Сочи перед плей-офф: Южная Америка из Воронежа против Роналду

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.95 X–2.95 П2–2.7
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.9
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1 - B2—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
Франция
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Серхио Агуэро
4
2
8
Йерри Мина
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Ахмед Муса
3
2
11
Джон Стоунс
3
2
12
Филиппе Коутиньо
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Луис Суарес
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Эден Азар
2
2
17
Мохамед Салах
2
2
18
Лука Модрич
3
2
19
Андреас Гранквист
3
2
20
Майл Единак
3
2
21
Антуан Гризманн
4
2
22
Юссеф Эн-Несири
1
1
23
Фелипе Балой
1
1
24
Йосип Дрмич
2
1
25
Яго Аспас
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Аднан Янузай
1
1
28
Кендаль Уостон
1
1
29
Милан Бадель
1
1
30
Хосе Игнасио Начо
1
1
31
Рикарду Куарежма
2
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Анте Ребич
2
1
35
Халид Бутаиб
2
1
36
Юссуф Поульсен
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Дрис Мертенс
3
1
39
Александр Головин
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Эдинсон Кавани
3
1
82
Лионель Месси
4
1
83
Синдзи Кагава
2
1
84
Карим Ансарифард
3
1
85
Фержани Сасси
3
1
86
Карлос Вела
3
1
87
Виктор Мозес
3
1
88
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
89
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Сочи перед плей-офф: Южная Америка из Воронежа против Роналду

Что происходит в Сочи перед матчем ЧМ-2018 Уругвай — Португалия

Уругвайцы с русскими корнями, влюбленные в зимнюю Олимпиаду-2014 марокканцы, предматчевые пляски на ночном берегу и заверения, что Россия победит на чемпионате мира. «Газета.Ru» рассказывает о сумасшедшей атмосфере в Сочи и Адлере накануне встречи 1/8 финала мундиаля между Уругваем и Португалией.

— Я Никитин-Сильва! Потомок русских переселенцев из городка Сан-Хавьер, — такими словами представляется на перроне вокзала «Олимпийский парк» уругвайский болельщик средних лет в огромном бело-голубом цилиндре.

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На Fan ID у фаната действительно значится необычная двойная фамилия, хотя по фотографии вполне можно было бы предположить, что это простой русский парень из Воронежа — и это не так уж далеко от истины.

Простой русско-уругвайский парень Никитин-Сильва :)

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

— В Воронеже жили мои предки, которые переехали в Уругвай в XIX веке, так что я не мог упустить такую возможность посетить Россию. Здесь я в первый раз, — рассказывал Никитин-Сильва, пока мы шли по перрону мимо многочисленных растяжек алого цвета, гласящих «Чемпионат мира по футболу». — Воронеж уже посетил. Также побывал в Ростове-на-Дону, Самаре, Москве, а теперь вот в Сочи. Затем у меня в планах Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва — в таком же порядке будет играть Уругвай по дороге к финалу?

Вскоре позитивного фаната в красочном наряде остановили русские болельщики, и он вместе с товарищами остался на перроне для совместной фотосессии.

Уругвайцев можно встретить на каждом шагу что в Сочи, что в соседнем Адлере, где, собственно, и расположен стадион «Фишт» и все олимпийские объекты. Португальцев же почти нигде не видно, и, судя по всему, они сильно уступают в количестве своим визави — обыкновенная история для противостояния европейской и латиноамериканской команд.

Сочи одинаково радостно приветствует всех своих гостей множеством развевающихся флагов с изображением Забиваки.

Также футбольного настроения прибавляют расставленные по всему городу клумбы в виде мяча, которые красиво подсвечиваются ночью.

На пешеходной улице Навагинская толпы туристов фотографируются возле огромных ярко-красных букв Russia 2018, а затем плавно переходят к соседней статуе Забиваки, которую при всем желании невозможно поместить в один кадр с Russia — так много места занимает это слово.

Как же не сделать фото с Russia 2018?

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Местные власти уже сообщили, что по окончании мундиаля вся эта красота останется на улицах города как приятное напоминание о пережитом празднике футбола. И в это охотно верится, поскольку в Сочи, кажется, вообще не забывают предыдущих событий.

Здесь до сих пор можно встретить растяжку «Кубок конфедераций — 2017», а уж об Олимпиаде 2014 года и говорить нечего: возле фан-зоны мундиаля располагается огромный цветник, украшенный надписью «Сочи-2014», и там же все еще приветственно машет лапой большой белый мишка — один из трех символов тех зимних Игр.

Повсюду можно найти напоминания об Олимпиаде-2014

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Иностранные гости, кстати, оказались отлично осведомлены об Олимпиаде четырехлетней давности — даже те, кто проживает в странах с теплым климатом, где о зимних видах спорта разве что случайно слышали от русских туристов.

Например, марокканец Зак (на самом деле Абдерразак, как выяснилось впоследствии, но он предпочитает знакомиться короткой версией своего имени) специально забронировал себе номер в Сочи, а не в Адлере, где находится стадион «Фишт», чтобы познакомиться с городом, в котором номинально проводилась Олимпиада.

— У нас в Марокко все знают о Сочи — здесь же проходили зимние Игры. По этой причине я очень хотел познакомиться с этим городом.

В России мне вообще все понравилось. Местные люди — просто чудо! В последнее время я жил и работал в Канаде — марокканцы свободно говорят на французском, так что мне не пришлось преодолевать языковой барьер, — и местные СМИ постоянно гнали негатив на Россию. Водка, балалайка, Калашников — это почти все, что я слышал. Все оказалось совсем по-другому! Теперь я думаю, что Россия — это лучшая страна в мире.

— Правда?

