Сочи перед плей-офф: Южная Америка из Воронежа против Роналду

— Я Никитин-Сильва! Потомок русских переселенцев из городка Сан-Хавьер, — такими словами представляется на перроне вокзала «Олимпийский парк» уругвайский болельщик средних лет в огромном бело-голубом цилиндре.

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На Fan ID у фаната действительно значится необычная двойная фамилия, хотя по фотографии вполне можно было бы предположить, что это простой русский парень из Воронежа — и это не так уж далеко от истины.

— В Воронеже жили мои предки, которые переехали в Уругвай в XIX веке, так что я не мог упустить такую возможность посетить Россию. Здесь я в первый раз, — рассказывал Никитин-Сильва, пока мы шли по перрону мимо многочисленных растяжек алого цвета, гласящих «Чемпионат мира по футболу». — Воронеж уже посетил. Также побывал в Ростове-на-Дону, Самаре, Москве, а теперь вот в Сочи. Затем у меня в планах Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва — в таком же порядке будет играть Уругвай по дороге к финалу?

Вскоре позитивного фаната в красочном наряде остановили русские болельщики, и он вместе с товарищами остался на перроне для совместной фотосессии.

Уругвайцев можно встретить на каждом шагу что в Сочи, что в соседнем Адлере, где, собственно, и расположен стадион «Фишт» и все олимпийские объекты. Португальцев же почти нигде не видно, и, судя по всему, они сильно уступают в количестве своим визави — обыкновенная история для противостояния европейской и латиноамериканской команд.

Сочи одинаково радостно приветствует всех своих гостей множеством развевающихся флагов с изображением Забиваки.

Также футбольного настроения прибавляют расставленные по всему городу клумбы в виде мяча, которые красиво подсвечиваются ночью.

На пешеходной улице Навагинская толпы туристов фотографируются возле огромных ярко-красных букв Russia 2018, а затем плавно переходят к соседней статуе Забиваки, которую при всем желании невозможно поместить в один кадр с Russia — так много места занимает это слово.

Местные власти уже сообщили, что по окончании мундиаля вся эта красота останется на улицах города как приятное напоминание о пережитом празднике футбола. И в это охотно верится, поскольку в Сочи, кажется, вообще не забывают предыдущих событий.

Здесь до сих пор можно встретить растяжку «Кубок конфедераций — 2017», а уж об Олимпиаде 2014 года и говорить нечего: возле фан-зоны мундиаля располагается огромный цветник, украшенный надписью «Сочи-2014», и там же все еще приветственно машет лапой большой белый мишка — один из трех символов тех зимних Игр.

Иностранные гости, кстати, оказались отлично осведомлены об Олимпиаде четырехлетней давности — даже те, кто проживает в странах с теплым климатом, где о зимних видах спорта разве что случайно слышали от русских туристов.

Например, марокканец Зак (на самом деле Абдерразак, как выяснилось впоследствии, но он предпочитает знакомиться короткой версией своего имени) специально забронировал себе номер в Сочи, а не в Адлере, где находится стадион «Фишт», чтобы познакомиться с городом, в котором номинально проводилась Олимпиада.

— У нас в Марокко все знают о Сочи — здесь же проходили зимние Игры. По этой причине я очень хотел познакомиться с этим городом.

В России мне вообще все понравилось. Местные люди — просто чудо! В последнее время я жил и работал в Канаде — марокканцы свободно говорят на французском, так что мне не пришлось преодолевать языковой барьер, — и местные СМИ постоянно гнали негатив на Россию. Водка, балалайка, Калашников — это почти все, что я слышал. Все оказалось совсем по-другому! Теперь я думаю, что Россия — это лучшая страна в мире.

— Правда?

— Да! Я побывал на матчах в нескольких городах, и везде мне было очень комфортно, но самое большое впечатление произвел Санкт-Петербург. Я был в 31 стране и с высоты своего опыта могу сказать, что ни во Франции, ни в США, ни в Канаде нет таких прекрасных городов, как Петербург. Мне нравится русская литература, так что этот город стал для меня чем-то особенным. Там я чувствовал себя спокойно, как в родном месте.

— А что вы думаете о нашей сборной?

— Команда России может выиграть чемпионат мира. Я смотрел все ваши матчи, потому что вы всегда играли за день до сборной Марокко, а я как раз успевал прибыть в очередной город и шел развлекаться в фан-зону.

Россияне играют очень интенсивно и могут дать бой любому фавориту. Ни одна команда не влюбила меня в свой футбол на этом чемпионате мира, но ваша сборная в первых двух матчах была очень близка к этому.

Что касается встречи Португалии и Уругвая, то здесь Зак решил поболеть за латиноамериканцев, но уже по чисто клубной причине: он поддерживает «Барселону», так что сборная во главе с Криштиану Роналду не имела никаких шансов на его расположение.

