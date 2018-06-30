«Россия — вызов для Испании»: зарубежные СМИ о мундиале

«Черчесов весьма разговорчив, но он серьезный тактик»

Журналисты испанского издания Mundo Deportivo обратили внимание на фигуру главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению авторов заметки, наставник российской дружины является «серьезным тактиком, который уделяет много времени изучению стиля игры команды соперника». При этом у испанских журналистов вызвало удивление поведение Черчесова, который, как считают иностранные коллеги, любит много говорить.

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«На предматчевой пресс-конференции Черчесов вспомнил русскую пословицу «Не боги горшки обжигают», говоря о том, что Испания является фаворитом встречи, но для сборной России нет ничего невозможного», — говорится в статье.

Кроме того, журналисты Mundo Deportivo написали о тренерском противостоянии Черчесова и его испанского коллеги Фернандо Йерро. В частности, российский специалист в бытность футболистом защищал цвета московского «Спартака», а Йерро — мадридского «Реала». В 1991 году команды встречались в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов, и красно-белые по сумме двух встреч обыграли «сливочных», выйдя в 1/2 финала турнира.

«Черчесов видит, что Йерро изменил игровую схему, которую составил бывший наставник сборной Испании Юлен Лопетеги. Однако он не исключил, что сам вернется к модели в три центральных защитника на матч с испанцами, тогда как групповой этап россияне провели, используя схему в четыре защитника в линию», — отметили журналисты издания.

«Сборная России — новый вызов для Испании»

Журналисты еще одной известной испанской газеты AS проанализировали состояние двух команд перед их очной встречей.

«Сборная России является новым вызовом для Испании на этом чемпионате. По сравнению с командами, с которыми уже сыграли подопечные Йерро, Россия — совершенно другой по стилю соперник», — пишут авторы статьи, отмечая хорошее физическое состояние российских игроков.

Среди них, кстати, испанцы выделили пятерых полузащитников: Романа Зобнина, Юрия Газинского, Александра Самедова, Александра Головина и Дениса Черышева.

Кроме того, испанские коллеги отмечают игру Зобнина и Газинского в отборе мяча, сравнивая их по этому показателю с защитниками своей национальной сборной Серхио Рамосом и Жераром Пике.

Слабым местом сборной России, по мнению автора заметки, является левый фланг обороны, на что должны обратить внимание испанские футболисты. При этом сильной стороной российской команды AS считает ее противоположный фланг, на котором играют Марио Фернандес и Александр Самедов.

Продолжая речь о достоинствах своего соперника, испанцы отметили игру российских футболистов «на втором этаже». По их мнению, нападающий Артем Дзюба способен создать Рамосу немало проблем при верховой борьбе.

«Рамос проигрывает почти половину верховых единоборств, что для него несвойственно. Для сборной России выход на поле Артема Дзюбы — идеальный вариант. Испанская пара центральных защитников Рамос / Пике не может похвастать успешной игрой на турнире»,

— говорится в статье.

«Момент истины для испанского футбола»

А вот как о предстоящей встрече высказались уже упомянутые журналисты издания Mundo Deportivo. Авторы заметки уверены, что сборной Испании сильно повезло с соперником в 1/8 финала чемпионата мира.

«У Испании на пути к финалу мундиаля, к счастью, не будет команд уровня Бразилии, Франции или Бельгии. Фернандо Йерро должен навязать российской сборной свой футбол и пройти в четвертьфинал», — считают журналисты, которые при этом сообщили, что основной защитник национальной сборной Жерар Пике получил травму на предматчевой тренировке.

По данным издания, Пике получил от резервного испанского голкипера Пепе Рейны удар по ноге, из-за чего был вынужден на некоторое время прервать занятие. Отмечается, что защитник, скорее всего, выйдет на матч со сборной России в стартовом составе.

«Коста и Фернандес — испано-русская «самба»

Журналисты испанской газеты Marca решили подойти к предстоящему матчу с другой стороны и обратили внимание на то, что в некотором роде объединяет две команды — речь про нападающего «Красной фурии» Диего Косту и защитника сборной России Марио Фернандеса.

Дело в том, что оба футболиста являются натурализованными бразильцами. Коста в 2013 году отказался от выступлений за пентакампеонов и принял вызов национальной команды Испании, за которую дебютировал в марте 2014-го. Фернандес же сыграл один матч в футболке «селесао», но затем начал процедуру получения российского гражданства. Свою первую игру за сборную России он провел в октябре 2017 года.

Авторы заметки рассказывают о том, что большую роль в карьере защитника московского ЦСКА сыграл его отец, который также был футболистом, но выступал за любительскую команду.

«Головин является главной трансферной целью»

Журналисты английского издания The Independent заострили свое внимание на персоналиях этого чемпионата мира и составили список игроков, которые будут наиболее востребованными на летнем трансферном рынке после мундиаля.

По мнению авторов заметки, лидирует в данном рейтинге еще один представитель сборной России и ЦСКА Александр Головин.

В частности — английские журналисты отметили удачное выступление 22-летнего полузащитника в ходе как группового этапа, так и всего сезона.

«Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер восхищался талантом Головина и, покидая лондонский клуб, выразил надежду, что «канониры» смогут приобрести россиянина», — говорится в заметке.

Согласно данным издания, туринский «Ювентус», который проявлял наибольшую активность в намерении подписать контракт с Головиным, скорее всего, откажется от покупки игрока. В борьбу за российского футболиста с большой долей вероятности вступит другой лондонский клуб — «Челси».

В ходе этого чемпионата мира Головин провел два матча, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

«Английским СМИ должно быть стыдно»

Тем временем болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери, в отличие от многих соотечественников все-таки решившийся на поездку в Россию во время проведения в стране ЧМ-2018, раскритиковал британские СМИ. По его мнению, национальная пресса в преддверии старта мундиаля позволила себе ряд публикаций, не соответствующих действительности.

Как подчеркнул англичанин, в России он пробыл две недели, однако не столкнулся с какими-либо трудностями.

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна», — написал он в своем твиттере.

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