Бельгию (4:1) и Сальвадор (2:0).

В напряженном четвертьфинале советские футболисты уступили Уругваю, пропустив решающий мяч от Виктора Эспарраго в дополнительное время на 116-й минуте.

Чемпионат Европы — 1972

Во второй половине 70-х годов советский футбол был на спаде. После этого чемпионата Европы сборная три раза подряд не могла пробиться на континентальный форум.

В полуфинале проходившего в Бельгии турнира советские футболисты с минимальным счетом одолели Венгрию. Единственный мяч забил Анатолий Коньков. Финал же получился для команды Александра Пономарева провальным. СССР был разгромлен ФРГ — 0:3.

Чемпионат мира — 1986

Возвращение на мундиаль после серии неудач состоялось в 1982 году, однако тогда сборная СССР в плей-офф не играла, оступившись на стадии второго группового этапа.

В 1986 году чемпионат мира проводился по новой системе. 24 команды были разбиты на шесть групп, в плей-офф выходили в общей сложности 16 коллективов.

Советская команда победила в своем квартете, разгромив Венгрию (6:0), сыграв вничью с Францией (1:1) и одолев Канаду (2:0).

В первом раунде плей-офф СССР играл с Бельгией. Этот матч стал одним из самых драматичных в истории отечественного футбола. Благодаря блестящим голам Игоря Беланова советские футболисты дважды выходили вперед, однако бельгийцам все-таки удалось восстановить равновесие и перевести встречу в дополнительное время. Основное завершилось с результатом 2:2.

В экстра-таймах «красные дьяволы» забили два мяча — и, казалось, что исход матча был решен. Но гол с пенальти от Беланова вернул интригу. Однако сравнять счет СССР так и не удалось — 3:4.

Это был последний матч плей-офф на чемпионатах мира для отечественного футбола. Ждать следующего нам пришлось 32 года.

Чемпионат Европы — 1988

Ровно тридцать лет назад отечественная сборная в последний раз в своей истории играла в финале чемпионата Европы. На групповом этапе проходившего в ФРГ континентального первенства СССР занял первое место в квартете, обыграв Нидерланды (1:0) и Англию (3:1), а также сыграв вничью с Ирландией (1:1).

В полуфинале команда под руководством Валерия Лобановского одолела Италию (2:0), однако в решающем поединке с этим же счетом неожиданно уступила все тем же Нидерландам. Ворота советской команды поразили Руд Гуллит и Марко ван Бастен.

Чемпионат Европы — 2008

Десять лет назад сборная России впервые в своей истории оказалась в плей-офф чемпионата Европы. На групповом этапе команда Гуса Хиддинка разгромно уступила Испании (1:4), но затем наверстала упущенное в поединках с Грецией (1:0) и Швецией (2:0).

А дальше был матч с Голландией, который вписан золотыми буквами в историю российского футбола. Отечественная сборная провела встречу в блестящей манере, победив соперника в дополнительное время со счетом 3:1.

После этого случился разгром от Испании в полуфинале со счетом 0:3. Но этого уже никто не помнит. Впрочем, было бы хорошо, если сборная России сегодня сумеет вернуть сопернику должок. Хотя сделать это будет очень сложно.

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