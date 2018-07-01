Биты хозяевами и жребием: как СССР и Россия играли в плей-офф

Чемпионат мира — 1958

Дебют сборной СССР на чемпионатах мира состоялся в 1958 году. В Швецию команда приехала в ранге действующих обладателей золотых медалей Олимпиады.

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На групповом этапе советские футболисты сыграли вничью с Англией (2:2), обыграли Австрию (2:0) и уступили Бразилии (0:2).

Любопытно, что у родоначальников вида спорта по итогам группового этапа было ровно столько же очков — британцы трижды сыграли вничью. Совпадали даже разница и количество забитых мячей. До правила фейр-плей тогда еще не додумались — команды сыграли дополнительный матч.

СССР одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Анатолий Ильин. В четвертьфинале советские футболисты проиграли хозяевам турнира шведам — 0:2. Скорее всего, сказалась усталость — команда проводила третью игру за пять дней.

Чемпионат Европы — 1960

Некоторое время чемпионаты Европы представляли собой исключительно плей-офф. В финальной части выступали четыре команды, которые играли полуфиналы, финал и матч за третье место.

На первом же континентальном первенстве национальная команда СССР добилась успеха, взяв золотые медали. Пожалуй, это главное достижение в истории отечественного футбола.

В полуфинале команда разгромила Чехословакию (3:0), а в решающем матче оказалась сильнее Югославии (2:1). Ставший «золотым» мяч в дополнительное время забил Виктор Понедельник.

Чемпионат мира — 1962

Следующий чемпионат мира проходил в Чили. Сборная СССР заняла первое место в группе, обыграв Югославию (2:0) и Уругвай (2:1), а также сыграв вничью с Колумбией (4:4).

Как и четыре года назад, в первом раунде плей-офф советским футболистам противостояли хозяева турнира. И вновь этот опыт оказался неудачным. Встреча завершилась со счетом 1:2, а отечественная команда снова остановилась в шаге от полуфинала.

Чемпионат Европы — 1964

Второе континентальное первенство было популярнее первого. В отборочном раунде участвовали уже не 17, а 28 команд. В квалификации сборная СССР одолела в двухматчевых противостояниях Италию и Швецию, а в полуфинале проходившей в Испании финальной части разгромила датчан со счетом 3:0.

В финале нашими соперниками вновь стали хозяева турнира. И вновь советские игроки уступили. Команды обменялись голами в самом начале встречи. На точный удар Хесуса Марии Переды соперник ответил мячом Галимзяна Хусаинова.

Развязка наступила на 84-й минуте, когда голом отметился Марселино. Встреча завершилась со счетом 2:1. «Сантьяго Бернабеу» ликовал, а сборная СССР не смогла защитить титул.

Чемпионат мира — 1966

Это был самый успешный чемпионат в нашей истории. Сборная СССР не смогла выиграть медаль, но добралась до полуфинала мирового первенства.

На групповом этапе проходившего в Англии турнира советские футболисты победили всех своих соперников: КНДР (3:0), Италию (1:0) и Чили (2:1).

Исторический четвертьфинал отечественная сборная проводила против Венгрии в Сандерленде. Встреча завершилась со счетом 2:1, голами в составе победителей отметились Игорь Численко и Валерий Поркуян.

В полуфинале и матче за третье место СССР проиграл ФРГ и Португалии с одинаковым счетом 1:2. Таким образом, эти цифры горели на табло в четырех матчах национальной команды подряд.

Чемпионат Европы — 1968

На этот раз сборная СССР не смогла даже выйти в финал континентального первенства. В полуфинале отечественная команда вновь пострадала от хозяев турнира. На этот раз — итальянцев.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Серии пенальти тогда еще не было, и победитель определялся по жребию.

Процедура проходила в небольшой комнате, где собрались главный судья матча, представитель УЕФА и капитаны команд. Арбитр подбросил монетку в 10 франков и Джачинто Факкетти угадал сторону.

Любопытно, что первому высказаться дали капитану советской сборной Альберту Шестерневу, но тот буквально потерял дар речи от напряжения.

В матче за третье место СССР уступил Англии со счетом 0:2.

Чемпионат мира — 1970

На очередном чемпионате мира главная команда страны вновь заняла первое место в группе, сыграв вничью с Мексикой (0:0), а также победив Бельгию (4:1) и Сальвадор (2:0).

В напряженном четвертьфинале советские футболисты уступили Уругваю, пропустив решающий мяч от Виктора Эспарраго в дополнительное время на 116-й минуте.

Чемпионат Европы — 1972

Во второй половине 70-х годов советский футбол был на спаде. После этого чемпионата Европы сборная три раза подряд не могла пробиться на континентальный форум.

В полуфинале проходившего в Бельгии турнира советские футболисты с минимальным счетом одолели Венгрию. Единственный мяч забил Анатолий Коньков. Финал же получился для команды Александра Пономарева провальным. СССР был разгромлен ФРГ — 0:3.

Чемпионат мира — 1986

Возвращение на мундиаль после серии неудач состоялось в 1982 году, однако тогда сборная СССР в плей-офф не играла, оступившись на стадии второго группового этапа.

В 1986 году чемпионат мира проводился по новой системе. 24 команды были разбиты на шесть групп, в плей-офф выходили в общей сложности 16 коллективов.

Советская команда победила в своем квартете, разгромив Венгрию (6:0), сыграв вничью с Францией (1:1) и одолев Канаду (2:0).

В первом раунде плей-офф СССР играл с Бельгией. Этот матч стал одним из самых драматичных в истории отечественного футбола. Благодаря блестящим голам Игоря Беланова советские футболисты дважды выходили вперед, однако бельгийцам все-таки удалось восстановить равновесие и перевести встречу в дополнительное время. Основное завершилось с результатом 2:2.

В экстра-таймах «красные дьяволы» забили два мяча — и, казалось, что исход матча был решен. Но гол с пенальти от Беланова вернул интригу. Однако сравнять счет СССР так и не удалось — 3:4.

Это был последний матч плей-офф на чемпионатах мира для отечественного футбола. Ждать следующего нам пришлось 32 года.

Чемпионат Европы — 1988

Ровно тридцать лет назад отечественная сборная в последний раз в своей истории играла в финале чемпионата Европы. На групповом этапе проходившего в ФРГ континентального первенства СССР занял первое место в квартете, обыграв Нидерланды (1:0) и Англию (3:1), а также сыграв вничью с Ирландией (1:1).

В полуфинале команда под руководством Валерия Лобановского одолела Италию (2:0), однако в решающем поединке с этим же счетом неожиданно уступила все тем же Нидерландам. Ворота советской команды поразили Руд Гуллит и Марко ван Бастен.

Чемпионат Европы — 2008

Десять лет назад сборная России впервые в своей истории оказалась в плей-офф чемпионата Европы. На групповом этапе команда Гуса Хиддинка разгромно уступила Испании (1:4), но затем наверстала упущенное в поединках с Грецией (1:0) и Швецией (2:0).

А дальше был матч с Голландией, который вписан золотыми буквами в историю российского футбола. Отечественная сборная провела встречу в блестящей манере, победив соперника в дополнительное время со счетом 3:1.

После этого случился разгром от Испании в полуфинале со счетом 0:3. Но этого уже никто не помнит. Впрочем, было бы хорошо, если сборная России сегодня сумеет вернуть сопернику должок. Хотя сделать это будет очень сложно.

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