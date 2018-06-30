Иван Грозный опять взял Казань: стартует плей-офф ЧМ-2018

В Казани жарко. Знойные аргентинцы и аргентинки выбирают себе шорты покороче и лениво разваливаются на лужайках. На берега Волги пришла настоящая Патагония, чему зарубежные гости, кажется, не очень-то рады.

В отличие от матчей групповой стадии предматчевый перфоманс поклонников Лионеля Месси был скромным, даже вялым. Никому не хотелось «расчехлять» свой запал раньше времени. Даже в поезде из Москвы аргентинцы предпочитали спать, а не куролесить, как на предыдущих «выездах».

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«Мы просто устали», — объяснил один из них.

Сборным Аргентины и Франции выпало открывать стадию 1/8 финала. На групповом этапе действия первой вызвали немало критики. «Альбиселесте» со скрипом преодолели барьер, едва не отправившись домой. Футбол в их исполнении пока так себе, однако борьбу они продолжают, в то время как их соперники по финалу ЧМ-2014 немцы уже покинули Россию.

Немецким фанатам не позавидуешь. Им пришлось нести серьезные потери, наспех подыскивая, кому бы отдать заранее купленные билеты. Естественно, по стоимости ниже номинала. Отмена броней в отелях, сворачивание амбициозных планов — последние часы пребывания поклонников сборной Германии напоминали поминки.

А аргентинский праздник продолжился. В Казань этих ребят прибыла целая армия. И все как солдаты в единой униформе: спортивные «треники» плюс майка национальной команды. В девяти случаях из десяти фамилия на спине состояла из пяти букв — Месси.

Вторым в предпочтениях аргентинцев был... Марадона. Неважно, что дон Диего не играет более 20 лет и, возможно, не пробежит сейчас и 20 метров.

Соотечественники закрывают глаза на чудачества великого и ужасного. Им все равно, какие фортели выкидывает тот на российских стадионах. Главное — он легенда. И, значит, неприкасаем.

Совершенно неожиданно один из фанатов Аргентины выбрал себе футболку с фамилией Хайнце — был такой защитник, играл за «МЮ». На каждом матче «альбиселесте» присутствует экс-спартаковец Кавенаги. Маек сборной с его фамилией, наверное, не существует в природе, поскольку Фернандо провел за нее лишь несколько матчей. И особо не феерил.

Однако на мундиале он для своих бесценен, поскольку считается в Аргентине главным специалистом по России. Когда-то Кавенаги являлся самым дорогостоящим игроком нашей Премьер-лиги, но так и не стал по-настоящему своим в московском клубе, проиграв конкуренцию Роману Павлюченко и Михайло Пьяновичу.

Уже годы спустя Кавенаги на пару с другим популярным у нас аргентинцем — выступавшим за «Рубин» Алехандро Домингесом — попал в комичную ситуацию на ТВ.

Мало того, что оба весельчака с пяти попыток не смогли выговорить слово «Татарстан», так еще и раскрасили эфир отборным русским матом.

Корреспонденту «Газеты.Ru» очень хотелось узнать, выучил ли Кавенаги название региона перед новым визитом в республику через десять лет. Фернандо лишь загадочно улыбнулся. Кажется, есть вещи, которые у него не получатся никогда...

Сегодня Кавенаги — лишь скромный эксперт. Совсем другое дело — Иван Саморано. Когда легендарный чилиец внес свои феноменальные ноги в здание пресс-центра, вокруг сразу выросла толпа.

51-летний Саморано давным-давно повесил бутсы на гвоздь. Не занимал больших постов. Его сборная не отобралась на мундиаль. Все не важно. Буквально на каждый шаг Ивана Грозного, как называли в 1990-х суперзвезду мадридского «Реала», народ реагировал более восхищенно, чем на триумфальных парадах Юлия Цезаря.

Казалось, репортеры готовы расстелить перед Саморано ковровую дорожку, или, если понадобится, вымостить тракт перцем чили.

Все сходят с ума по Ивану Саморано pic.twitter.com/EsblEg1PZj — Киса и Ося (@titojiv) 30 июня 2018 г.

Это ничуть не преувеличение — к былой грозе вратарей выстроилась очередь за селфи, какая и у Мавзолея не всегда собиралась.

У рта несчастного в миг очутились десятки диктофонов. Только в такие моменты начинаешь понимать, кто реально добился чего-то в футболе, а чья карьера в реальности — мыльный пузырь.

Саморано спрашивали о Месси, но он лишь разводил руками — игра покажет, какой смысл сейчас гадать. В эти дни о миниатюрном аргентинце говорит весь Татарстан. Возле гостиницы, где остановилась сборная, оперативно нарисовали мурал с изображением Лионеля. Свидетели не без ехидства подметили, что портрет Криштиану Роналду по соседству оказался все-таки больше. Ну так и португалец повыше будет...

Ответ на вопрос, с которым обращались к Саморано, нашелся у «Рубина». По крайней мере, у тех людей, что ведут клубный «твиттер».

«Мы знаем, как остановить Месси в Казани. Обращайтесь за подробной информацией», — написали тамошние остряки, снабдив комментарий фото Лионеля и Сергея Рыжикова. Когда-то казанцы «сгоняли» с «Барселоной» нулевую ничью.

Это выглядит невероятным, но Аргентина и Франция лишь в третий раз в истории сошлись на ЧМ. До этого встречались только в группе: на самом первом мундиале в 1930 году, и затем в Буэнос-Айресе-1978. Оба матча окончились в пользу «альбиселесте» (1:0 и 2:1). Что ж, теперь совсем другим аргентинцам придется играть с совсем другими французами.

Планета замерла в ожидании. На ЧМ начинается самое интересное.

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