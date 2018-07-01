«Медведь меня не съел»: как фанат пристыдил британские СМИ

Фанат сборной Англии по футболу Мэтт Мэйбери раскритиковал британские СМИ после поездки в Россию, где в данный момент проходит чемпионат мира — 2018. По словам болельщика «трех львов», английская пресса в преддверии мундиаля позволила себе ряд публикаций, на деле оказавшихся некорректными.

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна»,

— написал фанат в своем твиттере.

Реклама

Напомним, что материалы об ужасах путешествия в Россию на ЧМ-2018 для британских болельщиков стали появляться в английской прессе задолго до начала турнира. В числе главных «страшилок» СМИ Великобритании использовали многочисленные рассказы о намерении российских фанатов «подобающе встретить» гостей из Соединенного Королевства.

Наибольшего резонанса добился фильм телеканала «Би-би-си-2» под названием «Армия российских хулиганов», в котором рассказывалось о желании россиян довершить начатое в Марселе-2016, где, как известно, происходили ожесточенные столкновения отечественных и британских «ультрас».

Режиссер ленты Алекс Стокли фон Статцер ради «наибольшей достоверности» даже приезжал в Россию для личной встречи с лидерами и участниками самых известных фанатских группировок страны — например, «Орловских мясников» и «Гладиаторов».

А, пожалуй, самым устрашающим моментом картины стали кадры из Ростова-на-Дону, одного из городов ЧМ-2018, на которых местные хулиганы проводят «ожесточенные тренировки и отборочные драки фанатов». Как объяснили сами создатели «Армии российских хулиганов», целью их работы было оповещение сограждан о неприветливости россиян еще перед стартом мундиаля.

Справедливости ради, случались схожие утверждения и в других странах. Так, уже в апреле этого года в США («звездно-полосатые», напомним, не сумели попасть в топ-32 чемпионата мира, провалив квалификацию) об опасности поездки в Россию на главный футбольный турнир четырехлетия предупредили не просто СМИ, но представители Белого дома.

«Я бы подумал дважды перед тем, как ехать в Россию, поскольку у нас не будет тех же возможностей защитить наших граждан или хотя бы заниматься обыкновенными консульскими вопросами, когда мы окажемся там. В такую же ситуацию попадут и другие страны. Представители любого государства будут одинаково беспокоиться о недостатке консульской помощи в России», — заявил один из высокопоставленных американских политиков.

К счастью, далеко не во всех ведомствах рассматривали чемпионат мира под таким углом. К примеру, в британской полиции вполне разумно призвали английских болельщиков воздержаться от провокаций и нетипичных для аборигенов шуток в ходе мундиаля.

«Шутки, к которым английские фанаты прибегали в других странах, в России не поймут, — подчеркнул главный констебль английского графства Южный Йоркшир Марк Робертс, ответственный за безопасность футболистов и поклонников сборной Англии на турнире. — Некоторые британские болельщики думают, что это просто шуточки, ничего серьезного. Однако в России подобные вещи так восприниматься не будут. Таким образом вы лишь привлечете внимание и усилите риски по отношению к себе. Российское общество отличают сильные патриотические настроения».

Он также добавил, что в некоторых городах ЧМ-2018 нужно вести себя с особым пониманием и почтением к важным для местных жителей величинам.

«Это, например, Волгоград, в прошлом носивший название Сталинград — место одного из самых ожесточенных сражений Второй мировой войны. Болельщики должны быть внимательными, и нам нужно проявить определенную деликатность восприятия.

Мы ведь не ожидаем того, что фанаты сборных других стран приедут в Великобританию и проявят неуважение по отношению к Кенотафу (известный британский монумент в память о жертвах Первой мировой войны — «Газета.Ru»)», — заключил полицейский.

Добавим, что в плане атмосферы ЧМ-2018 на данный момент мало кого разочаровал — если к качеству самого футбола на турнире еще можно придраться, то околоспортивную обстановку хвалят в первую очередь сами иностранные болельщики. Многие из них отмечают, что происходящее в июне-июле этого года в России больше похоже на один огромный межнациональный карнавал.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».