Затмили Месси и Роналду: 3 лучших игрока первого дня плей-офф

Килиан Мбаппе (Франция)

Об этом 19-летнем французе говорят уже не первый год и прочат молодому таланту большое будущее. Но Мбаппе не обращает внимания на мысли о грядущем, а живет настоящим и показывает себя во всей красе.

В матче 1/8 финала против сборной Аргентины нападающий «ПСЖ» отметился тремя результативными действиями: заработал для своей команды пенальти, который реализовал Антуан Гризманн, открыв счет, а также дважды «перебросил» свою фамилию на табло, оформив дубль.

Таким образом, Мбаппе принес сборной Франции победу (4:3), которая вывела ее в четвертьфинал турнира. За это организаторы мундиаля признали его лучшим игроком матча.

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В ходе встречи Килиан вписал свое имя в историю мирового футбола: форвард стал первым с 1958 года молодым футболистом на чемпионате мира, которому удалось отметиться двумя голами в матче. Сделал он это в возрасте 19 лет и шести месяцев. Самым молодым игроком, оформившим дубль на мундиале, и поныне является легендарный Пеле.

Бывший нападающий сборной Бразилии забил два мяча в ворота Швеции в финале чемпионата мира — 1958.

Сам же Мбаппе считает, что участие в мировом первенстве является отличной возможностью проявить себя.

«Я всегда говорил, что на чемпионате мира играют только лучшие футболисты. Уверен, что нет лучшего места для проявления своих качеств, чем мундиаль. Я доволен своей игрой», — сказал француз после матча.

Выступление молодого нападающего оценил и главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам, который ответил на вопрос о сравнении Мбаппе с бывший бразильским форвардом Роналдо.

«Людям нравится сравнивать разных игроков, особенно играющих в нападении. Он очень быстрый, но Килиан быстрее. И ему требуется больше свободных зон. Он способен выполнять огромный объем работы, но, мне кажется, глупо сравнивать чемпиона мира с юным и подающим надежды талантом. Я счастлив, что у меня есть такой подопечный. Приятно, что он проявил себя в таком важном матче», — сказал наставник французской сборной.

Всего Мбаппе провел на турнире четыре матча, в которых отметился тремя голами. В прошедшем сезоне Лиги 1 нападающий «ПСЖ» забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач в 28 встречах.

Эдинсон Кавани (Уругвай)

Спустя два часа после окончания матча Франция — Аргентина на футбольное поле стадиона «Фишт» в Сочи за право сыграть в 1/4 финала мундиаля вышли спорить футболисты Португалии и Уругвая.

Главным героем встречи стал уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который оформил победный дубль.

Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда Кавани замкнул навес Луиса Суареса. На гол сборной Уругвая португальцы ответили лишь в начале второго тайма: Пепе повторил «трюк» уругвайского голеадора и отправил мяч в сетку ворот после подачи Рафаэля Геррейро.

Радость действующих чемпионов Европы, впрочем, была недолгой: на 62-й минуте Кавани сделал счет, подобный номеру на его футболке, — 2:1.

Естественно, главный показатель нападающего — это голы. Однако Эдинсон продемонстрировал не только свои бомбардирские навыки, но и проявил себя как командный игрок.

За 15 минут до конца основного времени встречи уругвайский форвард был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Сразу же после этого сборная Уругвая столкнулась с сильнейшим давлением со стороны соперника и едва сумела удержать победный результат.

Для уточнения — в Сочи Кавани четырежды предпринял попытку отобрать мяч у соперника, и три раза сделал это успешно.

По итогам встречи организаторы чемпионата мира признали автора победного дубля лучшим игроком матча. Всего на турнире 31-летний уругваец отличился трижды. К слову, Кавани является лучшим бомбардиром чемпионата Франции прошедшего сезона — 28 голов в 32-х встречах.

На фоне игроков, которым удалось записать свою фамилию на табло, зачастую без внимания остаются те, кто внес немалый вклад в достижение победного результата. Таковым мог бы стать уругвайский защитник Диего Лашальт, но не в нашем случае.

25-летний уругваец баскского происхождения сумел закрыть весь свой левый фланг, полностью выключив из игры Адриена Силву и вынудив его освободить место на поле опытному Рикарду Куарежме.

С выходом Куарежмы работа у Лашальта удвоилась: португальскому полузащитнику пришлось взять на себя обязанности Криштиану Роналду по созданию голевых моментов, и всякий раз он, получая мяч, видел на своем пути уругвайского латераля, которого обыграл лишь единожды.

Лашальт весьма популярен в чемпионате Италии. В 2013 году он покинул родной «Дефенсор Спортинг» ради миланского «Интера», однако составить конкуренцию японцу Юто Нагатомо у него не получилось. В связи с этим уругваец пошел искать счастья в менее именитых итальянских клубах, скитаясь по арендам.

В итоге в 2016 году Лашальт подписал контракт с «Дженоа», за который выступает до сих пор и является игроком основного состава.

По итогам прошедшего сезона Серии А уругвайский фланговый защитник имел на своем счету три гола и столько же результативных передач в 32 матчах.

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