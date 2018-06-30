Иван Грозный опять взял Казань: стартует плей-офф ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.95 X–2.95 П2–2.7
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.9
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1 - B2—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
Франция
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Серхио Агуэро
4
2
8
Йерри Мина
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Ахмед Муса
3
2
11
Джон Стоунс
3
2
12
Филиппе Коутиньо
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Луис Суарес
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Эден Азар
2
2
17
Мохамед Салах
2
2
18
Лука Модрич
3
2
19
Андреас Гранквист
3
2
20
Майл Единак
3
2
21
Антуан Гризманн
4
2
22
Юссеф Эн-Несири
1
1
23
Фелипе Балой
1
1
24
Йосип Дрмич
2
1
25
Яго Аспас
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Аднан Янузай
1
1
28
Кендаль Уостон
1
1
29
Милан Бадель
1
1
30
Хосе Игнасио Начо
1
1
31
Рикарду Куарежма
2
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Анте Ребич
2
1
35
Халид Бутаиб
2
1
36
Юссуф Поульсен
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Дрис Мертенс
3
1
39
Александр Головин
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Эдинсон Кавани
3
1
82
Лионель Месси
4
1
83
Синдзи Кагава
2
1
84
Карим Ансарифард
3
1
85
Фержани Сасси
3
1
86
Карлос Вела
3
1
87
Виктор Мозес
3
1
88
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
89
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Иван Грозный опять взял Казань: стартует плей-офф ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Франции сражаются в плей-офф ЧМ-2018

Знойные аргентинки, Татарстан для Фернандо Кавенаги и вакханалия по Ивану Саморано — в Казани открывается стадия плей-офф чемпионата мира — 2018. Первыми в 1/8 финала играют сборные Аргентины и Франции.

В Казани жарко. Знойные аргентинцы и аргентинки выбирают себе шорты покороче и лениво разваливаются на лужайках. На берега Волги пришла настоящая Патагония, чему зарубежные гости, кажется, не очень-то рады.

В отличие от матчей групповой стадии предматчевый перфоманс поклонников Лионеля Месси был скромным, даже вялым. Никому не хотелось «расчехлять» свой запал раньше времени. Даже в поезде из Москвы аргентинцы предпочитали спать, а не куролесить, как на предыдущих «выездах».

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«Мы просто устали», — объяснил один из них.

Сборным Аргентины и Франции выпало открывать стадию 1/8 финала. На групповом этапе действия первой вызвали немало критики. «Альбиселесте» со скрипом преодолели барьер, едва не отправившись домой. Футбол в их исполнении пока так себе, однако борьбу они продолжают, в то время как их соперники по финалу ЧМ-2014 немцы уже покинули Россию.

Немецким фанатам не позавидуешь. Им пришлось нести серьезные потери, наспех подыскивая, кому бы отдать заранее купленные билеты. Естественно, по стоимости ниже номинала. Отмена броней в отелях, сворачивание амбициозных планов — последние часы пребывания поклонников сборной Германии напоминали поминки.

А аргентинский праздник продолжился. В Казань этих ребят прибыла целая армия. И все как солдаты в единой униформе: спортивные «треники» плюс майка национальной команды. В девяти случаях из десяти фамилия на спине состояла из пяти букв — Месси.

Вторым в предпочтениях аргентинцев был... Марадона. Неважно, что дон Диего не играет более 20 лет и, возможно, не пробежит сейчас и 20 метров.

Соотечественники закрывают глаза на чудачества великого и ужасного. Им все равно, какие фортели выкидывает тот на российских стадионах. Главное — он легенда. И, значит, неприкасаем.

Совершенно неожиданно один из фанатов Аргентины выбрал себе футболку с фамилией Хайнце — был такой защитник, играл за «МЮ». На каждом матче «альбиселесте» присутствует экс-спартаковец Кавенаги. Маек сборной с его фамилией, наверное, не существует в природе, поскольку Фернандо провел за нее лишь несколько матчей. И особо не феерил.

Однако на мундиале он для своих бесценен, поскольку считается в Аргентине главным специалистом по России. Когда-то Кавенаги являлся самым дорогостоящим игроком нашей Премьер-лиги, но так и не стал по-настоящему своим в московском клубе, проиграв конкуренцию Роману Павлюченко и Михайло Пьяновичу.

Уже годы спустя Кавенаги на пару с другим популярным у нас аргентинцем — выступавшим за «Рубин» Алехандро Домингесом — попал в комичную ситуацию на ТВ.

Мало того, что оба весельчака с пяти попыток не смогли выговорить слово «Татарстан», так еще и раскрасили эфир отборным русским матом.

Корреспонденту «Газеты.Ru» очень хотелось узнать, выучил ли Кавенаги название региона перед новым визитом в республику через десять лет. Фернандо лишь загадочно улыбнулся. Кажется, есть вещи, которые у него не получатся никогда...

Сегодня Кавенаги — лишь скромный эксперт. Совсем другое дело — Иван Саморано. Когда легендарный чилиец внес свои феноменальные ноги в здание пресс-центра, вокруг сразу выросла толпа.

51-летний Саморано давным-давно повесил бутсы на гвоздь. Не занимал больших постов. Его сборная не отобралась на мундиаль. Все не важно. Буквально на каждый шаг Ивана Грозного, как называли в 1990-х суперзвезду мадридского «Реала», народ реагировал более восхищенно, чем на триумфальных парадах Юлия Цезаря.

Казалось, репортеры готовы расстелить перед Саморано ковровую дорожку, или, если понадобится, вымостить тракт перцем чили.

Это ничуть не преувеличение — к былой грозе вратарей выстроилась очередь за селфи, какая и у Мавзолея не всегда собиралась.

У рта несчастного в миг очутились десятки диктофонов. Только в такие моменты начинаешь понимать, кто реально добился чего-то в футболе, а чья карьера в реальности — мыльный пузырь.

Саморано спрашивали о Месси, но он лишь разводил руками — игра покажет, какой смысл сейчас гадать. В эти дни о миниатюрном аргентинце говорит весь Татарстан. Возле гостиницы, где остановилась сборная, оперативно нарисовали мурал с изображением Лионеля. Свидетели не без ехидства подметили, что портрет Криштиану Роналду по соседству оказался все-таки больше. Ну так и португалец повыше будет...

Ответ на вопрос, с которым обращались к Саморано, нашелся у «Рубина». По крайней мере, у тех людей, что ведут клубный «твиттер».

«Мы знаем, как остановить Месси в Казани. Обращайтесь за подробной информацией», — написали тамошние остряки, снабдив комментарий фото Лионеля и Сергея Рыжикова. Когда-то казанцы «сгоняли» с «Барселоной» нулевую ничью.

Это выглядит невероятным, но Аргентина и Франция лишь в третий раз в истории сошлись на ЧМ. До этого встречались только в группе: на самом первом мундиале в 1930 году, и затем в Буэнос-Айресе-1978. Оба матча окончились в пользу «альбиселесте» (1:0 и 2:1). Что ж, теперь совсем другим аргентинцам придется играть с совсем другими французами.

Планета замерла в ожидании. На ЧМ начинается самое интересное.

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