Последний крик Роналду: как Португалия покидала ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.8 X–3.3 П2–5.2
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.9
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Серхио Агуэро
4
2
9
Йерри Мина
2
2
10
Артём Дзюба
3
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Яго Аспас
2
1
27
Кейсуке Хонда
2
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Хосе Игнасио Начо
1
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Рикарду Куарежма
3
1
35
Анте Ребич
2
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Юссуф Поульсен
2
1
38
Джесси Лингард
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Александр Головин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Хосе Мария Хименес
3
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Последний крик Роналду: как Португалия покидала ЧМ-2018

Почему Кавани стал лучшим игроком 1/8 финала ЧМ Уругвай — Португалия‍

Эдинсон Кавани был признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира между Уругваем и Португалией, поскольку забил два мяча в ворота «европейских бразильцев» и вывел свою команду в следующий этап — навстречу Франции. Храм Василия Блаженного в бело-голубых цветах, 13 человек из Владимира, которые попали не на тот матч, на который хотели, лихорадочная продажа билетов разочарованными египтянами и срыв Криштиану Роналду на судью — «Газета.Ru» рассказывает обо всем, что окружало эту встречу.

Олимпийский ажиотаж

В преддверии встречи Уругвая и Португалии Олимпийский парк Сочи принял такое количество болельщиков, какого здесь не видели, должно быть, с церемонии открытия Олимпийских игр — 2014. И всем этим любителям футбола приходилось подолгу огибать заграждения у «Фишта», прежде чем попасть на саму территорию стадиона.

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По пути никто не желал скучать: уругвайские фанаты, доказавшие свою удивительную певучесть еще в матче группового этапа против России, на ходу заводили кричалки, потрясая в воздухе необычными полотнами — на одном из них, например, храм Василия Блаженного оказался окрашен в бело-голубые цвета.

Португальские болельщики устраивали импровизированные пикники на газоне и скандировали «Кри-и-иштиану Рона-а-алду!» на манер композиции Seven Nation Army, которую обычно включают на аренах после забитых мячей.

Впрочем, поклонники Луиса Суареса умудрялись и здесь сконцентрировать все внимание на себе.

Во время очередного запева в честь обладателя пяти «Золотых мячей» группа уругвайцев неожиданно выскочила вперед, заслонив собой португальскую инчаду, и начала распевать кричалки в поддержку своих любимцев.

«Европейские бразильцы» пытались сопротивляться и продолжали восхвалять Роналду, но их было совсем не слышно.

Часть фанатов попала на территорию стадиона более оригинальным способом, чем обход заграждений, поднявшись по специальным мостам-переходам, сооруженным прямо над трассой «Формулы-1», огибающей весь Олимпийский парк.

Коротая время до стартового свистка, ценители футбола прогуливались по площади, на которой награждали победителей и призеров Олимпиады с внушительным факелом в центре.

Казалось, что весь мир фотографируется друг с другом. Например, к португальскому болельщику по имени Педру с лицом, полностью раскрашенным в цвета родного флага, было просто невозможно пройти, поскольку и фанаты соперника, и нейтральные зрители, включая россиян, бесконечно просили сделать совместный снимок.

Впрочем, корреспонденту «Газеты.Ru» все же удалось пробиться к «звезде» и узнать его прогноз на матч. Педру поставил на победу Португалии со счетом 2:1, заявив, что голами непременно отличатся Роналду и Рикарду Куарежма.

Возле стадиона обнаружилась и группа египетских болельщиков, подозрительно часто обращавшихся к проходящим мимо фанатам. Оказалось, что они продают лишние билеты на грядущий матч.

— Мы заранее приобрели билеты на этот матч 1/8 финала — надеялись, что Египет выйдет из группы со второго места и будет играть в Сочи. Ничего не вышло, и многие наши друзья отказались сюда ехать,

так что теперь мы стараемся сбыть оставшиеся билеты. Хочешь купить за 20 тысяч рублей? — любезно предложил один из африканцев.

Пришлось вежливо отказаться, однако находились и такие любители футбола, которые выплачивали фанатам Салаха необходимую сумму.

Похожая ситуация приключилась со многими российскими болельщиками — только они, в отличие от расстроенных египтян, не собирались никому продавать заветные квитки.

— Мы надеялись, что Россия выиграет свою группу и приедет на 1/8 финала в Сочи, — пояснил Василий — отец семейства из города Владимир. — Теперь будем болеть против уругвайцев, потому что они виноваты в том, что наша сборная заняла второе место и оказалась в Москве. Нас тут целых 13 человек из Владимира приехало!

Битва фанатов

Визуально казалось, что уругвайцев на стадионе гораздо больше, чем их визави, — и, скорее всего, так оно и было. Самые ярые фанаты команд расположились за воротами на противоположных концах стадиона, и у южноамериканской сборной эта часть поклонников была раз в шесть больше, чем у европейской.

Когда на поле вынесли флаги и символ чемпионата мира для торжественной церемонии открытия, с одной части стадиона тут же раздалось скандирование «Уругвай! Уругвай!». С другой стороны поля никто не ответил.

Во время исполнения гимнов стран уругвайцы были прекрасно слышны во всех уголках «Фишта», особенно патетично протянув последние строчки: «Какие подвиги мы сможем совершить! Сможем совершить!»

