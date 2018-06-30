Последний крик Роналду: как Португалия покидала ЧМ-2018

Олимпийский ажиотаж

В преддверии встречи Уругвая и Португалии Олимпийский парк Сочи принял такое количество болельщиков, какого здесь не видели, должно быть, с церемонии открытия Олимпийских игр — 2014. И всем этим любителям футбола приходилось подолгу огибать заграждения у «Фишта», прежде чем попасть на саму территорию стадиона.

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По пути никто не желал скучать: уругвайские фанаты, доказавшие свою удивительную певучесть еще в матче группового этапа против России, на ходу заводили кричалки, потрясая в воздухе необычными полотнами — на одном из них, например, храм Василия Блаженного оказался окрашен в бело-голубые цвета.

Португальские болельщики устраивали импровизированные пикники на газоне и скандировали «Кри-и-иштиану Рона-а-алду!» на манер композиции Seven Nation Army, которую обычно включают на аренах после забитых мячей.

Впрочем, поклонники Луиса Суареса умудрялись и здесь сконцентрировать все внимание на себе.

Во время очередного запева в честь обладателя пяти «Золотых мячей» группа уругвайцев неожиданно выскочила вперед, заслонив собой португальскую инчаду, и начала распевать кричалки в поддержку своих любимцев.

«Европейские бразильцы» пытались сопротивляться и продолжали восхвалять Роналду, но их было совсем не слышно.

Часть фанатов попала на территорию стадиона более оригинальным способом, чем обход заграждений, поднявшись по специальным мостам-переходам, сооруженным прямо над трассой «Формулы-1», огибающей весь Олимпийский парк.

Коротая время до стартового свистка, ценители футбола прогуливались по площади, на которой награждали победителей и призеров Олимпиады с внушительным факелом в центре.

Казалось, что весь мир фотографируется друг с другом. Например, к португальскому болельщику по имени Педру с лицом, полностью раскрашенным в цвета родного флага, было просто невозможно пройти, поскольку и фанаты соперника, и нейтральные зрители, включая россиян, бесконечно просили сделать совместный снимок.

Впрочем, корреспонденту «Газеты.Ru» все же удалось пробиться к «звезде» и узнать его прогноз на матч. Педру поставил на победу Португалии со счетом 2:1, заявив, что голами непременно отличатся Роналду и Рикарду Куарежма.

Возле стадиона обнаружилась и группа египетских болельщиков, подозрительно часто обращавшихся к проходящим мимо фанатам. Оказалось, что они продают лишние билеты на грядущий матч.

— Мы заранее приобрели билеты на этот матч 1/8 финала — надеялись, что Египет выйдет из группы со второго места и будет играть в Сочи. Ничего не вышло, и многие наши друзья отказались сюда ехать,

так что теперь мы стараемся сбыть оставшиеся билеты. Хочешь купить за 20 тысяч рублей? — любезно предложил один из африканцев.

Пришлось вежливо отказаться, однако находились и такие любители футбола, которые выплачивали фанатам Салаха необходимую сумму.

Похожая ситуация приключилась со многими российскими болельщиками — только они, в отличие от расстроенных египтян, не собирались никому продавать заветные квитки.

— Мы надеялись, что Россия выиграет свою группу и приедет на 1/8 финала в Сочи, — пояснил Василий — отец семейства из города Владимир. — Теперь будем болеть против уругвайцев, потому что они виноваты в том, что наша сборная заняла второе место и оказалась в Москве. Нас тут целых 13 человек из Владимира приехало!

Битва фанатов

Визуально казалось, что уругвайцев на стадионе гораздо больше, чем их визави, — и, скорее всего, так оно и было. Самые ярые фанаты команд расположились за воротами на противоположных концах стадиона, и у южноамериканской сборной эта часть поклонников была раз в шесть больше, чем у европейской.

Когда на поле вынесли флаги и символ чемпионата мира для торжественной церемонии открытия, с одной части стадиона тут же раздалось скандирование «Уругвай! Уругвай!». С другой стороны поля никто не ответил.

Во время исполнения гимнов стран уругвайцы были прекрасно слышны во всех уголках «Фишта», особенно патетично протянув последние строчки: «Какие подвиги мы сможем совершить! Сможем совершить!»

Песнь португальцев пролетела над ареной звенящей стрелой — быстро и в одиночестве, хотя финальные слова «За родину к борьбе! Против чужих орудий вперед, вперед!» немного вдохновили «европейских бразильцев» на более громкое исполнение.

