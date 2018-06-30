«Россия — вызов для Испании»: зарубежные СМИ о мундиале

Курсы валют$ 62.77 (+0.015) 73.38 (+0.072)
Москва: +20°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.48 X–4.3 П2–8.2
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.35 X–4.75 П2–10
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.05 X–3.15 П2–2.05
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Серхио Агуэро
4
2
9
Йерри Мина
2
2
10
Артём Дзюба
3
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Яго Аспас
2
1
27
Кейсуке Хонда
2
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Хосе Игнасио Начо
1
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Рикарду Куарежма
3
1
35
Анте Ребич
2
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Юссуф Поульсен
2
1
38
Джесси Лингард
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Александр Головин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Хосе Мария Хименес
3
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Россия — вызов для Испании»: зарубежные СМИ о мундиале

Как английский фанат пристыдил британские СМИ после поездки в Россию‍

1 июля сборная России по футболу проведет свой первый в новейшей истории матч в плей-офф чемпионата мира. Соперником россиян в 1/8 финала станет команда Испании. В зарубежных СМИ фаворитом встречи называют именно «Красную фурию», однако советуют испанцам серьезно подойти к поединку с коллективом Станислава Черчесова. Тем временем английский фанат раскритиковал британские СМИ за лживые публикации о России.

«Черчесов весьма разговорчив, но он серьезный тактик»

Журналисты испанского издания Mundo Deportivo обратили внимание на фигуру главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению авторов заметки, наставник российской дружины является «серьезным тактиком, который уделяет много времени изучению стиля игры команды соперника». При этом у испанских журналистов вызвало удивление поведение Черчесова, который, как считают иностранные коллеги, любит много говорить.

Реклама

«На предматчевой пресс-конференции Черчесов вспомнил русскую пословицу «Не боги горшки обжигают», говоря о том, что Испания является фаворитом встречи, но для сборной России нет ничего невозможного», — говорится в статье.

Кроме того, журналисты Mundo Deportivo написали о тренерском противостоянии Черчесова и его испанского коллеги Фернандо Йерро. В частности, российский специалист в бытность футболистом защищал цвета московского «Спартака», а Йерро — мадридского «Реала». В 1991 году команды встречались в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов, и красно-белые по сумме двух встреч обыграли «сливочных», выйдя в 1/2 финала турнира.

«Черчесов видит, что Йерро изменил игровую схему, которую составил бывший наставник сборной Испании Юлен Лопетеги. Однако он не исключил, что сам вернется к модели в три центральных защитника на матч с испанцами, тогда как групповой этап россияне провели, используя схему в четыре защитника в линию», — отметили журналисты издания.

«Сборная России — новый вызов для Испании»

Журналисты еще одной известной испанской газеты AS проанализировали состояние двух команд перед их очной встречей.

«Сборная России является новым вызовом для Испании на этом чемпионате. По сравнению с командами, с которыми уже сыграли подопечные Йерро, Россия — совершенно другой по стилю соперник», — пишут авторы статьи, отмечая хорошее физическое состояние российских игроков.

Среди них, кстати, испанцы выделили пятерых полузащитников: Романа Зобнина, Юрия Газинского, Александра Самедова, Александра Головина и Дениса Черышева.

Кроме того, испанские коллеги отмечают игру Зобнина и Газинского в отборе мяча, сравнивая их по этому показателю с защитниками своей национальной сборной Серхио Рамосом и Жераром Пике.

Слабым местом сборной России, по мнению автора заметки, является левый фланг обороны, на что должны обратить внимание испанские футболисты. При этом сильной стороной российской команды AS считает ее противоположный фланг, на котором играют Марио Фернандес и Александр Самедов.

Продолжая речь о достоинствах своего соперника, испанцы отметили игру российских футболистов «на втором этаже». По их мнению, нападающий Артем Дзюба способен создать Рамосу немало проблем при верховой борьбе.

«Рамос проигрывает почти половину верховых единоборств, что для него несвойственно. Для сборной России выход на поле Артема Дзюбы — идеальный вариант. Испанская пара центральных защитников Рамос / Пике не может похвастать успешной игрой на турнире»,

— говорится в статье.

«Момент истины для испанского футбола»

А вот как о предстоящей встрече высказались уже упомянутые журналисты издания Mundo Deportivo. Авторы заметки уверены, что сборной Испании сильно повезло с соперником в 1/8 финала чемпионата мира.

«У Испании на пути к финалу мундиаля, к счастью, не будет команд уровня Бразилии, Франции или Бельгии. Фернандо Йерро должен навязать российской сборной свой футбол и пройти в четвертьфинал», — считают журналисты, которые при этом сообщили, что основной защитник национальной сборной Жерар Пике получил травму на предматчевой тренировке.

По данным издания, Пике получил от резервного испанского голкипера Пепе Рейны удар по ноге, из-за чего был вынужден на некоторое время прервать занятие. Отмечается, что защитник, скорее всего, выйдет на матч со сборной России в стартовом составе.

«Коста и Фернандес — испано-русская «самба»

Журналисты испанской газеты Marca решили подойти к предстоящему матчу с другой стороны и обратили внимание на то, что в некотором роде объединяет две команды — речь про нападающего «Красной фурии» Диего Косту и защитника сборной России Марио Фернандеса.

Дело в том, что оба футболиста являются натурализованными бразильцами. Коста в 2013 году отказался от выступлений за пентакампеонов и принял вызов национальной команды Испании, за которую дебютировал в марте 2014-го. Фернандес же сыграл один матч в футболке «селесао», но затем начал процедуру получения российского гражданства. Свою первую игру за сборную России он провел в октябре 2017 года.

Авторы заметки рассказывают о том, что большую роль в карьере защитника московского ЦСКА сыграл его отец, который также был футболистом, но выступал за любительскую команду.

«Головин является главной трансферной целью»

Журналисты английского издания The Independent заострили свое внимание на персоналиях этого чемпионата мира и составили список игроков, которые будут наиболее востребованными на летнем трансферном рынке после мундиаля.

По мнению авторов заметки, лидирует в данном рейтинге еще один представитель сборной России и ЦСКА Александр Головин.

В частности — английские журналисты отметили удачное выступление 22-летнего полузащитника в ходе как группового этапа, так и всего сезона.

«Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер восхищался талантом Головина и, покидая лондонский клуб, выразил надежду, что «канониры» смогут приобрести россиянина», — говорится в заметке.

Согласно данным издания, туринский «Ювентус», который проявлял наибольшую активность в намерении подписать контракт с Головиным, скорее всего, откажется от покупки игрока. В борьбу за российского футболиста с большой долей вероятности вступит другой лондонский клуб — «Челси».

В ходе этого чемпионата мира Головин провел два матча, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

«Английским СМИ должно быть стыдно»

Тем временем болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери, в отличие от многих соотечественников все-таки решившийся на поездку в Россию во время проведения в стране ЧМ-2018, раскритиковал британские СМИ. По его мнению, национальная пресса в преддверии старта мундиаля позволила себе ряд публикаций, не соответствующих действительности.

Как подчеркнул англичанин, в России он пробыл две недели, однако не столкнулся с какими-либо трудностями.

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна», — написал он в своем твиттере.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».