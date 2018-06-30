«Это очень больно»: Аргентина покинула мундиаль

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 2 тайм
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.9
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1 - B2—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
Франция
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Серхио Агуэро
4
2
8
Йерри Мина
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Ахмед Муса
3
2
11
Джон Стоунс
3
2
12
Филиппе Коутиньо
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Луис Суарес
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Эден Азар
2
2
17
Мохамед Салах
2
2
18
Лука Модрич
3
2
19
Андреас Гранквист
3
2
20
Майл Единак
3
2
21
Антуан Гризманн
4
2
22
Юссеф Эн-Несири
1
1
23
Фелипе Балой
1
1
24
Йосип Дрмич
2
1
25
Яго Аспас
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Аднан Янузай
1
1
28
Кендаль Уостон
1
1
29
Милан Бадель
1
1
30
Хосе Игнасио Начо
1
1
31
Рикарду Куарежма
2
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Анте Ребич
2
1
35
Халид Бутаиб
2
1
36
Юссуф Поульсен
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Дрис Мертенс
3
1
39
Александр Головин
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Эдинсон Кавани
3
1
82
Лионель Месси
4
1
83
Синдзи Кагава
2
1
84
Карим Ансарифард
3
1
85
Фержани Сасси
3
1
86
Карлос Вела
3
1
87
Виктор Мозес
3
1
88
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
89
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Это очень больно»: Аргентина покинула мундиаль

Франция обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Франции победила Аргентину со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, выбив команду Лионеля Месси из борьбы за желанный трофей. По окончании матча автор дубля Килиан Мбаппе признался, что очень доволен собственной игрой, а наставник бело-голубых Хорхе Сампаоли не стал подавать в отставку.

Сборная Франции одолела национальную команду Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, который прошел 30 июня в Казани. Несмотря на то, что в преддверии встречи у нейтральных болельщиков и экспертов были определенные опасения относительно яркости поединка (на это недвусмысленно намекали выступления соперников на групповой стадии), игра получалась одной из самых захватывающих и невероятных на мундиале-2018.

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Счет был открыт уже на 13-й минуте — 19-летний вундеркинд парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе блестяще убежал от опекунов в стремительную атаку и заработал пенальти, который вскоре был реализован Антуаном Гризманном. В тот момент показалось, что французы, считавшиеся явными фаворитами в этой паре, легко доведут дело до победы, обойдясь малыми ресурсами. Однако у подопечных Хорхе Сампаоли на сей счет было несколько иное мнение — еще до перерыва Анхель Ди Мария красивым дальним ударом нивелировал дефицит, а на старте второй половины южноамериканцы и вовсе вышли вперед усилиями Габриэля Меркадо, которому немало помог рикошет от защитников «трехцветных».

И все же дальше пошла Франция, ведь именно в их составе в этот день числился гениальный Мбаппе, невероятной игрой еще более увеличивший свой и без того внушительный ценник — после результативного удара Бенжамена Павара, в очередной раз сделавшего счет ничейным, форвард взял ситуацию под собственный контроль и за четыре минуты оформил красочный дубль.

Аргентина, естественно, до последнего боролась за овертайм, однако с подобной задачей не сдюжила — гол Серхио Агуэро в добавленное ко второму тайму время лишь подсластил бело-голубым пилюлю, но не продлил их прогулку на турнире в России.

По окончании матча его главный герой подчеркнул, что чемпионат мира является идеальным местом для демонстрации таланта всей планете.

«Я всегда говорил, что на ЧМ приезжают лучшие игроки мира. Нет лучшего места, чтобы проявить себя. Я очень доволен. Есть ли символизм в том, что я родился в год победы Франции на ЧМ-1998? Это забавно, но для людей важнее победа в том турнире, а не год моего рождения», — сказал Килиан.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам в свою очередь порассуждал о сходстве подопечного и легендарного бразильца Роналдо, в 2002 году принесшего своей команде золото чемпионата мира.

«Людям нравится сравнивать игроков. Они оба играют в атаке, вот их и сравнивают. Роналдо был быстр, Килиан еще быстрее, ему требуется много пространства. Роналдо становился чемпионом мира, не надо сравнивать его с парнем, которому нет и 20-ти. Я счастлив, что у меня есть Мбаппе. У него есть все для прогресса, сегодня он отлично проявил себя»,

— подчеркнул наставник.

Он также отметил, что был расстроен третьим голом аргентинцев в ворота Уго Льориса — и впредь не хотел бы видеть подобных ситуаций в концовках матчей.

«Команда показала, на что способна. У нас многое получалось, но были и ошибки. Я видел сегодня лишь 14 игроков из 23. У многих здесь нет опыта выступлений на таких турнирах, они получают его прямо сейчас. Сегодня на кону было многое. Нам надо избегать таких вещей, как третий гол Аргентины. Всегда есть что улучшать.

Поймите, я живу игрой. Я не испытываю страха или других чувств во время матча. До финального свистка может случиться вообще все. Второй гол Аргентины был ударом, но я не боялся. Да, не лучшая ситуация, но у нас впереди было достаточно времени», — поведал специалист, который также отказался рассуждать над тем, с кем бы он хотел сразиться в четвертьфинале (соперником французов, как известно, станет либо Португалия, либо Уругвай).

Защитник «трехцветных» Лукас Эрнандес, говоря с журналистами, признался, что играть против Аргентины для его сборной было очень волнующе.

«У нас не было преимущества из-за того, что мы играли в Казани второй матч, так как у нас был очень сильный соперник. Было очень волнующе играть против аргентинцев. Матч был намного более высокого уровня относительно игры с Австралией», — заявил футболист.

Многие ожидали, что сразу же после бесславного вылета с турнира главный тренер вице-чемпионов планеты Сампаоли объявит об уходе в отставку. Однако наставник на подобный шаг не решился.

«Вылететь очень больно, игроки сделали большую работу, отдали на поле всех себя. Я очень огорчен. Но я нахожусь там, где хотел. И решение приму не сегодня.

Все еще слишком свежо в голове. Рано анализировать ошибки. Наверное, они были. Мы знали, чего хотим добиться. Мы играли с очень быстрой командой. Нам удалось переломить ход матча, но ненадолго. В победе или поражении надо обращать внимание на нюансы», — сказал Сампаоли.

Он также отметил, что ему не нравится слово «провал» в контексте прощания Аргентины с мундиалем еще на стадии 1/8 финала.

«Это провал? Мне не нравится это слово. На каждой тренировке мы вырабатывали свою идентичность. Не думаю, что была разница в подготовке к матчу у нас и Франции. Аргентина билась и боролась, создавала моменты. Возможно, нам и правда не хватило времени для совместной работы.

Я очень огорчен сейчас. У меня были большие ожидания от этого турнира. Мы делали волнующий проект, я хотел продвигать свою идею. Но все это сделает меня лучше как тренера, позволит встать на ноги. Нужно по-честному разобраться в том, что произошло. И дальше думать о будущем», — заключил специалист.

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