После этого начался бенефис латиноамериканских зрителей. Для них можно было составлять целую концертную программу: первая минута — «Уругвай! Уругвай!», вторая — свист в адрес Роналду, третья — аплодисменты в честь того, что Роналду не дали пробить, четвертая — затяжная фанатская песня. И так по кругу.

Болельщики португальцев изредка скандировали название своей страны, в остальное время охотно организуя массовое исполнение знаменитого исландского «Ху!». Уругвайцы их в этом не поддерживали.

А что же Роналду?

Центральной фигурой из составов обеих команд, безусловно, являлся Криштиану Роналду и только он. Камеры то и дело выхватывали его лицо и выводили на огромные экраны, болельщицы неподалеку от корреспондента «Газеты.Ru» серьезно обсуждали его внешность («Похудел, что ли? Согласись, а в красной форме он посимпатичнее?»), а фанаты встречали каждое его действие так, словно это потенциальный гол.

Когда Роналду получил мяч в первый раз, поднялся невообразимый шум: свист с одной стороны слился с воодушевленными криками и аплодисментами с другой — равнодушным не остался никто.

Первым же ударом, после которого голкипер поймал мяч в руки, Криштиану вызвал аплодисменты и оживление на трибунах, хотя казалось, что ситуация не очень к этому располагает. А когда он попал в «стенку» со штрафного, фанаты соперника отметили это событие целой песней.

Во время обороны своих ворот звездный португалец единственный оставался далеко в поле, карауля возможную контратаку, и хладнокровно наблюдал за тем, как товарищи по команде отбиваются от соперника. Но он же первым включался в игру, коршуном налетая на мяч, стоило партнерам только вынести его подальше в поле.

Дисциплина и безукоризненное следование тактике сочеталось у Роналду с просто бешеной страстью к игре, которая вырывалась наружу в самый необходимый момент.

Криштиану не забывал, что он капитан. Когда Рафаэль Геррейро сделал неудачный навес в чужую штрафную, подарив мяч вратарю, Роналду в первое мгновение недовольно взмахнул руками, однако почти сразу нашел взглядом партнера и поаплодировал ему за старание. Эмоциональность азартного игрока снова уступила место осознанию своих обязанностей лидера, который должен вести команду вперед.

Роналду вносил суматоху в ряды соперника.

В те моменты, когда он начинал двигаться вдоль штрафной, подрабатывая мяч себе под удар, на фанатской трибуне Уругвая начиналась настоящая паника:

люди кричали и свистели так, что нерв передавался всей конструкции «Фишта».

А после одной из его попыток пробить (которая даже не состоялась по причине отличного прессинга опекунов), футболисты Уругвая взяли паузу и перекатывали мяч на своей половине поля до тех пор, пока с арены не спало напряжение.

Роналду сохранял собственное достоинство. Когда автор двух голов (!) в ворота Португалии Эдинсон Кавани неожиданно опустился на землю, почувствовав недомогание, португалец помог ему покинуть пределы поля, не торопя и не высказывая раздражения по поводу затяжки времени. Уругвайцы оценили этот жест аплодисментами.

Когда игроки соперника фолили на ком-то из его партнеров, Роналду спокойно подходил к арбитру и, расставив руки в боки, о чем-то солидно вещал, напоминая старшего брата, который пришел на помощь младшему.

Он сорвался на судью только один раз: в самой концовке встречи, когда арбитр зафиксировал легкое нарушение на игроке сборной Уругвая в тот момент, когда у «европейских бразильцев» шла атака.

Но и в этом Роналду оказался капитаном. Тогда команде были необходимы его эмоции и ярость, чтобы завестись на последние минуты встречи и устроить навал на чужие ворота. Навал случился, но вот мячей в сетку не залетело: вратарь латиноамериканцев Фернандо Муслера был великолепен.

Чемпионы Европы не смогли покорить мир

Судья дал финальный свисток в тот момент, когда мяч достиг своей высшей точки полета на полпути к штрафной уругвайцев, где подопечные Фернанду Сантуша уже готовились бить головой. Так Португалия и закончила свое выступление на чемпионате мира в России — посередине незаконченной атаки.

Действующим чемпионам Европы не удалось покорить весь мир, и пока что им остается довольствоваться только званием сильнейшей команды континента.

Эта команда, несомненно, поборется за кубок мира через четыре года — только уже, скорее всего, без Криштиану Роналду, которому в этом году исполнилось 33. Вполне возможно, что «Фишт» видел последнюю игру живой легенды «Реала» на чемпионате мира.

Уругвай же одержал победу (2:1) и теперь идет навстречу Франции, которая в этот же день выбила из турнира самого принципиального соперника звездного португальца — Лионеля Месси с его сборной Аргентины.

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