Марокканцев в Сочи оказалось на удивление много — как и иранцев, которые горделиво расхаживали в футбольной форме своей команды.

Как пояснил Зак, болельщики так сильно надеялись, что их сборная выйдет из группы со второго места (первое все априори отдали Испании и не прогадали), что заранее купили билеты и забронировали отели на этот матч 1/8 финала. Однако второй в квартете B стала Португалия, и теперь гости из Марокко и Ирана будут вынуждены наблюдать за встречей Криштиану Роналду и Луиса Суареса — этакое мини-класико.

Помимо фанатов двух сборных, не вышедших из группы B, в Сочи неожиданно обнаружились поклонники Перу и Чили.

Два фаната Джефферсона Фарфана признались корреспонденту «Газеты.Ru», что изначально они прибыли только ради матча Перу и Австралии, однако им так понравилось в Сочи, что они поменяли билеты и продлили свое пребывание в городе-курорте.

Чилийцы же и вовсе приехали без каких-либо турнирных амбиций — их команда не смогла отобраться на чемпионат мира. Однако это не заставило любителей футбола отказаться от планов по посещению России

— в прошлом году они уже были здесь на Кубке конфедераций и остались под впечатлением. В предстоящей встрече чилийцы планируют поддерживать Уругвай.

— Это же наши ребята из Южной Америки. Они ближе нам, так что мы сегодня против Португалии, — заверил Хавьер, сжимая в руках огромный бело-сине-красный флаг со звездой.

Такой наплыв туристов со всех уголков земли особенно радует владельцев местных ларьков, которые грамотно перестроились на спортивную тематику. В любом киоске можно встретить такое количество шапок, футболок и даже матрешек с изображением Забиваки, что просто глаза разбегаются.

Столько Забивак в магазинах... Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 30 Июн 2018 в 3:40 PDT

— Иностранцы скупают вообще любой товар — всего понемногу, — рассказывает продавщица в ларьке возле набережной. — Особенно налегают на специальные купюры и монеты, выпущенные к чемпионату мира.

До сих пор никто не решился приобрести красочный набор евро. Может быть, дело в том, что купюры не имеют никакой материальной ценности — все они по ноль евро, хоть и изготовлены по всем правилам.

Стоит отметить, что во время нашего разговора с продавщицей посетителей в небольшом магазине было довольно много, несмотря на поздний час. Создается впечатление (и скорее всего, это правда), что Сочи не спит вообще. Днем здесь стоит невыносимая жара с таким влажным воздухом, что кажется, будто он заливается в легкие.

И только ночью «просыпается мафия» — люди прогуливаются по центральным улицам, перекрытым для проезда машин в дни чемпионата мира, заворачивая в прибрежные ресторанчики и на дискотеки, где особенной популярностью пользуется вечная футбольная тема Seven Nation Army, которую обычно включают на стадионах, чтобы отпраздновать взятие ворот.

Не зарастает народная тропа и к фан-зоне, которая располагается прямо возле внушительного здания морского порта, — до большой воды рукой подать.

Правда, ночью она закрыта, и пара охранников то и дело преграждает путь чересчур любопытным футбольным паломникам, поток которых не становится меньше в любое время суток.

Когда наступил день игры, и в фан-зону начали пропускать всех желающих, у фанатов Уругвая и Португалии уже появились другие заботы — они массово загружались в бесплатные поезда, чтобы за полчаса добраться из Сочи в соседний Адлер.

Примерно на середине пути по вагонам пошли контролеры, которые не понимали ни слова по-английски, однако были неплохо подготовлены к ожидающим их трудностям.

Когда уругвайская фанатка принялась объяснять, что все билеты находятся у ее мужа, который едет в соседнем вагоне, контролер достала свой гаджет и поднесла его прямо ко рту иностранки. Та, немного смутившись, повторила всю фразу на английском, и спустя несколько секунд контролер уже читала перевод.

Немного подумав, она махнула рукой в сторону следующего вагона, уточнив по-русски «Там?», и, не дожидаясь ответа, проследовала дальше.

Так благодаря новейшим технологиям Уругвай и Россия отлично поняли друг друга, и до станции «Олимпийский парк» поезд доехал со всеми пассажирами.

Самая олимпийская станция Сочи :) Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 30 Июн 2018 в 8:27 PDT

Здесь мы и встретились с Никитиным-Сильвой из Сан-Хавьера, который уже распланировал свой путь до финала.

Остается только пожелать удачи позитивным южноамериканцам — спустя пару часов им предстоит противостоять обладателю пяти «Золотых мячей» Роналду с командой, которая является действующим чемпионом Европы.

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