«Медведь меня не съел»: как фанат пристыдил британские СМИ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–4.25 П2–6.5
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.8
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.65 П2–8.5
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.15 X–2.95 П2–2.55
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Серхио Агуэро
4
2
9
Йерри Мина
2
2
10
Артём Дзюба
3
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Яго Аспас
2
1
27
Кейсуке Хонда
2
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Хосе Игнасио Начо
1
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Рикарду Куарежма
3
1
35
Анте Ребич
2
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Юссуф Поульсен
2
1
38
Джесси Лингард
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Александр Головин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Хосе Мария Хименес
3
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Медведь меня не съел»: как фанат пристыдил британские СМИ

Английский фанат пристыдил британские СМИ после поездки в Россию‍

Болельщик сборной Англии по футболу Мэтт Мэйбери раскритиковал британские СМИ за недостоверные публикации о России, где в данный момент проходит чемпионат мира. По словам фаната «трех львов», прессе должно быть стыдно за «явную пропаганду против россиян».

Фанат сборной Англии по футболу Мэтт Мэйбери раскритиковал британские СМИ после поездки в Россию, где в данный момент проходит чемпионат мира — 2018. По словам болельщика «трех львов», английская пресса в преддверии мундиаля позволила себе ряд публикаций, на деле оказавшихся некорректными.

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна»,

— написал фанат в своем твиттере.

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Напомним, что материалы об ужасах путешествия в Россию на ЧМ-2018 для британских болельщиков стали появляться в английской прессе задолго до начала турнира. В числе главных «страшилок» СМИ Великобритании использовали многочисленные рассказы о намерении российских фанатов «подобающе встретить» гостей из Соединенного Королевства.

Наибольшего резонанса добился фильм телеканала «Би-би-си-2» под названием «Армия российских хулиганов», в котором рассказывалось о желании россиян довершить начатое в Марселе-2016, где, как известно, происходили ожесточенные столкновения отечественных и британских «ультрас».

Режиссер ленты Алекс Стокли фон Статцер ради «наибольшей достоверности» даже приезжал в Россию для личной встречи с лидерами и участниками самых известных фанатских группировок страны — например, «Орловских мясников» и «Гладиаторов».

А, пожалуй, самым устрашающим моментом картины стали кадры из Ростова-на-Дону, одного из городов ЧМ-2018, на которых местные хулиганы проводят «ожесточенные тренировки и отборочные драки фанатов». Как объяснили сами создатели «Армии российских хулиганов», целью их работы было оповещение сограждан о неприветливости россиян еще перед стартом мундиаля.

Справедливости ради, случались схожие утверждения и в других странах. Так, уже в апреле этого года в США («звездно-полосатые», напомним, не сумели попасть в топ-32 чемпионата мира, провалив квалификацию) об опасности поездки в Россию на главный футбольный турнир четырехлетия предупредили не просто СМИ, но представители Белого дома.

«Я бы подумал дважды перед тем, как ехать в Россию, поскольку у нас не будет тех же возможностей защитить наших граждан или хотя бы заниматься обыкновенными консульскими вопросами, когда мы окажемся там. В такую же ситуацию попадут и другие страны. Представители любого государства будут одинаково беспокоиться о недостатке консульской помощи в России», — заявил один из высокопоставленных американских политиков.

К счастью, далеко не во всех ведомствах рассматривали чемпионат мира под таким углом. К примеру, в британской полиции вполне разумно призвали английских болельщиков воздержаться от провокаций и нетипичных для аборигенов шуток в ходе мундиаля.

«Шутки, к которым английские фанаты прибегали в других странах, в России не поймут, — подчеркнул главный констебль английского графства Южный Йоркшир Марк Робертс, ответственный за безопасность футболистов и поклонников сборной Англии на турнире. — Некоторые британские болельщики думают, что это просто шуточки, ничего серьезного. Однако в России подобные вещи так восприниматься не будут. Таким образом вы лишь привлечете внимание и усилите риски по отношению к себе. Российское общество отличают сильные патриотические настроения».

Он также добавил, что в некоторых городах ЧМ-2018 нужно вести себя с особым пониманием и почтением к важным для местных жителей величинам.

«Это, например, Волгоград, в прошлом носивший название Сталинград — место одного из самых ожесточенных сражений Второй мировой войны. Болельщики должны быть внимательными, и нам нужно проявить определенную деликатность восприятия.

Мы ведь не ожидаем того, что фанаты сборных других стран приедут в Великобританию и проявят неуважение по отношению к Кенотафу (известный британский монумент в память о жертвах Первой мировой войны — «Газета.Ru»)», — заключил полицейский.

Добавим, что в плане атмосферы ЧМ-2018 на данный момент мало кого разочаровал — если к качеству самого футбола на турнире еще можно придраться, то околоспортивную обстановку хвалят в первую очередь сами иностранные болельщики. Многие из них отмечают, что происходящее в июне-июле этого года в России больше похоже на один огромный межнациональный карнавал.

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