Песнь португальцев пролетела над ареной звенящей стрелой — быстро и в одиночестве, хотя финальные слова «За родину к борьбе! Против чужих орудий вперед, вперед!» немного вдохновили «европейских бразильцев» на более громкое исполнение.

После этого начался бенефис латиноамериканских зрителей. Для них можно было составлять целую концертную программу: первая минута — «Уругвай! Уругвай!», вторая — свист в адрес Роналду, третья — аплодисменты в честь того, что Роналду не дали пробить, четвертая — затяжная фанатская песня. И так по кругу.

Болельщики португальцев изредка скандировали название своей страны, в остальное время охотно организуя массовое исполнение знаменитого исландского «Ху!». Уругвайцы их в этом не поддерживали.

А что же Роналду?

Центральной фигурой из составов обеих команд, безусловно, являлся Криштиану Роналду и только он. Камеры то и дело выхватывали его лицо и выводили на огромные экраны, болельщицы неподалеку от корреспондента «Газеты.Ru» серьезно обсуждали его внешность («Похудел, что ли? Согласись, а в красной форме он посимпатичнее?»), а фанаты встречали каждое его действие так, словно это потенциальный гол.

Когда Роналду получил мяч в первый раз, поднялся невообразимый шум: свист с одной стороны слился с воодушевленными криками и аплодисментами с другой — равнодушным не остался никто.

Первым же ударом, после которого голкипер поймал мяч в руки, Криштиану вызвал аплодисменты и оживление на трибунах, хотя казалось, что ситуация не очень к этому располагает. А когда он попал в «стенку» со штрафного, фанаты соперника отметили это событие целой песней.

Во время обороны своих ворот звездный португалец единственный оставался далеко в поле, карауля возможную контратаку, и хладнокровно наблюдал за тем, как товарищи по команде отбиваются от соперника. Но он же первым включался в игру, коршуном налетая на мяч, стоило партнерам только вынести его подальше в поле.

Дисциплина и безукоризненное следование тактике сочеталось у Роналду с просто бешеной страстью к игре, которая вырывалась наружу в самый необходимый момент.

Криштиану не забывал, что он капитан. Когда Рафаэль Геррейро сделал неудачный навес в чужую штрафную, подарив мяч вратарю, Роналду в первое мгновение недовольно взмахнул руками, однако почти сразу нашел взглядом партнера и поаплодировал ему за старание. Эмоциональность азартного игрока снова уступила место осознанию своих обязанностей лидера, который должен вести команду вперед.

Роналду вносил суматоху в ряды соперника.

В те моменты, когда он начинал двигаться вдоль штрафной, подрабатывая мяч себе под удар, на фанатской трибуне Уругвая начиналась настоящая паника:

люди кричали и свистели так, что нерв передавался всей конструкции «Фишта».

А после одной из его попыток пробить (которая даже не состоялась по причине отличного прессинга опекунов), футболисты Уругвая взяли паузу и перекатывали мяч на своей половине поля до тех пор, пока с арены не спало напряжение.

Роналду сохранял собственное достоинство. Когда автор двух голов (!) в ворота Португалии Эдинсон Кавани неожиданно опустился на землю, почувствовав недомогание, португалец помог ему покинуть пределы поля, не торопя и не высказывая раздражения по поводу затяжки времени. Уругвайцы оценили этот жест аплодисментами.

Когда игроки соперника фолили на ком-то из его партнеров, Роналду спокойно подходил к арбитру и, расставив руки в боки, о чем-то солидно вещал, напоминая старшего брата, который пришел на помощь младшему.

Он сорвался на судью только один раз: в самой концовке встречи, когда арбитр зафиксировал легкое нарушение на игроке сборной Уругвая в тот момент, когда у «европейских бразильцев» шла атака.

Но и в этом Роналду оказался капитаном. Тогда команде были необходимы его эмоции и ярость, чтобы завестись на последние минуты встречи и устроить навал на чужие ворота. Навал случился, но вот мячей в сетку не залетело: вратарь латиноамериканцев Фернандо Муслера был великолепен.

Чемпионы Европы не смогли покорить мир

Судья дал финальный свисток в тот момент, когда мяч достиг своей высшей точки полета на полпути к штрафной уругвайцев, где подопечные Фернанду Сантуша уже готовились бить головой. Так Португалия и закончила свое выступление на чемпионате мира в России — посередине незаконченной атаки.

Действующим чемпионам Европы не удалось покорить весь мир, и пока что им остается довольствоваться только званием сильнейшей команды континента.

Эта команда, несомненно, поборется за кубок мира через четыре года — только уже, скорее всего, без Криштиану Роналду, которому в этом году исполнилось 33. Вполне возможно, что «Фишт» видел последнюю игру живой легенды «Реала» на чемпионате мира.

Уругвай же одержал победу (2:1) и теперь идет навстречу Франции, которая в этот же день выбила из турнира самого принципиального соперника звездного португальца — Лионеля Месси с его сборной Аргентины.

Congrats to #uruguay #urupor #worldcup2018 Here's one of my favorites from #worldcup2010

Публикация от Andy Mead (@theandymead)

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