— Да! Я побывал на матчах в нескольких городах, и везде мне было очень комфортно, но самое большое впечатление произвел Санкт-Петербург. Я был в 31 стране и с высоты своего опыта могу сказать, что ни во Франции, ни в США, ни в Канаде нет таких прекрасных городов, как Петербург. Мне нравится русская литература, так что этот город стал для меня чем-то особенным. Там я чувствовал себя спокойно, как в родном месте.

— А что вы думаете о нашей сборной?

— Команда России может выиграть чемпионат мира. Я смотрел все ваши матчи, потому что вы всегда играли за день до сборной Марокко, а я как раз успевал прибыть в очередной город и шел развлекаться в фан-зону.

Россияне играют очень интенсивно и могут дать бой любому фавориту. Ни одна команда не влюбила меня в свой футбол на этом чемпионате мира, но ваша сборная в первых двух матчах была очень близка к этому.

Что касается встречи Португалии и Уругвая, то здесь Зак решил поболеть за латиноамериканцев, но уже по чисто клубной причине: он поддерживает «Барселону», так что сборная во главе с Криштиану Роналду не имела никаких шансов на его расположение.

Марокканцев в Сочи оказалось на удивление много — как и иранцев, которые горделиво расхаживали в футбольной форме своей команды.

Как пояснил Зак, болельщики так сильно надеялись, что их сборная выйдет из группы со второго места (первое все априори отдали Испании и не прогадали), что заранее купили билеты и забронировали отели на этот матч 1/8 финала. Однако второй в квартете B стала Португалия, и теперь гости из Марокко и Ирана будут вынуждены наблюдать за встречей Криштиану Роналду и Луиса Суареса — этакое мини-класико.

Помимо фанатов двух сборных, не вышедших из группы B, в Сочи неожиданно обнаружились поклонники Перу и Чили.

Два фаната Джефферсона Фарфана признались корреспонденту «Газеты.Ru», что изначально они прибыли только ради матча Перу и Австралии, однако им так понравилось в Сочи, что они поменяли билеты и продлили свое пребывание в городе-курорте.

Чилийцы же и вовсе приехали без каких-либо турнирных амбиций — их команда не смогла отобраться на чемпионат мира. Однако это не заставило любителей футбола отказаться от планов по посещению России

— в прошлом году они уже были здесь на Кубке конфедераций и остались под впечатлением. В предстоящей встрече чилийцы планируют поддерживать Уругвай.

— Это же наши ребята из Южной Америки. Они ближе нам, так что мы сегодня против Португалии, — заверил Хавьер, сжимая в руках огромный бело-сине-красный флаг со звездой.

Такой наплыв туристов со всех уголков земли особенно радует владельцев местных ларьков, которые грамотно перестроились на спортивную тематику. В любом киоске можно встретить такое количество шапок, футболок и даже матрешек с изображением Забиваки, что просто глаза разбегаются.

Столько Забивак в магазинах...

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

— Иностранцы скупают вообще любой товар — всего понемногу, — рассказывает продавщица в ларьке возле набережной. — Особенно налегают на специальные купюры и монеты, выпущенные к чемпионату мира.

До сих пор никто не решился приобрести красочный набор евро. Может быть, дело в том, что купюры не имеют никакой материальной ценности — все они по ноль евро, хоть и изготовлены по всем правилам.

Вот так выглядят 0-евровые купюры вблизи :)

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Стоит отметить, что во время нашего разговора с продавщицей посетителей в небольшом магазине было довольно много, несмотря на поздний час. Создается впечатление (и скорее всего, это правда), что Сочи не спит вообще. Днем здесь стоит невыносимая жара с таким влажным воздухом, что кажется, будто он заливается в легкие.

И только ночью «просыпается мафия» — люди прогуливаются по центральным улицам, перекрытым для проезда машин в дни чемпионата мира, заворачивая в прибрежные ресторанчики и на дискотеки, где особенной популярностью пользуется вечная футбольная тема Seven Nation Army, которую обычно включают на стадионах, чтобы отпраздновать взятие ворот.

Не зарастает народная тропа и к фан-зоне, которая располагается прямо возле внушительного здания морского порта, — до большой воды рукой подать.

Правда, ночью она закрыта, и пара охранников то и дело преграждает путь чересчур любопытным футбольным паломникам, поток которых не становится меньше в любое время суток.

Когда наступил день игры, и в фан-зону начали пропускать всех желающих, у фанатов Уругвая и Португалии уже появились другие заботы — они массово загружались в бесплатные поезда, чтобы за полчаса добраться из Сочи в соседний Адлер.

Примерно на середине пути по вагонам пошли контролеры, которые не понимали ни слова по-английски, однако были неплохо подготовлены к ожидающим их трудностям.

Когда уругвайская фанатка принялась объяснять, что все билеты находятся у ее мужа, который едет в соседнем вагоне, контролер достала свой гаджет и поднесла его прямо ко рту иностранки. Та, немного смутившись, повторила всю фразу на английском, и спустя несколько секунд контролер уже читала перевод.

Немного подумав, она махнула рукой в сторону следующего вагона, уточнив по-русски «Там?», и, не дожидаясь ответа, проследовала дальше.

Так благодаря новейшим технологиям Уругвай и Россия отлично поняли друг друга, и до станции «Олимпийский парк» поезд доехал со всеми пассажирами.

Самая олимпийская станция Сочи :)

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

Здесь мы и встретились с Никитиным-Сильвой из Сан-Хавьера, который уже распланировал свой путь до финала.

Остается только пожелать удачи позитивным южноамериканцам — спустя пару часов им предстоит противостоять обладателю пяти «Золотых мячей» Роналду с командой, которая является действующим чемпионом Европы.

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