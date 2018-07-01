Затмили Месси и Роналду: 3 лучших игрока первого дня плей-офф

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–4.25 П2–6.5
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.8
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.65 П2–8.5
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.15 X–2.95 П2–2.55
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Серхио Агуэро
4
2
9
Йерри Мина
2
2
10
Артём Дзюба
3
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Яго Аспас
2
1
27
Кейсуке Хонда
2
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Хосе Игнасио Начо
1
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Рикарду Куарежма
3
1
35
Анте Ребич
2
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Юссуф Поульсен
2
1
38
Джесси Лингард
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Александр Головин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Хосе Мария Хименес
3
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Затмили Месси и Роналду: 3 лучших игрока первого дня плей-офф

Сборная Уругвая сыграет с Францией в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Франции одолела команду Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, где сыграет с уругвайцами, которые оказались сильнее португальцев. «Газета.Ru» представляет лучших игроков первого дня плей-офф мундиаля, проявивших себя эффективнее Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Килиан Мбаппе (Франция)

Об этом 19-летнем французе говорят уже не первый год и прочат молодому таланту большое будущее. Но Мбаппе не обращает внимания на мысли о грядущем, а живет настоящим и показывает себя во всей красе.

В матче 1/8 финала против сборной Аргентины нападающий «ПСЖ» отметился тремя результативными действиями: заработал для своей команды пенальти, который реализовал Антуан Гризманн, открыв счет, а также дважды «перебросил» свою фамилию на табло, оформив дубль.

Таким образом, Мбаппе принес сборной Франции победу (4:3), которая вывела ее в четвертьфинал турнира. За это организаторы мундиаля признали его лучшим игроком матча.

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В ходе встречи Килиан вписал свое имя в историю мирового футбола: форвард стал первым с 1958 года молодым футболистом на чемпионате мира, которому удалось отметиться двумя голами в матче. Сделал он это в возрасте 19 лет и шести месяцев. Самым молодым игроком, оформившим дубль на мундиале, и поныне является легендарный Пеле.

Бывший нападающий сборной Бразилии забил два мяча в ворота Швеции в финале чемпионата мира — 1958.

Сам же Мбаппе считает, что участие в мировом первенстве является отличной возможностью проявить себя.

«Я всегда говорил, что на чемпионате мира играют только лучшие футболисты. Уверен, что нет лучшего места для проявления своих качеств, чем мундиаль. Я доволен своей игрой», — сказал француз после матча.

Выступление молодого нападающего оценил и главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам, который ответил на вопрос о сравнении Мбаппе с бывший бразильским форвардом Роналдо.

«Людям нравится сравнивать разных игроков, особенно играющих в нападении. Он очень быстрый, но Килиан быстрее. И ему требуется больше свободных зон. Он способен выполнять огромный объем работы, но, мне кажется, глупо сравнивать чемпиона мира с юным и подающим надежды талантом. Я счастлив, что у меня есть такой подопечный. Приятно, что он проявил себя в таком важном матче», — сказал наставник французской сборной.

Всего Мбаппе провел на турнире четыре матча, в которых отметился тремя голами. В прошедшем сезоне Лиги 1 нападающий «ПСЖ» забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач в 28 встречах.

Эдинсон Кавани (Уругвай)

Спустя два часа после окончания матча Франция — Аргентина на футбольное поле стадиона «Фишт» в Сочи за право сыграть в 1/4 финала мундиаля вышли спорить футболисты Португалии и Уругвая.

Главным героем встречи стал уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который оформил победный дубль.

Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда Кавани замкнул навес Луиса Суареса. На гол сборной Уругвая португальцы ответили лишь в начале второго тайма: Пепе повторил «трюк» уругвайского голеадора и отправил мяч в сетку ворот после подачи Рафаэля Геррейро.

Радость действующих чемпионов Европы, впрочем, была недолгой: на 62-й минуте Кавани сделал счет, подобный номеру на его футболке, — 2:1.

Естественно, главный показатель нападающего — это голы. Однако Эдинсон продемонстрировал не только свои бомбардирские навыки, но и проявил себя как командный игрок.

За 15 минут до конца основного времени встречи уругвайский форвард был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Сразу же после этого сборная Уругвая столкнулась с сильнейшим давлением со стороны соперника и едва сумела удержать победный результат.

Для уточнения — в Сочи Кавани четырежды предпринял попытку отобрать мяч у соперника, и три раза сделал это успешно.

По итогам встречи организаторы чемпионата мира признали автора победного дубля лучшим игроком матча. Всего на турнире 31-летний уругваец отличился трижды. К слову, Кавани является лучшим бомбардиром чемпионата Франции прошедшего сезона — 28 голов в 32-х встречах.

Диего Лашальт (Уругвай)

На фоне игроков, которым удалось записать свою фамилию на табло, зачастую без внимания остаются те, кто внес немалый вклад в достижение победного результата. Таковым мог бы стать уругвайский защитник Диего Лашальт, но не в нашем случае.

25-летний уругваец баскского происхождения сумел закрыть весь свой левый фланг, полностью выключив из игры Адриена Силву и вынудив его освободить место на поле опытному Рикарду Куарежме.

С выходом Куарежмы работа у Лашальта удвоилась: португальскому полузащитнику пришлось взять на себя обязанности Криштиану Роналду по созданию голевых моментов, и всякий раз он, получая мяч, видел на своем пути уругвайского латераля, которого обыграл лишь единожды.

Лашальт весьма популярен в чемпионате Италии. В 2013 году он покинул родной «Дефенсор Спортинг» ради миланского «Интера», однако составить конкуренцию японцу Юто Нагатомо у него не получилось. В связи с этим уругваец пошел искать счастья в менее именитых итальянских клубах, скитаясь по арендам.

В итоге в 2016 году Лашальт подписал контракт с «Дженоа», за который выступает до сих пор и является игроком основного состава.

По итогам прошедшего сезона Серии А уругвайский фланговый защитник имел на своем счету три гола и столько же результативных передач в 32 матчах.

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